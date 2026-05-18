Читает Гриф (Григорий Грибов).

27 ноября 1943 года, отбив 13 контратак на плацдарме на правом берегу Днепра, геройски погиб гвардии младший лейтенант Ахметсафа Гайсин, заменивший в бою погибшего командира роты. В бою лично уничтожил свыше 20 солдат и офицеров противника…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии младший лейтенант Гайсин Ахмед Саффа удостоен звания Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. Именем Героя названа улица в посёлке Параньга, там же ему установлен бюст.

