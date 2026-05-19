Кого теперь глобалисты готовы допускать к власти. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- 9 мая в Европе не воспринимается как праздник победы: в логике автора для значительной части западной Европы это скорее день собственного исторического поражения. - Европейская политика движется не к подлинной смене курса, а к управляемой ротации лиц: к власти готовы допускать не любых «правых», а только безопасных, встроенных, размытых популистов. - Пример Британии: успех партии Reform UK трактуется как не революция, а признак того, что системе допустим ограниченный правый популизм, если он уже смягчен, центрирован и не несет реальной угрозы элитному консенсусу. - Рост «крайних» сил сопровождается их идеологическим выхолащиванием: и правые, и зеленые, и либеральные силы становятся частью одного политического театра, где различия все чаще декоративны. - Кризис лейбористов и консерваторов в Британии показывает падение доверия к старым центристским партиям, но не означает автоматического слома системы. - Франция представлена как пространство управляемой электоральной драматургии: правые там нужны как инструмент мобилизации и канализации недовольства, но не как самостоятельная суверенная сила. - Марин Ле Пен и Жордан Барделла в этой логике — разные версии одной проблемы: радикализм допускается лишь в стерилизованной форме. - Макронизм ищет не преемника по убеждениям, а эффективного носителя системы: элитам нужен не идеолог, а политик, способный имитировать обновление. - Германия показывает тот же механизм: даже при росте поддержки AfD система не обязана пускать ее к реальной власти, если остальные силы сохраняют коалиционную изоляцию. - Однако и AfD, по мысли автора, дрейфует к приемлемости, а значит со временем может быть частично интегрирована в систему — не как разрушитель, а как прирученный элемент. - На фоне этого в Европе обсуждается и возможный диалог с Россией, но автор воспринимает подобные жесты скорее как тактические и декоративные, чем как признак стратегического разворота. - Прибалтика и восточный фланг Европы описываются как зона, где продолжается эскалационная логика, несмотря на внутренние сбои и кризисы. - Главный вывод автора: Брюсселю и связанным с ним элитам нужна не демократия как спор, а управляемое политическое единство перед новым этапом давления на Россию. - Будущая европейская конфигурация, по мысли лектора, — это не откровенный авторитаризм старого типа, а мягкая имперская система с фасадом многопартийности и согласованным «плюрализмом».
Подробный выводВ данной лекции проводится довольно цельная, хотя и предельно полемическая мысль: европейская политическая система не рушится, а перенастраивается. Это важное различие. Часто, когда мы видим рост популистов, кризис правящих партий, падение доверия к центру, возникает соблазн сказать: «система трещит». Но автор предлагает иную интерпретацию: система не трещит — она учится переваривать протест. Это, если угодно, почти биологическая логика. Организм не уничтожает всякое раздражение, а старается его встроить, локализовать, использовать для собственной адаптации. Так и здесь: правый поворот в Европе представлен не как подлинный разворот, а как контролируемый выпуск пара. Допускаются те силы, которые еще вчера считались слишком острыми, но лишь после того, как их острые края подпилены. Это очень современный механизм власти: не запрещать все подряд, а разрешать в безопасной упаковке.
1. О «допуске к власти»Центральный вопрос беседы — кого именно теперь готовы допускать к власти глобалистские или общеевропейские элиты. Ответ автора: не убежденных идеологических оппонентов, не суверенистов в полном смысле слова и не тех, кто способен реально сломать внешнеполитический курс, а популистов, прошедших процедуру обеззараживания. То есть допускаем не врага системы, а ее «теневого дублера». Он может: - критиковать миграцию, - ругать либеральные перегибы, - обещать вернуть здравый смысл, - говорить языком простого избирателя. Но он не должен: - ломать евроатлантический контур, - реально пересматривать стратегию в отношении России, - разрушать наднациональную архитектуру, - выводить страны из подчинения общему курсу. Получается парадокс: внешне это правый поворот, а по сути — ребрендинг центра через псевдооппозицию.
2. Британия как модель управляемого протестаИстория с Reform UK у автора служит показательным примером. Здесь важно не то, что партия выросла, а в каком именно виде она выросла. Автор подчеркивает, что речь идет уже не о неудобном радикализме, а о силе, которая стала достаточно приемлемой для среднего класса и, следовательно, для системы. Это очень характерный момент. Современная власть боится не громких лозунгов как таковых. Она боится непредсказуемости. Радикал, которого можно просчитать, полезнее умеренного, которого нельзя контролировать. Поэтому популизм теперь не всегда враг системы — иногда это ее новый интерфейс. В каком-то смысле это напоминает работу больших платформ и алгоритмов: сначала они подавляют хаотический контент, а потом начинают монетизировать его безопасные версии. Политика все больше становится похожей на такую платформенную модерацию. Не запрещают «весь протест», а поднимают тот протест, который не меняет архитектуру власти.
3. Франция: театр выбора без выбораВо французском сюжете автор продолжает ту же линию: правые нужны системе как необходимая фигура спектакля, но не как самостоятельный исторический субъект. Это старый мотив поздней демократии: выборы превращаются не в выбор пути, а в выбор допустимой формы недовольства. Марин Ле Пен и ее окружение в этой картине — не столько альтернатива, сколько политическая функция. А Барделла — еще более удобная версия этой функции: молодой, медийный, пластичный, способный говорить о проблемах, не разрывая рамки допустимого. Очень тонкое наблюдение здесь состоит в том, что обществу нужен уже не технократ, а «клоун», то есть фигура, способная эмоционально отражать тревоги масс. Это не обязательно буквальный клоун, а скорее актер новой эпохи — политик, который умеет изображать аутентичность. Элиты, как следует из лекции, это поняли. И потому им нужен не просто преемник Макрона, а носитель управляемой живости.
4. Германия и проблема интеграции неудобныхС AfD ситуация сложнее. В отличие от более мягких примеров, это все еще сила, которую система старается держать на дистанции. Но и здесь автор видит потенциальный путь не к уничтожению, а к постепенной нормализации через дрейф к центру. Это вообще одна из главных интуиций лекции: радикальная партия опасна только до тех пор, пока сохраняет внутреннее ядро. Как только в ней накапливаются карьеристы, лоббисты, медиаторы, умеренные оппортунисты и внешние кураторы, она становится пригодной для коалиционной кухни. И это очень жизненная, почти историческая закономерность. Многие движения начинали как вызов, а заканчивали как новая бюрократия. Революция часто мечтает снести дворец, но в итоге лишь меняет табличку на входе. В этом смысле автор смотрит на европейских правых без романтических иллюзий: они могут оказаться не разрушителями системы, а ее новым кадровым резервом.
5. Антироссийский вектор как критерий допускаЕсли убрать резкую публицистику, то структурная мысль здесь такова: главным критерием допуска к власти в Европе становится не внутренняя идеология сама по себе, а внешнеполитическая лояльность. Ты можешь быть: - правым, - левым, - зеленым, - технократом, - популистом. Но если ты не мешаешь общей линии — тебя можно встроить. Если мешаешь — тебя маргинализируют, изолируют или используют как пугало. Отсюда автор делает следующий шаг: Европа, по его мнению, движется к форме имперского управления, где многопартийность сохраняется, но стратегический курс становится все менее предметом реального спора. Это напоминает ситуацию, когда в магазине много упаковок, но поставщик один. Формально разнообразие есть, субстанциально — нет.
6. Диалог с Россией и двойственность ЕвропыИнтересно, что в лекции рядом стоят два процесса: - рост разговоров о диалоге, - параллельная военная и политическая консолидация против России. Автор не верит в искренность первого, потому что считает его инструментальным. И здесь проявляется важная философская черта такого анализа: слова власти оцениваются не по форме, а по функции. Если система продолжает вооружаться, эскалировать и выстраивать единство под конфликт, то разговоры о переговорах выглядят лишь тактической декорацией. В более широком смысле это старый вопрос о политической истине: где она — в заявлениях, в институтах или в векторе действий? Автор явно отвечает: в векторе действий. И это прагматичный подход. Человек может сколько угодно говорить о мире, но если одновременно строит стены и точит нож, то реальность находится не в словах.
7. Общий смысл лекцииВ этом видео проводится жесткая, но концептуально ясная идея: Европа входит в фазу управляемой мобилизации. Для этой фазы ей нужны: - не скучные центристы старого типа, - не настоящие бунтари, - а новые популисты, которых можно продать обществу как перемены без изменения сущности системы. Именно поэтому автор говорит не просто о политическом кризисе, а о перестройке механизма легитимности. Раньше легитимность строилась на: - стабильности, - благополучии, - предсказуемости, - моральном превосходстве либерального центра. Теперь этого уже недостаточно. Общество устало, раздражено, фрагментировано. Значит, системе приходится осваивать новые маски: гнев, простоту, национальный язык, антиэлитарные интонации. Но сами элиты никуда не исчезают — они лишь переодеваются. Это, пожалуй, и есть самый сильный нерв лекции. Люди часто думают, что опасность приходит в старой униформе — громкой, грубой, узнаваемой. Но современная власть действует тоньше. Она не всегда подавляет альтернативу в лоб; чаще она имитирует альтернативу, пока та не перестает быть альтернативой.
ИтогГлавный вывод беседы можно сформулировать так: То есть речь идет не о настоящем правом реванше, не о подлинном суверенизме и не о восстании против глобализма, а о селективном включении прирученного популизма в старую конструкцию власти. Внешне это выглядит как обновление, но по сути может оказаться всего лишь новой стадией того же курса — с более грубым языком, более яркой подачей и более удобной для масс театрализацией. Если смотреть глубже, тут поднимается вечная тема: общество почти всегда влюбляется не в реальность, а в ее образ. Избиратель хочет «новую силу», но получает часто лишь новый грим старой силы. Это касается и личной жизни, и истории, и политики: мы цепляемся за символ, потому что символ легче любить или ненавидеть, чем сложную и противоречивую действительность. И потому самый важный вопрос после этой лекции, возможно, не в том, кто именно придет к власти в Европе, а в другом: как отличить реальную политическую альтернативу от искусно сконструированной имитации перемен — и готовы ли мы вообще видеть эту разницу, если иллюзия психологически удобнее истины?