Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Евгений Спицын | ИСТОРИЯ И ВЛАСТЬ. Капиталу не нужны умные люди

16 0
Переслано от: Книжный День

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Историк Евгений Спицын разбирает вопрос который принято избегать: кто на самом деле управляет страной. Не президент и не генсек — а непотопляемые чиновники-столоначальники чья система выстроена ещё при Петре I по шведскому образцу. Отдельно о западных концепциях которые нам навязывают: почему цивилизационная теория Тойнби это инструмент превращения России в культурную периферию. И почему фраза историю пишут победители — ложь: историю всегда пишут с классовых позиций и именно поэтому нейросеть не заменит настоящего историка.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Синдром «чужого»: почему постсоветский человек нигде не находит себе места.
01:24 — «Царь хороший, бояре плохие»: кто на самом деле правит большой страной.
05:25 — От Петра I до наших дней: как бюрократы и столоначальники захватили реальную власть.
11:18 — Государство и классы: когда по Ленину исчезнет чиновничий аппарат.
12:23 — Золотая блокада СССР и Кубы: почему социализму никогда не давали развиваться мирно.
14:30 — Деградация образования: зачем современному капиталу нужны послушные и глупые избиратели.
16:03 — Русская и советская идея: общинность, справедливость и коллективизм.
18:24 — Вечевые традиции Руси: как наши предки изгоняли неугодных князей (в отличие от Европы).
21:33 — Экспериментальное государство масонов: как создавались США и для чего придумали «разделение властей».
28:03 — Технологический скачок и искусственный интеллект: как жадность (жлобство) буржуазии погубит капитализм.
31:59 — Почему нейросети заменят водителей, но никогда не смогут заменить историков.
33:46 — Разоблачение мифа «историю пишут победители». Почему важен марксистский классовый подход.
37:34 — Ловушка Арнольда Тойнби: как через «цивилизационную теорию» нам навязывают европоцентризм.

#Спицын #ИсторияРоссии #Геополитика #Бюрократия #США #Масоны #Марксизм #Образование #Капитализм #ИИ

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео поднимается тема постсоветской идентичности: многие люди на бывшем советском пространстве не чувствуют себя «своими» ни дома, ни в России, ни в Европе. - Главная причина, по мысли Спицына, — буржуазные общественные отношения, которые формируют отчуждение, разобщённость и особый тип сознания. - На окраинах больших государств исторически существует напряжение по отношению к центру; приезжий часто воспринимается как чужак и как символ власти. - Основная власть в реальной жизни принадлежит не верховному правителю, а чиновничьему аппарату: «столоначальникам», бюрократии на местах. - Бюрократия рассматривается как исторически устойчивое явление, существовавшее в царской России, СССР и современной России. - Ленин, по оценке автора, хорошо понимал опасность бюрократизации, но сломать этот механизм полностью не удалось. - Особая роль в оформлении российской бюрократии приписывается Петру I, который во многом перенял модель регулярного государства у Швеции. - Спицын утверждает, что капиталу не нужны умные люди: деградация образования выгодна системе, которая нуждается в управляемом, а не мыслящем населении. - Разрушение образования трактуется как сознательный социальный процесс, а не как случайная ошибка. - Советская и русская идеи, по его мнению, не противоречат друг другу; советская идея понимается как выражение глубинных русских ценностей. - Ключевыми ценностями русского исторического мира названы общинность и справедливость. - Историческая традиция Руси, по его версии, долгое время опиралась на вечевые и общинные формы самоуправления. - Современное государство и власть он рассматривает через марксистскую оптику: государство есть инструмент классового господства. - «Чистая демократия», по этой логике, невозможна в классовом обществе; любая демократия имеет классовый характер. - США в беседе описываются как идеологически замаскированный политический эксперимент, связанный с просветительскими теориями и масонскими кругами. - Будущее связывается с тем, что технологический прогресс подтачивает капитализм, поскольку автоматизация делает труд и старые отношения всё менее устойчивыми. - Искусственный интеллект, по мнению Спицына, может вытеснить множество профессий, но не отменит историю, потому что история — это общественная наука, связанная с оценкой, конфликтом и человеческим смыслом. - История, как он подчеркивает, не пишется просто «победителями» — она всегда пишется из определённой социальной и мировоззренческой позиции. - Абсолютная истина в истории недостижима; задача историка — приближаться к истине через методологию. - Наиболее продуктивной методологией он считает марксистский подход, считая остальные школы менее состоятельными или идеологически замаскированными.

Подробный вывод

В данной лекции звучит не просто критика современного общества, а попытка связать воедино историю, власть, идентичность, образование, бюрократию и судьбу человека в постсоветском мире. Спицын смотрит на происходящее через марксистскую рамку, но при этом затрагивает и более широкий человеческий нерв: что происходит с человеком, когда он утрачивает дом не только географически, но и культурно, символически, внутренне.

1. Ощущение «чужого» как симптом распада большого мира

Одна из самых сильных линий беседы — мысль о том, что постсоветский человек нередко оказывается между мирами. Он уже не принадлежит прежнему единству, но и в новых национальных, культурных или политических конструкциях не становится полностью «своим». Это состояние можно понять не только политически, но и психологически: когда рушится большая система смыслов, человек теряет не паспорт, а онтологическую опору — ощущение, что он где-то дома. Здесь важно не впасть в романтизацию прошлого. Не всякая утраченная общность была справедливой, и не всякая новая реальность обязательно ложна. Но в словах Спицына есть точное наблюдение: людям трудно жить в мире, где им постоянно предлагают новые идентичности как товар, а не как органически прожитую судьбу.

2. Бюрократия как настоящая повседневная власть

Один из центральных тезисов — реальная жизнь человека определяется не столько верховной властью, сколько теми, кто находится рядом: чиновниками, локальными управленцами, аппаратчиками. Это очень важная мысль. В философском смысле государство почти всегда переживается человеком не как идея суверенитета, а как конкретный опыт соприкосновения с системой: справка, отказ, разрешение, наказание, безразличие. Спицын подчеркивает историческую устойчивость бюрократии. И здесь он прав в одном существенном смысле: любой крупный политический организм порождает слой посредников между центром и жизнью. Эти посредники со временем начинают жить по собственной логике. Так бывает не только в России — это почти универсальный закон сложных систем. Как в нейросети между входом и выходом возникают скрытые слои, преобразующие сигнал, так и в государстве между волей «сверху» и жизнью «снизу» возникает аппарат, который начинает не просто передавать, а искажать, фильтровать и подменять. В этом и трагедия: человек спорит не с абстрактной властью, а с тем, кто сидит за окном приёма и фактически решает, существует ли для него закон.

3. Капитал и разрушение образования

Название видео — о том, что капиталу не нужны умные люди — в беседе раскрывается как мысль о системной деградации образования. Аргумент Спицына прост: критически мыслящий, исторически образованный человек неудобен. Гораздо удобнее тот, кто не видит причинно-следственных связей, не понимает, как устроена власть, и реагирует только на эмоциональные раздражители. Эта позиция, конечно, сформулирована резко и полемично, но в ней есть рациональное зерно. Капитализм действительно заинтересован не в уме как таковом, а в функциональной компетентности. Ему нужен не обязательно человек мыслящий, а человек пригодный: достаточно обученный, чтобы работать, и недостаточно свободный, чтобы ставить под вопрос саму систему. Это не всегда выглядит как заговор. Чаще это работает как структурная логика: рынок предпочитает то образование, которое быстрее конвертируется в прибыль. Но здесь стоит быть осторожным. Капитал также нуждается в инженерах, аналитиках, разработчиках, ученых. Значит, проблема не в том, что системе вообще не нужны умные люди, а в том, что ей не нужны слишком самостоятельные люди в массовом масштабе. Ей нужны специалисты, но не обязательно граждане. И это уже очень глубокое различие.

4. Русская и советская идея: конфликт или преемственность?

Спицын утверждает, что русская и советская идеи не противоположны, а связаны через ценности общинности и справедливости. Это интересный тезис. Он противостоит привычной схеме, где русское и советское разрываются как несовместимые эпохи. Если смотреть глубже, в этой позиции есть попытка увидеть в истории не набор режимов, а длинную линию культурных архетипов. Общинность здесь — не только форма хозяйства, но и способ переживания мира: человек существует не как автономный атом, а как часть большего целого. Справедливость — не просто равенство доходов, а моральное чувство, что вознаграждение должно быть связано с вкладом, а порядок — с совестью. Конечно, подобные обобщения всегда уязвимы. Любая «русская идея» легко превращается в идеализацию. Но Спицын старается привязать её не к мистике, а к историческим формам самоуправления и коллективного уклада. Это делает его аргумент более предметным.

5. История как поле борьбы, а не склад фактов

Одна из самых зрелых мыслей беседы — утверждение, что история не есть «правда в чистом виде». История всегда пишется из позиции, в условиях интересов, конфликтов и ценностей. Здесь Спицын фактически признаёт важную эпистемологическую границу: абсолютная истина недостижима, но это не отменяет стремления к ней. Это редкий момент интеллектуальной честности. Потому что догматик обычно говорит: «я знаю истину». А более вдумчивый человек говорит: «я знаю метод, который позволяет к ней приближаться». В этом смысле его акцент на методологии важен. Можно спорить, действительно ли марксизм является лучшим инструментом исторического анализа, но сама постановка вопроса верна: без метода история распадается на вкусы, мифы и политические лозунги. Здесь возникает любопытный философский поворот. Если у каждого своя правда, это ещё не значит, что все правды равны. Между субъективностью и произволом есть разница. Историк не может выйти за пределы своего времени и мировоззрения, но он может быть честнее, строже, последовательнее в работе с фактами и связями.

6. Технологический прогресс и пределы капитализма

Очень любопытна мысль о том, что капитализм сам подтачивает собственное основание через автоматизацию. Логика такова: стремясь к прибыли, капитал вытесняет человека из производства, но тем самым разрушает саму социальную ткань, на которой держался. Это почти классический марксистский мотив, но сегодня он звучит особенно современно. Если алгоритмы, роботы и ИИ сокращают роль труда, то встает вопрос: что делать с человеком? Если человек больше не нужен как работник, нужен ли он как субъект? Или он становится просто лишним потребителем, которым нужно управлять? Это уже не только экономическая, но и антропологическая проблема. Спицын видит в этом шанс для перехода к новым общественным отношениям. Это возможно. Но возможно и другое: технологии не освободят человека автоматически, а, наоборот, усилят контроль, неравенство и зависимость. Технология сама по себе не несёт спасения — она лишь усиливает ту логику, в которую встроена. Как нож может резать хлеб, а может ранить, так и ИИ может либо облегчить жизнь, либо окончательно превратить человека в приложение к системе.

7. Сильные и слабые стороны позиции Спицына

Сильная сторона его речи — цельность. Он видит связь между образованием, историей, властью, бюрократией, капиталом, национальной судьбой. Такая связность сегодня редка: многие говорят о частностях, но не видят структуры. Кроме того, у него есть важная способность не путать витрину и механизм. Он постоянно напоминает: официальные формулы о демократии, свободе, управлении народом часто скрывают совсем иные реальные процессы. Это полезное отрезвление. Но у этой позиции есть и уязвимости: - слишком многое объясняется через классовую схему; - сложные процессы местами редуцируются к достаточно жёсткой идеологической модели; - резкость в адрес оппонентов иногда заменяет аргумент; - существует риск идеализации советского проекта и недооценки его внутренних противоречий. И всё же даже там, где Спицын перегибает, он указывает на реальные болевые точки: отчуждение, бессилие перед аппаратом, утрату исторического мышления, подмену образования дрессировкой, превращение человека в функцию прибыли.

Итог

Беседа посвящена не только политике и истории, но и гораздо более глубокому вопросу: что происходит с человеком в мире, где власть всё менее личностна, образование всё менее освобождает, а принадлежность всё менее очевидна. Спицын отвечает на это по-своему: через марксистскую оптику, через критику бюрократии и капитала, через защиту исторического мышления и идеи справедливости. Можно не соглашаться с его идеологическими акцентами, но трудно не заметить главное: он пытается вернуть разговор о человеке из уровня бытовых жалоб на уровень системных причин. А это уже ценно. Потому что пока человек видит только отдельную несправедливость, он страдает. Но когда начинает видеть структуру, у него появляется шанс не только на возмущение, но и на понимание. И здесь возникает почти вечный вопрос: если у каждого есть своя правда, то что именно помогает нам приблизиться к истине — идеология, опыт, сострадание, история или способность честно смотреть на реальность без утешающих иллюзий?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/e645ad9e27da377d013f739dda6bcd4f/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Евгений Спицын: Кого мы победили
Детектив 1917 года. Евгений Спицын, Герман Артамонов. Часть 1
Детектив 1917 года. Евгений Спицын, Герман Артамонов
Великая освободительная миссия советского солдата. Евгений Спицын
Советское экономическое чудо в 1946-1953 гг. Евгений Спицын
Глубинные истоки событий 1917 года. Евгений Спицын, Герман Артамонов
Сталин и его соратники в борьбе за власть (Часть 1-я). Евгений Спицын
Евгений Спицын про отречение Николая II

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru