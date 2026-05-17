“Русофобия была запрограммирована: Главная ошибка 91-го года”. Е.Ю.Спицын на канале День-ТВ
Эфир на канале День ТВ 10 мая 2026 г.
Известный историк и публицист Евгений Спицын анализирует глубокий кризис идентичности на май 2026 года. Почему развал СССР был не случайностью, а закономерным регрессом к буржуазному национализму? Спицын вскрывает механизмы «темных веков» постсовета: от создания русофобских матриц в Прибалтике до роли британской МИ-6 в судьбе Зеленского.
00:00 – Трагедия постсоветского человека: чужой среди своих
02:11 – Евгений Спицын: ловушка идентичности — случайность или закономерность?
04:05 – Буржуазная контрреволюция 91-го: превращение республик в полуколонии
05:18 – История национальных государств: от Французской революции до наших дней
07:57 – Почему национализм — неизбежный спутник буржуазных отношений
09:36 – Джинн из бутылки: как Горбачев и Яковлев создавали Народные фронты
10:47 – Советская Украина vs Петлюровщина: глубокая логика Ленина
13:24 – Интеллектуальная обслуга развала: как Огонек промывал мозги
16:44 – Культурный код и коллективизм: корни русской соборности в соседской общине
19:44 – Раскол церквей: почему католицизм — это иерархия, а православие — община
22:24 – Миф о «государственной истории» Прибалтики и Казахстана
23:53 – Белорусский феномен: почему Минск избежал украинского сценария
26:34 – Зеленский и МИ-6: как заключалась сделка на утилизацию народа
28:46 – Прибалтийский тупик: кто на самом деле создал там науку и культуру
31:18 – Почему лучшее в мире советское образование не спасло от зомбирования
32:55 – Кровавое переформатирование: как через смерти на фронте меняют сознание русских
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе утверждается, что русофобия на постсоветском пространстве не случайна, а является закономерным следствием распада СССР и демонтажа советской системы. - Основная мысль Спицына: после 1991 года бывшие союзные республики начали строить национальные государства, а их идеологической основой почти неизбежно стал национализм. - По его логике, новое государственное строительство шло через отрицание советского прошлого и всего русского, потому что иначе трудно было бы создать самостоятельную историческую и политическую легитимность. - Распад СССР трактуется как контрреволюция, вернувшая общество к более архаичным и конфликтным формам буржуазного национального развития. - Спицын связывает национализм с самой природой буржуазного общества: буржуазные отношения рождают национальную идеологию, а та в крайних формах переходит в ультранационализм и фашизм. - Особая ответственность возлагается на позднесоветские элиты, прежде всего на руководство периода перестройки, которое, по мнению автора, сознательно или по глупости выпустило «джинна национализма». - Народные фронты конца 1980-х в республиках рассматриваются не как демократические движения, а как форма националистического и сепаратистского раскола. - Советский проект в интерпретации Спицына выступает как наднациональная рамка, позволявшая сдерживать распад, этнические конфликты и вражду между республиками. - Украинский вопрос подается как пример того, что советская форма государственности когда-то подавила более ранний националистический проект, но после 1991 года этот проект был реанимирован. - Беларусь приводится как исключение, где отсутствие сильной националистической матрицы и роль Лукашенко, по мнению собеседника, не позволили сценарию развиться по украинскому образцу. - Советский человек описывается не через абстрактные слова вроде «культурный код», а через исторически сложившийся образ жизни, основанный на коллективизме. - Истоки коллективизма Спицын видит в древней территориальной общине, в общей хозяйственной деятельности и в длительной традиции совместного бытия. - Он проводит параллель между общинной природой русского исторического развития, соборностью православия и спецификой русской государственности. - Значительная часть разговора посвящена критике постсоветской информационной среды: по мнению Спицына, общественное сознание формировалось через систематическую пропаганду антисоветизма и русофобии. - Подчеркивается, что изменение идентичности — это не мгновенный процесс, а результат многолетней идеологической обработки, травм, войны и медийного влияния. - В отношении Украины позиция предельно жесткая: украинский национальный проект в его нынешнем виде в беседе представлен как враждебный и подлежащий историческому закрытию.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не просто тема русофобии, а более глубокая проблема — крах общей исторической идентичности после 1991 года. И в этом смысле разговор выходит далеко за рамки политической публицистики: он касается того, как вообще устроены государства, как формируются коллективные мифы и почему человек после больших исторических переломов вдруг может оказаться «чужим везде».
1. Центральная идея беседыГлавный тезис Спицына звучит так: русофобия на постсоветском пространстве не была случайным эмоциональным явлением — она стала структурным инструментом построения новых государств. Это важная мысль. Она исходит из простой политической логики: если новое государство хочет доказать, что оно не часть прежнего целого, ему нужно создать символическую дистанцию. А самый удобный путь — не просто сказать «мы другие», а сказать «мы были жертвой». Тогда появляется моральное право на отдельность. В такой схеме бывший центр почти неизбежно превращается в виновника, а прежняя общая история — в историю угнетения. Именно поэтому в беседе русофобия показана не как стихийная эмоция масс, а как идеологическая технология национального строительства.
2. Почему 1991 год трактуется как «главная ошибка»Спицын называет распад СССР не реформой и не исторической необходимостью, а именно контрреволюцией. Это не просто оценочное слово, а целая философия истории. Его логика такова: - советская модель была попыткой преодолеть национальные, классовые и региональные расколы; - после ее разрушения общество откатилось к более примитивным формам — рынку периферийного типа, зависимости от внешних центров силы, этническому национализму; - то, что казалось движением к свободе, обернулось регрессом. Здесь просматривается очень марксистская конструкция: история идет не только вверх. Как в психике человека, разрушить интеграцию легче, чем создать. Можно годами строить внутреннюю целостность, а затем одна травма, одна манипуляция, одна серия слабых решений — и личность распадается на конфликтующие фрагменты. Спицын фактически говорит то же о стране: СССР был формой сложной исторической интеграции, а 1991-й стал моментом дезинтеграции.
3. Национализм как побочный продукт буржуазного государстваОдна из ключевых линий разговора — связь между капитализмом, национальным государством и национализмом. Даже если с этой схемой можно спорить, внутренняя логика у нее есть. Собеседник считает, что: - как только разрушается наднациональный советский проект, - и на его месте появляются квазирыночные постсоветские режимы, - им нужна новая легитимация, - а значит — национальная идеология, - а национальная идеология легко радикализуется в национализм. Это напоминает общий исторический механизм: когда нет сильного объединяющего смысла, власть часто начинает опираться на идентичность против кого-то. Если нельзя предложить людям внятный образ будущего, им предлагают образ врага. Это намного проще, эмоционально мощнее и быстрее работает. В каком-то смысле национализм здесь выступает как дешёвый суррогат утраченного большого проекта. СССР давал, пусть и спорный, но большой смысл: индустриализация, модернизация, космос, социальная мобильность, общая судьба. После его краха многим новым режимам нечего было предложить, кроме языка обиды, памяти о «колониальном прошлом» и противопоставления России.
4. Проблема постсоветского человекаСамая сильная эмоциональная часть беседы — не геополитика, а судьба конкретного человека, выросшего в одной стране и проснувшегося в другой. Это состояние действительно можно назвать ловушкой идентичности: - в бывших республиках ты «слишком русский»; - в России ты «не совсем свой»; - на Западе ты вообще никто вне удобных клише. Это очень точное описание постимперского разрыва. Империи и большие федерации создают сложные, смешанные идентичности. Человек может быть одновременно русскоязычным, советским, молдавским, украинским, казахским, городским, инженерным, военным, православным или светским. Но после распада такие гибридные идентичности начинают восприниматься как подозрительные. Новый порядок требует простоты: выбери, кто ты. А реальный человек почти никогда не укладывается в простую схему. Отсюда и травма: не только политическая, но экзистенциальная. Когда рушится государство, рушится не только паспортная система — рушится язык принадлежности. Человек теряет не только страну, но и естественность своего «мы».
5. Советский человек как образ жизни, а не лозунгИнтересно, что Спицын отказывается от модных слов вроде «ментальность» и «культурный код», предпочитая более приземленное объяснение: советский человек — это определенный образ жизни и исторически выработанный способ совместности. Он видит его корни в коллективизме, а коллективизм — в многовековой общинной жизни. Можно спорить с такой прямой преемственностью, но интуитивно здесь уловлено нечто важное: советский проект действительно лучше лег на почву общества, где личное и общее долгое время не были радикально разведены. Это любопытно и с психологической точки зрения. Есть культуры, где человек мыслит себя прежде всего как автономный индивид. А есть культуры, где человек переживает себя через сеть связей, обязанностей и взаимозависимостей. Советская система, со всеми ее издержками, работала именно со второй антропологией. Поэтому для одних она была органична, а для других — удушающа. Здесь полезно не идеализировать. Коллективизм может рождать солидарность, а может — подавление личности. Индивидуализм может давать свободу, а может — атомизацию и одиночество. Истина, вероятно, не в абсолютизации одной из сторон, а в балансе. Но в беседе важен сам акцент: советская идентичность понималась не как партийная формула, а как форма общественного существования.
6. Информационная война и производство сознанияОчень современно звучит мысль о том, что люди не «вдруг сошли с ума», а были переформатированы через длительную работу с сознанием. Это важное наблюдение. Ни одна массовая идентичность не существует сама по себе. Она собирается из: - школьных учебников, - телевизионных сюжетов, - семейных травм, - языка официальной памяти, - образов героев и предателей, - повседневных унижений, - войны. Спицын подчеркивает, что русофобия и антисоветизм укреплялись годами. И это правдоподобно. Человек редко меняет картину мира после одного лозунга. Но если в течение десятилетий ему повторяют, кто он, кто виноват и кого следует бояться, то это становится новой нормой. Нейросеть, если проводить междисциплинарную аналогию, тоже не «понимает» мир мгновенно. Ее долго обучают на размеченных примерах. Если общество постоянно кормят одними и теми же метками — «оккупант», «имперец», «угроза», — со временем даже нейтральные события начинают автоматически классифицироваться в этой рамке. Так и работает идеология: она меняет не только мнения, но и саму систему распознавания реальности.
7. Сильные и слабые стороны позиции СпицынаЕсли смотреть честно, в беседе есть и сила, и уязвимость.
Сильные стороны:- ясно показана связь между распадом государства и кризисом идентичности; - убедительно описан механизм, при котором новые элиты строят легитимность через отрицание прошлого; - подмечена роль идеологии и медиа в производстве массового сознания; - обозначена реальная травма миллионов людей, оказавшихся между государствами и идентичностями.
Слабые стороны:- многие процессы сведены почти исключительно к заговору элит, пропаганде и буржуазному национализму; - почти не обсуждаются реальные ошибки советской национальной политики; - мало внимания уделено тому, что антисоветские и антироссийские настроения могли подпитываться не только внешней манипуляцией, но и конкретным негативным историческим опытом разных народов; - позиция в отношении Украины и Прибалтики в беседе предельно жесткая и нормативная, что снижает аналитическую объемность. Иначе говоря, эта картина сильна как диагноз одной стороны исторической правды, но недостаточна как целое. История почти никогда не состоит из одной причины. Люди редко движимы лишь пропагандой — они еще и переживают реальные страхи, реальные обиды, реальные интересы. Но и обратное верно: обиды часто не просто существуют, а специально редактируются, усиливаются и превращаются в политический капитал.
8. Философский смысл разговораЕсли отвлечься от публицистической резкости, то в основе беседы лежит старый философский вопрос: что сильнее формирует человека — экономический уклад, историческая память или навязанная интерпретация прошлого? Вероятно, всё вместе. Человек не живет в чистых фактах. Он живет в историях о фактах. А кто контролирует рассказ, тот во многом контролирует и само переживание реальности. Постсоветская трагедия, как она показана здесь, состоит в том, что один большой рассказ был уничтожен, а вместо него возникли десятки маленьких, часто враждующих рассказов. И каждый из них стал строить себя на отрицании соседнего. Так бывшее общее пространство превратилось в поле взаимного символического изгнания.
9. Общий итогВ данной лекции Спицын предлагает жесткую, цельную и идеологически определенную интерпретацию постсоветской истории: - распад СССР был не освобождением, а регрессом; - русофобия стала инструментом строительства новых государств; - постсоветский человек оказался жертвой этого перелома; - советская идентичность держалась на глубокой традиции коллективного бытия; - национализм, подпитанный новой элитой и медиа, разрушил общее пространство памяти и смысла. Даже если не принимать все выводы собеседника буквально, беседа ценно напоминает о важном: идентичность нельзя безнаказанно ломать через колено. Когда государство исчезает, его границы исчезают не только на карте — они рвутся внутри людей. И потом эти внутренние разрывы десятилетиями живут как обида, немота, подозрение, чувство ненужности и поиск дома, которого уже нет в прежнем виде. В этом и состоит, пожалуй, самая болезненная правда разговора: люди часто страдают не от абстрактной геополитики, а от того, что их прошлое вдруг объявляют ложным, их язык — чужим, а их память — подозрительной. И тогда остается самый трудный вопрос: если каждая новая власть переписывает прошлое под свои нужды, то где человеку искать ту правду, на которую можно опереться, не превращая ее в очередной идол?