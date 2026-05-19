Сегодня на разбор к нам попал отрывок из книги «10 тысяч лет русской истории. От Потопа до Крещения Руси». Натальи Павлищевой, который прислал.наш подписчик Евгений Вершинский.

Сегодня речь пойдёт о гаплогруппах и о том, могут ли они указывать на родство определённых народностей. На самом деле это совсем не так. Население Индии имеет к славянам отношение не больше (а точнее даже ещё меньше, намного меньше!), чем население Таджикистана или например Ирана.

Крупные семейства гаплогруппных маркеров образовались очень давно и встречаются на огромных территориях по всей планете. Привязывать их к славянам или каким-либо ещё современным народам совершенно невозможно. Судите сами, о какой древности идёт речь:

Гаплогруппа R возникла 24-34 тыс. лет назад из-за мутации M207 у одного из носителей гаплогруппы P1.

Гаплогруппа R1 возникла примерно 23-28 тыс. лет назад из-за мутации M173 у одного из носителей гаплогруппы R.

Гаплогруппа R1a возникла примерно 22-25 тыс. лет назад из-за мутации M17 у одного из носителей гаплогруппы R1.

Гаплогруппа R1b возникла примерно 20-23 тыс. лет назад из-за мутации M343 у одного из носителей гаплогруппы R1.

Для сравнения, праиндоевропейцы жили всего каких-то 6,0 тыс. лет назад, а праславяне появились менее 3,5 тыс. лет назад.

Неудивительно, что гаплогруппные маркеры распространены у самых разных народов, зачастую не имеющих никакой связи между собой. Например "исконно славянская" гаплогруппа R1b, которую автор книги отнесла к дочерней R1a, что тоже не верно, т.к. они сестринские, встречается у 95% жителей камеруна (фото 2).

Поэтому гаплогруппы R, R1, R1a не могут являться никакими "славянскими", потому что у гаплогрупп нет национальности. Они сформировались задолго до появления современных народов, и давным-давно разнесены по огромным территориям многочисленными миграциями и генетическими контактами. .

Миф о том, будто бы мигрировавшие в Индию арии были "славянами" (как и аналогичные мифы об "арийских" корнях Германии, популярные в первой половине XX века среди немцев), на самом деле имеет мало отношения к подлинной генетической реальности. С вторжением ариев связывают появление в Индии значительного числа маркеров семейства R1a-Z93 (условной "азиатской" ветви R1a), а вот среди славянских народов такие маркеры встречается крайне редко. Характерные же для "славян" варианты R1a относятся к другой ветви R1a-Z282 (условной "европейской"), которая, напротив, совершенно нехарактерна для Индии. Причём образование этих двух крупных ветвей, распространённых среди многих народов далеко за пределами славянского или индоиранского мира, произошло заметно раньше появления праславян, что лишает смысла все эти разговоры о никогда не существовавших "славяно-ариях".

Гаплогруппные маркеры Y-ДНК - это всего лишь небольшие изменчивые дефекты

Y-ДНК. Эта ДНК присутствует только у мужчин и потому напрямую отражает патрилинейную (от отца к сыну) наследственность. Чем они и интересны в генетических исследованиях. Но при этом никакой значимой информации гаплогруппы не несут и никакой "национальности" через них не передаётся.

Национальность - социокультурное явление. Человек осознаёт себя принадлежащим к определённому этносу в процессе бытования в соответствующей этнической среде и через воспитание в ней.

Именно поэтому люди, имеющие схожие маркеры Y-ДНК, могут относиться к совершенно разным нациям, и наоборот, в пределах одного народа присутствует их большое разнообразие. Все люди - братья. Даже в генетическом плане все мы потомки "Y-хромосомного Адама" и "митохондриальной Евы", живших очень давно, несколько сотен тысяч лет назад. В этом смысле всё население планеты - не только индийцы - для нас "свои люди". Но они от этого не могут называться славянами.

Автор: Александр #Зейналов