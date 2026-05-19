СУПЕРУДАР ПО ПЛАНУ MAGA. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КРАХ США | Константин Сивков и Бассам Аль-Балауи
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Военный аналитик Константин Сивков и председатель ИППО в Чувашии доктор Бассам Аль-Балауи разбирают ближневосточный узел в его прямой связи с СВО. Провал операции в Иране опустошил арсеналы израильской ПВО — и это напрямую ударило по запасам ВСУ. Доктор Бассам о масштабах американского присутствия в Заливе: через оборонные контракты с монархиями Трамп выкачал более пяти триллионов долларов. Израильские танки стоят в шестнадцати километрах от Дамаска а хуситы из Йемена бьют по кораблям гиперзвуковыми ракетами которых нет у НАТО. И о ядерной доктрине: Сивков объясняет почему любое посягательство на Президента России автоматически запускает термоядерный ответ.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
Таймкоды:
00:00:13 — Вступление. Константин Сивков о прямой связи между дефицитом снарядов ВСУ и войной в Иране.
00:01:04 — Геополитическое измерение плана MAGA: попытка США взять под контроль нефтяной краник Китая через Иран.
00:02:52 — Геостратегический удар по Евразии: как Иран спас Сибирь и Кавказ от американского плацдарма.
00:04:20 — Религиозное измерение войны: Третий храм Соломона, снос мечети Аль-Акса и приход Машиаха (Даджаля / Антихриста).
00:05:26 — Культурный погром: ЮНЕСКО фиксирует уничтожение Израилем 1000 древних артефактов в Газе.
00:08:09 — Почему США не применили ядерное оружие: скрытое сдерживание со стороны России, Китая и Пакистана.
00:10:00 — Представление гостя: доктор Бассам Аль-Балауи о сопротивлении Ирана «мировому злу».
00:11:12 — Исторический экскурс: как Аятолла Хомейни передал израильское посольство Ясиру Арафату.
00:12:10 — Развенчание мифа: сунниты и шииты в Палестине и память о христианской журналистке Ширин Абу Акла.
00:15:39 — Состояние ВПК Ирана: Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сохранил 120% мощностей.
00:17:40 — Разгром американской пропаганды: как старые истребители "Фантом" F-4 и F-5 прорвали оборону США.
00:19:54 — Личная трагедия доктора Бассама: гибель 120 родственников под бомбами в 20-тысячелетнем городе Газа.
00:21:58 — Раскопки археологов: ученые доказали отсутствие исторических следов древнего еврейского государства в Палестине.
00:24:13 — Иосиф Флавий и Стена плача: разрушение Второго храма полководцем Веспасианом.
00:27:07 — Крах «мира на понятиях»: как Иран похоронил глобальное господство Запада.
00:30:25 — Критерий победы от офицера Генштаба: почему ХАМАС и Хезболла выиграли войну у ЦАХАЛ.
00:31:34 — Контроль над Ормузским проливом: как Иран держит руку на главных интернет-кабелях и нефтяных потоках планеты.
00:35:24 — Данные доктора Бассама: как Дональд Трамп выкачал из шейхов Залива 5,3 триллиона долларов за военные базы.
00:36:50 — «23 Зеленских в арабском мире»: жесткое заявление палестинского лидера о марионеточных режимах.
00:41:20 — Позиция Иосифа Сталина: истинные причины создания Израиля в 1948 году вместо Крымского проекта.
00:44:40 — Терминологический ликбез Сивкова: чем национал-фашизм Тель-Авива отличается от нацизма Третьего Рейха.
00:45:37 — Сенсация: израильские танки стоят в 16 км от Дамаска при молчаливом согласии Сирии и Турции.
00:46:51 — Уничтожение американских самолетов АВАКС в пустыне Ирака силами сопротивления.
00:49:12 — Кровавая хроника мандата Великобритании: как англичане передали оружие колонистам для геноцида в Дейр-Ясине.
00:54:50 — Секрет оружия хуситов: откуда в Йемене взялись квазибаллистические гиперзвуковые ракеты (роль Китая и КНДР).
00:58:06 — Война в каменных ловушках: как ХАМАС уничтожил 1500 единиц бронетехники Израиля в древних туннелях-каменоломнях.
01:01:05 — Моральный дух: почему ЦАХАЛ проиграл городские бои палестинцам с магнитными бомбами.
01:06:27 — Гибридная Третья мировая война: почему ядерное оружие бьет в первую очередь по бункерам элит и миллиардеров.
01:11:14 — Ядерная доктрина РФ: Сивков объяснил, почему любой удар по Президенту России автоматически запускает термоядерный ответ по США.
01:13:21 — Финал. Доктор Бассам дарит Сивкову палестинский роман «Любовь и хлеб» и значок «Соратник Президента России».
#Сивков #БассамАльБалауи #Иран #Израиль #Хуситы #СВО #ЯдернаяДоктрина #Геополитика #Аналитика #Ближний Восток
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе конфликт вокруг Ирана рассматривается как часть более широкой геополитической борьбы, а не как локальный эпизод. - Основная мысль Константина Сивкова: удар США и Израиля по Ирану преследовал цели: - установить контроль над Ближним Востоком и энергетическими потоками; - ослабить евразийский блок, в который он включает Россию, Китай и партнеров; - создать дополнительные угрозы России с южного направления. - Подчеркивается, что Иран, по мнению участников, сумел устоять и тем самым сорвал эти планы. - Важное место занимает религиозное измерение конфликта: действия Израиля связываются с радикальными мессианскими и сионистскими проектами, включая тему Храмовой горы и мечети Аль-Акса. - Авторы беседы утверждают, что война не завершена окончательно, а лишь перешла в фазу паузы и подготовки к следующему этапу. - Высказывается мнение, что политическая поддержка России, Китая и Пакистана сдержала эскалацию, в том числе возможное применение ядерного оружия против Ирана. - Доктор Бассам представляет Иран как силу сопротивления мировому злу и защитника не только собственных интересов, но и Палестины, а в более широком смысле — справедливости. - Отдельно обсуждается Палестина: - Израиль обвиняется в геноциде в Газе; - подчеркивается масштаб гуманитарной катастрофы; - говорится о разрушении культурного и исторического наследия. - ХАМАС и Хезболла описываются не как разгромленные силы, а как структуры, сохранившие боеспособность. - В логике собеседников победа в войне определяется не числом разрушений, а достижением политических целей. По этому критерию: - Израиль не добился заявленных целей в Газе и Ливане; - Иран сохранил государственность и военный потенциал; - следовательно, США и Израиль трактуются как проигравшая сторона. - Высказывается тезис о кризисе американского влияния в арабском мире и о снижении ценности американских баз как инструмента защиты. - Проводится параллель между украинским конфликтом, палестинским вопросом и общим переходом мира от однополярности к многополярности. - Завершается беседа мыслью, что нынешняя эпоха — это фаза формирования нового мирового порядка, где прежние правила уже не работают.
Подробный выводВ этом видео выстраивается цельная, хотя и предельно полемическая картина мира. Ее внутренний каркас таков: конфликт вокруг Ирана, Палестины, Ливана и даже Украины — это не набор разрозненных кризисов, а проявления одного большого исторического перелома. Если говорить философски, собеседники смотрят не на события как на отдельные факты, а как на симптомы распада старой архитектуры силы.
1. Главный нерв беседы — конец однополярностиСивков проводит ключевую линию: США больше не способны навязывать миру свою волю так, как это было после распада СССР. Иран в этой конструкции — не просто региональная держава, а своего рода тест на прочность американского глобального доминирования. Если бы Иран удалось сломать, это стало бы доказательством того, что старый порядок еще жив. Но раз этого не произошло, значит, сам механизм западного господства дал сбой. Это важный момент. Здесь Иран становится символом не только сопротивления, но и предела американской мощи. В такой оптике поражение или неудача США — это не просто военный эпизод, а метафизика упадка империи. История вообще часто так устроена: империи рушатся не тогда, когда проигрывают все войны, а тогда, когда перестают выглядеть непобедимыми.
2. Победа трактуется как сохранение субъектностиОчень показателен критерий победы, который озвучивается в лекции: победил тот, кто достиг своих политических целей. Это, на самом деле, здравый стратегический принцип. Не число ударов, не тоннаж бомб, не медиакартинка определяют исход, а вопрос: изменился ли политический результат? В этой логике: - если ХАМАС не уничтожен — значит, Израиль цели не достиг; - если Хезболла не разоружена — значит, Израиль не победил; - если Иран не сломлен, не оккупирован и не лишен ракетно-ядерного потенциала — значит, США и Израиль не решили главную задачу. Это прагматичный взгляд, и в нем есть сила. Он отрезвляет от привычной иллюзии, будто тот, кто разрушил больше зданий, обязательно выиграл. История Афганистана, Вьетнама, Ирака и многих колониальных войн показывает обратное: техническое превосходство еще не равно политической победе.
3. Палестинская тема в беседе — не просто политика, а живая рана памятиВыступление доктора Бассама придает разговору другую глубину — личную, человеческую. Там, где геополитика говорит о коридорах, базах, балансах и узлах влияния, он возвращает разговор к тому, что за этими схемами стоят семьи, убитые дети, разрушенные города, судьбы беженцев. Это принципиально. Потому что любая геополитика, если ее не возвращать к человеку, быстро превращается в холодную абстракцию. А абстракция легко оправдывает все что угодно. Бассам напоминает: за спором о территориях и цивилизациях стоят конкретные тела, конкретная боль, конкретная утрата дома. Это уже не карта, а экзистенциальный опыт изгнания. И в этом смысле беседа держится на напряжении двух уровней: - макроуровень — борьба блоков и цивилизаций; - микроуровень — трагедия отдельного народа и отдельной семьи. Именно такое сочетание делает разговор эмоционально сильным.
4. Религия здесь подается как реальный фактор истории, а не декоративный фонИнтересно, что в лекции религиозный фактор не отбрасывается как «надстройка». Напротив, он трактуется как один из двигателей политики. Это спорный, но важный тезис. Современный секулярный ум часто недооценивает религиозную мотивацию, считая, что все в мире объясняется ресурсами и экономикой. Но история упрямее: люди нередко готовы умирать не за нефть, а за святыню, образ будущего, чувство избранности или обещание смысла. Здесь Сивков фактически говорит: нельзя понять действия Израиля и его радикальных союзников, если видеть только материальный интерес. Есть и религиозно-символический уровень — тема третьего храма, Храмовой горы, Аль-Аксы, эсхатологических ожиданий. При этом важно сохранять трезвость: такие сюжеты легко становятся полем для демонизации. Религиозная мотивация реальна, но когда она превращается в объяснение вообще всего, возникает риск идеологического упрощения. Истина, вероятно, лежит в пересечении: интересы, безопасность, ресурсы, история, идентичность и сакральные символы работают вместе.
5. Сквозной мотив — критика иллюзий силыВо всей беседе есть одна психологически точная мысль: многие политические системы живут не реальностью, а образом своей непобедимости. Это касается и США, и Израиля, и арабских режимов, опирающихся на внешнего покровителя. Пока образ работает, система кажется устойчивой. Но как только реальность начинает расходиться с мифом, начинается внутренний кризис. Это напоминает и личную жизнь человека: мы нередко держимся не за реальность, а за идеализированный образ себя, партнера, страны, прошлого. И боль начинается тогда, когда жизнь разбивает этот образ. В политике то же самое, только масштаб трагедии больше. С этой точки зрения, Иран, Хезболла и палестинское сопротивление в лекции описаны как силы, которые ломают миф о безнаказанности и абсолютной мощи противника. Не обязательно уничтожая его, а просто показывая: предел есть.
6. Беседа очень пристрастна — и это нужно пониматьПри всей содержательности, разговор явно не нейтрален. Он построен на выраженной политической и моральной позиции. Здесь нет попытки взвесить аргументы всех сторон или отделить подтвержденные данные от предположений. Многие утверждения подаются как очевидность, хотя часть из них требует серьезной проверки. Это не делает разговор бессмысленным. Но определяет жанр: это не беспристрастный академический разбор, а мировоззренческое выступление, где факты, эмоции, личная память и идеология соединены в одну рамку. И здесь полезно быть внимательным: - где идет анализ; - где интерпретация; - где личное свидетельство; - где оценочное суждение; - где вероятностный вывод выдается как установленный факт. Такой внутренний фильтр не уничтожает смысл сказанного, а помогает сохранить интеллектуальную честность.
7. Что в итоге можно вынести из этого видеоЕсли собрать суть без лишнего шума, то в данной лекции утверждается следующее: 1. Иран не был сломлен, а значит, крупный западный замысел не реализован. 2. Израиль и США, несмотря на военную мощь, не достигают полноты политического результата. 3. Палестинская проблема остается открытой раной, которую невозможно закрыть одной лишь силой. 4. Старая модель мирового порядка разрушается, а новая еще не оформлена. 5. Военная сила без моральной и политической легитимности ограничена, даже если технически она огромна. 6. Сопротивление слабого сильному возможно, если у слабого есть воля, мотивация и опора на смысл. Это, пожалуй, самая глубокая мысль беседы. История не сводится к арифметике вооружений. Иногда субъектность, память, идентичность и готовность терпеть оказываются ресурсом не меньшим, чем самолеты и ракеты. Хотя, конечно, романтизировать страдание тоже опасно: высокая цена сопротивления не делает его автоматически мудрым, но делает его реальным историческим фактором.
Итоговая оценкаВ этом видео предлагается жесткая антизападная и антиизраильская интерпретация ближневосточного кризиса, в которой Иран предстает центральным оплотом сопротивления, Палестина — нравственным нервом эпохи, а США — силой, теряющей контроль над миром. Беседа построена на сочетании геополитического анализа, исторических аллюзий, религиозных мотивов и личной боли. С практической точки зрения главный вывод таков: участники считают, что попытка силовым путем перекроить Ближний Восток провалилась, а значит, мир вступил в более опасную, но и более открытую фазу борьбы за новый баланс сил. Иначе говоря, прежняя конструкция доминирования уже не работает, а новая еще не родилась. И здесь возникает вопрос, который выходит далеко за пределы этой темы: что ближе к истине — сила, навязывающая порядок, или стойкость, отказывающаяся признать поражение, даже когда реальность кажется безнадежной?