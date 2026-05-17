ВТОРАЯ УКРАИНА? Армению забирают! | Владимир Лизун
Доктор политических наук Владимир Лизун, работавший в аппарате Андрея Громыко и Михаила Горбачева, жестко анализирует современную внешнюю политику России в мае 2026 года. Почему наша дипломатия повторяет ошибки перестройки и проигрывает США на постсоветском пространстве? В этом выпуске: как Вашингтон реализует стратегию «Петля анаконды», окружая РФ через Украину, Армению и Гренландию. Эксперт объясняет, почему Пашинян ведет свою страну к катастрофе (на примере депопуляции Прибалтики), и предлагает радикальные ответные меры: открытую военную поддержку Ирана, создание «Российского НАТО» (РФ, Китай, КНДР, Беларусь, Иран) и формирование нового украинского правительства без участия олигархов. Также в видео: истинные страхи Китая и презентация книги инсайдов «Убийство социализма».
Таймкоды:
00:00 — Вступление. Владимир Лизун о своем опыте работы с высшим руководством СССР.
02:10 — Школа Громыко против иллюзий Горбачева: три принципа сталинской дипломатии, о которых забыли сегодня.
05:04 — Ситуация в Армении: почему Пашинян повторяет судьбу Украины и обрекает страну на вымирание.
10:14 — Самое большое посольство США в Ереване: как готовится плацдарм НАТО на Южном Кавказе.
16:00 — Стратегия «Петля анаконды»: как Вашингтон душит Россию с юга и севера (зачем им Гренландия).
21:23 — Расширение НАТО и ультиматум Путина: почему американские базы должны покинуть Восточную Европу.
31:36 — Как ответил бы Сталин: эксперт призывает к открытой военной помощи Ирану и созданию «Русского НАТО».
34:49 — Ошибка переговоров с США: почему судьбу Украины должна решать только Россия, а не заокеанские «риэлторы».
38:32 — Новое правительство Украины: зачем нужны лидеры в изгнании без связей с украинской олигархией.
44:39 — Роль Пекина: почему Китай осознал реальную угрозу и кратно увеличивает военную помощь Ирану.
53:37 — О книге «Убийство социализма»: свидетельства очевидца из высших аппаратов власти.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе Армения рассматривается как потенциальная новая точка геополитического давления на Россию. - Спикер считает, что политика Еревана при Пашиняне все больше ориентируется на Запад. - Проводится прямая аналогия между возможным курсом Армении и украинским сценарием: движение в сторону Европы, ослабление связей с Россией, рост внешнего влияния, риск военной эскалации. - Главный упрек российской внешней политике — излишняя мягкость, доверчивость и ставка на договоренности с Западом. - В качестве образца противопоставляются два подхода: - «сталинско-громыковский» — жесткий, реалистичный, недоверчивый к Западу; - «горбачевский» — ориентированный на уступки, веру в обещания и компромисс. - Спикер утверждает, что Запад действует системно, окружая Россию по принципу «петли анаконды» — с юга, запада, севера и через постсоветское пространство. - Армения, по его мнению, может стать площадкой не мира, а новой инфраструктуры давления на Россию. - Высказывается мысль, что переговоры по Украине без учета реального баланса сил мало что решают. - Звучит критика состояния российской кадровой и дипломатической школы: по мнению спикера, нынешняя система уступает советской по качеству отбора и стратегическому мышлению. - Также предлагается более жесткая внешнеполитическая линия: - открытая поддержка союзников; - создание военно-политического блока с Китаем, Ираном, КНДР, Белоруссией; - отказ от иллюзий относительно США и Европы.
Подробный вывод
1. Основная мысль беседыВ этом видео проводится довольно жесткая и цельная мысль: Армения может быть превращена в еще один антироссийский плацдарм, если Россия продолжит реагировать на происходящее инерционно и слишком мягко. В логике спикера это не отдельный случай, а часть широкой стратегии Запада по постепенному сжатию геополитического пространства России. Здесь важен не только сам сюжет об Армении. Армения выступает скорее симптомом, чем исключением. В беседе она вписана в целую цепь: Украина, Прибалтика, Кавказ, Иран, Арктика, Балтика, Черное море. То есть речь идет о представлении мира как системы узлов давления, где каждая новая площадка может стать рычагом.
2. Как устроена логика спикераАргументация строится на нескольких опорных идеях:
2.1. Западу нельзя веритьЭто центральный тезис. Спикер многократно повторяет, что западные лидеры говорят одно, а делают другое. Поэтому политика, основанная на доверии, обречена. С философской точки зрения здесь видно старое политическое противопоставление: - политика как этикет и риторика - против политики как борьбы интересов Спикер стоит целиком на второй позиции. Для него дипломатия — это не пространство доброй воли, а форма силового противостояния, просто иными средствами.
2.2. Слабость провоцирует давлениеЭто почти дарвинистская логика международных отношений: если государство демонстрирует уступчивость, его будут теснить дальше. В этом смысле вся беседа — критика не просто отдельных решений, а самого стиля реагирования. Здесь есть важная психологическая аналогия: в межличностных отношениях тоже часто бывает так, что постоянное желание «договориться любой ценой» не снижает агрессию другой стороны, а лишь повышает ее аппетит. Но и обратная крайность — вечная жесткость — тоже разрушительна. Поэтому вопрос не в том, чтобы быть жестким всегда, а в том, чтобы не подменять реализм самоуспокоением.
2.3. Геополитика — это борьба за коридоры, базы, маршруты и перифериюБеседа подчеркивает очень материальную сторону политики: границы, военные базы, морские маршруты, коридоры, арктические зоны, логистика. Это не абстрактная «битва ценностей», а борьба за инфраструктуру влияния. И это, пожалуй, одна из самых трезвых частей рассуждения. Идеологии часто подаются как моральные знамена, но почти всегда за ними стоят вполне конкретные вещи: - транспортные пути, - военное присутствие, - контроль над территориями, - ресурсы, - демография, - режимы лояльности. То есть история любит надевать красивые одежды, но ее скелет часто очень утилитарен.
3. Почему Армения сравнивается с УкраинойЗаголовок «вторая Украина» в логике спикера означает не буквальное повторение, а повторение модели: 1. страна начинает дрейф в сторону Запада; 2. элита постепенно втягивается в зависимость от внешних центров; 3. антироссийская риторика становится инструментом внутренней легитимации; 4. география страны превращается в средство давления на Россию; 5. само общество рискует стать расходным материалом чужой стратегии. Это очень сильный и эмоционально заряженный тезис. Но здесь важно сохранять трезвость: аналогии полезны, пока они помогают видеть структуру, и опасны, когда начинают заменять анализ реальности. История никогда не повторяется буквально. Украина — это одна конфигурация факторов, Армения — другая. У них разная демография, география, общественная структура, региональное окружение, степень внутренней устойчивости. Тем не менее, спикер прав в одном важном смысле: если государство становится ареной внешней игры, то его субъектность уменьшается. А когда субъектность падает, элиты начинают жить политическими иллюзиями, а общество — расплачиваться реальностью.
4. Критика российской внешней политикиОдна из главных тем — мысль, что Россия якобы действует реактивно, а не проактивно. То есть отвечает уже тогда, когда угроза укоренилась, а не на стадии ее формирования. Это очень серьезный упрек. В нем звучит не только ностальгия по советской дипломатической школе, но и убеждение, что: - стратегическое мышление ослабло; - кадровый отбор стал хуже; - внешняя политика стала менее последовательной. Можно спорить с резкостью формулировок, но сама проблема реальна: качество элиты всегда видно по способности различать тактический комфорт и стратегическую угрозу. Кадры решают не только потому, что они «умные» или «опытные», а потому что они способны выдерживать давление неопределенности, не прячась в самообман.
5. Где в беседе сила, а где слабость
Сильные стороны позиции- Последовательный геополитический взгляд. - Акцент на реализме и недопустимости наивности. - Понимание, что международная политика строится не на декларациях, а на силе, интересах и инфраструктуре. - Внимание к постсоветскому пространству как к зоне долговременной борьбы.
Слабые стороны позиции- Местами слишком линейное объяснение сложных процессов через единую злую волю Запада. - Склонность к жестким историческим аналогиям, которые эмоционально убедительны, но аналитически не всегда точны. - Недостаточный учет внутренней субъектности самих стран — Армении, Украины, стран Балтии. Даже если внешнее влияние велико, нельзя сводить все только к внешнему управлению. - Некоторые оценки звучат скорее как политическая мобилизация, чем как доказательный анализ. И здесь возникает тонкий философский момент: человеку свойственно искать единую картину мира, где все укладывается в ясную схему. Это психологически очень удобно — хаос превращается в сюжет. Но реальность почти всегда сопротивляется слишком стройным схемам. Истина часто не в том, что схема ложна, а в том, что она слишком гладкая для живой истории.
6. Практический смысл беседыЕсли убрать эмоциональный слой, то практический сигнал в видео такой: - нельзя относиться к Армении как к периферийному сюжету; - нельзя считать, что постсоветское пространство удерживается само собой «по инерции истории»; - если государство не формирует лояльность, ее формирует кто-то другой; - дипломатия без силы превращается в просьбу; - кадры, стратегия и ясность интересов важнее красивых формул. Это, пожалуй, главный прикладной вывод. Любая цивилизация рушится не только от внешнего нажима, но и от внутренней привычки недооценивать ранние сигналы угрозы. Как в медицине: болезнь редко начинается с катастрофы, чаще — с симптома, который удобно игнорировать.
7. Итоговый выводВ данной лекции Армения показана как возможный следующий узел большой антироссийской конфигурации. Авторская позиция предельно ясна: если Россия не перейдет от мягкой, переговорной, доверчивой модели к жесткой и стратегически наступательной, она будет и дальше терять пространство влияния. Можно не соглашаться с частью оценок, можно спорить с радикальностью предлагаемых решений, но нерв беседы уловлен точно: мир входит в фазу, где иллюзии стоят дорого, а геополитическая пассивность быстро превращается в геополитическое поражение. И, возможно, самый важный вопрос здесь даже не об Армении и не об Украине. Он глубже: как отличить трезвый реализм от страха, который маскируется под реализм, и как не перепутать надежду на мир с самообманом перед лицом силы?