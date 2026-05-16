Реальные банды Нью-Йорка. Разбираем Скорсезе / Глеб Таргонский и Светлана Цыбина
Какие банды на самом деле орудовали в Нью-Йорке и чем они «прославились»?
Продолжаем разбирать фильмы Мартина Скорсезе. В этот раз Глеб Таргонский и Светлана Цыбина беседуют о культовом фильме «Банды Нью-Йорка».
В новом видео вы узнаете:
— Почему «Банды Нью-Йорка» — это фильм длиной почти в 30 лет?
— «Она хотела бы жить на Манхэттене» — стоило ли выбирать жилище в этой части Нью-Йорка во второй половине XIX века?
— Что ошеломило Чарльза Диккенса, посетившего Нью-Йорк в 60-е годы XIX века?
— Какое событие осталось в истории под названием Докторский бунт?
00:00 – Почему «Банды Нью-Йорка» — особенный фильм Скорсезе
04:50 – Книга Герберта Осбери: как журналистское расследование стало основой фильма
14:03 – От книги к сценарию: что Скорсезе добавил и изменил
20:02 – Нью-Йорк XIX века: трущобы, иммигранты и «плавильный котёл»
24:47 – Как описывал Нью-Йорк Чарльз Диккенс и почему он был потрясён
31:20 – Докторский бунт 1788 года и Уэст-портские убийства
34:59 – Реальные банды: Билл Мясник и Джон Моррисси
44:16 – «Мёртвые кролики», Тедди Роуч и адская кошка Мэгги
49:52 – Питейные заведения, межэтнические разборки и экономика криминала
59:00 – История полиции Нью-Йорка и коррупция в фильме
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео разбирают историческую основу фильма Мартина Скорсезе “Банды Нью-Йорка”. - Подчеркивается, что сила Скорсезе часто в том, что он берет реальные сюжеты, биографии, журналистские расследования и превращает их в сильное кино. - Основа фильма — книга Герберта Осбери о преступном мире Нью-Йорка XIX века, но сам сценарий фильма — не экранизация в прямом смысле, а самостоятельная художественная конструкция. - Скорсезе давно хотел снять картину о нью-йоркском прошлом, особенно о мире, который существовал до итальянской мафии, с которой обычно ассоциируют его кино. - Нью-Йорк XIX века показан как взрывной, перенаселенный, бедный, криминальный и этнически конфликтный город, особенно в районе Пяти улиц. - Огромную роль в жизни города сыграла ирландская иммиграция: ирландцы массово прибывали в США, но в середине XIX века воспринимались как беднейший и презираемый слой. - В основе конфликтов банд лежала не только этничность или религия, но прежде всего экономика: контроль над барами, рэкет, политическое влияние, рабочие места. - Реальный Билл “Мясник” Пул действительно существовал: он был мясником, пожарным, боксером, нативистом и заметной фигурой уличной политики. - Образ “мертвых кроликов” исторически туманен: возможно, такая банда существовала, а возможно, это газетное обобщение для ирландских группировок. - Фильм хорошо передает атмосферу эпохи: пожары, добровольные пожарные команды, боксерские бои, притоны, уличную жестокость, смешение культур. - Полиция Нью-Йорка того времени была слабой, коррумпированной и плохо организованной, а сама система правопорядка только формировалась. - Участники беседы отмечают, что фильм силен визуально и эмоционально, но исторически очень свободен, компилирует персонажей и события разных десятилетий. - Разбор завершается мыслью, что и фильм, и книга Осбери ценны как способ увидеть забытый, почти погребенный слой городской истории.
Подробный выводВ данной лекции особенно ясно звучит одна важная мысль: история преступности — это не маргинальная “грязная” тема, а один из способов понять, как вообще строится общество. Через банды, полицию, кабаки, пожары, выборы и уличные драки проступает настоящий скелет города. Не парадный фасад Нью-Йорка, а его подвал — сырой, шумный, пахнущий потом, алкоголем, кровью и борьбой за место под солнцем.
1. Фильм как миф на основе правдыАвторы разбора не отрицают художественную силу фильма. Наоборот, подчеркивают, что это сильное, дорогое, хорошо сделанное кино с выдающимися актерами, декорациями и атмосферой. Но одновременно они отделяют: - историческую реальность, от - кинематографической правды. Это важное различие. Кино не обязано быть учебником, но если оно берется за реальную эпоху, зритель почти неизбежно начинает воспринимать художественный образ как историю. Здесь и возникает напряжение: фильм Скорсезе правдив по духу, но не всегда по факту. Он не столько реконструирует, сколько создает миф о рождении Нью-Йорка из насилия, хаоса и этнической вражды. И в этом есть почти философский парадокс: иногда искусство врет в деталях, чтобы точнее попасть в суть. Но риск тоже очевиден — миф легко заслоняет реальность.
2. Нью-Йорк как котел, который не просто “плавит”, а ломаетЧасто Нью-Йорк романтизируют как “плавильный котел народов”. В беседе же акцент другой: это был не уютный котел мультикультурализма, а перегретый чан социальной борьбы. Люди не просто встречались — они сталкивались. Не просто сосуществовали — конкурировали. Не просто строили новую жизнь — выживали. Особенно ярко показана судьба ирландцев. Сегодня ирландское происхождение в США ассоциируется с интегрированной, влиятельной частью общества. Но в XIX веке ирландцы были для многих почти “внутренними чужими”: - бедные, - массово приезжающие, - католики, - готовые работать за меньшие деньги. То есть перед нами очень узнаваемый исторический механизм: общество, которое само когда-то было построено миграцией, начинает яростно отвергать новых мигрантов. Здесь хорошо видно, как работает человеческая психика и политика: вчерашний чужак, укоренившись, нередко сам становится стражем ворот.
3. Этнический конфликт как маска экономического конфликтаОдна из самых ценных идей беседы — напоминание, что за громкими лозунгами “свои-чужие”, “коренные-понаехавшие”, “католики-протестанты” часто скрывается более приземленная основа: - кто контролирует территорию, - кто собирает деньги, - кто получает работу, - кто влияет на выборы, - кто крышует питейные заведения. Это очень трезвый взгляд. Люди любят идеализировать ненависть, придавать ей высокие причины — цивилизационные, религиозные, культурные. Но на практике за многими “битвами за идентичность” стоит банальный вопрос ресурса. В этом смысле уличные банды XIX века мало отличаются от более поздних политических машин, корпораций или даже современных информационных кланов: борьба за символы часто есть лишь форма борьбы за доступ к выгоде.
4. Насилие как язык неустроенного обществаВ лекции очень выпукло показано, что насилие в том Нью-Йорке не было исключением — оно было обыденным способом регулирования жизни. Пожарные дрались за гидранты, банды воевали за кварталы, полицейские были коррумпированы, толпа легко переходила к бунту. Это говорит о простом факте: если институты слабы, их место занимает сила — физическая, численная, групповая. Здесь можно провести междисциплинарную параллель с психологией: как у отдельного человека в состоянии внутренней неустойчивости “верхние этажи” сознательного контроля уступают место импульсу, так и у общества при слабых институтах рациональный порядок проваливается в архаику. Начинает говорить не право, а стая. Не аргумент, а дубина. Не процедура, а месть. Фильм Скорсезе, если смотреть глубже, не только о бандах. Он о том, как цивилизация еще не успела оформиться, а варварство уже обрело городской масштаб.
5. Память засыпает свои подвалыОчень сильный образ, который обсуждают участники, — финал фильма, где старые могилы словно исчезают под растущим городом. Это почти археология памяти. Нью-Йорк поднимается вверх, строит новые этажи, небоскребы, символы прогресса, но внизу остаются кости, кровь, забытые имена, полузатертые этнические войны и полукриминальная политика. Эта мысль ценна не только для истории США. Любой большой город так устроен: его официальный образ почти всегда чище, чем его происхождение. Мы любим конечный результат и не любим вспоминать, из какого хаоса он вырос. Но без этого знания возникает иллюзия, будто порядок появился сам собой, будто современность изначально была цивилизованной. На деле же почти всякая сложная система проходит через периоды грубости, насилия, коррупции и темных компромиссов. Это не повод их оправдывать, но повод не идеализировать ни прошлое, ни настоящее.
6. Почему такой разбор полезенЦенность беседы в том, что она не сводится к поиску ляпов. Это не формат “поймали режиссера за ошибку”. Скорее, это попытка показать: - где фильм точен по атмосфере, - где он свободен по фактам, - какие реальные фигуры и структуры стоят за экранными образами, - как устроена была социальная ткань эпохи. Такой подход зрелый. Он позволяет одновременно: - любить кино, - уважать историю, - и не путать одно с другим. Это вообще полезная интеллектуальная привычка: не разрушать художественный образ, но и не поклоняться ему как истине. Потому что человек очень склонен привязываться не к реальности, а к красивой версии реальности. А потом удивляется, когда факты оказываются сложнее, грязнее и интереснее.
7. Главный смысл лекцииЕсли собрать все в одну линию, то главный вывод таков: “Банды Нью-Йорка” — это исторически неточный, но содержательно мощный фильм о том, что большой современный город рождается не из порядка, а из конфликта, миграции, бедности, политических манипуляций и насилия. А книга Осбери и исторический комментарий позволяют увидеть, насколько эта почва была еще более сложной, чем киношный образ.” И здесь есть почти универсальный урок. Мы часто думаем, что цивилизация — это что-то готовое и устойчивое. Но эта беседа напоминает: цивилизация — это тонкая корка над хаосом. Ее приходится создавать, поддерживать и заново отстаивать. И если забыть, какой ценой возникли институты, полиция, городская инфраструктура, социальный компромисс, то можно снова начать романтизировать грубую силу — как нечто “настоящее”, “мужское”, “живое”. Хотя на деле она чаще всего просто возвращает общество на более примитивный уровень. И вот тут возникает открытый вопрос: где проходит граница между исторической правдой и мифом, который нужен обществу, чтобы понять само себя, — и всегда ли эта граница вообще различима для человека, смотрящего на прошлое из своего настоящего?