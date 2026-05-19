Хтонические божества (др.греч., χθών / хтон – земля, подземный мир) относятся к доолимпийскому периоду мифотворчества Греции (III тыс. до н.э.), благодаря сформированным в современном обществе культурным стереотипам (на основе Кун Н.А. «Легенды и мифы древней Греции») они воспринимаются через характерные для олимпийского (ранняя классика) и позднего героизма принципы и матрицу антропоморфизма. Читая перечень Гесиода мы очеловечиваем первых существ (Хаос, Гея, Тартар, Эрос, Ночь), не понимая, что в реальности это лишь названия стихий, сил. Именно поэтому их порождения и «потомки» выглядят столь чуждо, не антропоморфно.

В рамках первобытного сознания эти силы были отражением производительных, дающих и забирающих жизнь сил природы (верхний палеолит, мезолит) и земли (неолит), они были связаны с подземным миром мертвых. Земля порождала всё, включая небо. Силы и стихии были слепы, люди одушевляли их, но не очеловечивали. Отделение идеи от материального объекта породило магизм и анимизм.

По мере развития и усложнения общественно-духовной сферы, улучшилось понимание окружающего мира, изменение природы под свои нужды стало нормой, в мифотворчестве появились сюжеты противостояния стихиям. Вначале речь шла о богах-героях (Гигантомахия), которые изначально также были стихиями, но постепенно под влиянием антропоморфизма обретали схожие с людьми черты. Так из олицетворения бездушной стихии грома и молний Зевс обретает привычный по поздним описаниям образ, где молнии становятся атрибутами, а не сутью.

Бог-олимпиец стал проявлять свободную и разумную волю в использовании стихий, чего ранее не было, он становится отражением человеческих страстей, которым предаётся исступлённо и самозабвенно. Однако, предыдущие, хтонические черты и атрибуты сохранились, так в поэмах Гомера (созданы IX-VIII вв. до н.э., записаны VIII-VII вв. до н.э.) присутствуют эпитеты «волоокая» в отношении Геры (представление в виде коровы) и «светлоокая» / «совоокая» Афина (мудрость, представление в виде совы) . К этому моменту человек в достаточной степени овладел силами природы, чтобы противостоять, героически сражаться с ней.

Непосредственно хтонические создания обретают внешнюю материальную форму, из их описания исчезает стихия, они локализуются до ограниченных существ: Сцилла (12 лап, 6 шей с головами, три ряда зубов) , Харибда (водоворот) , сирены , циклоп Полифем и др., мистический ореол бледнеет, вырождается в действие-атрибут.

Сюжеты могут включать как использование героя в качестве «инструмента» богами (Персей сражает Медузу), так и практически полностью самостоятельные действия (подвиги Геракла). Не сложно заметить прямую корреляцию по времени, рост воли и субъектности героев-людей. Последнее хорошо видно в сюжетах борьбы, если для доолимпийского периода характерно противостояние хтонических созданий между собой (битва стихий), которая находит свое отражение даже в более поздних художественных произведениях, например, убийство Химеры показано в качестве противостояния её с «кузеном» Пегасом. В последующем уже герой побеждает хтоническое существо (стихию).

На третьем, героическом этапе происходит усиление роли людей, которые становятся героями, пусть и часто будучи полубогами. Герои обретают смелость, независимость, бросают вызовы богам. Уничтожение хтонических созданий ставится на поток, словно их время закончилось. Бывшие властители сил природы превратились в страшных животных, чуждых природе и гармонии, их убийство становится подвигом, который поддерживают боги.

В современной культуре продолжают существовать хтонические сюжеты и образы. Речь о художественных произведениях, мирах и онтологиях, где нет Света, зато есть много стихийной Тьмы, которой обречённо противостоят обычные люди. Можно вспомнить Warhammer 40k или произведения Лавкрафта. Тьма и множество оттенков серого, но совсем нет белого, мир психических расстройств, где нет доброты, любви, дружбы, взаимопомощи, альтруизма и т.д.

Если детское восприятие делит окружающее на чёрное и белое, то это взгляд пубертатного подростка, узревшего десятки оттенков чёрного и серого, но забывшего о белом. По мере взросления индивид проходит и через этот этап, оттенки расцветают красками, светотень начинает подчёркивать глубину и объем, задавая художественность мира.

В современном обществе остаются хтонические артефакты, что ранее были нормой, но их время давно прошло. Не нужно наделять их чертами, которых у них нет и пытаться искать у них помощи. Есть много «-измов» и институтов, что утратили актуальность, не нужно вытаскивать на свет ужасных химер, что обретают плоть и начинают вызывать ужас, их время закончилось. Не забывайте о Свете, мир имеет много больше граней и пространств, чем виделось в неолите.

И, да, набор и обретение формы происходит постепенно, не нужно одушевлять тренажёр или грушу для отработки ударов, даже если в ней поселились бесы, ведь задача не победить манекена с одного удара, а стать настолько сильным, чтобы в новом мире ломать любого…

Андрей Школьников