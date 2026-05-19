Главная » Видео, История

“Как Горбачёв, прикрываясь Лениным, извращал его идеи”. Е.Ю.Спицын Свободная пресса “Открытая студия

20 0
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале Свободная Пресса 29 апреля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

В своём выступлении на собрании общественности Москвы к 120-летию со дня рождения Владимира Ленина последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, единственный Президент СССР Михаил Горбачёв отмечал, что «ленинизм остаётся живой и действенной теоретической и нравственной силой. Мы восстанавливаем подлинное прочтение Ленина, стараемся творчески вести эту работу, она не была и не будет простой в ходе перестройки. У нашего общества нет альтернативы социалистической перестройке».

Но альтернативы были. Позже обманутая страна узнает, какие, и что Горбачёв подразумевал под «возвращениям к идеям ленинизма». Историк, публицист Евгений Спицын уверен, жонглирование наследием Ленина было лишь завуалированным планом для разрушения советской страны. Ни к каким «истокам» Горбачёв не возвращался, а цинично извращал или перевирал Ленина. И ждал часа, не случайно на написанной в 1982 году записке от «архитектора перестройки» Александра Яковлева с рекомендациями по развалу СССР, Горбачёв оставил резолюцию «не время». Но это время пришло позже, в чём авторы развала великого государства чистосердечно признались, не стесняясь благодарностей от геополитических соперников СССР.

О том, как извращали ленинско-сталинские идеи и к чему это привело – в программе «Открытая студия».

Ведущая – Елена Янчук

Е.Ю.Спицын на канале Свободная пресса. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/306796

#Спицын #СМИ #СвободнаяПресса

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео Евгений Спицын утверждает, что Михаил Горбачёв систематически ссылался на Ленина, чтобы придать своей политике легитимность. - По мнению историка, Горбачёв не мог открыто объявить отказ от ленинско-сталинской модели, поэтому представлял перестройку как якобы «возвращение к ленинским истокам». - Центральный пример — тема кооперации: - при Ленине и Сталине кооперация рассматривалась как часть социалистической экономики; - она существовала в форме артелей, колхозов, производственных объединений; - при этом, как подчеркивает Спицын, это был не частнокапиталистический сектор, а негосударственный, но встроенный в социалистическую систему. - Спицын настаивает, что при Сталине не было «тотального огосударствления» в том виде, как это позже подавалось в перестроечной риторике. - В лекции проводится мысль, что Хрущёв, а затем Горбачёв по-разному, но оба деформировали кооперативную идею: - Хрущёв — через огосударствление и ликвидацию значительной части артельной системы; - Горбачёв — через подмену ленинского смысла кооперации и использование этой темы для рыночных реформ. - Особое внимание уделено статье Ленина «О кооперации»: - по версии Спицына, Ленин говорил не о рыночной либерализации; - смысл был в том, что после завоевания власти центр тяжести переносится с революционной борьбы на культурную и организационную работу. - Следовательно, как утверждает автор беседы, Горбачёв вырвал ленинские формулировки из контекста и использовал их для оправдания курса, который по существу разрушал советскую систему. - В финале звучит более жёсткий вывод: перестройка интерпретируется не как ошибка, а как осознанный курс на демонтаж СССР, прикрытый социалистической и ленинской риторикой.

Подробный вывод

В данной лекции выстраивается довольно цельная и эмоционально заряженная картина: Горбачёв представлен не как реформатор, который неверно понял социализм, а как политик, который сознательно использовал язык ленинизма для демонтажа советской модели. Это важное различие. Ошибка — это одно, а сознательная мимикрия — совсем другое. Спицын выбирает именно вторую интерпретацию.

1. Главная мысль беседы

Суть позиции автора можно сформулировать так: Горбачёв прикрывался Лениным, чтобы разрушить то, что Ленин и Сталин строили. Это типичная историко-политическая ситуация, когда авторитет прошлого используется для оправдания курса, который содержательно противоречит этому прошлому. В некотором смысле это напоминает религиозные споры, где разные стороны ссылаются на один и тот же священный текст, но извлекают из него противоположные выводы. Текст один, а политическая воля — разная. И потому борьба идёт не только за власть, но и за право толковать истоки.

2. Почему тема кооперации здесь ключевая

Спицын делает очень важный акцент: спор идёт не просто о цитатах Ленина, а о модели экономики. Он показывает следующую логику: - у Ленина кооперация была инструментом встраивания населения, прежде всего крестьянства, в социалистический порядок; - у Сталина кооперация и артельное производство, по его версии, сохранялись как гибкий негосударственный элемент внутри общей социалистической системы; - у Горбачёва кооперация превращается уже в идеологический мост к рыночным отношениям, подаваемым как якобы подлинный ленинизм. Здесь содержится глубокий исторический парадокс: один и тот же термин — «кооперация» — может означать очень разные общественные формы. Слово остается прежним, а сущность меняется. Это вообще характерно для эпох слома: язык старый, а проект уже новый. Так часто и происходит идеологическое извращение — не через прямой отказ, а через переопределение знакомых понятий.

3. Как в беседе трактуется Ленин

Спицын утверждает, что Ленин в статье «О кооперации» имел в виду не рыночную свободу как таковую, а изменение исторической задачи: - раньше — борьба за власть; - потом — культурная, организационная, просветительская работа в уже завоёванном государстве. То есть здесь Ленин интерпретируется как мыслитель дисциплины, постепенности и культурного преобразования общества, а не как предтеча перестроечного рынка. В этом прочтении кооперация — не средство капитализации, а форма социалистического воспитания и самоорганизации. Если смотреть философски, то спор идёт о природе самой реформы. Реформа — это развитие основания или его растворение? Горбачёв, по мысли Спицына, выдавал второе за первое.

4. Критика идеализаций

Интересный слой этой беседы — критика исторических мифов. Спицын спорит с распространённым образом сталинской экономики как полностью огосударствлённой и монолитной. Он пытается показать, что реальность была сложнее: существовали артели, колхозные механизмы, личные подсобные участки, разные уровни собственности и хозяйствования. Здесь есть важный методологический урок: история редко совпадает с карикатурой на саму себя. Люди часто мыслят крайностями: - либо «чистый рынок», - либо «тотальное государство». Но реальные социальные системы почти всегда гибридны. Именно там, где массовое сознание любит простую картинку, историк обязан возвращать сложность. Хотя, конечно, и сам историк тоже может оказаться пленником собственной схемы. Это тоже стоит помнить: борьба с мифом не гарантирует полной свободы от нового мифа.

5. Политическая мимикрия как механизм власти

Один из самых сильных мотивов беседы — идея мимикрии. Спицын фактически говорит: советская верхушка позднего периода не спорила открыто с основами системы, а разлагала их изнутри, сохраняя внешний язык верности. Это очень современный мотив. Институты часто рушатся не только из-за внешнего удара, но и потому, что их язык начинает использоваться противоположным образом. Когда форма остаётся прежней, а содержание уже другое, возникает эффект исторической подмены. Как в психологии: человек может произносить верные слова, но действовать из совсем иных мотивов. Так и здесь — ленинские цитаты становятся не выражением преемственности, а инструментом маскировки.

6. Общий смысл лекции

В итоге беседа посвящена не только Горбачёву и не только Ленину. Она о более широком явлении: как большие исторические проекты погибают через смену смысла их собственных слов. Не обязательно сперва уничтожать символы. Иногда достаточно: - оставить символ; - сохранить ритуал; - продолжать цитировать основателя; - но постепенно вложить в его идеи прямо противоположное содержание. Это, пожалуй, и есть главный нерв данного выступления.

Итог

Основной вывод лекции таков: Горбачёв, по оценке Спицына, не возвращался к Ленину, а использовал ленинский авторитет для оправдания курса, который противоречил исходной логике советского социалистического проекта. В центре этой полемики стоит вопрос о кооперации, о природе социализма и о том, можно ли под вывеской «обновления» фактически осуществлять демонтаж системы. Здесь встаёт более широкий, почти философский вопрос: когда политик ссылается на великого предшественника, он продолжает его дело — или лишь использует его имя как удобную оболочку для совсем иной реальности?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/85a1c76afb9ca8e991f2513549dfe3eb/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ленин - жил. Ленин - жив. Ленин - будет жить! Е.Спицын, Д.Новиков, В.Карасёв, Г.Фёдоров
"Бомбы этносепаратизма, или кто и как назначал глав КГБ и МВД СССР". Е.Ю.Спицын на радио Аврора
"Как воевали наши союзники в годы войны". Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече в программе "Послесловие
"Как Горбачев обживался в Москве в конце в 1970-х годов". Е.Ю.Спицын радио России "Радиоуниверситет
Камера для генсека. Как Горбачёв предал Эриха Хонеккера
"Горбачев как непревзойденный мастер курортного обслуживания". Е.Ю.Спицын на радио России
"Кто, как и почему угробил Советский Союз". Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече программа "Послесловие
"Горбачев в тени Черненко, а Сталин - хрущёвщины ". Е.Ю.Спицын на радио России "Радиоуниверситет

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru