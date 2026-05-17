Несколько мыслей по поводу ночной атаки БПЛА на Россию и на столичный регион.
Несколько мыслей по поводу ночной атаки БПЛА на Россию и на столичный регион.
Собственно, атака на столичный регион уже не первая. И люди, рассуждающие о том, что “вот теперь москвичи поняли, на что похожа воина”, это реальные идиоты, или провокаторы.
Под атаками дронов Москва была и по Московской области уже не однократно били. Прилетали дроны в высотки Москва-Сити и по окраинам.
Повторюсь, вопрос лишь в количестве дронов на этот раз, что неудивительно, противник производство дронов наращивает. Вчера только об этом писал, по деньгам у него безлимит от Евросоюза, по технологиям тоже безлимит. Инженерная школа имеется.
Стоит отметить безупречную работу пресс-службы и мэра и губернатора, и мэра Москвы и губернатора Московской области. В течение всей ночи фактически онлайн выкладывалась информация об атаках, о сбитых беспилотниках, о попаданиях, повреждениях. В канале у Андрея Воробьева подробный отчет по пострадавшим и погибшим.
Никаких кривых формулировок, никакого речекряка вроде “упавших обломков” или “ущерб установливается”. Нет. Все предельно четко и однозначно. Руководители обоих регионов и их пресс-службы на переднем крае информационной войны отрабатывают сложную повестку. Причём, с безусловным и однозначным пониманием принципа: все, что не расскажем мы, расскажет враг и в том виде, в котором это выгодно ему.
Совершенно определенно, герои этой ночи это подразделения ПВО и МОГи. С учётом мощности залпа, с учетом того, что на Москву шла половина из 550 дронов, минимальное количество долетело. Практически всё было сбито. Причём, и Москва и Московская область, конечно же напрямую участвовали в создании системы противовоздушной обороны и системы оповещения. Диспетчеры столичного авиаузла и пилоты – также герои. Развести самолёты, определить запасные аэродромы, восстановить работу узла в кратчайшие сроки. Это колоссальный труд.
Теперь немного неприятного. Те, кто создают производителям мобильных, ручных средств ПВО (дроны типа “Елки”, иные ПВО дроны) проблемы в использовании взрывчатых веществ и не разрешают применять противоздушные дроны с боевой частью по каким-то непонятным причинам, могут нынче оценить, насколько эти решения правильные и какие результаты следуют. От себя решениям оценок давать не буду.
А еще вот. Знаете, у нас есть “военные эксперты” а также отставные военные, прозаседавшиеся в разных необременительных креслах, которые годами рассказывали байки, что нам не нужно развитие систем БПЛА, что они у нас есть, что у нас такой РЭБ, который всё подавит, и главное, что противник не способен создать современные и весьма эффективные системы вооружения. Ну так вот сейчас мы можем вполне убедиться в качестве их анализа и даже простой способности мыслить.
Для Киева массовый налёт БПЛА это безусловный способ отвлечь население от скандала с арестом Ермака. “Вон мы русне как врезали, какой Ермак, вы о чем все?” Для НАТО это было очередное испытание дроноракет, которые сейчас создают ВСУ на деньги ЕС.
Потому, повторю уже заезженный тезис: уничтожение промышленного потенциала врага означает прежде всего уничтожение энергосистемы. Нет электричества – нет происходстав. Чем дольше откладывается решение, тем сложнее будет его реализовывать. Рассуждения про “братский народ, котоый не должен страдать” тут не прокатывает. Мятежная Малороссия не страдает бессмысленной сентиментальностью, мешающей эффективности.
Мы победим однозначно. Не быстро. Но своего добьемся. Так или иначе. Принятие верных и одновременно, жёстких решений, позволит сократить и время и потери.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор считает, что атаки БПЛА на Москву и Московскую область уже не являются чем-то принципиально новым; изменился прежде всего масштаб. - Подчеркивается рост производственных возможностей противника в сфере дронов, который, по мнению автора, обеспечен внешними ресурсами, технологиями и инженерной базой. - Высоко оценивается работа региональных властей и пресс-служб Москвы и Подмосковья за оперативное и прямое информирование населения. - Отдельно отмечается эффективность ПВО, мобильных огневых групп, а также диспетчеров и пилотов, сумевших минимизировать последствия атаки. - Автор критикует ограничения на использование некоторых мобильных и дроновых средств ПВО, считая такие решения ошибочными. - Также критикуются прежние экспертные оценки, недооценивавшие роль БПЛА и переоценивавшие возможности РЭБ. - Массовую атаку автор трактует как инструмент не только военного, но и политико-психологического воздействия: отвлечение внимания внутри Украины и испытание новых систем вооружения в интересах НАТО. - В качестве стратегического вывода предлагается уничтожение промышленного потенциала противника, прежде всего через удары по энергосистеме. - Финальная позиция автора: победа возможна, но потребует времени; ускорить ее могут жесткие и, по его мнению, реалистичные решения.
Подробный выводТекст представляет собой не просто эмоциональную реакцию на ночную атаку, а довольно цельную военно-политическую рамку восприятия происходящего. Внутри этой рамки можно выделить три основных слоя: информационный, военно-технический и стратегико-идеологический.
1. Информационный слой: война как борьба интерпретацийОдна из наиболее сильных мыслей текста — это тезис о том, что в современной войне важно не только сбить дрон, но и не отдать противнику право первым объяснить, что произошло. Автор явно понимает информационную войну не как дополнение к боевым действиям, а как их равноправный контур. В этом смысле похвала в адрес мэра Москвы, губернатора Подмосковья и их пресс-служб строится не вокруг обычной лояльности к власти, а вокруг более прагматичной логики: Это важный и трезвый тезис. Он вообще хорошо вписывается в логику XXI века: реальность для массового сознания существует не только как событие, но и как своевременно поданная интерпретация события. Почти как в психологии: травмирует не только сам удар, но и потеря способности его осмыслить. Государственная коммуникация здесь выступает как своего рода «нервная система» коллективного организма.
2. Военно-технический слой: столкновение старого мышления с новой войнойВторой важный пласт текста — критика тех, кто раньше недооценивал беспилотные технологии. Это, пожалуй, наиболее содержательная часть статьи. Автор фактически описывает классическую проблему институционального мышления: старые структуры часто готовятся к прошлой войне, а новая война уже идет по другим законам. Здесь видно почти историческое повторение. Так бывало с пулеметами перед Первой мировой, с танками в межвоенный период, с авианосцами, с кибервойной, а теперь — с БПЛА. Новая технология сначала кажется второстепенной, «несерьезной», вспомогательной. Затем оказывается, что она меняет всю архитектуру конфликта: разведку, логистику, ПВО, стоимость удара, глубину поражения, психологическое давление на тыл. Автор справедливо указывает на ошибочность представления, будто РЭБ способен решить все. Это вообще типичная иллюзия технологического фетишизма: кажется, что можно найти одно «чудо-средство», которое закроет проблему. Но реальные войны почти никогда не выигрываются одной системой. Они выигрываются связкой систем, гибкостью, массовостью, обучением и адаптацией. Если провести междисциплинарную аналогию, то БПЛА в войне — это примерно как микропривычки в психике человека. Сами по себе они малы, но, будучи массовыми, дешевыми и повторяющимися, перестраивают всю систему поведения. Так и дроны: они не всегда решают всё одним ударом, но меняют ритм войны, истощают противника, нагружают ПВО, создают постоянное напряжение и принуждают перестраивать инфраструктуру.
3. Стратегический слой: логика эскалации и ее опасностьСамая жесткая часть текста — вывод о необходимости уничтожения энергосистемы и промышленного потенциала противника. Здесь автор исходит из прямой военно-экономической логики: нет энергии — нет производства — нет оружия. С точки зрения холодного стратегического анализа эта мысль понятна. Война действительно опирается на промышленность, логистику, энергетику, связь. Разрушение этих узлов исторически всегда рассматривалось как способ ослабления военного потенциала. Однако здесь начинается наиболее сложная моральная и политическая зона. Потому что между «военно рационально» и «человечески допустимо» часто лежит пропасть. Автор эту пропасть фактически предлагает игнорировать, отвергая сентиментальность как помеху эффективности. Это уже не просто анализ, а мировоззренческий выбор: приоритет результата над гуманитарной ценой. И вот тут полезно сделать шаг назад. Война почти всегда производит особый тип мышления, в котором эффективность начинает казаться высшей формой истины. Но эффективность — не тождественна правоте. Она лишь показывает, что средство работает для заданной цели. Вопрос же о самой цели и о цене ее достижения никуда не исчезает. Иначе человек незаметно начинает мыслить как машина оптимизации, а не как нравственный субъект. Это не означает, что автор «неправ» в практическом смысле. Скорее, это означает, что его позиция сильна в логике силового конфликта, но уязвима в логике гуманитарной, правовой и этической оценки. А истина в таких вопросах почти всегда многослойна: то, что рационально на уровне штаба, может быть разрушительно на уровне человеческой ткани жизни.
4. Психологическая подкладка текстаВ тексте чувствуется не только аналитика, но и стремление вернуть контроль над ситуацией через ясные формулировки: врага назвать врагом, ошибки — ошибками, героев — героями, решения — необходимыми. Это естественная реакция на тревожную, хаотичную реальность. Когда мир становится нестабильным, сознание ищет жесткие контуры. В этом есть и сила, и риск. Сила — в способности не распадаться в панике. Риск — в том, что сложность мира начинает восприниматься как слабость, а сомнение — как предательство. То есть текст психологически работает как мобилизационный: он уменьшает двусмысленность и усиливает ощущение направления. Для общества в условиях угрозы это может быть функционально. Но цена такой функциональности — постепенное вытеснение нюанса.
5. Что в тексте убедительно, а что требует критической дистанции
Убедительно:- мысль о том, что атаки БПЛА стали системной реальностью; - акцент на важности честной и быстрой коммуникации властей; - признание решающей роли ПВО, мобильных групп и гражданской авиационной координации; - критика недооценки дроновой войны; - понимание, что противник технологически адаптируется и наращивает производство.
Требует осторожности:- утверждения о «безлимите» денег и технологий — это сильная публицистическая гипербола, а не строго доказанный тезис; - интерпретация мотивов атаки как отвлечения от конкретного политического скандала — возможна, но выглядит скорее предположением; - тезис о НАТО как прямом испытателе систем через ВСУ — это серьезное утверждение, требующее более надежной фактуры; - предложение об ударах по энергосистеме как универсальном решении игнорирует гуманитарные и политические последствия, а также вопрос долгосрочной управляемости конфликта.
ИтогЭтот текст ценен как образец жесткого прагматического военно-политического мышления, в котором война понимается сразу в трех измерениях: как бой техники, как конкуренция производств и как борьба нарративов. Автор точно чувствует, что современный конфликт — это уже не только линия фронта, но и небо, логистика, энергетика, медиа, психология и бюрократические решения. При этом текст показывает и оборотную сторону такого мышления: чем яснее становится схема «эффективность любой ценой», тем легче потерять чувствительность к человеческому измерению войны. А это уже философски важный момент. Люди нередко привязываются не к реальности, а к ее мобилизационному образу — героическому, жесткому, очищенному от неоднозначности. Но реальность всегда сложнее образа. И зрелость, возможно, не в том, чтобы отказаться от решительности, а в том, чтобы не позволить решительности превратиться в слепоту. Практический вывод из текста такой: автор призывает к адаптации к новой военной реальности, к отказу от самоуспокоения, к развитию систем ПВО и БПЛА, к более жесткому стратегическому планированию и к признанию, что конфликт будет долгим и технологически нарастающим. Философский же вывод глубже: в эпоху дронов, медиа и тотальной взаимосвязанности война все меньше похожа на фронтовую карту и все больше — на борьбу за управление сложной системой. Но если система становится важнее человека, не теряем ли мы саму точку, ради которой вообще ищем победу? И главный открытый вопрос здесь таков: где проходит граница между необходимой жесткостью перед лицом угрозы и той внутренней деформацией, после которой победа уже перестает быть нравственно отличимой от поражения?