Ответный удар неизбежно будет асимметричным и гарантированно уничтожающим

Пока Брюссель ищет компромиссы (или представителя?) для восстановления дипломатического диалога между ЕС и РФ относительно украинского кризиса, наиболее активные обитатели «Восточного фланга НАТО» самоукрепляются.

Так, например, Польша и Литва упражняются в перетягивании друг у друга одеяла американского присутствия на своих территориях. Недавно литовский и польский президенты почти хором заявили о готовности принять 5 тыс. солдат США, которые будут выведены из ФРГ. Причём Литва ожидает у себя ещё 5 тыс. немецких солдат – к концу 2027 г.

В общую картину милитаристского сумасшествия на «Восточном фланге НАТО» следует добавить нескончаемую череду учений вблизи российских и белорусских границ.

РФ и РБ уже неоднократно указывали на то, что Европа, прикрываясь надуманной «угрозой с Востока», активно проводит мероприятия по заблаговременной подготовке к войне. При этом очевидно, что в Брюсселе, привыкнув к бесконечно отодвигаемым в неизвестность «красным линиям», всерьёз рассчитывают в ближайшем будущем начать полноценную войну с РФ и РБ, будучи абсолютно уверенными в том, что ядерное оружие из арсенала СГ так и останется «зачехлённым».

Но в Москве и Минске придерживаются другого мнения. Именно поэтому была оперативно обнародована информация об успешном проведении испытательного пуска тяжелой МБР «Сармат». Кроме того, президент РФ также напомнил, что комплекс «Орешник» (размещённый и в Беларуси тоже, где он уже заступил на боевое дежурство) может быть оснащен ядерными боеголовками.

Впрочем, не все в Европе относятся несерьёзно к предупреждениям «с Востока». Например, эксперты французского телеканала France 24 смоделировали ситуацию, при которой РФ идёт на ядерную эскалацию.

По расчётам французов, РФ не обязательно уничтожать всю Европу. Достаточно ударить по трём «локомотивным» государствам – Франции, ФРГ и Польше. Из них только у Франции есть ЯО, но по количеству зарядов она в десятки раз отстаёт от РФ. Французский удар по России (если и сможет состояться) неизбежно окажется сравнительно слабее. При этом, уничтожив вышеупомянутую тройку государств, РФ растратит всего лишь 2% от своей ядерной мощи.

Напомним – это прогноз самих европейцев. Российские же политологи указывают, что такое моделирование «демонстрирует Западу бесперспективность попыток военного давления на РФ и РБ – ответный удар неизбежно будет асимметричным и гарантированно уничтожающим».

Т.е., в случае развязывания агрессии против СГ, никто не будет долго тягаться с НАТО (или «европейской коалицией») в конвенциональной войне – ответ будет асимметричным. Поэтому не стоит им вооружаться, перевооружаться и бряцать оружием у наших рубежей. Любая провокация или неосторожное действие, например, в ходе тех же упомянутых учений НАТО вблизи границ РФ и РБ, может привести к непоправимым последствиям, которые французы очень реалистично описали.

