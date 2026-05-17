Как евреи во всём обвинили американцев. Илья Титов
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал «Век» https://rutube.ru/channel/72605160/videos/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео разбирается противоречие между заявлениями США о завершении конфликта с Ираном и фактическим продолжением эскалации. - Анонсированный американцами «Проект свободы» подается как прикрытие новой серии атак под лозунгом защиты судоходства. - Иран отвечает ограниченными, дозированными ударами, стараясь не перейти грань формального срыва перемирия. - На фоне этого идут параллельные переговоры: США и Иран обмениваются требованиями, Саудовская Аравия ведет контакты с Ираном, а региональные игроки стараются сохранить пространство для маневра. - Автор подчеркивает, что американцы используют переговорную тактику постоянного повышения требований, но в случае с Ираном это работает плохо, потому что Тегеран не выглядит загнанным в угол. - В американской прессе усиливается персональная критика Трампа: ему вменяют провал политики, неспособность мобилизовать союзников и общее зависание между войной и миром. - Отдельное внимание уделено медийному манипулированию нефтяным рынком через публикации о якобы близком соглашении между США и Ираном. - Утверждается, что подобные вбросы могут использоваться для спекуляций на нефтяных фьючерсах, а попытки критики таких схем быстро блокируются обвинениями в антисемитизме. - Важный политический сдвиг: в США появляются публичные требования раскрыть данные о ядерной программе Израиля, и эта тема начинает входить в допустимое поле предвыборной дискуссии. - Израильские медиа, по мысли автора, переворачивают американский нарратив и приходят к выводу, что в происходящем виноваты сами американцы, доверившиеся недостоверным данным. - Вторая большая тема — визит Трампа в Китай, от которого ждали прорыва, но который, по оценке автора, закончился в основном ритуалами без содержательного результата. - Китай в этой встрече выглядел более собранным и стратегичным, США — более шумными, но менее результативными. - Общий вывод автора: и иранское направление, и китайское показали ослабление американской управляемости, а кризис продолжает двигаться к новому витку обострения.
Подробный выводВ данной лекции выстраивается довольно цельная картина: США пытаются сохранить образ государства, которое все контролирует, но реальность все хуже поддается этому образу. Формально Вашингтон говорит о мире, стабилизации, успешном завершении операций, но фактически остается в промежуточном состоянии — не мир, не война. А это, как верно замечено, самая неудобная позиция: все издержки уже есть, а решающих преимуществ еще нет.
1. Главная мысль: Америка застряла в политике полумерЗдесь чувствуется важное наблюдение: современная сверхдержава часто уже не может действовать так, как действовала раньше. Если раньше демонстрация силы автоматически дисциплинировала союзников и пугала оппонентов, то теперь возникает иная картина: - союзники ведут свою игру; - противник не ломается от давления; - информационное сопровождение начинает жить собственной жизнью; - внутренняя пресса бьет по собственному президенту сильнее, чем внешний враг. Это очень современный симптом. Империи редко рушатся одномоментно; чаще они начинают терять монополию на интерпретацию происходящего. И в этом смысле конфликт уже идет не только ракетами, но и трактовками: кто объявит себя победителем, кто назначит виноватого, кто успеет встроить событие в удобный нарратив.
2. Иран показан как игрок, который избегает истерики и выигрывает временемИз слов автора следует, что Тегеран действует не столько мощно, сколько расчетливо. Это не романтическая сила, а дисциплина ограниченного ответа. Такой подход напоминает не лобовую атаку, а работу опытного шахматиста: не обязательно бить сильно, важно — не дать сопернику удобный повод для окончательного удара. В политике это часто эффективнее грубой демонстрации силы. Иран, по описанию, не стремится немедленно победить Америку — это и невозможно в прямом смысле. Он стремится сделать конфликт невыгодным, неудобным и токсичным для США. А это уже совсем другая стратегия. Не разрушить противника, а заставить его дорого платить за каждое следующее решение.
3. Американская медиа-среда превращается в поле внутренней войныОчень примечателен акцент на том, что пресса начала атаковать лично Трампа. Это важно не только как сюжет о конкретном политике. Это признак того, что элитный консенсус трещит. Пока лидер воспринимается как носитель общего проекта, его берегут. Когда же в нем начинают видеть источник проблем, его персонализируют как виновника. Автор удачно показывает, что Трамп в подобных условиях особенно уязвим именно из-за собственной политической стилистики. Если политик строит образ вокруг собственной исключительности, то любой провал легче привязать непосредственно к нему. Культ личности удобен в период триумфа, но в кризис становится ловушкой. Это почти психологический закон: чем сильнее человек сращивает себя с успехом, тем больнее система сваливает на него неудачу. Тут можно провести параллель с нейросетями: модель, переобученная на ярких паттернах, начинает хуже работать на сложной реальности. Так и лидер, привыкший к политике эффектных жестов, может теряться там, где нужна тонкая, скучная, многоходовая устойчивость.
4. Особенно интересна тема рынка: война как пространство для спекуляцииОдин из самых содержательных фрагментов — о публикациях в медиа, влияющих на нефтяные цены. Здесь автор показывает неприятную, но реалистичную вещь: в современном мире информация — это не просто описание событий, а инструмент извлечения прибыли. Если вброс о скором соглашении обрушивает цены, а кто-то заранее открыл нужную позицию, то новость оказывается уже не новостью, а элементом схемы. Это разрушает наивное представление о СМИ как о простом посреднике между фактом и обществом. На деле медиа нередко выступают участником политико-финансового спектакля. И здесь философски важен один момент: люди часто спорят о том, что «правда» в международной политике, хотя практический вопрос порой грубее — кому выгодно, чтобы именно эта версия правды прозвучала именно сейчас. Это не отменяет истины, но показывает, что путь к ней проходит через шум интересов.
5. Израильская тема у автора подана как пример борьбы за распределение виныНазвание видео нарочито провокационное, но суть рассуждения тоньше: речь не о коллективной вине народа, а о том, как в медиаполитической среде разные группы и институты перекладывают ответственность друг на друга. По авторской логике, сначала в США появляется нарратив, что американцам дали неверные данные, а затем израильская сторона разворачивает это так, что виноваты оказываются сами американцы — мол, они доверились, не проверили, неверно интерпретировали. Это типичная бюрократическая логика больших систем: когда операция буксует, начинается не поиск истины, а борьба за право не быть крайним. В этом есть почти экзистенциальная ирония. Государства, как и люди, часто меньше озабочены реальностью, чем образом собственной невиновности. А образ нередко оказывается важнее факта.
6. Появление темы ядерной программы Израиля — признак сдвига допустимогоАвтор подчеркивает как важный симптом то, что в США легитимизируется сама постановка вопроса о раскрытии данных по израильской ядерной программе. Даже если практических последствий пока нет, уже сам факт озвучивания важен. Политическая система всегда живет не только решениями, но и границами допустимого высказывания. То, о чем вчера нельзя было говорить без маргинализации, сегодня становится предметом кампании. Это и есть сдвиг окна возможностей. Сначала меняется язык, потом набор разрешенных сомнений, а уже потом — политика. Исторически это происходит часто: перед серьезной трансформацией сначала ломается табу. Снаружи кажется, будто ничего не произошло, но на глубинном уровне меняется сама карта мыслительного пространства.
7. Визит в Китай представлен как столкновение стилей цивилизацийВторая часть видео не просто о дипломатии, а почти о двух типах исторического темперамента. - США в этой подаче — шумные, демонстративные, зависимые от медийного эффекта. - Китай — спокойный, ритуальный, терпеливый, избегающий резких движений. Автор показывает, что от визита ждали прорыва, а получили пустую форму без содержательного результата. Но и это само по себе результат. Иногда дипломатический провал — это не скандал, а отсутствие события там, где его ожидали. Не взрыв, а пустота. Здесь есть важная философская деталь: не всякая сила проявляется как давление. Китайская сила часто проявляется как способность не поддаться на чужой темп. Это почти даосский принцип в геополитике: не обязательно ломать волну, можно дать ей пройти и остаться на месте.
8. Общий нерв лекции — кризис американской гегемонии, но не ее конецАвтор не говорит прямо о крушении США, и это разумно. Слишком многие аналитики влюбляются в идею скорого обвала гегемона, а реальность обычно медленнее. Скорее здесь описывается другое: американская мощь сохраняется, но ее конвертация в политический результат ухудшается. Это очень важное различие. Можно иметь авианосцы, деньги, прессу, санкции, технологический сектор — и при этом все хуже достигать желаемого эффекта. Как у человека может быть много ресурсов, но мало внутренней собранности. Если смотреть глубже, это кризис не только американской стратегии, но и всей модели глобального управления, где предполагалось, что информационное превосходство, финансовый контроль и ограниченная сила позволят бесконечно удерживать инициативу. Сейчас все чаще выясняется, что противники научились жить внутри этой системы, не принимая ее правил до конца.
ИтогВ этом видео проводится мысль, что сразу на двух направлениях — иранском и китайском — Соединенные Штаты продемонстрировали не столько слабость в прямом смысле, сколько неспособность навязать реальности собственный сценарий. Вокруг Ирана — застревание, спекуляции, внутренние конфликты элит и борьба за виноватого. Вокруг Китая — шум без результата, символы без прорыва. На этом фоне региональные игроки, медиа, биржевые спекулянты и союзники США действуют все более автономно. Если говорить совсем сжато, беседа посвящена тому, как распадается иллюзия централизованного контроля. И, пожалуй, это самая неприятная форма кризиса: не когда система рушится, а когда она продолжает выглядеть сильной, но уже не может уверенно превращать силу в порядок. И тут возникает более широкий вопрос: если каждая сторона все настойчивее борется не за истину, а за право назначать виноватого, то как в таком мире вообще отличить реальное понимание происходящего от просто более удачного нарратива?