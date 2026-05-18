Заменил командира. Ахметсафа Гайсин
Читает Гриф (Григорий Грибов).
27 ноября 1943 года, отбив 13 контратак на плацдарме на правом берегу Днепра, геройски погиб гвардии младший лейтенант Ахметсафа Гайсин, заменивший в бою погибшего командира роты. В бою лично уничтожил свыше 20 солдат и офицеров противника…
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии младший лейтенант Гайсин Ахмед Саффа удостоен звания Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. Именем Героя названа улица в посёлке Параньга, там же ему установлен бюст.
Общественный проект "Пламя Победы".
Быть ДОБРУ!
#живаялетописьвойны #великаяотечественнаявойна #вов #читаетгриф
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Ахмед Сафа Гайсин — гвардии младший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, удостоенный звания Героя Советского Союза. - Родился в 1918 году в деревне Портчара, ныне Парангинского района Республики Марий Эл, в крестьянской татарской семье. - Окончил 5 классов, работал в колхозе, был членом ВЛКСМ. - В 1938 году призван в Красную армию. - В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов и был направлен на фронт командиром взвода 185-го гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии. - Участвовал в Изюм-Барвенковской наступательной операции, затем — в Донбасской операции, в ходе которой освобождался Павлоград. - Принимал участие в форсировании Днепра и боях за плацдарм в районе острова Хортица у Запорожья. - 25–26 ноября 1943 года его взвод форсировал Днепр и одним из первых ворвался в траншеи противника. - В бою Гайсин заменил погибшего командира роты и руководил подразделением в критический момент. - Рота под его командованием отбила 13 контратак противника и успешно действовала при расширении плацдарма. - В ходе боёв он лично уничтожил более 20 солдат и офицеров врага. - 27 ноября 1943 года Ахмед Сафа Гайсин героически погиб. - Похоронен на хуторе Капустяный Запорожской области. - 22 февраля 1944 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, награждён орденом Ленина. - Его именем названа улица в посёлке Параньга, там же установлен его бюст.
Подробный выводВ этом видео рассказывается не просто о боевом эпизоде, а о судьбе человека, который в решающий момент оказался больше своей должности. Формально Ахмед Сафа Гайсин был командиром взвода, но война постоянно разрушала формальные границы: когда погибает командир роты, реальность требует не звания, а внутренней готовности взять ответственность. Именно это и сделал Гайсин. Его биография внешне проста и даже типична для поколения той эпохи: сельское происхождение, несколько классов образования, труд в колхозе, служба в армии. Но в войне такие биографии раскрывались иначе. История часто показывает, что героизм рождается не из исключительности в мирной жизни, а из способности человека в экстремальной ситуации превзойти самого себя. В этом смысле путь Гайсина — пример того, как обычная жизнь и предельное испытание соединяются в одну нравственную линию. Особое значение имеет описанный бой на плацдарме у Днепра. Форсирование большой реки под огнём противника — одна из самых тяжёлых военных задач. Плацдарм — это не просто участок земли, а хрупкая точка будущего наступления, которую враг стремится немедленно уничтожить. Когда говорится, что рота отбила 13 контратак, за этой цифрой стоит почти физически ощутимое напряжение: истощение, страх, нехватка времени, предельная плотность боя. И именно в этой обстановке Гайсин не только удержал управление подразделением, но и личным примером поддержал устойчивость бойцов. Здесь проявляется важная историческая истина: на войне исход нередко решают не абстрактные планы, а конкретные люди в конкретные минуты. Можно сколько угодно говорить о стратегии, о фронтах, о наступательных операциях, но удержание плацдарма часто зависит от одного младшего лейтенанта, который не отступил, не растерялся и не позволил распасться боевому порядку. История больших сражений складывается из таких точек человеческой воли. В этой беседе также чувствуется важный нравственный акцент: память о герое сохраняется не только в наградном указе, но и в локальной, живой форме — в названии улицы, в бюсте, в народной памяти. Это существенно, потому что любая официальная награда может превратиться в сухую формулу, если за ней не видеть человека. А человек здесь виден ясно: молодой офицер, которому было всего около 25 лет, взял на себя командование, удержал рубеж и погиб, исполнив долг до конца. Есть и более глубокий, почти философский слой. Мы часто идеализируем героизм, представляя его как нечто возвышенное и почти красивое. Но реальный героизм трагичен: он связан с кровью, страхом, потерей и смертью. В этом и заключается зрелое отношение к памяти — не романтизировать войну, а видеть в ней страшную цену, которую заплатили конкретные люди. Подвиг Гайсина важен не потому, что война была чем-то возвышенным, а потому, что среди ужаса войны человек сохранил верность, мужество и способность действовать ради других. Если смотреть шире, история Ахмеда Сафа Гайсина — это напоминание о том, что подлинная ценность человека проявляется в момент, когда исчезают внешние опоры. В мирной жизни нас определяют роли, документы, должности, привычки. В бою — только внутренний стержень. И, возможно, именно поэтому такие судьбы продолжают трогать спустя десятилетия: они показывают не идеального человека, а человека, который в критический момент оказался верен чему-то большему, чем собственное выживание. И здесь возникает вопрос, который выходит за пределы одного военного рассказа: что именно делает человеческую жизнь по-настоящему значимой — продолжительность, личный успех или тот момент, когда человек в решающую минуту выбирает долг, даже ценой самого себя?