Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Книга "Новый мировой порядок. Стратегия империализма. Шон Стоун.":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/novyy-mirovoy-poryadok-strategiya-imperializma-shon-stoun-2167975277/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/438953424/detail.aspx

Историк Александр Полунов и Александр Колпакиди разбирают национальный вопрос в Российской империи без привычных клише. Больше половины потомственного дворянства составляли немцы поляки грузины — никакой дискриминации по этническому признаку в элите не было. В отличие от Северной Америки где коренное население сократилось на восемьдесят процентов в Сибири демография аборигенов при империи росла. Царская власть сама создавала алфавиты и формировала интеллигенцию для малых народов. И главный вопрос: почему Белое движение с лозунгом Единая и неделимая проиграло а большевики с их подходом к национальному самоопределению смогли заново собрать страну.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

Таймкоды:

00:00:00 — Вступление. Александр Полунов о преподавании межнациональных отношений в РФ.

00:00:58 — Миф о Российской империи как «тюрьме народов». Кто кого колонизировал?

00:05:44 — Роль поляков в создании украинского национализма. Британцы как главная имперская нация.

00:07:40 — Как в СССР писалась история союзных республик и почему замалчивали конфликты.

00:09:51 — Многонациональная элита: почему больше половины потомственного дворянства не были русскими.

00:12:25 — Классовая солидарность Александра III с немецкими баронами в Прибалтике.

00:13:44 — Латышские стрелки: откуда взялась классовая ненависть к немцам и лояльность большевикам.

00:16:03 — Башкиры, татары и казаки: парадоксы совместного участия в восстаниях Пугачева и Разина.

00:20:46 — Россия vs Запад: почему русская экспансия обошлась без резерваций и геноцида коренных народов.

00:24:37 — Конфессиональная пирамида Империи: от православных до старообрядцев, сектантов и иудеев.

00:34:16 — Вынужденная экспансия: почему продвижение на Восток и Юг было вопросом физического выживания государства.

00:40:11 — Истоки украинского сепаратизма: влияние польского восстания на отношение к малороссийской культуре.

00:43:03 — Империя-просветитель: как система Ильминского создавала кириллические алфавиты для народов Поволжья.

00:46:16 — Немецкий фактор во власти: почему генералы-лютеране руководили подавлением восстания на Красной Пресне.

00:52:44 — «Мобилизованные диаспоры»: почему евреи, армяне и греки заняли пустующую нишу среднего класса и торговли.

01:00:37 — Кавказская политика: отношение чиновников к грузинской аристократии и армянским купцам.

01:04:48 — Восстание 1916 года в Средней Азии и миф Салтыкова-Щедрина о «господах ташкентцах».

01:08:01 — Переписывание истории в современных республиках СНГ и объективные причины трагедии 1916 года.

01:13:42 — Секрет победы большевиков: «звериное чутье» Троцкого и Сталина в национальном вопросе.

01:15:04 — Ошибка Белого движения: почему якобинский лозунг «Единая и неделимая» оттолкнул национальные окраины.

01:16:22 — Барон Унгерн и атаман Семенов: имперские кочевники и сепаратизм на Дальнем Востоке.

01:21:36 — Современность: угроза анклавов, мафиозных диаспор и бесконтрольной миграции в РФ.

01:24:38 — Первая мировая война: как воюющие империи целенаправленно разжигали национализм у противников.

01:27:34 — Гениальность Ленина: как перехват лозунга о праве наций на самоопределение позволил заново собрать распавшуюся страну.

#Колпакиди #Полунов #ИсторияРоссии #РоссийскаяИмперия #СССР #НациональныйВопрос #Большевики #Аналитика #История