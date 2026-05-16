“Война за право жить: о мифах про Великую Отечественную”. Е.Ю.Спицын на радио Спутник
Эфир на радио Спутник 9 мая 2026 г.
Почему историки до сих пор спорят о дате начала Второй Мировой войны? Как Запад и либеральные историки лгут о роли Советского союза в войне? Какие уроки 1945 нужно помнить сегодня? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал историк Евгений Спицын
00:00 – Начало
00:06 – О важности Дня Победы
06:20 – Когда началась Вторая Мировая война?
18:54 – О мифах про причины Великой Отечественной войны
24:04 – О вкладе СССР в победу над нацизмом
29:48 – О начале холодной войны
37:29 – Завершение
Комментарий редакции
Краткие тезисы- День Победы в этой беседе подается как главный исторический и нравственный праздник, связанный не только с военной победой, но и с самим правом народа на жизнь. - Подчеркивается, что победу одержал весь советский народ, а не одна нация, хотя русские названы ключевой государствообразующей силой. - Великая Отечественная трактуется как война на уничтожение, а не как обычный конфликт за территории и контрибуции. - Автор беседы резко отвергает идею, что СССР якобы несет равную с Германией ответственность за начало Второй мировой войны. - В вопросе о начале Второй мировой предлагаются разные точки отсчета: - 1937 год — японская агрессия против Китая; - 1938 год — аншлюс Австрии или Мюнхенский сговор; - 1939 год — нападение Германии на Польшу. - Звучит тезис, что СССР не развязывал войну против Польши, а вошел в восточные территории Польши уже после краха польской государственности. - Советская дипломатия 1930-х годов представлена как сторона, пытавшаяся создать систему коллективной безопасности в Европе. - Пакт Молотова–Риббентропа трактуется как вынужденный шаг, а не союз двух равных агрессоров. - Версия о том, что Гитлер «опередил Сталина», названа фальсификацией и элементом информационной войны. - Особо подчеркивается, что решающий вклад в победу над нацизмом внес именно Советский Союз: - по масштабу жертв; - по роли Красной армии; - по значению советской экономики; - по уничтожению основной массы сил Вермахта на Восточном фронте. - Вклад Запада признается, но как важный, однако не решающий. - Послевоенный разрыв союзников объясняется не действиями СССР, а изначальной стратегией Запада на конфронтацию с Советским Союзом. - Главный современный вывод лекции: история войны — это не только память о прошлом, но и урок о цене слабости, иллюзий и самообмана.
Подробный выводВ этом видео война рассматривается не просто как историческое событие, а как предельная форма столкновения цивилизаций, где вопрос ставился не о выгоде, а о выживании. Это важный акцент. Когда мы называем войну “обычной”, мы невольно переносим на нее логику дипломатического торга: можно было уступить, договориться, выбрать иной путь. Но если речь действительно идет об уничтожении народа, культуры, исторической субъектности, то компромисс превращается в форму капитуляции перед небытие́м. В этом смысле беседа строится вокруг одной центральной мысли: Победа — это не просто военный триумф, а сохранение возможности существовать дальше. Есть и другой важный слой. В лекции заметно стремление бороться не только с политическими интерпретациями, но и с психологией исторического самоотречения. Когда говорят “лучше бы сдались”, “не все так однозначно”, “СССР был не лучше”, за такими формулами часто скрывается не поиск истины, а усталость от сложности собственной истории. Человеку вообще свойственно упрощать прошлое: либо идеализировать, либо демонизировать. Это похоже на то, как в личной жизни мы иногда любим не человека, а свой образ о нем; так и в истории многие спорят не с реальностью, а с удобным мифом о ней. Один миф — героизирующий до слепоты, другой — унижающий до самоненависти. Оба опасны. С научной точки зрения в беседе особенно значим тезис о том, что дата начала Второй мировой зависит от выбранной оптики. Это, кстати, хороший пример того, как истина в истории бывает не абсолютно простой, а многослойной. Для Европы важен 1938 или 1939 год, для Китая — 1937-й. Это не обязательно взаимоисключающие версии; это разные ракурсы одного процесса распада мирового порядка. Здесь полезно мыслить не точкой, а динамикой: мировая война не всегда начинается выстрелом в один день, иногда она созревает серией уступок, сговоров, вторжений и провалов дипломатии. Отдельная линия — вопрос о вкладе СССР в победу. Здесь позиция лектора однозначна: решающий вклад принадлежит Советскому Союзу. И если отойти от эмоциональной риторики, в основе этого тезиса есть твердый исторический фундамент: Восточный фронт действительно стал главным театром войны в Европе, а СССР понес колоссальные человеческие и материальные потери. В этом смысле попытки вытеснить советскую роль из памяти выглядят не просто как ошибка, а как форма политической реконструкции прошлого под нужды настоящего. Историческая память здесь работает как нейросеть: если долго подавать ей искаженные данные, она начнет уверенно воспроизводить ложный образ реальности. Поэтому борьба за интерпретацию войны — это борьба не только за прошлое, но и за то, какое сознание будет у будущих поколений. Вместе с тем стоит отметить и уязвимость подобного рода выступлений: сильная моральная убежденность иногда сопровождается очень жесткой, местами предельно политизированной оценкой современности. С одной стороны, это делает речь живой и внутренне честной. С другой — такая подача может смешивать исторический анализ с актуальной публицистикой. Это не обязательно делает позицию ложной, но требует от слушателя внутренней дисциплины: отделять факты, интерпретации и эмоциональные выводы. Иначе можно легко попасть в ту же ловушку, которую сама беседа критикует у оппонентов, — подменить историю идеологией. Самый глубокий нерв этой лекции, как мне кажется, в другом: история войны — это разговор о цене реальности. Народ может долго жить в иллюзиях: что враг образумится, что компромисс всегда возможен, что прошлое можно переписать без последствий, что память — это второстепенно. Но в какой-то момент реальность требует расплаты за самообман. Победа 1945 года потому и остается столь значимой, что напоминает: бывают моменты, когда право жить нужно не декларировать, а отстаивать. И не только оружием, но и памятью, мышлением, способностью не предавать смысл пережитого. Если выразить итог совсем кратко, то в данной лекции утверждается следующее: Великая Отечественная война была войной за физическое и историческое выживание, СССР не был ее зачинщиком, внес решающий вклад в разгром нацизма, а современные споры о войне — это не академическая мелочь, а часть борьбы за сознание, идентичность и будущее. И здесь остается открытый, возможно самый важный вопрос: где проходит граница между живой исторической памятью и мифом, который уже не помогает понимать истину, а лишь заменяет ее удобной версией?