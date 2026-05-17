Чего добился Трамп в Китае? Итоги визита и что осталось за кадром | Руслан Карманов и Руслан Сафаров
Завершился визит Дональда Трампа в Китай: что стояло за этой поездкой и как ее оценить через призму китайской дипломатии? О третьей незримой стороне на переговорах, о ценах на бензин в Китае и отразилась ли война в Иране на ценах на другие товары, о роли природного газа в производстве чипов и Силе Сибири-2, о предстоящем визите Владимира Путина в Китай,о том, что имел в виду Си Цзиньпин, говоря о "ловушке Фукидида", о сокращении ядерных потенциалов и настоящем смысле приглашения Дональда Трампа в Храм Неба говорят аналитик, автор тг-канала "Китайский связной" Руслан Карманов и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Визит Трампа в Китай подается как слабее, чем ожидалось. По мнению собеседников, изначально планировался более масштабный и статусный визит, но в итоге он оказался сокращенным и с неясной повесткой. - Китай не воспринимает поездку как дипломатическую победу Трампа. В беседе подчеркивается, что приглашение было сделано ранее в рамках обычного протокола, а не как результат давления со стороны США. - Американская сторона приехала без убедительных “козырей”. Участники обсуждения считают, что ни торговая политика, ни давление на Иран, ни попытки продемонстрировать силу не дали США того результата, с которым можно было бы ехать в Пекин с позиции доминирования. - Торговая война с Китаем, по оценке спикеров, не принесла США ожидаемого эффекта. Звучит мысль, что тарифная политика Трампа не ослабила Китай, а, наоборот, не привела к обещанным результатам для американской экономики. - Вопрос поставок сои стал символом противоречий. В беседе отмечается, что США пытаются вернуть китайские закупки американской сои, но сама ситуация подается как показатель зависимости американских фермеров от китайского рынка. - Китай выглядит устойчивее на фоне кризиса в регионе. Особое внимание уделяется тому, что энергетическая и логистическая устойчивость КНР поддерживается за счет внутренних мер и сотрудничества с Россией. - Обострение вокруг Ирана меняет стратегическую картину. Авторы беседы считают, что кризис в Персидском заливе показал уязвимость морской логистики и ограниченность американской военной модели давления. - Россия для Китая рассматривается как ключевой сухопутный и ресурсный партнер. Подчеркивается значение российских поставок газа, гелия, а также сухопутных транспортных коридоров. - Идея “G2” — раздела мира между США и Китаем — отвергается. В лекции проводится мысль, что это скорее западная схема восприятия, тогда как Китай не стремится к формату совместного глобального доминирования с США. - Китай не заинтересован в присоединении к американским инициативам по ядерному разоружению на условиях США. Позиция Пекина описывается как осторожная и дистанцированная: он не хочет встраиваться в чужие рамки контроля. - Символика приема Трампа в Китае интерпретируется как важный сигнал. Посещение Храма Неба трактуется не как жест особой близости, а скорее как демонстрация китайской государственно-цивилизационной вертикали.
Подробный вывод
1. Главная мысль беседы: визит был скорее демонстрацией ограничений США, чем их силыВ этом видео проводится довольно цельная линия: поездка Трампа в Китай не стала прорывом, а скорее подчеркнула, насколько изменилась сама международная сцена. Если отбросить политический шум, то вывод спикеров прост: США уже не могут так легко диктовать условия, как делали это раньше, а Китай не видит причин соглашаться на американские правила игры. Это важный тезис. Он не обязательно является абсолютной истиной — международная политика редко допускает такие прямые формулы, — но как аналитическая рамка он выглядит внутренне логичным. Беседа показывает не столько “чего добился Трамп”, сколько почему добиться многого он, возможно, и не мог.
2. Почему визит выглядит скомканнымСобеседники несколько раз возвращаются к одной и той же идее: подготовка визита шла плохо, а его формат был урезан. В дипломатии форма — это не просто декорация. Она часто и есть содержание. Если встречу переносят, сокращают, если нет четкого итогового документа, если повестка размыта — это обычно означает, что стороны не пришли к чему-то по-настоящему содержательному. Здесь любопытна сама логика китайского подхода, как она описана в беседе: Китай не любит хаоса в символах. Для конфуцианской бюрократической культуры ритуал — это не мелочь, а способ упорядочивания отношений. И если ритуал выглядит неполным, значит и сама конструкция отношений шаткая.
3. Экономика оказалась сильнее политического пиараОдна из самых сильных частей беседы — экономический блок. Через него проводится важная мысль: политик может объявить победу, но экономика довольно быстро показывает, было ли это победой на самом деле. Особенно это видно на примере: - тарифной политики США; - поставок сои; - попыток переноса производств из Китая; - устойчивости китайского экспорта. Фактически спикеры утверждают, что США пытались использовать тарифы как дубину, но столкнулись с тем, что современная глобальная экономика слишком сложна для таких прямолинейных действий. Это похоже на ситуацию, когда хирург берет не скальпель, а молоток: шумно, эффектно, но не слишком точно. Здесь есть и более глубокий философский слой. Очень часто государства, как и люди, влюбляются не в реальность, а в образ своей силы. Америка в такой оптике продолжает мыслить себя как безусловный центр, хотя мир уже устроен иначе. Китай же, наоборот, старается играть от материальных фактов: производство, логистика, ресурсы, цепочки поставок, инфраструктура. Иными словами, один спорит лозунгами, другой — контейнерами, мегаваттами и тоннами.
4. Иран как точка, где вскрылись границы американской мощиЗначительная часть обсуждения посвящена не столько самому Китаю, сколько Ирану. И это не случайно. С точки зрения спикеров, именно ситуация вокруг Ирана показала, что американская модель силового давления больше не гарантирует автоматического результата. В беседе это подается резко, но смысл понятен: эпоха, когда достаточно было подогнать авианосец и этим завершить спор, уходит в прошлое. Новые технологии, асимметричные возможности, уязвимость морских коммуникаций, зависимость от конкретных видов сырья и компонентов — все это делает силовую политику более рискованной и менее предсказуемой. Для Китая отсюда вытекает важный урок: ставка на сухопутную связность с Россией, на диверсификацию поставок и на технологическую автономию оказывается не идеологией, а практическим здравым смыслом.
5. Россия в беседе выступает как “тихий стабилизатор” китайской устойчивостиИнтересно, что Россия в этой лекции не просто фигурирует как политический союзник Китая. Она показана как материальный фактор стабильности: - газ; - гелий; - сухопутные маршруты; - железнодорожный коридор; - возможная перспектива новых энергетических проектов. Это прагматичный взгляд. Не “вечная дружба” как абстракция, а конкретный расчет взаимной полезности. И в этом есть определенная зрелость. Настоящие международные отношения почти всегда крепче там, где есть инфраструктура и взаимная выгода, а не только красивые заявления. Можно сказать даже шире: морская глобализация уязвима, сухопутная связность Евразии становится ценнее. Это один из ключевых скрытых выводов всей беседы.
6. Отрицание идеи “США + Китай = раздел мира”Особо важен блок про так называемую концепцию G2. Собеседники настаивают: мысль о том, что Вашингтон и Пекин могут просто “сесть и поделить мир”, — это прежде всего западная интеллектуальная схема, а не китайская. Это тонкое замечание. Западная политическая мысль часто исходит из проекции собственной логики: если есть сильные игроки, значит они хотят именно доминировать, распределять зоны контроля, строить иерархию. Но Китай, как он описан в беседе, мыслит иначе: ему важнее пояс стабильности вокруг себя, предсказуемость, торговые коридоры, отсутствие хаоса на периферии. Конечно, и это не надо идеализировать: любая большая держава стремится к влиянию. Но влияние бывает разным. Американская модель — часто через военно-политическое принуждение и институциональный контроль. Китайская — чаще через инфраструктуру, рынок, зависимость от цепочек поставок и долгую игру. То есть речь не о “добром” и “злом” центре, а о разных технологиях силы.
7. Символика Храма Неба: не близость, а иерархияОчень любопытен финальный сюжет о Храме Неба. Собеседник трактует это не как почесть в духе “мы вас принимаем как равного”, а наоборот — как жест, подчеркивающий китайскую государственную вертикаль и цивилизационную субъектность. Это красивый и важный момент. В дипломатии символы работают так же, как интонация в разговоре. Иногда тебя не унижают, не спорят с тобой, даже улыбаются — но весь контекст построен так, чтобы напомнить: ты пришел не в пустое пространство, а в мир, где правила возникли задолго до тебя. Это почти философская сцена. Империи вообще любят разговаривать через архитектуру. Камень, церемония, маршрут, место прогулки — всё это может сказать больше, чем пресс-релиз.
8. Ограничения самой беседыПри всей насыщенности материала важно видеть и уязвимости изложенной позиции. - В беседе очень сильна антипатия к Трампу как к политическому типу. - Многие оценки даны с яркой иронической подачей. - Некоторые выводы строятся на предположениях о скрытой логике визита, а не на официально подтвержденных документах. - Китай местами описывается слишком рациональным и почти безошибочным, что тоже может быть формой идеализации. То есть полезно читать эту беседу не как окончательный вердикт, а как одну из интерпретаций, достаточно яркую, системную и местами убедительную. Она ценна тем, что показывает китайско-азиатскую оптику и вырывает обсуждение из привычной западной рамки. Но всякая оптика, как и всякая истина в политике, видит что-то лучше, а что-то затемняет.
9. Общий итогЕсли собрать все вместе, то главный вывод будет таким: - Трамп, по версии спикеров, не добился в Китае стратегического прорыва. - Визит скорее показал ослабление американской переговорной позиции. - Китай чувствует себя увереннее благодаря экономической устойчивости, ресурсной диверсификации и связке с Россией. - Мир все меньше похож на однополярную систему, где США могут навязать всем свою волю. - Ключевая борьба идет уже не только за территории и союзы, а за логистику, ресурсы, технологии, устойчивость и контроль над уязвимостями. Если говорить совсем кратко: в данной лекции визит Трампа описан не как победа, а как симптом перехода мира в новую фазу — более многополярную, более нервную и менее управляемую прежними методами. И здесь возникает уже более глубокий вопрос: когда великая держава больше не может жить за счет образа собственной силы, готова ли она научиться видеть реальность такой, какая она есть, а не такой, какой ей хочется ее объявить?