Эфир на канале Свободная Пресса 29 апреля 2026 г.

В своём выступлении на собрании общественности Москвы к 120-летию со дня рождения Владимира Ленина последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, единственный Президент СССР Михаил Горбачёв отмечал, что «ленинизм остаётся живой и действенной теоретической и нравственной силой. Мы восстанавливаем подлинное прочтение Ленина, стараемся творчески вести эту работу, она не была и не будет простой в ходе перестройки. У нашего общества нет альтернативы социалистической перестройке».

Но альтернативы были. Позже обманутая страна узнает, какие, и что Горбачёв подразумевал под «возвращениям к идеям ленинизма». Историк, публицист Евгений Спицын уверен, жонглирование наследием Ленина было лишь завуалированным планом для разрушения советской страны. Ни к каким «истокам» Горбачёв не возвращался, а цинично извращал или перевирал Ленина. И ждал часа, не случайно на написанной в 1982 году записке от «архитектора перестройки» Александра Яковлева с рекомендациями по развалу СССР, Горбачёв оставил резолюцию «не время». Но это время пришло позже, в чём авторы развала великого государства чистосердечно признались, не стесняясь благодарностей от геополитических соперников СССР.

О том, как извращали ленинско-сталинские идеи и к чему это привело – в программе «Открытая студия».

Ведущая – Елена Янчук

