Кирилл Власевич: Русское подвижничество как путь человека будущего
В первой статье, опубликованной на этих страницах, я говорил о трёх опорах «человека для Собора»: алгоритмическое мышление, физическая и ментальная выносливость, опыт горизонтального управления. Сегодня хочу углубиться в суть второй опоры — той, которая касается тела и духа. И показать: то, что часто воспринимается как личный выбор или модное веяние «ЗОЖ», на самом деле имеет глубокие корни в русской традиции. Это традиция подвижничества.
Мы живём в эпоху постглобализационного кризиса. Мир глобализации, построенный на культе потребления, трещит по швам. Логистические цепочки рвутся, финансовые пузыри сдуваются, а человек, привыкший к бесконечному разнообразию товаров и услуг, оказывается растерянным и уязвимым. Общество потребления формирует зависимого индивида: его настроение зависит от возможности купить новую вещь, его статус — от марки автомобиля, его счастье — от лайков в социальных сетях. Это удобный объект для манипуляции, но крайне ненадёжный материал для строительства будущего.
Русская цивилизация всегда знала альтернативу. Она не отрицала материальный мир, но ставила выше него мир духовный. И носителями этой альтернативы были подвижники — люди, добровольно ограничивавшие свои потребности ради высшей цели. Подвижничество — это не удаление от мира, не аскеза ради аскезы. Это способ концентрации жизненной энергии на главном. Это технология свободы.
Вспомним два, казалось бы, несопоставимых примера — Иосифа Сталина и Николая Фёдорова. Что общего у вождя-прагматика, строившего индустриальную империю, и у философа-космиста, мечтавшего о воскрешении предков? Их объединяет образ жизни. Сталин, по свидетельствам современников, был неприхотлив в еде. Основу его рациона составляли простые блюда: гречневая каша с говядиной, борщ, компот. Кстати, моя бабушка, работавшая медсестрой, готовила точно так же — просто, сытно, без выкрутасов. И дожила до девяноста четырёх, до последнего сохраняя ясный ум. Может, дело не только в генетике? Никаких изысков, никакого гурманства. Сталин жил в скромной обстановке, носил простую одежду. Это не было ни скупостью, ни показным аскетизмом. Это была концентрация воли. Человек, ведущий страну через индустриализацию и самую страшную войну в истории, не мог позволить себе рассеивать драгоценную психическую энергию на гастрономические удовольствия или погоню за бытовым комфортом. Его подвижничество было инструментом управления колоссальной державой.
Николай Фёдоров, автор «Философии общего дела», являл собой иной, но не менее впечатляющий пример. Он спал на сундуке, питался хлебом и чаем, а почти всё своё жалование раздавал нуждающимся студентам и тратил на покупку книг для библиотек. Его сознание было полностью занято проектом воскрешения предков и освоения космоса. Какой уж тут быт! И, знавшие его, говорят, был абсолютно счастлив. Мы бы, наверное, так не смогли. Или смогли бы?
Эти примеры — не призыв немедленно переместиться с кровати с ортопедическим матрасом на сундук и питаться одним хлебом. Они — свидетельство того, что добровольное самоограничение освобождает колоссальные ресурсы. Ресурсы времени, внимания, воли. Подвижник менее зависим от внешних благ, а значит, более свободен и более счастлив. Его счастье не привязано к уровню потребления. Его статус — внутренний, а не внешний.
В условиях глобального шторма это качество становится цивилизационным преимуществом. Человек, чьи базовые потребности сведены к разумному минимуму, не впадёт в панику, если с полок магазинов исчезнет импортный сыр или подорожает ипотека. Он просто продолжит делать своё дело. Он устойчив как скала.
Более того, современное подвижничество обретает новые измерения. Я бы выделил три ключевых.
Первое — пищевое. Это не модная диета, не подсчёт калорий. Это осознанный выбор в пользу простой, здоровой, традиционной русской пищи. Гречка, квашеная капуста, ржаной хлеб, сезонные овощи — это не «еда для бедных». Это топливо для тела, проверенное поколениями наших предков, живших в гораздо более суровых условиях, чем мы. Отказ от «мусорной еды», от сахарной зависимости, от бесконечного перекуса — это акт сопротивления гигантской индустрии, которая делает нас больными, слабыми и управляемыми.
Второе — информационное. Цифровая среда сегодня — это не только инструмент, но и мощнейший генератор шума, отвлекающий от сути. Бесконечная лента новостей, токсичные комментарии, вирусный контент — всё это рассеивает внимание, истощает психику, формирует клиповое мышление. Подвижник цифровой эпохи сознательно ограничивает входящий поток. Он не сидит сутками в социальных сетях. Он использует цифру как рабочий инструмент, а не как развлечение. Он умеет отличать стратегические данные от информационного мусора.
И третье, самое близкое мне лично, — телесное. Регулярные практики, укрепляющие тело и закаляющие дух. Для меня это тренировки с гирями, суставная гимнастика, дыхательные упражнения, закаливание. Это не спорт: ради рекордов или эстетики. Это поддержание себя в рабочем, боевом состоянии. Тело подвижника должно быть готово ко всему: к долгой физической работе, к стрессовой ситуации, к необходимости быстро принять решение на холодную голову.
Я пришёл к этому на собственном опыте. Двадцать лет работы «в полях» — мерчендайзинг, управление командами, корпоративное обучение — научили меня ценить ресурс собственного организма. А недавнее погружение в мир искусственного интеллекта показало, что без дисциплины ума и тела в цифровой реальности долго не протянуть. Гири, прорубь, простая еда — для меня это не хобби и не блажь. Это способ оставаться в строю, когда мир вокруг штормит. И я вижу, что не одинок. Вокруг всё больше людей, которые интуитивно нащупывают этот путь. Бывшие военные, осваивающие IT-специальности. Фермеры, изучающие логистические алгоритмы. Тренеры, понимающие биомеханику на уровне данных. Рабочие, которые после смены у станка садятся за учебники по цифровым технологиям. Это новая генерация русских подвижников.
Русская история знает времена, когда подвижничество становилось массовым явлением. Монахи-отшельники, в одиночку уходившие в северные леса и основывавшие там монастыри, ставшие центрами культуры и хозяйства. Земские врачи и учителя, ехавшие в глушь не за длинным рублём, а по зову сердца. Инженеры и рабочие, строившие заводы в чистом поле. Сегодня нам нужен новый тип подвижника — цифровой зодчий. Человек, который способен и нейросеть настроить, и печь растопить. Который понимает код, но не становится его рабом. Который остаётся Человеком в мире, где человека пытаются отменить, превратив в придаток к смартфону.
Строительство «Собора», о котором пишет в своей статье в газете «Завтра» Андрей Фефелов, невозможно без армии таких людей. Собор — это не только цифровая платформа. Это новое общество. А любое общество состоит из личностей. И если эти личности будут слабы, зависимы и ведомы чужими желаниями, Собор рухнет, каким бы совершенным ни был его код.
Путь подвижничества — это не отказ от радостей жизни. Это обретение подлинной, а не мнимой радости. Радости от крепкого тела, ясного ума и осмысленного труда. Это путь свободы в мире, который пытается поработить нас через желания. Это путь человека будущего.
И начинается он не с лозунгов. А с простого ежедневного выбора, который каждый делает сам.Кирилл Власевич
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор рассматривает подвижничество как вторую важную опору человека будущего наряду с мышлением и опытом коллективного управления. - Современный мир потребления делает человека зависимым, уязвимым и управляемым через комфорт, статус и информационный шум. - Русская традиция, по мысли автора, предлагает альтернативу — добровольное самоограничение ради высшей цели, а не ради самой аскезы. - Подвижничество понимается как «технология свободы»: сокращая лишние потребности, человек высвобождает время, внимание и волю. - В качестве примеров приводятся Сталин и Николай Фёдоров: разные по масштабу и мировоззрению фигуры, но сходные в бытовой неприхотливости и концентрации на сверхзадаче. - Автор выделяет три измерения современного подвижничества: - пищевое — простая и здоровая еда вместо зависимости от индустрии потребления; - информационное — ограничение цифрового шума и осознанное обращение с данными; - телесное — тренировки, закаливание, дисциплина тела как основа устойчивости. - Личный опыт автора подтверждает, что дисциплина тела и внимания помогает сохранять работоспособность в нестабильном мире. - Формируется новый тип человека — «цифровой зодчий», сочетающий техническую компетентность, физическую устойчивость и внутреннюю свободу. - Будущее общества, «Собора», зависит не только от платформ и технологий, но прежде всего от качества личности. - Подвижничество подаётся как путь к подлинной радости, свободе и осмысленному труду.
Подробный выводСтатья Кирилла Власевича интересна тем, что она пытается переосмыслить аскетическую традицию не как relic прошлого, а как практический антропологический ответ на кризис современности. В этом есть сильная интуиция: когда внешняя система становится нестабильной, главным ресурсом оказывается не уровень комфорта, а внутренняя собранность человека. И здесь автор попадает в важную точку. Исторически многие цивилизации держались не только на богатстве, но и на людях, способных жить в режиме смысла, а не только потребления. Если смотреть аналитически, статья строится на противопоставлении двух моделей: 1. человек-потребитель — зависимый от внешних стимулов; 2. человек-подвижник — опирающийся на внутреннюю дисциплину. Это противопоставление местами несколько заострено, но как эвристика оно работает. Психология действительно показывает: чем сильнее человек привязан к быстрым формам вознаграждения — еде, ленте новостей, социальному одобрению, — тем труднее ему удерживать долгосрочные цели. В терминах нейронауки можно сказать, что подвижничество у автора — это попытка вернуть приоритет исполнительному контролю над импульсивным поведением. В религиозном языке это борьба со страстями, в светском — тренировка саморегуляции, в кибернетическом — снижение шумов в системе для повышения качества сигнала. Особенно любопытна мысль о трёх типах аскезы: пищевой, информационной и телесной. Это уже не монастырская модель ухода от мира, а скорее адаптация древнего принципа к цифровой эпохе. И тут статья выглядит сильнее всего. Потому что реальный вызов XXI века — не нехватка стимулов, а их избыток. Сегодня человеку труднее не добыть хлеб, а не утонуть в переизбытке пищи, контента и тревоги. Поэтому информационное воздержание действительно можно считать современной формой подвижничества. В каком-то смысле уведомления и бесконечная лента стали тем, чем когда-то были ярмарочные соблазны: механизмом рассеивания души. Но есть и уязвимые места. Автор использует фигуру Сталина как пример подвижничества. Здесь требуется осторожность. Бытовая неприхотливость сама по себе ещё не делает человека нравственным ориентиром. История показывает, что аскеза может служить и великой цели, и жесткой власти, и даже разрушительным проектам. Иными словами, самоограничение — это не добро автоматически, а лишь усилитель воли. А вот куда направлена эта воля — вопрос отдельный и решающий. Нож может резать хлеб, а может ранить. То же и с дисциплиной. Поэтому подвижничество без этической и гуманистической рамки легко превращается в культ жесткости. Здесь можно провести междисциплинарную аналогию. Нейросеть с хорошей архитектурой и высокой вычислительной эффективностью всё равно будет обучаться на том датасете, который ей дали. Так и человек: дисциплина увеличивает мощность личности, но не гарантирует истинность её целей. Отсюда важный вывод: подвижничество ценно не само по себе, а в соединении со смыслом, совестью и зрелым пониманием реальности. Также в статье чувствуется русская идея в её классическом варианте: человек должен быть больше, чем потребитель; общество строится не рынком одним; цивилизация требует служения. Эта линия тянется от православной аскетики до народнической этики, от космизма до советского мобилизационного идеала. Автор, возможно, сам того не проговаривает полностью, но его текст стоит на пересечении нескольких больших традиций: - христианской — через самоограничение и борьбу с рассеянием; - стоицистской — через независимость от внешнего; - советской — через мобилизацию и служение общему делу; - технократической — через образ человека, способного быть хозяином инструмента, а не его рабом. В этом синтезе есть сила, но и риск. Сила — в попытке соединить дух, тело и технологию. Риск — в романтизации «сурового человека», которая иногда заслоняет более тонкую истину: не всякий мягкий человек слаб, и не всякий суровый — свободен. Иногда люди идеализируют образ подвижника так же, как другие идеализируют комфорт. А реальность, как часто бывает, сложнее. Подлинная свобода, вероятно, не в том, чтобы просто меньше есть и реже сидеть в соцсетях, а в том, чтобы не быть рабом ни наслаждения, ни собственной суровости. Тем не менее практическое зерно статьи очень здравое. В эпоху кризисов устойчивыми оказываются те, кто умеет: - сокращать избыточные потребности; - выдерживать неопределённость; - различать главное и второстепенное; - сохранять физическую форму; - не отдавать внимание на аутсорс алгоритмам. Это действительно качества человека будущего — не футуристического сверхчеловека, а просто взрослого, собранного и внутренне свободного человека. В этом смысле статья не столько о «русскости» в узком этнокультурном плане, сколько о восстановлении способности жить из центра, а не с периферии желаний. И, пожалуй, главный вывод можно сформулировать так: автор предлагает видеть в подвижничестве не отказ от жизни, а метод настройки человека. Как музыкальный инструмент требует натяжения струн, так и личность требует меры, дисциплины и ограничения, чтобы звучать ясно. Потребительская культура обещает счастье через расширение выбора, но часто приносит лишь фрагментацию внимания. Подвижничество же, в лучшем своём смысле, возвращает целостность. Не гарантирует истину, не делает человека автоматически добрым, но создаёт условия, при которых он хотя бы может услышать себя и сделать более свободный выбор. И здесь остаётся важный открытый вопрос: где проходит граница между освобождающим самоограничением и новой, незаметной формой внутреннего рабства — уже не у потребления, а у собственного идеала силы и правильности?