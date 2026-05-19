Андрей Школьников: От хтонических существ к чудовищам
Хтонические божества (др.греч., χθών / хтон – земля, подземный мир) относятся к доолимпийскому периоду мифотворчества Греции (III тыс. до н.э.), благодаря сформированным в современном обществе культурным стереотипам (на основе Кун Н.А. «Легенды и мифы древней Греции») они воспринимаются через характерные для олимпийского (ранняя классика) и позднего героизма принципы и матрицу антропоморфизма. Читая перечень Гесиода мы очеловечиваем первых существ (Хаос, Гея, Тартар, Эрос, Ночь), не понимая, что в реальности это лишь названия стихий, сил. Именно поэтому их порождения и «потомки» выглядят столь чуждо, не антропоморфно.
В рамках первобытного сознания эти силы были отражением производительных, дающих и забирающих жизнь сил природы (верхний палеолит, мезолит) и земли (неолит), они были связаны с подземным миром мертвых. Земля порождала всё, включая небо. Силы и стихии были слепы, люди одушевляли их, но не очеловечивали. Отделение идеи от материального объекта породило магизм и анимизм.
По мере развития и усложнения общественно-духовной сферы, улучшилось понимание окружающего мира, изменение природы под свои нужды стало нормой, в мифотворчестве появились сюжеты противостояния стихиям. Вначале речь шла о богах-героях (Гигантомахия), которые изначально также были стихиями, но постепенно под влиянием антропоморфизма обретали схожие с людьми черты. Так из олицетворения бездушной стихии грома и молний Зевс обретает привычный по поздним описаниям образ, где молнии становятся атрибутами, а не сутью.
Бог-олимпиец стал проявлять свободную и разумную волю в использовании стихий, чего ранее не было, он становится отражением человеческих страстей, которым предаётся исступлённо и самозабвенно. Однако, предыдущие, хтонические черты и атрибуты сохранились, так в поэмах Гомера (созданы IX-VIII вв. до н.э., записаны VIII-VII вв. до н.э.) присутствуют эпитеты «волоокая» в отношении Геры (представление в виде коровы) и «светлоокая» / «совоокая» Афина (мудрость, представление в виде совы) . К этому моменту человек в достаточной степени овладел силами природы, чтобы противостоять, героически сражаться с ней.
Непосредственно хтонические создания обретают внешнюю материальную форму, из их описания исчезает стихия, они локализуются до ограниченных существ: Сцилла (12 лап, 6 шей с головами, три ряда зубов) , Харибда (водоворот) , сирены , циклоп Полифем и др., мистический ореол бледнеет, вырождается в действие-атрибут.
Сюжеты могут включать как использование героя в качестве «инструмента» богами (Персей сражает Медузу), так и практически полностью самостоятельные действия (подвиги Геракла). Не сложно заметить прямую корреляцию по времени, рост воли и субъектности героев-людей. Последнее хорошо видно в сюжетах борьбы, если для доолимпийского периода характерно противостояние хтонических созданий между собой (битва стихий), которая находит свое отражение даже в более поздних художественных произведениях, например, убийство Химеры показано в качестве противостояния её с «кузеном» Пегасом. В последующем уже герой побеждает хтоническое существо (стихию).
На третьем, героическом этапе происходит усиление роли людей, которые становятся героями, пусть и часто будучи полубогами. Герои обретают смелость, независимость, бросают вызовы богам. Уничтожение хтонических созданий ставится на поток, словно их время закончилось. Бывшие властители сил природы превратились в страшных животных, чуждых природе и гармонии, их убийство становится подвигом, который поддерживают боги.
В современной культуре продолжают существовать хтонические сюжеты и образы. Речь о художественных произведениях, мирах и онтологиях, где нет Света, зато есть много стихийной Тьмы, которой обречённо противостоят обычные люди. Можно вспомнить Warhammer 40k или произведения Лавкрафта. Тьма и множество оттенков серого, но совсем нет белого, мир психических расстройств, где нет доброты, любви, дружбы, взаимопомощи, альтруизма и т.д.
Если детское восприятие делит окружающее на чёрное и белое, то это взгляд пубертатного подростка, узревшего десятки оттенков чёрного и серого, но забывшего о белом. По мере взросления индивид проходит и через этот этап, оттенки расцветают красками, светотень начинает подчёркивать глубину и объем, задавая художественность мира.
В современном обществе остаются хтонические артефакты, что ранее были нормой, но их время давно прошло. Не нужно наделять их чертами, которых у них нет и пытаться искать у них помощи. Есть много «-измов» и институтов, что утратили актуальность, не нужно вытаскивать на свет ужасных химер, что обретают плоть и начинают вызывать ужас, их время закончилось. Не забывайте о Свете, мир имеет много больше граней и пространств, чем виделось в неолите.
И, да, набор и обретение формы происходит постепенно, не нужно одушевлять тренажёр или грушу для отработки ударов, даже если в ней поселились бесы, ведь задача не победить манекена с одного удара, а стать настолько сильным, чтобы в новом мире ломать любого…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Хтонические божества в раннегреческой мифологии были не «личностями» в привычном нам смысле, а олицетворениями стихий, земли, подземного мира и природных сил. - Современный человек часто ошибочно воспринимает их через позднюю олимпийскую, антропоморфную оптику, то есть очеловечивает то, что изначально человеком не мыслилось. - В раннем сознании природные силы одушевлялись, но не очеловечивались; это были слепые, мощные, жизнедающие и смертоносные начала. - По мере развития общества и культуры мифология менялась: от стихийных сущностей — к богам с волей и человеческими чертами, а затем — к героям, побеждающим чудовищ. - Олимпийские боги стали выражать уже не просто стихии, а разумную волю, страсти, характер, то есть стали ближе к человеку. - Хтонические существа постепенно теряли космический масштаб и превращались в локальных чудовищ: Сциллу, Харибду, Медузу, сирен, циклопов и т.д. - На героическом этапе человек становится субъектом, а не просто объектом игры стихий и богов: герой уже сам бросает вызов хаосу. - Уничтожение чудовищ символизирует историческое и культурное вытеснение древних форм сознания. - Автор переносит эту схему на современность: и сегодня существуют «хтонические сюжеты», где мир состоит из Тьмы, ужаса, распада и отсутствия Света. - Критика направлена против попыток реанимировать устаревшие формы, институты и идеологии, наделяя их ложной жизнью и смыслом. - Главный призыв статьи: не застревать в культе Тьмы, не абсолютизировать мрачные и архаические формы, помнить о Свете и о том, что мир богаче и многомернее.
Подробный выводСтатья Школьникова интересна тем, что она говорит не столько о греческой мифологии, сколько о структуре человеческого сознания и исторической эволюции восприятия мира. Миф здесь выступает как карта психики и общества. Если упростить, автор показывает три больших этапа: 1. Мир как стихия На этом уровне человек ещё не отделяет себя от природной мощи. Земля, ночь, бездна, смерть, плодородие — всё это не «персонажи», а тотальные силы. Они не добры и не злы, они просто есть. Это очень важный момент: зло в позднем моральном смысле возникает не сразу. Хтоническое — это прежде всего чуждое человеку, а не обязательно «дьявольское». 2. Мир как воля богов Затем приходит антропоморфизм. Силы природы получают лица, характеры, мотивы. Это уже огромный шаг: человек начинает видеть в мире не только безличную мощь, но и нечто, с чем можно вступать в отношение, спорить, договариваться, бороться. По сути, это переход от чистого ужаса перед реальностью к символическому освоению реальности. 3. Мир как пространство героического действия На этом этапе человек перестаёт быть лишь свидетелем или жертвой. Он становится героем. Чудовище теперь можно победить. То, что раньше было космической силой, становится задачей, препятствием, подвигом. Здесь видно, как миф отражает рост человеческой субъектности: культура, техника, воинская организация, мышление, дисциплина — всё это делает возможным переход от «мы живём среди стихий» к «мы способны им противостоять». В этом смысле статья перекликается не только с мифологией, но и с психологией. Хтоническое можно понимать как образ непроработанного бессознательного. Пока человек внутренне слаб, оно переживается как огромная и беспредельная тьма. Когда появляется структура личности, воля, мышление, навык различения — тьма не исчезает, но меняет статус: она уже не вселенная, а одна из зон опыта. Так ребёнок сначала воспринимает мир как поток непонятных сил, подросток часто залипает в мрачной сложности, а зрелость — если приходит — учится видеть не только серое и чёрное, но и свет, и форму, и перспективу. Здесь у автора есть сильная и практичная мысль: не всякая древность достойна воскрешения. Это важно и для культуры, и для политики, и для личной жизни. Люди часто влюбляются не в реальность, а в её архетипическую маску. Им кажется, что если что-то древнее, страшное, мощное, «глубинное», то в нём есть истина. Но глубина не равна мудрости. Архаика не равна подлинности. Мрачность не равна серьёзности. Это очень современная болезнь: путать интенсивность с содержанием, тьму — с глубиной, распад — с честностью. В этом плане сравнение с современными мрачными вселенными вроде Лавкрафта или Warhammer 40k меткое. Такие миры эстетически сильны, но если принимать их как философскую модель реальности, возникает перекос: будто бы бытие в основе своей только враждебно, бессмысленно и чудовищно. Это похоже на состояние человека, который увидел изнанку мира, но ещё не научился выдерживать его целостность. Он заметил хаос, боль, безразличие, но разучился замечать любовь, сотрудничество, красоту, верность, самоотдачу. То есть он открыл часть истины и по ошибке объявил её всей истиной. Это вообще частая проблема мышления. Материалист может стать идеалистом собственной мрачной схемы; мистик — фанатиком символов; рационалист — пленником своей модели. Мы всегда рискуем принять удобную карту за территорию. Школьников, по сути, предупреждает именно об этом: не оживляйте химер. Не наделяйте мёртвые формы душой. Не думайте, что старые чудовища помогут вам в новом мире. Особенно интересен финальный образ с тренажёром и грушей. Он грубоват, но содержателен. Иногда человек слишком увлекается борьбой с символом, с манекеном, с проекцией — и забывает, что задача не в том, чтобы эффектно сокрушить муляж, а в том, чтобы реально стать сильнее. Это очень зрелая мысль. Внутренняя работа не в том, чтобы драматизировать зло, а в том, чтобы нарастить форму, способную выдерживать сложность мира без поклонения хаосу. Если смотреть шире, то статья — о переходе: - от сакрализации природы к её символическому освоению; - от страха перед стихийным к героическому действию; - от архаической тьмы к многомерному миру, где есть не только ужас, но и свет. При этом важно не впасть в наивность. Свет — не отрицание тьмы. Зрелость — не слепой оптимизм. Скорее это способность видеть, что мир не сводится ни к одной из крайностей. В этом смысле текст можно прочесть как критику культурного инфантилизма с двух сторон: и детской чёрно-белой схемы, и подросткового культа «только серого и чёрного». Взрослость же — это удержание сложности без капитуляции перед бездной. Практический смысл статьи, на мой взгляд, в следующем: - не путать архетип с действительностью; - не романтизировать разрушительные силы только потому, что они древние и мощные; - не строить мировоззрение на одной лишь тени; - признавать эволюцию человеческой субъектности как ценность; - помнить, что настоящее преодоление — это не поклонение чудовищу и не истерическая борьба с ним, а рост собственной формы, воли и ясности. И здесь появляется почти философско-религиозный мотив: человек становится человеком не тогда, когда отрицает тьму, а тогда, когда перестаёт ей служить. Это перекликается и с античным героизмом, и с христианской идеей различения духов, и с йогической дисциплиной, где важно не раствориться в хаосе психики, а выстроить осознанное присутствие. Даже нейросетевую аналогию можно провести: сырая, неструктурированная мощность данных сама по себе ещё не даёт смысла; нужен уровень архитектуры, отбора, организации, чтобы шум стал распознаванием, а потенциал — действием. В итоге статья ценна не как строго академическое исследование, а как культурно-философская схема, объясняющая, почему чудовища появляются, как они уменьшаются в масштабе по мере роста человеческого сознания и почему попытка снова сделать их центром мира — это шаг назад. Не всегда назад в истории, но часто назад во внутренней зрелости. И, пожалуй, самый важный вопрос после такого текста звучит так: когда мы сегодня говорим, что видим “реальность как она есть”, не поклоняемся ли мы в этот момент всего лишь одной из её теней, приняв мрак за полноту истины?