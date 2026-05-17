Несколько мыслей по поводу ночной атаки БПЛА на Россию и на столичный регион.

Собственно, атака на столичный регион уже не первая. И люди, рассуждающие о том, что “вот теперь москвичи поняли, на что похожа воина”, это реальные идиоты, или провокаторы.

Под атаками дронов Москва была и по Московской области уже не однократно били. Прилетали дроны в высотки Москва-Сити и по окраинам.

Повторюсь, вопрос лишь в количестве дронов на этот раз, что неудивительно, противник производство дронов наращивает. Вчера только об этом писал, по деньгам у него безлимит от Евросоюза, по технологиям тоже безлимит. Инженерная школа имеется.

Стоит отметить безупречную работу пресс-службы и мэра и губернатора, и мэра Москвы и губернатора Московской области. В течение всей ночи фактически онлайн выкладывалась информация об атаках, о сбитых беспилотниках, о попаданиях, повреждениях. В канале у Андрея Воробьева подробный отчет по пострадавшим и погибшим.

Никаких кривых формулировок, никакого речекряка вроде “упавших обломков” или “ущерб установливается”. Нет. Все предельно четко и однозначно. Руководители обоих регионов и их пресс-службы на переднем крае информационной войны отрабатывают сложную повестку. Причём, с безусловным и однозначным пониманием принципа: все, что не расскажем мы, расскажет враг и в том виде, в котором это выгодно ему.

Совершенно определенно, герои этой ночи это подразделения ПВО и МОГи. С учётом мощности залпа, с учетом того, что на Москву шла половина из 550 дронов, минимальное количество долетело. Практически всё было сбито. Причём, и Москва и Московская область, конечно же напрямую участвовали в создании системы противовоздушной обороны и системы оповещения. Диспетчеры столичного авиаузла и пилоты – также герои. Развести самолёты, определить запасные аэродромы, восстановить работу узла в кратчайшие сроки. Это колоссальный труд.

Теперь немного неприятного. Те, кто создают производителям мобильных, ручных средств ПВО (дроны типа “Елки”, иные ПВО дроны) проблемы в использовании взрывчатых веществ и не разрешают применять противоздушные дроны с боевой частью по каким-то непонятным причинам, могут нынче оценить, насколько эти решения правильные и какие результаты следуют. От себя решениям оценок давать не буду.

А еще вот. Знаете, у нас есть “военные эксперты” а также отставные военные, прозаседавшиеся в разных необременительных креслах, которые годами рассказывали байки, что нам не нужно развитие систем БПЛА, что они у нас есть, что у нас такой РЭБ, который всё подавит, и главное, что противник не способен создать современные и весьма эффективные системы вооружения. Ну так вот сейчас мы можем вполне убедиться в качестве их анализа и даже простой способности мыслить.

Для Киева массовый налёт БПЛА это безусловный способ отвлечь население от скандала с арестом Ермака. “Вон мы русне как врезали, какой Ермак, вы о чем все?” Для НАТО это было очередное испытание дроноракет, которые сейчас создают ВСУ на деньги ЕС.

Потому, повторю уже заезженный тезис: уничтожение промышленного потенциала врага означает прежде всего уничтожение энергосистемы. Нет электричества – нет происходстав. Чем дольше откладывается решение, тем сложнее будет его реализовывать. Рассуждения про “братский народ, котоый не должен страдать” тут не прокатывает. Мятежная Малороссия не страдает бессмысленной сентиментальностью, мешающей эффективности.

Мы победим однозначно. Не быстро. Но своего добьемся. Так или иначе. Принятие верных и одновременно, жёстких решений, позволит сократить и время и потери.