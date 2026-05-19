131 год назад в деревушке Никиноомо родился главный герой прекрасной многострадальной Никарагуа – «генерал свободных людей» Аугусто Сесар Сандино. Это его крестьянская «маленькая армия безумцев» впервые в латиноамериканской истории победила северную империю, изгнав в 1933 году войска США с никарагуанской земли, и открыла счёт в нашу пользу.

Первый, созданный в октябре 1926 года отряд партизанской армии Сандино насчитывал 30 человек, среди которых все были местными крестьянами, и в июле 1927 года военная авиация США бомбила поддерживавших партизан жителей деревушки Окоталь, что стало первой в истории мировой военной авиации бомбардировкой мирного населения эскадрильей самолётов. За голову Сандино оккупационные власти США предлагали местным иудам 100 тысяч долларов.

Как и Че, он воевал не за власть для себя, а за то, что считал справедливым. И как и Альенде, в силу глубокой личной порядочности, он был не готов к предательству. Сандино и его товарищи, по приказу из посольства США были схвачены и расстреляны теми, кому его армия, освободившая Никарагуа, передала власть.

Потом, долгие десятилетия его имя казалось забытым, но народная память о нём проросла в партизанах Сандинстской Армии Национального Освобождения, которые 19 июля 1979 года еще раз освободили Никарагуа.

Перед лицом всеобщего вселенского позора нашего времени, в мире, где деньги превращены в нового Бога и цинизм в новую религию, великая тень Сандино продолжает блуждать по горам Латинской Америки и пескам Ближнего Востока, степям Донбасса и джунглям Африки.

И что бы ни врали нам сегодня лжепророки «конца истории» – наш первый сегодняшний тост никарагуанским ромом Flor de Caña – за Аугусто Сесара Сандино, генерала свободных людей.

