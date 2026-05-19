“Как Горбачёв, прикрываясь Лениным, извращал его идеи”. Е.Ю.Спицын Свободная пресса “Открытая студия
Эфир на канале Свободная Пресса 29 апреля 2026 г.
В своём выступлении на собрании общественности Москвы к 120-летию со дня рождения Владимира Ленина последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, единственный Президент СССР Михаил Горбачёв отмечал, что «ленинизм остаётся живой и действенной теоретической и нравственной силой. Мы восстанавливаем подлинное прочтение Ленина, стараемся творчески вести эту работу, она не была и не будет простой в ходе перестройки. У нашего общества нет альтернативы социалистической перестройке».
Но альтернативы были. Позже обманутая страна узнает, какие, и что Горбачёв подразумевал под «возвращениям к идеям ленинизма». Историк, публицист Евгений Спицын уверен, жонглирование наследием Ленина было лишь завуалированным планом для разрушения советской страны. Ни к каким «истокам» Горбачёв не возвращался, а цинично извращал или перевирал Ленина. И ждал часа, не случайно на написанной в 1982 году записке от «архитектора перестройки» Александра Яковлева с рекомендациями по развалу СССР, Горбачёв оставил резолюцию «не время». Но это время пришло позже, в чём авторы развала великого государства чистосердечно признались, не стесняясь благодарностей от геополитических соперников СССР.
О том, как извращали ленинско-сталинские идеи и к чему это привело – в программе «Открытая студия».
Ведущая – Елена Янчук
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Евгений Спицын утверждает, что Михаил Горбачёв систематически ссылался на Ленина, чтобы придать своей политике легитимность. - По мнению историка, Горбачёв не мог открыто объявить отказ от ленинско-сталинской модели, поэтому представлял перестройку как якобы «возвращение к ленинским истокам». - Центральный пример — тема кооперации: - при Ленине и Сталине кооперация рассматривалась как часть социалистической экономики; - она существовала в форме артелей, колхозов, производственных объединений; - при этом, как подчеркивает Спицын, это был не частнокапиталистический сектор, а негосударственный, но встроенный в социалистическую систему. - Спицын настаивает, что при Сталине не было «тотального огосударствления» в том виде, как это позже подавалось в перестроечной риторике. - В лекции проводится мысль, что Хрущёв, а затем Горбачёв по-разному, но оба деформировали кооперативную идею: - Хрущёв — через огосударствление и ликвидацию значительной части артельной системы; - Горбачёв — через подмену ленинского смысла кооперации и использование этой темы для рыночных реформ. - Особое внимание уделено статье Ленина «О кооперации»: - по версии Спицына, Ленин говорил не о рыночной либерализации; - смысл был в том, что после завоевания власти центр тяжести переносится с революционной борьбы на культурную и организационную работу. - Следовательно, как утверждает автор беседы, Горбачёв вырвал ленинские формулировки из контекста и использовал их для оправдания курса, который по существу разрушал советскую систему. - В финале звучит более жёсткий вывод: перестройка интерпретируется не как ошибка, а как осознанный курс на демонтаж СССР, прикрытый социалистической и ленинской риторикой.
Подробный выводВ данной лекции выстраивается довольно цельная и эмоционально заряженная картина: Горбачёв представлен не как реформатор, который неверно понял социализм, а как политик, который сознательно использовал язык ленинизма для демонтажа советской модели. Это важное различие. Ошибка — это одно, а сознательная мимикрия — совсем другое. Спицын выбирает именно вторую интерпретацию.
1. Главная мысль беседыСуть позиции автора можно сформулировать так: Горбачёв прикрывался Лениным, чтобы разрушить то, что Ленин и Сталин строили. Это типичная историко-политическая ситуация, когда авторитет прошлого используется для оправдания курса, который содержательно противоречит этому прошлому. В некотором смысле это напоминает религиозные споры, где разные стороны ссылаются на один и тот же священный текст, но извлекают из него противоположные выводы. Текст один, а политическая воля — разная. И потому борьба идёт не только за власть, но и за право толковать истоки.
2. Почему тема кооперации здесь ключеваяСпицын делает очень важный акцент: спор идёт не просто о цитатах Ленина, а о модели экономики. Он показывает следующую логику: - у Ленина кооперация была инструментом встраивания населения, прежде всего крестьянства, в социалистический порядок; - у Сталина кооперация и артельное производство, по его версии, сохранялись как гибкий негосударственный элемент внутри общей социалистической системы; - у Горбачёва кооперация превращается уже в идеологический мост к рыночным отношениям, подаваемым как якобы подлинный ленинизм. Здесь содержится глубокий исторический парадокс: один и тот же термин — «кооперация» — может означать очень разные общественные формы. Слово остается прежним, а сущность меняется. Это вообще характерно для эпох слома: язык старый, а проект уже новый. Так часто и происходит идеологическое извращение — не через прямой отказ, а через переопределение знакомых понятий.
3. Как в беседе трактуется ЛенинСпицын утверждает, что Ленин в статье «О кооперации» имел в виду не рыночную свободу как таковую, а изменение исторической задачи: - раньше — борьба за власть; - потом — культурная, организационная, просветительская работа в уже завоёванном государстве. То есть здесь Ленин интерпретируется как мыслитель дисциплины, постепенности и культурного преобразования общества, а не как предтеча перестроечного рынка. В этом прочтении кооперация — не средство капитализации, а форма социалистического воспитания и самоорганизации. Если смотреть философски, то спор идёт о природе самой реформы. Реформа — это развитие основания или его растворение? Горбачёв, по мысли Спицына, выдавал второе за первое.
4. Критика идеализацийИнтересный слой этой беседы — критика исторических мифов. Спицын спорит с распространённым образом сталинской экономики как полностью огосударствлённой и монолитной. Он пытается показать, что реальность была сложнее: существовали артели, колхозные механизмы, личные подсобные участки, разные уровни собственности и хозяйствования. Здесь есть важный методологический урок: история редко совпадает с карикатурой на саму себя. Люди часто мыслят крайностями: - либо «чистый рынок», - либо «тотальное государство». Но реальные социальные системы почти всегда гибридны. Именно там, где массовое сознание любит простую картинку, историк обязан возвращать сложность. Хотя, конечно, и сам историк тоже может оказаться пленником собственной схемы. Это тоже стоит помнить: борьба с мифом не гарантирует полной свободы от нового мифа.
5. Политическая мимикрия как механизм властиОдин из самых сильных мотивов беседы — идея мимикрии. Спицын фактически говорит: советская верхушка позднего периода не спорила открыто с основами системы, а разлагала их изнутри, сохраняя внешний язык верности. Это очень современный мотив. Институты часто рушатся не только из-за внешнего удара, но и потому, что их язык начинает использоваться противоположным образом. Когда форма остаётся прежней, а содержание уже другое, возникает эффект исторической подмены. Как в психологии: человек может произносить верные слова, но действовать из совсем иных мотивов. Так и здесь — ленинские цитаты становятся не выражением преемственности, а инструментом маскировки.
6. Общий смысл лекцииВ итоге беседа посвящена не только Горбачёву и не только Ленину. Она о более широком явлении: как большие исторические проекты погибают через смену смысла их собственных слов. Не обязательно сперва уничтожать символы. Иногда достаточно: - оставить символ; - сохранить ритуал; - продолжать цитировать основателя; - но постепенно вложить в его идеи прямо противоположное содержание. Это, пожалуй, и есть главный нерв данного выступления.
ИтогОсновной вывод лекции таков: Горбачёв, по оценке Спицына, не возвращался к Ленину, а использовал ленинский авторитет для оправдания курса, который противоречил исходной логике советского социалистического проекта. В центре этой полемики стоит вопрос о кооперации, о природе социализма и о том, можно ли под вывеской «обновления» фактически осуществлять демонтаж системы. Здесь встаёт более широкий, почти философский вопрос: когда политик ссылается на великого предшественника, он продолжает его дело — или лишь использует его имя как удобную оболочку для совсем иной реальности?