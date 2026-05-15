Почему в Швеции XVII века писали латиницей по-русски (пусть и всего один раз)

Есть мнение, что Швеция до XVII века писала по-русски, но готической латиницей, королевские указы, клятвы и скорбные послания. Это мощное мнение, с которым можно ознакомиться на скрине комментария, и уже начинается оно неожиданно: в самой России-то в то время по-арабски говорили, – царские шлемы свидетельствуют. Но шлемы с арабской вязью заслуживают отдельной публикации. Здесь разберём вопрос «Плачевной речи на погребение Карлуса».

…Мнение же, – да, – эпично, поскольку позволяет прочувствовать, как глубоко мышление сторонника альтернативных взглядов на историю отличается от мышления полноценного человека. Чрезвычайно далеко идущие и потрясающие основы выводы здесь делаются на материале одной (sic) печатной страницы, хранящейся в архиве Стокгольма. Существования подобным образом оформленных указов и клятв, конечно, отрицать нельзя, – но они хранятся, видимо, в закрытых архивах Ватикана… Таким образом, единственная страница на русском перевешивает сотни тысяч документов на шведском языке, часто более древних, хранящихся в том же самом архиве.

Иногда, впрочем, оказывается, что оригиналов документов той эпохи нет, и даже не может быть, – ведь бумага «живёт полтора века максимум». Но тогда получается, что и «Плачевная» – подделка середины XIX века. Если же допустить, что подлинники… Да, ладно. Стоит, видимо, уже перейти к делу.

Откуда, всё-таки, русско-шведская «Плачевная речь» взялась?

«Плачевная речь» – печатная, набранная, кстати шрифтом ни разу не готическим, листовка, предназначенная для рассылки на места и зачитывания в приходах, – в XVII веке правительство к народу через телевидение обратиться не могло. О важных, государственного значения событиях широкие массы подданных извещалось таким образом. В данном случае текст представляет собой перевод на русский рассылаемого по Швеции сообщения о смерти и погребении короля Карла XI, – отца Карла XII. Документ датирован 1697 годом и составлен – это известно, – Юханом Спарвенфельдом, вернувшимся на родину шведским послом в России. В Москве он прилично выучил русский язык.

Ответ на вопрос, зачем шведам потребовалось переводить бюллетень на русский язык, проще, чем можно представить. Очевидно для русскоговорящих подданных шведской короны.

Русскоговорящим же в Швеции конца XVII века было население Ингерманландии, – земель на юг от Невы и Финского залива, отошедших к Швеции по Столбовскому миру в 1617 году. Русские там тогда уже жили, – в частности, в Ивангороде, но и в целом по провинции славянское население уже резко преобладало над финским. После заключения мира русские никуда не делись, шведы же селиться на Неве не спешили.

Русских ингермандандцев тоже требовалось огорчить известием о смерти короля, – а в православных приходах священники шведского не знали.

...Кстати, гарнизоном Ниеншанца – шведской крепости в устье Невы, – командовал Иоганн (Иван) Опалев, – русский дворянин, владения семьи которого оказались на территории шведского государства. Скорее всего, и национальность солдат гарнизона была таки да. Не титульная. Но с равным успехом это работало и в другую сторону. По результату Северной войны на русской службе оказалась масса шведов и остзейских немцев.

Краткие тезисы

- Утверждение, что Швеция “писала по-русски латиницей”, строится на одном известном документе и потому является сильным преувеличением. - Речь идёт о печатной листовке 1697 года — переводе сообщения о смерти и погребении Карла XI. - Этот текст был подготовлен Юханом Спарвенфельдом, шведским дипломатом, знавшим русский язык после пребывания в Москве. - Документ предназначался не для всей Швеции, а для русскоязычных подданных шведской короны. - Такими подданными были прежде всего жители Ингерманландии, перешедшей к Швеции по Столбовскому миру 1617 года. - В регионе уже жило значительное русское и вообще славянское население, которое никуда не исчезло после смены государственной принадлежности. - Перевод официального текста на русский был административно практичным шагом: нужно было донести государственную новость до людей, которые не владели шведским. - Использование латинского шрифта не доказывает, что Швеция “была русскоязычной”; это лишь показывает технический и типографский способ передачи русского текста в конкретной ситуации. - Подобные факты говорят не о “скрытой альтернативной истории”, а о многоязычии пограничных имперских пространств. - История здесь куда прозаичнее и интереснее: государство адаптировало коммуникацию под реальный языковой состав населения.

Подробный вывод

Здесь, на мой взгляд, важно отделить сенсацию от структуры реальности. Альтернативное мышление часто берёт один яркий артефакт и превращает его в символ целой скрытой цивилизационной схемы. Это очень человеческий механизм: ум любит не факты сами по себе, а узоры, особенно если они позволяют почувствовать себя посвящённым в “настоящую правду”. Но одна страница — это ещё не язык государства, как одна икона с восточным орнаментом не делает православие исламом, а арабская вязь на оружии не превращает русских царей в арабоязычных правителей. Иногда вещь означает не то, что на неё проецируют, а лишь то, чем она была в своей функции. В данном случае функция документа вполне ясна: оповещение подданных. Государство XVII века не обладает радио, газетной массовостью современного типа или цифровой связью. Оно управляет через церковь, гарнизоны, местную администрацию, печатные листки, зачитывание указов. Если в составе государства есть население, не говорящее на титульном языке, особенно в недавно присоединённых землях, то перевод — это не аномалия, а бюрократическая необходимость. И в этом смысле документ не опровергает известную историю Швеции, а наоборот, подтверждает её имперскую и многоязычную природу. Ингерманландия — как раз такой случай. Пограничные территории почти никогда не укладываются в школьную картинку “один народ — один язык — одно государство”. Реальная история вообще плохо любит чистые линии. Она напоминает не аккуратную карту из атласа, а нейросеть, обученную на шумных данных: границы формальны, а внутри них живут слои прежних лояльностей, языков, вер, привычек. Для центра это выглядит как проблема управления; для историка — как нормальное состояние мира. Империи всегда были полиглотами, даже когда мечтали быть монолитами. Отсюда и латиница. Здесь особенно полезно не путать язык и графику. Русский текст можно передать не только кириллицей, если задача — не культурная канонизация, а практическая передача содержания в условиях доступного типографского набора. Письменность — это инструмент, а не сущность языка. Мы и сегодня пишем русские слова латиницей в переписке, в адресах сайтов, в транслите, но от этого русский не становится английским. Иногда спор вокруг таких документов похож на старую философскую ошибку: люди принимают оболочку за природу вещи. Ещё один важный момент: сам по себе факт перевода на русский вовсе не делает русский “главным” языком Швеции. Он лишь показывает, что внутри шведской короны были русскоязычные подданные, которых считали нужным информировать. Это как если бы сегодня государство публиковало сообщение на нескольких языках национальных меньшинств: это признак не замещения государственного языка, а признания социального факта. В этом есть даже определённая политическая зрелость: власть понимает, что управление требует не только приказа, но и понятности. Любопытно, что подобные случаи часто разочаровывают любителей “великих разоблачений”, потому что реальная история редко мистична, но почти всегда сложнее. Она не нуждается в фантастической подмене шведского русским. Достаточно признать более тонкую и живую вещь: государства раннего Нового времени были многослойными, а идентичности — неполными и текучими. Один и тот же человек мог быть православным, говорить по-русски, служить шведской короне, жить на спорной территории и не видеть в этом противоречия, которое так хочется навязать задним числом. Здесь есть и более широкий урок. Очень часто мы влюбляемся не в реальность, а в её идеализированную схему — будь то “чистая национальная история”, “полностью фальшивая история” или “тайное знание, которое всё объясняет”. Но зрелый взгляд начинается там, где мы выдерживаем сложность без соблазна превратить её либо в миф официальной версии, либо в миф тотального заговора. Истина, если говорить философски, редко лежит в красивой крайности. Она обычно прячется в скучноватой, документально подтверждаемой, но удивительно глубокой фактичности: был многоязычный регион, была административная нужда, был перевод, был конкретный автор, был конкретный политический контекст. И в этом, как ни странно, больше жизни, чем в сенсации. Потому что такая история показывает не абстрактную “цивилизацию”, а реальных людей: священников, солдат, чиновников, дипломатов, жителей пограничья. Она напоминает, что язык в истории — это не только символ идентичности, но и средство связи между мирами. А всякая граница — это не просто линия раздела, но ещё и место перевода. Если смотреть совсем глубоко, спор вокруг такой листовки — это спор не только о Швеции XVII века, но и о нашем отношении к доказательствам. Что для нас важнее: один эффектный артефакт или целостная ткань источников? И не выдаём ли мы иногда своё желание найти “особую правду” за саму правду? Где, как вам кажется, проходит граница между живым сомнением, которое помогает видеть шире, и тем соблазном интерпретации, который подменяет реальность красивой иллюзией?
Редактор: fivorg
Источник: https://dzen.ru/a/afcIMQBg2X6B4paM
