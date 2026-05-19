Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Папа Римский – ЕРЕТИК! Отец Павел Островский о католиках и ваххабитах / Метаметрика

18 1
Переслано от: Метаметрика

СМОТРИТЕ ПОЛНЫЙ ВЫПУСК без цензуры и запретных тем на наших закрытых каналах:
Sponsr: https://sponsr.ru/metametrica
VK Donut: https://vk.com/donut/metametrica
⚫Дзен Премиум: https://dzen.ru/metametrica?tab=premium
TG Tribute: https://t.me/tribute/app?startapp=dIr2
Спасибо всем, кто поддерживает нас!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA там, где удобно:
YouTube – https://www.youtube.com/@metametrica
Telegram – https://t.me/Metametrica
ВКонтакте – https://vk.ru/metametrica
Instagram – https://www.instagram.com/metametricalive
Max – https://max.ru/Metametrica
RuTube – https://rutube.ru/u/metametrica/
Дзен – https://dzen.ru/metametrica
TikTok – https://www.tiktok.com/@metametrica

Продолжение беседы с отцом Павлом Островским.

Почему власть отбирает «хлеб и зрелища»? Что будет, когда у народа не останется ни того, ни другого? Зачем людей «прогревают» и выводят на улицу?

Max, Telegram, Apple и «суверенный интернет». Почему молодёжь уверена, что на Западе прекрасно, а в России – Мордор?

Папа Римский, учение о филиокве и проблема ЛГБТ*. Почему православие – истина, а католичество – ересь?

Мигранты, мечети в Москве и никабы. Островский называет вещи своими именами: идеологию ваххабизма нужно запретить. Но кто лоббирует интересы радикалов в России?

«Духовно мы на дне». Пороки современности: разводы, аборты, ставки на спорт и эзотерика. Единственный способ спасти демографию — не деньги, а вера.

Островский лично – о спорах с Патриархом и 20 годах счастливого брака.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

Таймкоды:

00:00 Лучшие моменты
00:25 Церковь не должна меняться с миром
02:48 Католичество – ересь?
08:03 Грехи человеческие приводят к распрям в церкви
09:32 «Детей мы крестим по вере родителей»
12:01 Молодежь крестит детей более осознанно
15:15 Храмы строятся там, где живут люди
17:17 Наши мусульмане страдают от мигрантов
19:22 Нам не нужна ваххабитская культура
24:34 Иконы из музеев – в храмы!
27:16 Зачем забирают «хлеб и зрелища»?
29:36 «Мне жалко разрабов Мах»
34:54 «Мы профукали консолидацию молодежи»
38:37 Россия – не оплот святости
42:55 Семейная жизнь по Островскому
54:16 Блиц
56:52 Обращение гостя
57:22 Финал

Павел Островский:
Telegram – https://t.me/pavelostrovski
Вконтакте – https://vk.com/pavelostrovski
Дзен – https://dzen.ru/pavelostrovski
YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCN66wchq962QSxBoUEPcVLA

Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Instagram – https://www.instagram.com/nikita_danyuk

Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
MAX – https://goo.su/4DSACZm
ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov

#островский #метаметрика #metametrica #политика #церковь #макс #max #мигранты #ваххабизм #демография #семья #религия

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Технологии и ИИ в беседе оцениваются с настороженностью: проблема не в самом инструменте, а в том, что человек рискует утратить разумность, самостоятельность и навык внутреннего усилия. - Цифровая среда уже изменила человека: смартфон, соцсети и платформы стали почти «частью тела», но долгосрочные последствия для новых поколений до конца непредсказуемы. - Человек в христианской оптике — не просто биологическое существо, а носитель души и образа Божия; утрата духовного измерения трактуется как деградация. - Библия, по мысли спикера, не является учебником по биологии или физике; ее задача — раскрывать отношения Бога и человека, а не давать естественнонаучную картину мира. - Эволюция и вера не обязательно противопоставляются: описание творения может интерпретироваться как совместимое с идеей постепенного развития. - Страх Божий представлен не как панический ужас, а как трепет перед реальностью Бога, связанный с любовью, ответственностью и осознанием масштаба бытия. - Наказание Божие трактуется скорее как воспитание, а не как кара в примитивном смысле. - Рай и ад описываются не только как посмертные состояния, но и как уже переживаемые здесь формы внутренней жизни человека. - Вера понимается как универсальный инструмент познания: человек и в повседневных отношениях живет через доверие, а не через абсолютную доказуемость. - Христос в беседе представлен как историческая личность, а не миф; при этом вопрос о Его божественности — уже вопрос веры. - Истина в христианстве подается как личностная и окончательно открытая во Христе, а не как бесконечный конструкт из мнений. - Практика важнее абстракций: религиозная истинность, по позиции спикера, проверяется жизнью, внутренним преображением, способностью любить. - Любовь к врагам названа главным признаком сверхчеловеческой, а не просто культурной или моральной религии. - Мистические явления, одержимость, экзорцизм обсуждаются с оговоркой: большинство подобных случаев, вероятно, связано с психиатрией, хотя отдельные исключения допускаются. - Критика общества строится вокруг темы духовного упадка: нормализация измен, абортов, зависимостей, ставок, пьянства и общего неверия. - Россия, по мысли спикера, не является по-настоящему православной страной, а лишь страной с частично православной историей и культурным наследием. - Молодежь оценивается скорее с надеждой: растет интерес к православию не как к фольклору, а как к поиску основания и смысла. - Церковь как институт представлена иерархически: священник не должен подменять проповедь Христа личной политической повесткой. - Опасность религиозного искажения возникает там, где приход начинает крутиться вокруг личности священника, а не вокруг Христа и церковного порядка. - В беседе заметна резкая полемичность, местами нарочито провокационная риторика в отношении католиков, ваххабитов, либералов, секулярного общества и части современного культурного поля.

Подробный вывод

В этом видео сочетаются сразу несколько пластов: религиозная апологетика, культурная критика, антропология, моральная публицистика и реакция на современность. Это не академическая лекция в строгом смысле, а живая, местами грубоватая, местами ироничная беседа, где богословские тезисы постоянно переплетаются с бытовыми примерами, социальными диагнозами и эмоциональными оценками.

1. Центральная ось беседы — вопрос о человеке

Если убрать все острые формулировки, в центре разговора стоит один старый и очень серьезный вопрос: что делает человека человеком? Не телефон, не интеллект как вычислительную способность, не комфорт, не социальный успех. Спикер отвечает однозначно: человека определяет его связь с Богом, способность к самоограничению, любви, вере и нравственному усилию. Это интересный момент. Современный мир часто описывает человека через функциональность: производит, потребляет, считает, оптимизирует. Здесь же предлагается иная модель — человек как существо, способное к вертикали, к выходу за пределы собственной природы. В каком-то смысле это спор не только богословский, но и философский: - материалист сказал бы, что человек — усложнившаяся биология; - религиозный мыслитель скажет, что биология — только основание, а не полнота человека. И в этом споре чувствуется страх: если исчезает духовное измерение, остаются только инстинкты, удобство и лень. Тогда прогресс может оказаться не восхождением, а очень технологичной формой упрощения.

2. Критика ИИ и цифровой среды — не технофобия, а тревога об антропологии

Речь об ИИ в данной лекции не сводится к банальному «технологии — зло». Скорее звучит мысль, что любое внешнее усиление человека имеет цену. Как тренажер может укрепить мышцы, а может разрушить тело при неграмотном использовании, так и ИИ, соцсети, смартфоны усиливают определенные функции, но ослабляют другие: внимание, память, терпение, способность быть в тишине, выдерживать пустоту. Это не новая идея. Платон когда-то опасался письменности, потому что она ослабит живую память. Сегодня опасение смещается еще дальше: не просто память отдается вовне, но и часть мышления передается алгоритмам. Практический вопрос здесь звучит так: если машина думает за тебя, кто формирует твою волю? В этом смысле сравнение человека с «киборгом» не просто шутка, а метафора зависимости. И здесь беседа попадает в нерв эпохи: проблема не в том, что у нас есть инструменты, а в том, что мы начинаем жить так, будто без них нас нет.

3. Библия и наука: важное различение жанров

Сильная часть разговора — попытка развести религиозный текст и естественнонаучное описание мира. Это здравый тезис: Библия не обязана объяснять динозавров, генетику или космологию. Ее язык — не язык лаборатории. Она говорит не о механике материи, а о смысле существования, свободе, добре, зле, разрыве между человеком и Богом. Это зрелее, чем наивный фундаментализм. Здесь видна попытка не сталкивать науку и веру лбами без нужды. Более того, допущение совместимости идеи творения и эволюции показывает, что для спикера важнее не буквальная археология каждого стиха, а смысловая рамка: мир не случаен, человек не исчерпывается природой, а история имеет нравственное измерение.

4. Вера как способ познания: сильная, но уязвимая мысль

Одна из самых любопытных линий беседы — утверждение, что вера является универсальным инструментом познания мира. И здесь есть правда. Мы действительно живем не только знанием, но и доверием: - доверяем врачам, - близким, - историческим источникам, - научному сообществу, - общественным институтам. Даже рациональность основана на некоторых недоказуемых предпосылках: что мир упорядочен, что логика применима, что опыт повторяем. В этом смысле вера — не противоположность разуму, а его предпосылка на определенном уровне. Но здесь же скрыта и уязвимость: не всякая вера равна истине. Человек может доверять и иллюзии. Поэтому одной «практики» тоже недостаточно как абсолютного критерия: разные религиозные и идеологические системы тоже могут давать сильный субъективный опыт. То есть мысль спикера практически полезна, но философски требует уточнения: вера действительно нужна, однако она нуждается в проверке — опытом, разумом, этическими плодами, исторической критикой.

5. Рай и ад как состояния уже здесь — экзистенциально сильный тезис

Это, пожалуй, одна из самых глубоких частей видео. Рай и ад здесь описываются не как просто география загробного мира, а как способы существования души уже в настоящем. С психологической точки зрения это очень точное наблюдение. Человек, наполненный ненавистью, жалостью к себе, завистью и безысходностью, действительно переживает адоподобное состояние. Тот, кто способен любить, благодарить, видеть смысл и связь, уже переживает нечто райское. Такой подход интересен тем, что снимает инфантильную модель религии как бухгалтерии наград и наказаний. Возникает более глубокий образ: посмертие не отменяет свободу, а продолжает то, что человек уже сделал из себя здесь. Это близко не только христианской аскетике, но и экзистенциальной философии: мы не просто живем — мы постепенно формируем тот способ бытия, в котором окажемся.

6. Любовь к врагу как критерий сверхчеловеческого

Один из самых сильных аргументов спикера: христианство, по его мнению, отличается тем, что требует невозможного — любви не только к своему, но и к врагу. С этим трудно спорить как с нравственным вызовом. Пока человек любит тех, кто ему приятен, он еще действует в логике симпатии, инстинкта, обмена. Но любить неприятного, чужого, враждебного — это действительно выход за естественное. В этом смысле христианская этика предлагает не просто мораль, а внутреннюю революцию. Однако на практике именно здесь и возникает главный разрыв между проповедью и историей. Потому что религии чаще всего прекрасны в принципах и несовершенны в носителях. И беседа сама это косвенно подтверждает: при высоком идеале любви риторика временами становится жесткой, разделяющей, полемически агрессивной. Это не отменяет тезис, но показывает, насколько трудно человеку жить по той истине, которую он исповедует.

7. Социальная критика: метко, но местами чрезмерно обобщенно

Разговор о пьянстве, блуде, абортах, ставках, неверии и общем моральном распаде — это классическая религиозная критика общества. И в ней есть существенное зерно. Действительно, общество потребления часто: - размывает границы допустимого, - превращает слабость в норму, - продает зависимость как свободу, - подменяет любовь удовольствием, - а смысл — стимуляцией. Но при этом в подобных диагнозах есть риск упростить сложную социальную реальность до морализма. Например: - разводы не всегда следствие деградации, иногда это следствие разрушенных или насильственных отношений; - кризис доверия к институтам не только духовная проблема, но и политическая, историческая, экономическая; - интерес к эзотерике возникает не только от греховности, но и от утраты людьми ясного языка смысла внутри традиционных институтов. Иными словами, религиозная оптика хорошо видит нравственную проблему, но иногда недооценивает структурную сложность человеческой жизни. Хотя сама эта резкость, вероятно, и является стилем спикера: не анализировать бесконечно, а встряхнуть.

8. Молодежь и новый интерес к вере

Важный светлый мотив — надежда на молодых. Не на старые поколения, уже уставшие, циничные или идеологически зацементированные, а на тех, кто чувствует фальшь и ищет основание. Это интересное наблюдение. После эпохи тотальной иронии и постмодернистского «всё относительно» действительно возникает встречное движение: желание базы, структуры, дисциплины, подлинности. Здесь есть историческая закономерность. Когда культура слишком долго живет в режиме деконструкции, новая генерация начинает искать не разрушение, а опору. Но и тут есть риск: поиск опоры может привести как к зрелой вере, так и к новой догматической жесткости. Жажда смысла — великая сила. Но она требует не только огня, но и рассуждения.

9. Церковь как институт: между порядком и опасностью персонализма

Заметный блок посвящен иерархии, дисциплине и тому, что священник не должен превращать амвон в личную политическую трибуну. Это важная мысль. В любой системе, где есть сильный символический капитал, велика опасность, что личность носителя начнет подменять собой смысл служения. Тогда приход становится не местом встречи с истиной, а орбитой вокруг харизматического лидера. В этом смысле спикер защищает не только церковную вертикаль, но и сам принцип: религиозный авторитет должен быть ограничен традицией, а не собственной волей. Это, кстати, универсально. Там, где нет рамки, харизма почти всегда стремится к культу личности — в политике, религии, психологии, даже в науке.

10. Общий философский нерв беседы

Если посмотреть глубже, то весь разговор вращается вокруг одного конфликта: - человек как потребитель комфорта против - человека как существа, призванного к преображению. Первая модель обещает удобство, снятие напряжения, мгновенное удовлетворение, отсутствие внутренней борьбы. Вторая требует усилия, дисциплины, воздержания, доверия, любви, готовности идти против своих импульсов. В этом смысле беседа посвящена не только католикам, ваххабитам или конкретным церковным вопросам. Она о более фундаментальном: может ли человек остаться человеком, если он поклоняется только удобству? И это уже вопрос не только религии. Его задавали стоики, христианские аскеты, Кьеркегор, Достоевский, Франкл и даже современные нейропсихологи, когда говорят о дофаминовой зависимости, клиповом внимании и истощении воли. Разные языки — одна тревога.

Итог

В данной лекции отец Павел Островский рисует довольно жесткую, но внутренне цельную картину мира: - человек духовно поврежден; - современность усиливает его слабости; - технологии и комфорт не спасают, а часто усыпляют; - истина не собирается из мнений, а требует внутренней проверки жизнью; - христианство ценно именно тем, что требует невозможного — любви, свободы, ответственности и преодоления себя; - рай и ад начинаются не после смерти, а уже в способе нашего существования сейчас. При этом беседа сильна там, где говорит о внутреннем опыте, дисциплине, зависимости, доверии, любви и нравственном усилии, и слабее там, где сложная реальность общества сводится к слишком прямым формулировкам или полемической резкости. Но, возможно, ее задача и не в академической сбалансированности, а в том, чтобы ударить по самодовольству современного человека, который много знает, но все хуже понимает, как жить. Есть в этом видео и важное напоминание: люди часто любят не реальность, а ее удобный образ — будь то образ прогресса, свободы, религии, нации или самих себя. И, может быть, взросление начинается там, где мы перестаем поклоняться образу и решаемся встретиться с действительностью — не всегда приятной, но живой. И тогда остается открытым вопрос: мы ищем истину потому, что хотим жить в ней, или лишь потому, что хотим, чтобы она подтвердила уже удобную нам версию мира?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/aa1ec30ef66bf259fca00c103013a1e6/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Восстание кардиналов против глобализма папы римского
Папа Римский уже не может молчать
Почему Папа Римский застрахован на десятки миллионов $
Вашингтон назначил себя политическим «Папой Римским»
Папа Римский Франциск благословил Американскую революцию Трампа.
Тайная эмиссия ФРС и церковный раскол
Еретика и раскольника Варфоломея от Церкви отлучить
О ненауке и её потенциале
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru