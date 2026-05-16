Евгений Спицын | ИСТОРИЯ И ВЛАСТЬ. Капиталу не нужны умные люди
Историк Евгений Спицын разбирает вопрос который принято избегать: кто на самом деле управляет страной. Не президент и не генсек — а непотопляемые чиновники-столоначальники чья система выстроена ещё при Петре I по шведскому образцу. Отдельно о западных концепциях которые нам навязывают: почему цивилизационная теория Тойнби это инструмент превращения России в культурную периферию. И почему фраза историю пишут победители — ложь: историю всегда пишут с классовых позиций и именно поэтому нейросеть не заменит настоящего историка.
00:00 — Синдром «чужого»: почему постсоветский человек нигде не находит себе места.
01:24 — «Царь хороший, бояре плохие»: кто на самом деле правит большой страной.
05:25 — От Петра I до наших дней: как бюрократы и столоначальники захватили реальную власть.
11:18 — Государство и классы: когда по Ленину исчезнет чиновничий аппарат.
12:23 — Золотая блокада СССР и Кубы: почему социализму никогда не давали развиваться мирно.
14:30 — Деградация образования: зачем современному капиталу нужны послушные и глупые избиратели.
16:03 — Русская и советская идея: общинность, справедливость и коллективизм.
18:24 — Вечевые традиции Руси: как наши предки изгоняли неугодных князей (в отличие от Европы).
21:33 — Экспериментальное государство масонов: как создавались США и для чего придумали «разделение властей».
28:03 — Технологический скачок и искусственный интеллект: как жадность (жлобство) буржуазии погубит капитализм.
31:59 — Почему нейросети заменят водителей, но никогда не смогут заменить историков.
33:46 — Разоблачение мифа «историю пишут победители». Почему важен марксистский классовый подход.
37:34 — Ловушка Арнольда Тойнби: как через «цивилизационную теорию» нам навязывают европоцентризм.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео поднимается тема постсоветской идентичности: многие люди на бывшем советском пространстве не чувствуют себя «своими» ни дома, ни в России, ни в Европе. - Главная причина, по мысли Спицына, — буржуазные общественные отношения, которые формируют отчуждение, разобщённость и особый тип сознания. - На окраинах больших государств исторически существует напряжение по отношению к центру; приезжий часто воспринимается как чужак и как символ власти. - Основная власть в реальной жизни принадлежит не верховному правителю, а чиновничьему аппарату: «столоначальникам», бюрократии на местах. - Бюрократия рассматривается как исторически устойчивое явление, существовавшее в царской России, СССР и современной России. - Ленин, по оценке автора, хорошо понимал опасность бюрократизации, но сломать этот механизм полностью не удалось. - Особая роль в оформлении российской бюрократии приписывается Петру I, который во многом перенял модель регулярного государства у Швеции. - Спицын утверждает, что капиталу не нужны умные люди: деградация образования выгодна системе, которая нуждается в управляемом, а не мыслящем населении. - Разрушение образования трактуется как сознательный социальный процесс, а не как случайная ошибка. - Советская и русская идеи, по его мнению, не противоречат друг другу; советская идея понимается как выражение глубинных русских ценностей. - Ключевыми ценностями русского исторического мира названы общинность и справедливость. - Историческая традиция Руси, по его версии, долгое время опиралась на вечевые и общинные формы самоуправления. - Современное государство и власть он рассматривает через марксистскую оптику: государство есть инструмент классового господства. - «Чистая демократия», по этой логике, невозможна в классовом обществе; любая демократия имеет классовый характер. - США в беседе описываются как идеологически замаскированный политический эксперимент, связанный с просветительскими теориями и масонскими кругами. - Будущее связывается с тем, что технологический прогресс подтачивает капитализм, поскольку автоматизация делает труд и старые отношения всё менее устойчивыми. - Искусственный интеллект, по мнению Спицына, может вытеснить множество профессий, но не отменит историю, потому что история — это общественная наука, связанная с оценкой, конфликтом и человеческим смыслом. - История, как он подчеркивает, не пишется просто «победителями» — она всегда пишется из определённой социальной и мировоззренческой позиции. - Абсолютная истина в истории недостижима; задача историка — приближаться к истине через методологию. - Наиболее продуктивной методологией он считает марксистский подход, считая остальные школы менее состоятельными или идеологически замаскированными.
Подробный выводВ данной лекции звучит не просто критика современного общества, а попытка связать воедино историю, власть, идентичность, образование, бюрократию и судьбу человека в постсоветском мире. Спицын смотрит на происходящее через марксистскую рамку, но при этом затрагивает и более широкий человеческий нерв: что происходит с человеком, когда он утрачивает дом не только географически, но и культурно, символически, внутренне.
1. Ощущение «чужого» как симптом распада большого мираОдна из самых сильных линий беседы — мысль о том, что постсоветский человек нередко оказывается между мирами. Он уже не принадлежит прежнему единству, но и в новых национальных, культурных или политических конструкциях не становится полностью «своим». Это состояние можно понять не только политически, но и психологически: когда рушится большая система смыслов, человек теряет не паспорт, а онтологическую опору — ощущение, что он где-то дома. Здесь важно не впасть в романтизацию прошлого. Не всякая утраченная общность была справедливой, и не всякая новая реальность обязательно ложна. Но в словах Спицына есть точное наблюдение: людям трудно жить в мире, где им постоянно предлагают новые идентичности как товар, а не как органически прожитую судьбу.
2. Бюрократия как настоящая повседневная властьОдин из центральных тезисов — реальная жизнь человека определяется не столько верховной властью, сколько теми, кто находится рядом: чиновниками, локальными управленцами, аппаратчиками. Это очень важная мысль. В философском смысле государство почти всегда переживается человеком не как идея суверенитета, а как конкретный опыт соприкосновения с системой: справка, отказ, разрешение, наказание, безразличие. Спицын подчеркивает историческую устойчивость бюрократии. И здесь он прав в одном существенном смысле: любой крупный политический организм порождает слой посредников между центром и жизнью. Эти посредники со временем начинают жить по собственной логике. Так бывает не только в России — это почти универсальный закон сложных систем. Как в нейросети между входом и выходом возникают скрытые слои, преобразующие сигнал, так и в государстве между волей «сверху» и жизнью «снизу» возникает аппарат, который начинает не просто передавать, а искажать, фильтровать и подменять. В этом и трагедия: человек спорит не с абстрактной властью, а с тем, кто сидит за окном приёма и фактически решает, существует ли для него закон.
3. Капитал и разрушение образованияНазвание видео — о том, что капиталу не нужны умные люди — в беседе раскрывается как мысль о системной деградации образования. Аргумент Спицына прост: критически мыслящий, исторически образованный человек неудобен. Гораздо удобнее тот, кто не видит причинно-следственных связей, не понимает, как устроена власть, и реагирует только на эмоциональные раздражители. Эта позиция, конечно, сформулирована резко и полемично, но в ней есть рациональное зерно. Капитализм действительно заинтересован не в уме как таковом, а в функциональной компетентности. Ему нужен не обязательно человек мыслящий, а человек пригодный: достаточно обученный, чтобы работать, и недостаточно свободный, чтобы ставить под вопрос саму систему. Это не всегда выглядит как заговор. Чаще это работает как структурная логика: рынок предпочитает то образование, которое быстрее конвертируется в прибыль. Но здесь стоит быть осторожным. Капитал также нуждается в инженерах, аналитиках, разработчиках, ученых. Значит, проблема не в том, что системе вообще не нужны умные люди, а в том, что ей не нужны слишком самостоятельные люди в массовом масштабе. Ей нужны специалисты, но не обязательно граждане. И это уже очень глубокое различие.
4. Русская и советская идея: конфликт или преемственность?Спицын утверждает, что русская и советская идеи не противоположны, а связаны через ценности общинности и справедливости. Это интересный тезис. Он противостоит привычной схеме, где русское и советское разрываются как несовместимые эпохи. Если смотреть глубже, в этой позиции есть попытка увидеть в истории не набор режимов, а длинную линию культурных архетипов. Общинность здесь — не только форма хозяйства, но и способ переживания мира: человек существует не как автономный атом, а как часть большего целого. Справедливость — не просто равенство доходов, а моральное чувство, что вознаграждение должно быть связано с вкладом, а порядок — с совестью. Конечно, подобные обобщения всегда уязвимы. Любая «русская идея» легко превращается в идеализацию. Но Спицын старается привязать её не к мистике, а к историческим формам самоуправления и коллективного уклада. Это делает его аргумент более предметным.
5. История как поле борьбы, а не склад фактовОдна из самых зрелых мыслей беседы — утверждение, что история не есть «правда в чистом виде». История всегда пишется из позиции, в условиях интересов, конфликтов и ценностей. Здесь Спицын фактически признаёт важную эпистемологическую границу: абсолютная истина недостижима, но это не отменяет стремления к ней. Это редкий момент интеллектуальной честности. Потому что догматик обычно говорит: «я знаю истину». А более вдумчивый человек говорит: «я знаю метод, который позволяет к ней приближаться». В этом смысле его акцент на методологии важен. Можно спорить, действительно ли марксизм является лучшим инструментом исторического анализа, но сама постановка вопроса верна: без метода история распадается на вкусы, мифы и политические лозунги. Здесь возникает любопытный философский поворот. Если у каждого своя правда, это ещё не значит, что все правды равны. Между субъективностью и произволом есть разница. Историк не может выйти за пределы своего времени и мировоззрения, но он может быть честнее, строже, последовательнее в работе с фактами и связями.
6. Технологический прогресс и пределы капитализмаОчень любопытна мысль о том, что капитализм сам подтачивает собственное основание через автоматизацию. Логика такова: стремясь к прибыли, капитал вытесняет человека из производства, но тем самым разрушает саму социальную ткань, на которой держался. Это почти классический марксистский мотив, но сегодня он звучит особенно современно. Если алгоритмы, роботы и ИИ сокращают роль труда, то встает вопрос: что делать с человеком? Если человек больше не нужен как работник, нужен ли он как субъект? Или он становится просто лишним потребителем, которым нужно управлять? Это уже не только экономическая, но и антропологическая проблема. Спицын видит в этом шанс для перехода к новым общественным отношениям. Это возможно. Но возможно и другое: технологии не освободят человека автоматически, а, наоборот, усилят контроль, неравенство и зависимость. Технология сама по себе не несёт спасения — она лишь усиливает ту логику, в которую встроена. Как нож может резать хлеб, а может ранить, так и ИИ может либо облегчить жизнь, либо окончательно превратить человека в приложение к системе.
7. Сильные и слабые стороны позиции СпицынаСильная сторона его речи — цельность. Он видит связь между образованием, историей, властью, бюрократией, капиталом, национальной судьбой. Такая связность сегодня редка: многие говорят о частностях, но не видят структуры. Кроме того, у него есть важная способность не путать витрину и механизм. Он постоянно напоминает: официальные формулы о демократии, свободе, управлении народом часто скрывают совсем иные реальные процессы. Это полезное отрезвление. Но у этой позиции есть и уязвимости: - слишком многое объясняется через классовую схему; - сложные процессы местами редуцируются к достаточно жёсткой идеологической модели; - резкость в адрес оппонентов иногда заменяет аргумент; - существует риск идеализации советского проекта и недооценки его внутренних противоречий. И всё же даже там, где Спицын перегибает, он указывает на реальные болевые точки: отчуждение, бессилие перед аппаратом, утрату исторического мышления, подмену образования дрессировкой, превращение человека в функцию прибыли.
ИтогБеседа посвящена не только политике и истории, но и гораздо более глубокому вопросу: что происходит с человеком в мире, где власть всё менее личностна, образование всё менее освобождает, а принадлежность всё менее очевидна. Спицын отвечает на это по-своему: через марксистскую оптику, через критику бюрократии и капитала, через защиту исторического мышления и идеи справедливости. Можно не соглашаться с его идеологическими акцентами, но трудно не заметить главное: он пытается вернуть разговор о человеке из уровня бытовых жалоб на уровень системных причин. А это уже ценно. Потому что пока человек видит только отдельную несправедливость, он страдает. Но когда начинает видеть структуру, у него появляется шанс не только на возмущение, но и на понимание. И здесь возникает почти вечный вопрос: если у каждого есть своя правда, то что именно помогает нам приблизиться к истине — идеология, опыт, сострадание, история или способность честно смотреть на реальность без утешающих иллюзий?