Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Историк Фёдор Лисицын в рамках проекта «Живая рецензия» разбирает новую книгу «Россия и вызовы политического протестантизма» (авторы С. Воронин и Б. Якименко). В этом выпуске: почему протестантская этика — это не только про деньги, но и про жесточайший социальный террор? Эксперт объясняет, почему капитализм прекрасно зародился внутри католичества (феномен Медичи) и как российская церковь была реформирована по «протестантскому» типу еще при отце Петра I. Вы узнаете, почему современные попытки защитить традиции коррумпированными методами ведут к их краху, в чем главная проблема «американской мечты» в 2026 году и почему России жизненно необходима собственная аутентичная культура, а не «самый попистый поп в мире».

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Введение. Рецензия на книгу «Россия и вызовы политического протестантизма» (2026).

02:50 — Макс Вебер и ошибка «телеги впереди лошади»: как на самом деле связаны вера и капитал.

06:14 — Почему капитализм успешно развивался без протестантов: пример Козимо Медичи.

09:37 — Генрих VIII и «Защитник веры»: как политическая целесообразность ломала догматы.

12:09 — Ужасы протестантизма: почему Женева Кальвина была намного кровавее испанской инквизиции.

16:40 — 6 пунктов для обретения смысла Россией: национальные приоритеты и выход из тени Запада.

18:39 — «Наш ответ Голливуду»: Лисицын о том, почему Министерству культуры не хватает именно Культуры.

20:15 — Вечно догоняющая периферия: почему нельзя «окуклиться» в духовных стремлениях.

22:53 — Провал американской мечты: когда понимание, что завтра будет хуже, разрушает государство.

29:20 — Критика русской истории: мифы о «немецких деньгах» Ленина и связях Троцкого с Херстом.

32:01 — Корни русского протестантизма: почему Пётр I — лишь плод, а «цветочки» были при Алексее Михайловиче.

41:11 — Проблема общины в 2026 году: почему миллионы называют себя православными, но не являются ими.

45:40 — Китайский вариант для России: 120 лет войн и хаоса, которых удалось избежать в октябре 1917-го.

49:04 — Итог: почему традиции развиваются только в спокойные времена без идеологического накала.

#Лисицын #ИсторияРоссии #ТрадиционныеЦенности #Протестантизм #Геополитика2026 #Православие #Рецензия #ЖиваяРецензия #Культура