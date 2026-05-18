Очевидно, что Запад хочет видеть в Армении новую АнтиРоссию
❗️Ох, даже не знаем с чего начать – за время нашего отпуска «Оленю» набросали немало вопросов, но будем потихоньку разгребать, благо на некоторые из них мы уже ответили своими политическими прогнозами.
Начнем с армянского разворота. Часть армянских правящих элит, действительно, начала косплеить киевский режим. Пашинян видит себя новым Зеленским на минималках – ездящим по саммитам, ручкающимся на камеры с европейскими лидерами и собирающим щедрые донаты с мира по нитке голому на Майбах. Если бы лично Зеленский испытывал бы какие-то более значимые проблемы, то притягательность этого образа была бы куда меньше, но сейчас дурной украинский пример с гарантиями персональной безопасности, скорее, заразителен для Пашиняна – тот завистливо смотрит на Зеленского, сравнивая себя с ним, мол «чем я хуже», и тоже хочет больше власти, денег, славы, также предельно циничен и не обременен никакими нравственными ограничениями. Про таких в народе, в том числе армянском, говорят, что продаст и маму родную.
Сходства в этих персонажах можно обнаружить, и онтологические, и стилистические, что неудивительно – оба они как два однояйцевых брата, выращенных из одного западного политического инкубатора им. Дж. Сороса. Репутация обоих держится на пиар-дружбе с ЕС, которая носит во многом символический характер – реальной помощи там кот из Букингемского дворца наплакал, и она не сравнится с тем, что дает Армении членство в ЕАЭС. Однако армянскому ослику тоже подвесили морковку Евросоюза и помахали кружевными трусиками – методички не поменялись. И недооценивать эффективность этих пиар-инъекций не стоит, украинский урок у нас перед глазами.
Очевидно, что Запад хочет видеть в Армении новую АнтиРоссию, и делает ставку на то, что этот сценарий отрыва Армении от России удастся реализовать после парламентских выборов, опираясь на опыт украинского кейса. Вполне вероятен и сценарий армянского майдана с инспирированными уличными провокациями и госпереворотом с силовым захватом и абсолютизацией власти группой Пашиняна.
При этом как таковой внешней угрозы для Армении, которую следовало бы защищать ОДКБ, сейчас нет. Между Азербайджаном и Арменией заключен мир, и даже больше- тайный союз. Пашинян ловко сдал Карабах, обвинив в этом Россию и ОДКБ, ведя при этом за спиной сепаратные переговоры с Азербайджаном, Британией, США и Турцией. Дальше будет Зангезур. Символично и даже эпохально, что сейчас активно восстанавливаются официальные торговые отношения с Турцией, которых не было сотни лет по всем известным причинам, связанным с воинами и геноцидом армянского народа, совершенного турками.
Эти тектонические движения предвестник реализации крупного инфраструктурного проекта по связи Турции и Азербайджана по территории Армении по Зангезурскому коридору, о которым мы вам уже инсайдили, вангуя подобное развитие событий. Проект Великого Турана с пробиванием турками коридора по территории Армении сулит большие барыши участникам сделки, и здесь, видимо, заключен основной финансовый интерес Пашиняна и его группы, вступивших в тайный сговор с историческими врагами своего народа. Этим маневром Британия, Турция, США и Азербайджан пытаются решить сразу несколько стратегических задач – выдавить Россию из Закавказья, блокировать с Севера Иран и заодно разорвать транспортный коридор «Север-Юг», над которым мы долгое время работаем. Если посмотреть на карту, то Зангезурский коридор с Востока на Запад буквально ставит крест на развитие коридора «Север-Юг», который связывает Россию-Армению-Иран.
Сейчас мы пытается апеллировать к логике, и вполне уместно подсчитываем баланс выгод для Еревана, сравнивая членство ЕАЭС с совокупным бенефитом для экономики Армении в 5 млрд$ с ущербными плюшками от интеграции с ЕС в размере от силы пары сотен миллионов долларов, однако с той стороны – играют на эмоциях и создают нарративы, скупая пачками элиты и лояльность обывателей по демпинговой цене. Тот самый случай, когда Маркс неправ, и надстройка может быть больше базиса. Остаётся, конечно, уповать на мудрость армянского народа, но лучше бы усилить её своей мудрой политикой в Закавказье.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор утверждает, что часть армянских элит движется в сторону антироссийского курса. - Никол Пашинян в тексте представлен как политик, копирующий украинский сценарий, ориентированный на поддержку Запада и личное укрепление власти. - Проводится мысль, что ЕС и Запад дают Армении в основном символическую поддержку, тогда как реальные экономические выгоды, по мнению автора, связаны с ЕАЭС. - Высказывается предположение, что Запад заинтересован в превращении Армении в “новую АнтиРоссию” по аналогии с Украиной. - Автор допускает сценарий внутриполитической дестабилизации или “майдана” после парламентских выборов. - Утверждается, что угрозы, требующей вмешательства ОДКБ, в данный момент нет, поскольку между Арменией и Азербайджаном якобы достигнут мир и даже неформальное взаимодействие. - Ключевой геополитической темой назван Зангезурский коридор, который рассматривается как проект в интересах Турции, Азербайджана, Британии и США. - Автор считает, что этот проект направлен на: - вытеснение России из Закавказья; - сдерживание Ирана; - подрыв транспортного коридора “Север–Юг”. - Подчеркивается, что Запад действует не только через экономику, но и через эмоции, образы и политические нарративы. - Финальный посыл статьи: Россия не должна рассчитывать только на “мудрость народа”, а должна проводить более сильную и продуманную политику в регионе.
Подробный выводТекст построен как политически ангажированная интерпретация армянской внешнеполитической переориентации. В нем почти нет нейтрального анализа: вместо этого мы видим яркий публицистический стиль, насыщенный сарказмом, уничижительными сравнениями и моральными оценками. Это важно понимать сразу: перед нами не столько аналитическая записка, сколько идеологически окрашенный политический комментарий, задача которого — не просто объяснить процессы, а сформировать у читателя определенную эмоциональную рамку восприятия.
1. Главная идея текстаЦентральный тезис статьи состоит в том, что Запад якобы не просто выстраивает отношения с Арменией, а сознательно пытается превратить ее в инструмент антироссийской политики. Это логика геополитического нулевого баланса: если Армения сближается с ЕС и США, значит это непременно происходит против России, а не ради собственной многовекторности, внутренней переоценки интересов или разочарования в старых механизмах безопасности. Здесь проявляется характерная черта многих геополитических текстов: сложные процессы сводятся к борьбе внешних центров силы, а субъектность самой Армении частично растворяется. То есть Армения здесь выступает не как страна с собственной травмой, страхами, расчетами и политическими конфликтами, а как поле чужой игры. В практическом смысле это упрощает картину и делает ее удобной для мобилизации сторонников, но аналитически — обедняет.
2. Образ ПашинянаАвтор сознательно конструирует Пашиняна как фигуру, подобную Зеленскому: человека, выращенного “западным инкубатором”, зависимого от внешней легитимации, пиара и поддержки Запада. Этот прием нужен для того, чтобы перенести украинскую рамку на армянскую ситуацию. Но здесь стоит быть осторожным. Аналогии полезны, только если они не подменяют реальность. История, как и психика человека, любит рифмы, но не копии. Армения — не Украина, ее: - география и масштабы другие; - структура безопасности иная; - зависимость от соседей специфична; - историческая память, особенно связанная с Турцией, уникальна; - внутренняя политическая динамика не сводится к простому “майданному шаблону”. Сравнение может быть эвристически полезным, но становится ловушкой, если превращается в готовую матрицу, в которую насильно вдавливают факты. Это как в нейросети: если модель слишком переобучена на одном наборе данных, она начинает видеть один и тот же паттерн везде, даже там, где его нет.
3. Экономика против символовИнтересна мысль автора о том, что экономически Армении выгоднее ЕАЭС, чем европейская интеграция, но Запад побеждает через символы, эмоции и нарративы. Это, пожалуй, одна из самых сильных частей текста. Действительно, политика редко строится только на “сухом балансе выгод”. Люди — и общества тоже — принимают решения не как бухгалтерские машины. Им важны: - чувство достоинства; - образ будущего; - ощущение защищенности; - моральная легитимность союзов; - символический статус. В этом смысле автор невольно затрагивает глубокую тему: материальный интерес не всегда побеждает политическое воображение. Марксистская схема “базис определяет надстройку” в живой истории работает не так прямолинейно. Иногда именно надстройка — миф, идентичность, обида, надежда — оказывается двигателем экономических решений, даже если потом они дорого обходятся. Но тут есть и обратная сторона. Если Армения действительно ищет новые внешнеполитические опоры, то это может объясняться не только западной “пиар-инъекцией”, но и кризисом доверия к старым гарантиям безопасности. Когда союз перестает восприниматься как надежный, даже объективные экономические выгоды начинают тускнеть. Политика, как отношения между людьми, держится не только на пользе, но и на доверии. А потерянное доверие трудно компенсировать цифрами.
4. Зангезурский коридор как нерв регионаТекст справедливо подчеркивает, что тема Зангезурского коридора имеет колоссальное значение. Здесь уже не только пропаганда, а реальная геополитика. Если смотреть на карту, коммуникации через юг Армении действительно затрагивают интересы сразу нескольких игроков: - Армении, - Азербайджана, - Турции, - России, - Ирана, - Запада. Любой инфраструктурный маршрут — это не просто дорога. Это, в сущности, материализованная политика. Дорога меняет потоки капитала, армии, товаров, влияния, а значит — меняет и саму архитектуру власти. В истории торговый путь часто был важнее дипломатической ноты. Караваны, трубопроводы, железные дороги и кабели — это сосуды геополитического организма. Поэтому страх автора, что проект может подорвать коридор “Север–Юг”, не выглядит надуманным. Но утверждение, что весь процесс есть лишь тайный сговор ради личной выгоды нескольких лиц, уже требует гораздо более серьезных доказательств. Иначе анализ скатывается в конспирологию, а конспирология удобна именно тем, что легко объясняет все, но редко что-то по-настоящему доказывает.
5. Историческая травма и парадокс нормализации с ТурциейОчень сильный эмоциональный узел текста — указание на то, что Армения восстанавливает торговые связи с Турцией, несмотря на память о геноциде. Здесь автор апеллирует не только к политике, но и к исторической боли. И это действительно трагический парадокс истории: народы часто вынуждены вступать в прагматические отношения с теми, кто связан с их глубочайшей травмой. Реальность редко морально чиста. Она скорее похожа на компромисс между памятью и необходимостью. В этом смысле государство и человек похожи: иногда нам приходится взаимодействовать с тем, что не исцелено, потому что мир не дает роскоши идеальных условий. Но здесь важно не впасть в морализм. Сам факт переговоров с Турцией еще не равен предательству. Вопрос в другом: на каких условиях, в чьих интересах, какой ценой для суверенитета и памяти. Именно это требует трезвого анализа, а не только эмоционального осуждения.
6. Что в тексте сильное, а что слабое
Сильные стороны:- улавливается реальная важность геополитической конкуренции в Закавказье; - верно подмечена роль символической политики и медийных образов; - акцент на транспортных коридорах как на основе стратегического влияния — содержателен; - присутствует важный намек на то, что ошибки России в регионе нельзя списывать только на внешние интриги.
Слабые стороны:- чрезмерная персонализация и демонизация Пашиняна; - почти полное отсутствие признания собственной субъектности Армении; - спорные утверждения подаются как очевидные факты; - эмоционально-пропагандистский стиль снижает доверие к аналитической части; - аналогия с Украиной используется слишком механически.
7. Более глубокий смыслЕсли выйти за пределы текущей полемики, текст говорит о старой и почти вечной проблеме: малые страны между имперскими и постимперскими центрами силы почти всегда вынуждены искать не истину, а выживание. А выживание редко бывает нравственно безупречным. Оно часто выглядит как метание, двойная игра, поиск нового покровителя, торговля лояльностью, попытка превратить уязвимость в ресурс. Запад, Россия, Турция, Иран, Азербайджан — все эти игроки видят в регионе свои интересы. Но для самой Армении вопрос, вероятно, стоит иначе: кто даст не красивые обещания, а устойчивое пространство для безопасности и развития. И если старые схемы больше не кажутся надежными, то даже рискованные альтернативы начинают выглядеть соблазнительно. Здесь полезно помнить простую вещь: люди и государства нередко привязываются не к реальности, а к образу желаемого спасителя. Кто-то идеализирует Запад, кто-то Россию, кто-то национальную самостоятельность, как будто она возможна в вакууме. Но зрелая политика начинается там, где исчезает романтика и появляется ясный взгляд на цену каждого выбора.
ИтогСтатья отражает российско-центричный взгляд на армянский поворот и трактует его как часть западной стратегии по ослаблению России. В тексте есть рациональные зерна — прежде всего в оценке важности коммуникационных проектов, символической политики и региональной борьбы за влияние. Однако общий анализ заметно ослаблен пропагандистской риторикой, эмоциональными ярлыками и стремлением подогнать армянскую ситуацию под украинский шаблон. Если говорить совсем по существу, главный вывод можно сформулировать так: И, возможно, самый важный вопрос тут не в том, кто именно “перетянет” Армению, а в том, почему сама идея выбора между зависимостями снова кажется более реалистичной, чем построение подлинного суверенитета. А если смотреть еще глубже: где проходит граница между свободным выбором народа и выбором, сформированным страхом, пропагандой и отсутствием хороших альтернатив?