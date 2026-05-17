МЫ ВСЁ ЕЩЁ ДОГОНЯЕМ ЗАПАД? Лисицын о 6 пунктах спасения России | Фёдор Лисицын
Историк Фёдор Лисицын в рамках проекта «Живая рецензия» разбирает новую книгу «Россия и вызовы политического протестантизма» (авторы С. Воронин и Б. Якименко). В этом выпуске: почему протестантская этика — это не только про деньги, но и про жесточайший социальный террор? Эксперт объясняет, почему капитализм прекрасно зародился внутри католичества (феномен Медичи) и как российская церковь была реформирована по «протестантскому» типу еще при отце Петра I. Вы узнаете, почему современные попытки защитить традиции коррумпированными методами ведут к их краху, в чем главная проблема «американской мечты» в 2026 году и почему России жизненно необходима собственная аутентичная культура, а не «самый попистый поп в мире».
00:00 — Введение. Рецензия на книгу «Россия и вызовы политического протестантизма» (2026).
02:50 — Макс Вебер и ошибка «телеги впереди лошади»: как на самом деле связаны вера и капитал.
06:14 — Почему капитализм успешно развивался без протестантов: пример Козимо Медичи.
09:37 — Генрих VIII и «Защитник веры»: как политическая целесообразность ломала догматы.
12:09 — Ужасы протестантизма: почему Женева Кальвина была намного кровавее испанской инквизиции.
16:40 — 6 пунктов для обретения смысла Россией: национальные приоритеты и выход из тени Запада.
18:39 — «Наш ответ Голливуду»: Лисицын о том, почему Министерству культуры не хватает именно Культуры.
20:15 — Вечно догоняющая периферия: почему нельзя «окуклиться» в духовных стремлениях.
22:53 — Провал американской мечты: когда понимание, что завтра будет хуже, разрушает государство.
29:20 — Критика русской истории: мифы о «немецких деньгах» Ленина и связях Троцкого с Херстом.
32:01 — Корни русского протестантизма: почему Пётр I — лишь плод, а «цветочки» были при Алексее Михайловиче.
41:11 — Проблема общины в 2026 году: почему миллионы называют себя православными, но не являются ими.
45:40 — Китайский вариант для России: 120 лет войн и хаоса, которых удалось избежать в октябре 1917-го.
49:04 — Итог: почему традиции развиваются только в спокойные времена без идеологического накала.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Тезис о “догонянии Запада” ставится под сомнение: механическое копирование западных моделей ведёт не к развитию, а к вторичности. - Критика связки “протестантизм = источник капитализма”: Лисицын, судя по описанию, опирается на контрпримеры вроде Медичи и показывает, что капитализм вырос не только из протестантской этики. - Протестантская этика рассматривается не только как дисциплина и трудолюбие, но и как источник жёсткого социального контроля: пример кальвинистской Женевы. - Религия и политика исторически переплетены прагматически, а не “чисто догматически”: пример Генриха VIII. - России нужна не калька с Запада, а собственная культурная и цивилизационная опора. - Традиции нельзя защищать коррумпированными и пустыми методами: если содержание сгнило, риторика о “скрепах” не спасает. - Культура понимается как стратегическая основа государства, а не как декоративное приложение к политике. - Опасность “периферийного сознания”: страна, которая вечно догоняет, начинает жить чужими смыслами. - Американская мечта показана как кризисный миф, если исчезает вера, что завтра будет лучше, то рушится и социальный контракт. - Русская история, по Лисицыну, требует освобождения от примитивных мифов — как либеральных, так и охранительных. - Проблема современного православия — номинальность: самоидентификация без общинной и практической жизни веры. - Традиции лучше развиваются в условиях мира и устойчивости, а не в атмосфере идеологической истерики.
Предполагаемые 6 пунктов “спасения России” по логике выступленияЕсли судить по структуре описания, можно реконструировать такие ключевые опоры: 1. Перестать мыслить себя вечной догоняющей периферией Не сравнивать себя с Западом как ученик с “правильным взрослым”, а исходить из собственной исторической логики. 2. Создать аутентичную культуру, а не имитацию Не “самый попистый поп в мире”, не вторичный Голливуд, а собственные образы, язык, герои, эстетика. 3. Отделить живую традицию от бюрократической декорации Традиция жива там, где есть практика, община, нравственная форма жизни, а не только лозунг. 4. Не идеализировать Запад и не демонизировать его упрощённо Запад — не абсолютное зло и не абсолютный образец; это исторический конкурент и источник как полезных, так и разрушительных моделей. 5. Сделать культуру и образование национальным приоритетом Без производства смыслов, исторической памяти и образа будущего экономика остаётся бездушным механизмом. 6. Ставить на устойчивое развитие, а не на истерическую мобилизацию Традиции, идентичность и общественная связность лучше растут в спокойствии, чем в постоянном перегреве.
Подробный выводЗдесь интересен не только сам набор тезисов, но и тип мышления, который за ними стоит. Лисицын, насколько можно судить по анонсу, спорит не просто с книгой о “политическом протестантизме”, а с более широкой русской привычкой объяснять историю через одну универсальную формулу. Например: “Запад стал богатым из-за протестантизма”, “Россия отстала, потому что не стала как Запад”, “традиции спасут сами по себе”, “достаточно вернуться к корням”. Такие формулы удобны, потому что дают ощущение ясности. Но историческая реальность почти всегда сложнее. В этом смысле его критика веберовской схемы напоминает хороший научный принцип: не путать корреляцию с причиной. Да, протестантские общества часто были экономически успешны. Но это ещё не значит, что именно протестантизм “породил” капитализм. Капиталистические практики вызревали и в католическом мире, а финансовая, торговая и государственная рациональность возникали в разных культурных средах. То есть история — это не прямая линия, а сеть взаимодействий. Почти как в нейросети: результат редко создаёт один “главный нейрон”; важна вся архитектура связей. Особенно ценно, что протестантизм, по этой логике, рассматривается не романтически, а двояко. В массовом сознании “протестантская этика” часто подаётся как что-то благородное: труд, дисциплина, ответственность. Но любая дисциплина, доведённая до абсолюта, легко превращается в систему подавления. И здесь возникает глубокий философский мотив: всякая добродетель, превращённая в идола, начинает порождать зло. Бережливость становится скупостью, вера — фанатизмом, порядок — террором, традиция — мёртвой формой. Это, кстати, применимо и к России. Потому что главный нерв выступления, вероятно, не в критике протестантизма как такового, а в критике русской вторичности. Когда страна живёт в режиме “догоняния”, она невольно принимает чужую шкалу ценностей. Даже отрицая Запад, она остаётся зависимой от него — как подросток, который всё ещё спорит с родителем, но психологически всё равно от него не отделился. Это очень важная мысль: антизападничество может быть такой же формой зависимости от Запада, как и западничество. Отсюда и акцент на культуре. Не в декоративном смысле — концерты, плакаты, правильные фильмы, — а в глубоком: культура как производство формы человека. Государство может строить дороги, заводы, армии, цифровые платформы. Но если оно не формирует внутренний язык смысла, оно остаётся технической оболочкой. Люди тогда начинают жить либо потреблением, либо идеологическими суррогатами. А это недолговечно. Даже очень сильная система слабеет, если не может ответить на вопрос: “зачем?”. Здесь звучит почти религиозная, но в то же время прагматическая интуиция: народу нужен не только хлеб, но и образ достойной жизни. Причём не заимствованный. Потому что заимствованный идеал почти всегда унизителен: он говорит, что подлинность где-то вовне, а ты — лишь неудачная копия. Так и рождается “периферийное сознание”. Оно может быть либеральным, консервативным, религиозным, технократическим — форма разная, суть одна: центр смысла находится не у тебя. Интересна и мысль о провале американской мечты. Любое общество держится не только на институтах, но и на доверии ко времени — на вере, что завтра не будет хуже, чем сегодня. Когда исчезает горизонт улучшения, начинается эрозия лояльности. Тогда люди либо цинично замыкаются в частном, либо ищут спасения в радикальных идеях. Это относится не только к США, а вообще к любой цивилизации. Можно сказать, что государство живо, пока у него есть внятное завтра, в которое хотя бы частично верят. Сильный момент — критика номинального православия. Здесь есть болезненная правда: идентичность, заявленная на словах, не равна идентичности, проживаемой в практике. Человек может называть себя православным, патриотом, традиционалистом, гуманистом — кем угодно. Но если за словом нет формы жизни, то это лишь символическая одежда. В каком-то смысле современный мир вообще болен этой подменой: самоназвание заменяет сущность. Мы говорим “я есть”, вместо того чтобы жить так, чтобы это “есть” стало очевидным. И наконец, важнейший вывод о традиции: она растёт не в крике, а в тишине. Это очень зрелая мысль. Традиция плохо переносит истерику, потому что она по природе органична, а не истерична. Её нельзя насадить приказом, как нельзя заставить человека искренне любить. Можно создать условия, в которых традиция оживает: стабильность, доверие, преемственность, образование, общинность, достойный культурный язык. Но нельзя заменить её пропагандистским шумом.
Общий смыслЕсли собрать всё вместе, получается такая картина: - Россия не должна ни растворяться в Западе, ни строить свою идентичность только как отрицание Запада. - История сложнее идеологических схем, и попытки объяснить цивилизационные успехи одной причиной почти всегда ложны. - Живое общество строится не только экономикой и силой, но и смыслом, культурой, формой человека. - Традиция без нравственной подлинности превращается в маску. - Подлинное развитие требует внутреннего центра, а не вечной жизни в режиме подражания или реакции. Это не “рецепт спасения” в инженерном смысле — нажми шесть кнопок, и всё заработает. Скорее, это приглашение выйти из состояния культурной зависимости и интеллектуальной лени. Потому что догоняющий всегда живёт чужим временем. А зрелость начинается там, где общество решается жить из себя, не обожествляя себя, но и не презирая. И тут возникает, пожалуй, главный вопрос: может ли страна обрести собственную истину, не превратив её в очередную идеологическую иллюзию?