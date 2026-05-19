Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Военный аналитик Константин Сивков и председатель ИППО в Чувашии доктор Бассам Аль-Балауи разбирают ближневосточный узел в его прямой связи с СВО. Провал операции в Иране опустошил арсеналы израильской ПВО — и это напрямую ударило по запасам ВСУ. Доктор Бассам о масштабах американского присутствия в Заливе: через оборонные контракты с монархиями Трамп выкачал более пяти триллионов долларов. Израильские танки стоят в шестнадцати километрах от Дамаска а хуситы из Йемена бьют по кораблям гиперзвуковыми ракетами которых нет у НАТО. И о ядерной доктрине: Сивков объясняет почему любое посягательство на Президента России автоматически запускает термоядерный ответ.

Таймкоды:

00:00:13 — Вступление. Константин Сивков о прямой связи между дефицитом снарядов ВСУ и войной в Иране.

00:01:04 — Геополитическое измерение плана MAGA: попытка США взять под контроль нефтяной краник Китая через Иран.

00:02:52 — Геостратегический удар по Евразии: как Иран спас Сибирь и Кавказ от американского плацдарма.

00:04:20 — Религиозное измерение войны: Третий храм Соломона, снос мечети Аль-Акса и приход Машиаха (Даджаля / Антихриста).

00:05:26 — Культурный погром: ЮНЕСКО фиксирует уничтожение Израилем 1000 древних артефактов в Газе.

00:08:09 — Почему США не применили ядерное оружие: скрытое сдерживание со стороны России, Китая и Пакистана.

00:10:00 — Представление гостя: доктор Бассам Аль-Балауи о сопротивлении Ирана «мировому злу».

00:11:12 — Исторический экскурс: как Аятолла Хомейни передал израильское посольство Ясиру Арафату.

00:12:10 — Развенчание мифа: сунниты и шииты в Палестине и память о христианской журналистке Ширин Абу Акла.

00:15:39 — Состояние ВПК Ирана: Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сохранил 120% мощностей.

00:17:40 — Разгром американской пропаганды: как старые истребители "Фантом" F-4 и F-5 прорвали оборону США.

00:19:54 — Личная трагедия доктора Бассама: гибель 120 родственников под бомбами в 20-тысячелетнем городе Газа.

00:21:58 — Раскопки археологов: ученые доказали отсутствие исторических следов древнего еврейского государства в Палестине.

00:24:13 — Иосиф Флавий и Стена плача: разрушение Второго храма полководцем Веспасианом.

00:27:07 — Крах «мира на понятиях»: как Иран похоронил глобальное господство Запада.

00:30:25 — Критерий победы от офицера Генштаба: почему ХАМАС и Хезболла выиграли войну у ЦАХАЛ.

00:31:34 — Контроль над Ормузским проливом: как Иран держит руку на главных интернет-кабелях и нефтяных потоках планеты.

00:35:24 — Данные доктора Бассама: как Дональд Трамп выкачал из шейхов Залива 5,3 триллиона долларов за военные базы.

00:36:50 — «23 Зеленских в арабском мире»: жесткое заявление палестинского лидера о марионеточных режимах.

00:41:20 — Позиция Иосифа Сталина: истинные причины создания Израиля в 1948 году вместо Крымского проекта.

00:44:40 — Терминологический ликбез Сивкова: чем национал-фашизм Тель-Авива отличается от нацизма Третьего Рейха.

00:45:37 — Сенсация: израильские танки стоят в 16 км от Дамаска при молчаливом согласии Сирии и Турции.

00:46:51 — Уничтожение американских самолетов АВАКС в пустыне Ирака силами сопротивления.

00:49:12 — Кровавая хроника мандата Великобритании: как англичане передали оружие колонистам для геноцида в Дейр-Ясине.

00:54:50 — Секрет оружия хуситов: откуда в Йемене взялись квазибаллистические гиперзвуковые ракеты (роль Китая и КНДР).

00:58:06 — Война в каменных ловушках: как ХАМАС уничтожил 1500 единиц бронетехники Израиля в древних туннелях-каменоломнях.

01:01:05 — Моральный дух: почему ЦАХАЛ проиграл городские бои палестинцам с магнитными бомбами.

01:06:27 — Гибридная Третья мировая война: почему ядерное оружие бьет в первую очередь по бункерам элит и миллиардеров.

01:11:14 — Ядерная доктрина РФ: Сивков объяснил, почему любой удар по Президенту России автоматически запускает термоядерный ответ по США.

01:13:21 — Финал. Доктор Бассам дарит Сивкову палестинский роман «Любовь и хлеб» и значок «Соратник Президента России».

