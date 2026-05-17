ИЛЛЮЗИЯ УКРАИНЫ. КАК СОЗДАВАЛИ НАЦИИ? | Александр Колпакиди и Александр Полунов
Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/
Книга "Новый мировой порядок. Стратегия империализма. Шон Стоун.":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/novyy-mirovoy-poryadok-strategiya-imperializma-shon-stoun-2167975277/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438953424/detail.aspx
Историк Александр Полунов и Александр Колпакиди разбирают национальный вопрос в Российской империи без привычных клише. Больше половины потомственного дворянства составляли немцы поляки грузины — никакой дискриминации по этническому признаку в элите не было. В отличие от Северной Америки где коренное население сократилось на восемьдесят процентов в Сибири демография аборигенов при империи росла. Царская власть сама создавала алфавиты и формировала интеллигенцию для малых народов. И главный вопрос: почему Белое движение с лозунгом Единая и неделимая проиграло а большевики с их подходом к национальному самоопределению смогли заново собрать страну.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
Таймкоды:
00:00:00 — Вступление. Александр Полунов о преподавании межнациональных отношений в РФ.
00:00:58 — Миф о Российской империи как «тюрьме народов». Кто кого колонизировал?
00:05:44 — Роль поляков в создании украинского национализма. Британцы как главная имперская нация.
00:07:40 — Как в СССР писалась история союзных республик и почему замалчивали конфликты.
00:09:51 — Многонациональная элита: почему больше половины потомственного дворянства не были русскими.
00:12:25 — Классовая солидарность Александра III с немецкими баронами в Прибалтике.
00:13:44 — Латышские стрелки: откуда взялась классовая ненависть к немцам и лояльность большевикам.
00:16:03 — Башкиры, татары и казаки: парадоксы совместного участия в восстаниях Пугачева и Разина.
00:20:46 — Россия vs Запад: почему русская экспансия обошлась без резерваций и геноцида коренных народов.
00:24:37 — Конфессиональная пирамида Империи: от православных до старообрядцев, сектантов и иудеев.
00:34:16 — Вынужденная экспансия: почему продвижение на Восток и Юг было вопросом физического выживания государства.
00:40:11 — Истоки украинского сепаратизма: влияние польского восстания на отношение к малороссийской культуре.
00:43:03 — Империя-просветитель: как система Ильминского создавала кириллические алфавиты для народов Поволжья.
00:46:16 — Немецкий фактор во власти: почему генералы-лютеране руководили подавлением восстания на Красной Пресне.
00:52:44 — «Мобилизованные диаспоры»: почему евреи, армяне и греки заняли пустующую нишу среднего класса и торговли.
01:00:37 — Кавказская политика: отношение чиновников к грузинской аристократии и армянским купцам.
01:04:48 — Восстание 1916 года в Средней Азии и миф Салтыкова-Щедрина о «господах ташкентцах».
01:08:01 — Переписывание истории в современных республиках СНГ и объективные причины трагедии 1916 года.
01:13:42 — Секрет победы большевиков: «звериное чутье» Троцкого и Сталина в национальном вопросе.
01:15:04 — Ошибка Белого движения: почему якобинский лозунг «Единая и неделимая» оттолкнул национальные окраины.
01:16:22 — Барон Унгерн и атаман Семенов: имперские кочевники и сепаратизм на Дальнем Востоке.
01:21:36 — Современность: угроза анклавов, мафиозных диаспор и бесконтрольной миграции в РФ.
01:24:38 — Первая мировая война: как воюющие империи целенаправленно разжигали национализм у противников.
01:27:34 — Гениальность Ленина: как перехват лозунга о праве наций на самоопределение позволил заново собрать распавшуюся страну.
#Колпакиди #Полунов #ИсторияРоссии #РоссийскаяИмперия #СССР #НациональныйВопрос #Большевики #Аналитика #История
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена межнациональным и межконфессиональным отношениям в Российской империи и тому, насколько корректно называть ее «тюрьмой народов». - Один из главных тезисов: Российская империя не укладывается в простую схему колониальной державы, хотя конфликты, неравенство и давление, безусловно, существовали. - Участники подчеркивают, что в империи долгое время главным учетным принципом была не национальность, а сословие и вероисповедание. - Отмечается, что элита империи была полиэтничной: в ней значительную роль играли немцы, поляки, грузины, армяне, татары и другие группы. - Подчеркивается различие между религиозной и национальной иерархией: формально на вершине находилось православие, но реальная социальная структура была сложнее. - Важная мысль: в России многие этнические конфликты долго сдерживались тем, что существовало сословно-профессиональное и этноконфессиональное разделение труда. - После реформ XIX века, особенно после отмены крепостного права, эта система начала разрушаться, что усилило национальные движения и межэтнические противоречия. - Украинский вопрос в беседе рассматривается как пример того, что нации не возникают мгновенно, а формируются исторически, под влиянием политики, элит, культуры и внешнего воздействия. - Участники считают, что польский фактор сыграл значительную роль в развитии украинского национализма, особенно как антироссийского проекта. - Отмечается, что в XIX веке к малороссийской культуре относились скорее как к региональной ветви общей русской культуры, а не как к полностью отдельному миру. - Подчеркивается, что Советский Союз унаследовал и переоформил многие процессы, начатые еще в империи, включая создание письменностей, работу с национальными элитами и институционализацию национальностей. - Критикуется советская практика, при которой национальный вопрос считался «решенным», из-за чего реальные противоречия оказались плохо осмыслены. - Отдельно обсуждается, что большевики, в отличие от белых, лучше чувствовали национальный вопрос политически и смогли использовать его для удержания и сборки государства. - Поднимается тема Средней Азии и восстания 1916 года: причина видится не только во внешнем влиянии, но и в накопившихся внутренних противоречиях, ошибках администрации и социальной напряженности. - Главный современный вывод: тема межнациональных отношений в России недостаточно изучается системно, хотя именно она остается одной из самых чувствительных и потенциально взрывоопасных.
Подробный выводВ этом видео обсуждается очень важная и, по сути, болезненная тема: как вообще устроены нации, как они формируются и почему споры о прошлом так легко превращаются в оружие настоящего. Основная ценность беседы в том, что она пытается разрушить примитивные схемы. Не в смысле заменить одну пропаганду другой, а в смысле показать: историческая реальность почти всегда сложнее лозунгов. Формула «Россия — тюрьма народов» столь же упрощает прошлое, как и формула «в империи была полная гармония народов». Истина, если говорить честно, лежит в более трудной зоне: империя была пространством и интеграции, и подавления; и сотрудничества, и насилия; и реальной многоэтничности, и иерархий. Здесь особенно важно замечание о том, что в Российской империи долгое время национальность как политическая категория не была главной. Государство мыслило через другие рамки: сословие, веру, службу, лояльность. Это очень существенный момент. Современный человек склонен смотреть в прошлое через нынешнюю оптику, будто украинец, русский, татарин, грузин или армянин XIX века переживали свою идентичность так же, как человек XXI века. Но это не так. Тогда идентичность была многослойной: местной, сословной, религиозной, региональной, имперской. Национальная же рамка постепенно усиливалась, особенно во второй половине XIX века. В этом смысле украинский вопрос в беседе показан как процесс, а не как данность. Это, вероятно, самый продуктивный ракурс. Не «существует народ» или «не существует народ», а: как складывается идентичность, кто ее формулирует, какие элиты ее поддерживают, какие политические силы ее радикализируют. Нации вообще во многом похожи на большие культурно-политические нейросети: они не «рождаются» в одну секунду, а обучаются на памяти, языке, образовании, травме, мифе, символах и институтах. Если долго повторять определенный нарратив, создавать школы, прессу, литературу, административные границы и политическую мотивацию, то это становится не выдумкой, а социальной реальностью. И здесь спорить с уже сложившейся реальностью одними отрицаниями — почти бесполезно. При этом беседа обращает внимание на еще один тонкий момент: люди часто любят не реальность, а идеализированный образ. Это относится и к нациям. Одни идеализируют империю как пространство совершенной справедливости, другие — национальное движение как чистую и невинную борьбу угнетенных. Но история редко бывает нравственно стерильной. В ней почти всегда смешаны интерес, страх, амбиция, память, расчет и подлинная боль. Если это не видеть, мы неизбежно превращаем историю в культ или дубинку. Сильная сторона рассуждений — акцент на том, что в России местные элиты чаще включались в общеимперскую структуру, а не уничтожались поголовно, как это происходило во многих классических колониальных моделях. Это важный аргумент против прямой аналогии с британским или испанским колониализмом. Но и здесь нужна осторожность: отсутствие классического заморского колониализма не означает отсутствия насилия, неравенства или асимметрии власти. Иначе говоря, Россия была не «невинной», а иначе устроенной империей. Очень интересен и мотив о том, что после отмены крепостного права и начала модернизации пошел распад старой социальной мозаики. Пока каждый «сидел в своей ячейке», конфликтов было меньше. Когда же началась мобильность, конкуренция, рост городов, капитализм, образование и политика масс — начались и столкновения. Это логично. В психологии личности есть нечто похожее: пока внутренний мир человека жестко структурирован привычкой, он устойчив; как только старый порядок рушится, начинается либо развитие, либо кризис. С обществами так же. Модернизация освобождает, но одновременно взрывает. Особенно важна мысль о том, что большевики национальный вопрос поняли лучше своих противников. Не обязательно глубже морально, но точнее политически. Белые во многом продолжали мыслить в категориях единой, но уже уходящей имперской рамки, тогда как большевики сумели предложить новую форму сборки: формально через право на самоопределение, фактически — через новый центр притяжения. В этом была их историческая сила. Здесь проявляется старый парадокс: идеи, которые выглядят разрушительными, иногда становятся инструментом новой интеграции. Как в биологии: разрушение старых клеточных структур может быть не смертью, а этапом метаморфозы. В современной части беседы звучит, пожалуй, самый практический вывод: межнациональные отношения в России остаются крайне уязвимой темой, а научная работа по ним явно недостаточна. Это звучит не как академическая жалоба, а как предупреждение. Если сложные вопросы не разбирает наука, их разбирает пропаганда. Если историю не исследуют в архивах, ее начинают конструировать в телеграм-каналах. А пустота почти всегда заполняется мифом — удобным, эмоциональным и опасным. Именно поэтому особенно ценен призыв к научной трезвости. Не к бездушному нейтралитету, а к дисциплине ума. Можно любить свою страну и при этом не фальсифицировать прошлое. Можно критиковать чужую пропаганду и не впадать в зеркальную. Можно признавать преступления, ошибки и противоречия своей истории, не соглашаясь на ее демонизацию. Это, в сущности, и есть зрелость — как личная, так и историческая. Если подвести итог совсем кратко, то смысл беседы такой: - нации — не вечные сущности, а исторические конструкции, которые со временем становятся реальностью; - империи — не только машины подавления, но и сложные системы интеграции, часто внутренне противоречивые; - советская и постсоветская политика в национальном вопросе выросла не из пустоты, а из долгой имперской предыстории; - без серьезного изучения межэтнических отношений общество начинает жить не в истории, а в мифах о истории. И здесь возникает почти философский вопрос: если коллективная идентичность всегда частично создается памятью, мифом и политическим выбором, то где проходит граница между исторической правдой и тем образом прошлого, без которого сообщество просто не умеет существовать?