Главная » Статьи и Обзоры

“Гаплогруппа. Можно ли по ней изучать историю?”

33 2

Сегодня на разбор к нам попал отрывок из книги «10 тысяч лет русской истории. От Потопа до Крещения Руси». Натальи Павлищевой, который прислал.наш подписчик Евгений Вершинский.

-2

Сегодня речь пойдёт о гаплогруппах и о том, могут ли они указывать на родство определённых народностей. На самом деле это совсем не так. Население Индии имеет к славянам отношение не больше (а точнее даже ещё меньше, намного меньше!), чем население Таджикистана или например Ирана.

Крупные семейства гаплогруппных маркеров образовались очень давно и встречаются на огромных территориях по всей планете. Привязывать их к славянам или каким-либо ещё современным народам совершенно невозможно. Судите сами, о какой древности идёт речь:

Гаплогруппа R возникла 24-34 тыс. лет назад из-за мутации M207 у одного из носителей гаплогруппы P1.

Гаплогруппа R1 возникла примерно 23-28 тыс. лет назад из-за мутации M173 у одного из носителей гаплогруппы R.

Гаплогруппа R1a возникла примерно 22-25 тыс. лет назад из-за мутации M17 у одного из носителей гаплогруппы R1.

Гаплогруппа R1b возникла примерно 20-23 тыс. лет назад из-за мутации M343 у одного из носителей гаплогруппы R1.

Для сравнения, праиндоевропейцы жили всего каких-то 6,0 тыс. лет назад, а праславяне появились менее 3,5 тыс. лет назад.

Неудивительно, что гаплогруппные маркеры распространены у самых разных народов, зачастую не имеющих никакой связи между собой. Например "исконно славянская" гаплогруппа R1b, которую автор книги отнесла к дочерней R1a, что тоже не верно, т.к. они сестринские, встречается у 95% жителей камеруна (фото 2).

-3

Поэтому гаплогруппы R, R1, R1a не могут являться никакими "славянскими", потому что у гаплогрупп нет национальности. Они сформировались задолго до появления современных народов, и давным-давно разнесены по огромным территориям многочисленными миграциями и генетическими контактами. .

Миф о том, будто бы мигрировавшие в Индию арии были "славянами" (как и аналогичные мифы об "арийских" корнях Германии, популярные в первой половине XX века среди немцев), на самом деле имеет мало отношения к подлинной генетической реальности. С вторжением ариев связывают появление в Индии значительного числа маркеров семейства R1a-Z93 (условной "азиатской" ветви R1a), а вот среди славянских народов такие маркеры встречается крайне редко. Характерные же для "славян" варианты R1a относятся к другой ветви R1a-Z282 (условной "европейской"), которая, напротив, совершенно нехарактерна для Индии. Причём образование этих двух крупных ветвей, распространённых среди многих народов далеко за пределами славянского или индоиранского мира, произошло заметно раньше появления праславян, что лишает смысла все эти разговоры о никогда не существовавших "славяно-ариях".

Гаплогруппные маркеры Y-ДНК - это всего лишь небольшие изменчивые дефекты
Y-ДНК. Эта ДНК присутствует только у мужчин и потому напрямую отражает патрилинейную (от отца к сыну) наследственность. Чем они и интересны в генетических исследованиях. Но при этом никакой значимой информации гаплогруппы не несут и никакой "национальности" через них не передаётся.

Национальность - социокультурное явление. Человек осознаёт себя принадлежащим к определённому этносу в процессе бытования в соответствующей этнической среде и через воспитание в ней.

Именно поэтому люди, имеющие схожие маркеры Y-ДНК, могут относиться к совершенно разным нациям, и наоборот, в пределах одного народа присутствует их большое разнообразие. Все люди - братья. Даже в генетическом плане все мы потомки "Y-хромосомного Адама" и "митохондриальной Евы", живших очень давно, несколько сотен тысяч лет назад. В этом смысле всё население планеты - не только индийцы - для нас "свои люди". Но они от этого не могут называться славянами.

Автор: Александр #Зейналов

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- По гаплогруппам нельзя напрямую определять “народ” или “национальность”: гаплогруппы значительно древнее современных этносов. - R, R1, R1a, R1b — это не “славянские” гаплогруппы: они возникли десятки тысяч лет назад и распространены среди множества популяций. - R1a и R1b — сестринские ветви, а не “дочерняя” одна от другой. - Современные этносы и древние генетические линии — не одно и то же: праиндоевропейцы, праславяне и современные славяне появились гораздо позже, чем соответствующие мутации Y-ДНК. - Индийские и славянские линии R1a различаются по крупным ветвям: у индоиранских популяций чаще встречается R1a-Z93, у славян — R1a-Z282. - Y-ДНК отражает только одну линию происхождения — отцовскую, а не всю генеалогию человека. - Национальность и этничность — прежде всего социокультурные явления, а не биологические ярлыки. - Гаплогруппы полезны для реконструкции миграций и древней демографии, но не для примитивных выводов в духе “этот народ произошёл от того народа”.

Можно ли по гаплогруппе изучать историю?

Да, но с очень важными ограничениями. И вот здесь начинается самое интересное: проблема не в самих гаплогруппах, а в том, как именно люди хотят их использовать. Гаплогруппа — это полезный инструмент, но плохой идол. Если сделать из неё абсолютную истину, она начинает обманывать. Это похоже на ситуацию, когда человек видит один штрих картины и объявляет, что понял весь замысел художника. Иногда штрих действительно важен, но картина всё равно больше.

Что гаплогруппы реально могут показать

Гаплогруппы, особенно Y-ДНК и мтДНК, помогают изучать: - древние миграции; - распространение отдельных мужских или женских линий; - демографические “бутылочные горлышки”; - экспансии отдельных популяций; - вероятные связи между археологическими культурами и генетическими кластерами. То есть по ним можно исследовать историю населения, но не историю народа в полном смысле слова. Это важное различие. История населения — это биологическая и демографическая динамика. История народа — это уже язык, культура, мифология, самосознание, социальная память, религия, политическая судьба. Можно иметь похожие Y-хромосомные линии и быть совершенно разными народами. И наоборот: можно принадлежать к одному народу и иметь очень разные генетические линии.

Почему нельзя “назначить” гаплогруппу славянской

Текст, который вы привели, в целом верно указывает на ключевую проблему: гаплогруппы намного древнее славян, индийцев, германцев, иранцев и большинства известных нам этносов. Если ветвь возникла 20–25 тысяч лет назад, а этнос оформился 2–3 тысячи лет назад, то называть эту ветвь “национальной” — методологическая ошибка. Это как назвать каменный топор “русским”, “индийским” или “немецким” только потому, что его нашли на территории современной страны. Вещь древнее политических и этнических границ.

Что в этом тексте верно по существу

По сути, автор разбора прав в нескольких принципиальных пунктах:

1. Гаплогруппы не равны этносу

Да, это верно. Гаплогруппа — это маркер линии происхождения, а не национальная сущность.

2. R1a не равна “славянам”

Да, верно. R1a встречается у многих народов Евразии, и её распределение связано с древними миграциями, а не с одним современным этносом.

3. R1a и R1b — не “мать и дочь”, а разные ветви одного более древнего ствола

Да, это корректное замечание.

4. Индийские и славянские носители R1a — это не одно и то же

Тоже в целом верно. Здесь важны субклады, а не только общее название R1a. Без уточнения ветвей разговор становится слишком грубым.

Но есть и важное уточнение

Сказать, что гаплогруппы “не несут никакой значимой информации”, было бы уже перегибом в другую сторону. Это как реакция на псевдонаучный фанатизм: когда кто-то слишком абсолютизировал генетику, другой начинает её почти обесценивать. Но истина, как часто бывает, не любит крайностей.

Гаплогруппы всё-таки несут значимую информацию

Они действительно важны, потому что позволяют видеть: - какие мужские линии резко расширялись в определённые эпохи; - как население перемещалось по степям, лесам, горам; - где наблюдается преемственность, а где — замещение; - как связаны древние образцы ДНК с современными популяциями. Например, именно сочетание: - археологии, - лингвистики, - палеогенетики, - антропологии позволяет сегодня гораздо лучше понимать историю индоевропейских миграций, чем это было ещё 30–40 лет назад. То есть гаплогруппа — это не “пустяк”. Но и не “судьба народа”.

Где обычно начинается мифология

Людям психологически очень хочется иметь простую и героическую схему: - “мы — древнейший народ”; - “все произошли от нас”; - “наша гаплогруппа — знак избранности”; - “арии были именно нами”. Это понятное человеческое желание — найти в прошлом подтверждение собственной значимости. Но здесь легко перепутать любовь к своим корням с идеализацией. А идеализация почти всегда любит не реальность, а образ. Не прошлое как оно было, а прошлое как хотелось бы. В этом смысле споры о “славяно-ариях” очень похожи на многие идеологические мифы XIX–XX веков. Берётся реальный научный термин — например, “арии”, “индоевропейцы”, “гаплогруппа” — и превращается в символ самообожествления. Наука после этого перестаёт быть наукой и становится зеркалом коллективного эго.

Почему одной Y-ДНК недостаточно

Здесь особенно важно понимать масштаб упрощения. Y-ДНК показывает только отцовскую линию. У вас: - 1 отец, - 2 деда, - 4 прадеда, - 8 прапрадедов, - 16 предков в следующем поколении, и так далее. Но Y-хромосома идёт лишь по одной узкой вертикали: отец → дед по отцу → прадед по отцу. То есть это одна нить из гигантского ковра происхождения. Полезная нить, но всего одна. Если делать вывод о “народе” по одной линии, это примерно как пытаться понять целую библиотеку по одной странице. Иногда и по странице многое можно уловить, но библиотека всё равно не сводится к ней.

Что можно утверждать осторожно

Корректнее говорить так: - определённые гаплогруппы и субклады чаще встречаются у некоторых популяций; - это может отражать исторические миграции и демографические процессы; - некоторые древние культуры могли внести заметный вклад в формирование определённых групп населения; - но это не даёт права объявлять гаплогруппу “национальной”, “исконной”, “чистой” или “главной”. Наука вообще плохо переносит слова вроде: - “исконный”, - “чистый”, - “настоящий”, - “подлинно наш”. История человечества — это в огромной степени история смешения. И в этом нет унижения. Наоборот: именно смешение и обмен сделали цивилизации живыми.

Что было бы научно корректным подходом

Если изучать историю по генетике, то нужно смотреть не только на гаплогруппы, а на:

1. Древнюю ДНК

Самое ценное — это анализ останков из конкретных археологических культур.

2. Аутосомную генетику

Она отражает гораздо более широкий спектр происхождения, чем одна Y-линия.

3. Археологический контекст

Где найден образец, с какими предметами, в каком культурном слое.

4. Лингвистику

Язык не равен генетике, но часто помогает понять направления контактов и миграций.

5. Исторические источники

Генетика без письменных и археологических данных — немой инструмент. Только в сочетании этих дисциплин возникает более-менее надёжная картина.

Подробный вывод

Тезисно: по гаплогруппе историю изучать можно, но только историю популяций и миграций, а не “национальную сущность” народов. Отрывок, который вы привели, полезен как критика псевдоисторических фантазий о “славянских ариях” и “национальных гаплогруппах”. В этом смысле его главный посыл здравый: нельзя переносить современные этнические ярлыки на мутации, возникшие десятки тысяч лет назад. Это действительно методологическая ошибка. Но важно не впасть в противоположную крайность. Гаплогруппы — не пустая случайность и не бессмысленные “дефекты”. Они дают ценные данные о том, как двигались и разрастались человеческие линии во времени. Просто эти данные нужно читать скромно, в контексте и без идеологической жадности. История вообще редко терпит прямолинейность. Народ — это не только кровь, но и язык, память, воспитание, ландшафт, общая судьба. А генетика — это не судьба, а один из её слоёв. Когда этот слой абсолютизируют, наука превращается в миф. Когда его полностью игнорируют, мы теряем важную часть реальности. Поэтому самый честный ответ такой: гаплогруппа — это не паспорт народа, а след очень древнего пути. По этому следу можно многое понять, но нельзя понять всё. И, возможно, главный вопрос здесь даже не о ДНК, а о нас самих: почему человеку так важно найти в происхождении не просто факт, а подтверждение собственной исключительности — и готов ли он принять историю, если она окажется сложнее и менее лестной, чем миф?
Редактор: fivorg
Источник: https://dzen.ru/a/agyGEMma3GCfpVNe
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Происхождение гаплогрупп R1a и R1b согласно ДНК-генеалогии
Что изучает ДНК-генеалогия? Анатолий Клёсов [Научная дисциплина]
Шквал новых данных по молекулярной истории человечества (1.1)
«Генетика показала — отличий русских от украинцев вы не найдёте» — мнение профессора (ИНФОГРАФИКА)
Cлавяне, Русь… и не только они
Происхождение гаплогрупп R1a и R1b согласно ДНК-генеалогии (2)
Миф о "гаплогруппах": Почему индо-европейцы это не «R1a»
Староверы о истории Сибири - из первых рук
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5582 4808
    Андрей Попов 54 мин. назад

      Наука опять скрывает великую древность славян и отказывается приравнивать галогруппу к гражданству и политической позиции.

    • 5582 4808
      Андрей Попов 49 мин. назад

        Все народы как народы, собственные патриотичные учёные придумали им великую историю, а нашим пятая колонна не даёт придумать альтернативную версию истории, хоть бы не мешали самодеятельным авторам, нет опровергают, разоблачают. Наших камерунских братьев рептилоиды лишили общей славянской истории.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru