Ответный удар неизбежно будет асимметричным и гарантированно уничтожающим
Ответный удар неизбежно будет асимметричным и гарантированно уничтожающим
Пока Брюссель ищет компромиссы (или представителя?) для восстановления дипломатического диалога между ЕС и РФ относительно украинского кризиса, наиболее активные обитатели «Восточного фланга НАТО» самоукрепляются.
Так, например, Польша и Литва упражняются в перетягивании друг у друга одеяла американского присутствия на своих территориях. Недавно литовский и польский президенты почти хором заявили о готовности принять 5 тыс. солдат США, которые будут выведены из ФРГ. Причём Литва ожидает у себя ещё 5 тыс. немецких солдат – к концу 2027 г.
В общую картину милитаристского сумасшествия на «Восточном фланге НАТО» следует добавить нескончаемую череду учений вблизи российских и белорусских границ.
РФ и РБ уже неоднократно указывали на то, что Европа, прикрываясь надуманной «угрозой с Востока», активно проводит мероприятия по заблаговременной подготовке к войне. При этом очевидно, что в Брюсселе, привыкнув к бесконечно отодвигаемым в неизвестность «красным линиям», всерьёз рассчитывают в ближайшем будущем начать полноценную войну с РФ и РБ, будучи абсолютно уверенными в том, что ядерное оружие из арсенала СГ так и останется «зачехлённым».
Но в Москве и Минске придерживаются другого мнения. Именно поэтому была оперативно обнародована информация об успешном проведении испытательного пуска тяжелой МБР «Сармат». Кроме того, президент РФ также напомнил, что комплекс «Орешник» (размещённый и в Беларуси тоже, где он уже заступил на боевое дежурство) может быть оснащен ядерными боеголовками.
Впрочем, не все в Европе относятся несерьёзно к предупреждениям «с Востока». Например, эксперты французского телеканала France 24 смоделировали ситуацию, при которой РФ идёт на ядерную эскалацию.
По расчётам французов, РФ не обязательно уничтожать всю Европу. Достаточно ударить по трём «локомотивным» государствам – Франции, ФРГ и Польше. Из них только у Франции есть ЯО, но по количеству зарядов она в десятки раз отстаёт от РФ. Французский удар по России (если и сможет состояться) неизбежно окажется сравнительно слабее. При этом, уничтожив вышеупомянутую тройку государств, РФ растратит всего лишь 2% от своей ядерной мощи.
Напомним – это прогноз самих европейцев. Российские же политологи указывают, что такое моделирование «демонстрирует Западу бесперспективность попыток военного давления на РФ и РБ – ответный удар неизбежно будет асимметричным и гарантированно уничтожающим».
Т.е., в случае развязывания агрессии против СГ, никто не будет долго тягаться с НАТО (или «европейской коалицией») в конвенциональной войне – ответ будет асимметричным. Поэтому не стоит им вооружаться, перевооружаться и бряцать оружием у наших рубежей. Любая провокация или неосторожное действие, например, в ходе тех же упомянутых учений НАТО вблизи границ РФ и РБ, может привести к непоправимым последствиям, которые французы очень реалистично описали.
@Belarus_VPO
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная идея текста: автор утверждает, что наращивание военной активности НАТО у границ РФ и РБ ведёт к опасной эскалации, а возможный ответ России и Беларуси будет асимметричным и разрушительным, вплоть до ядерного. - Контекст: на фоне разговоров о дипломатии между ЕС и РФ страны Восточного фланга НАТО, особенно Польша и Литва, стремятся усилить американское военное присутствие. - Военная динамика: упоминаются: - готовность Польши и Литвы принять дополнительные контингенты США; - планы размещения немецких военных в Литве; - постоянные учения НАТО у границ РФ и РБ. - Интерпретация автора: эти действия рассматриваются не как оборона, а как заблаговременная подготовка к войне. - Позиция Москвы и Минска: в ответ демонстрируются возможности стратегического сдерживания: - испытания МБР «Сармат»; - напоминание о комплексе «Орешник», который может нести ядерные боеголовки. - Ссылка на западную оценку: приводится пример моделирования France 24, где предполагается, что для разрушения европейского потенциала России якобы достаточно нанести удар по Франции, Германии и Польше. - Вывод автора исходного текста: Западу якобы бессмысленно давить на РФ и РБ военным путём, потому что ответ будет не симметричным обменом ударами, а быстрым и максимально разрушительным сценарием. - Предупреждение: даже случайная провокация на учениях или у границ может привести к катастрофическим последствиям.
Анализ текстаЭтот текст написан в логике военно-политического предупреждения, но по форме он ближе к мобилизационной публицистике, чем к нейтральной аналитике. В нём есть несколько характерных черт.
1. Язык угрозы и предельной ставкиФраза об «асимметричном и гарантированно уничтожающем» ответе — это не просто прогноз, а риторика абсолютного сдерживания. Она строится на простой психологической формуле: если противник убеждён, что цена любого давления будет неприемлемой, он, возможно, отступит. Это старая логика ядерного века. По сути, она напоминает не столько разговор о победе, сколько разговор о невозможности победы. В этом смысле ядерное сдерживание парадоксально: оно создаёт мир не через доверие, а через страх взаимного конца.
2. Смесь факта и интерпретацииВ тексте есть фактические элементы: - рост военного присутствия НАТО в Восточной Европе; - регулярные учения; - публичные заявления о размещении дополнительных контингентов; - акцент на российских стратегических системах. Но дальше факты переходят в интерпретацию: - что Европа уже готовится именно к войне, а не к сдерживанию; - что в Брюсселе всерьёз рассчитывают на войну с РФ и РБ; - что ставка делается на то, что ядерное оружие не будет применено. Такие выводы возможны, но они не доказаны внутри самого текста. Здесь важно различать: - наблюдение: страны усиливают оборону и военное присутствие; - толкование: они готовят агрессию; - политический месседж: любое давление бессмысленно, потому что ответ будет катастрофическим. Это различение принципиально. Иначе аналитика превращается в замкнутый круг: любое действие противника считается доказательством его агрессии, а любая собственная эскалация — вынужденной обороной.
3. Психология восточного фланга НАТОЕсли смотреть шире, Польша и Литва действительно ведут себя как государства, для которых безопасность — не абстракция, а историческая травма. Их политика питается не только современными расчётами, но и памятью: разделы, оккупации, смены империй, зависимость от больших сил. С этой точки зрения их милитаризация для одних — это «провокация», а для них самих — «страховка». Истина здесь, как часто бывает в геополитике, не одномерна. Один и тот же батальон можно описать как: - щит, - сигнал, - провокацию, - подготовку к нападению. Вопрос в том, через какую рамку мы смотрим. Это почти как в психологии: человек, ожидающий нападения, начинает защищаться так активно, что сам становится источником угрозы для другого. В международных отношениях это известно как дилемма безопасности.
4. Асимметрия как стратегияИдея асимметричного ответа логична с военной точки зрения. Если противник превосходит в одном типе ресурсов, ответ смещается в другую плоскость. Это похоже и на кибербезопасность, и на эволюцию, и даже на нейросети: система не обязана решать задачу тем же способом, что и оппонент; она ищет наиболее эффективный путь к результату. Но здесь возникает моральный и цивилизационный предел. Когда «асимметрия» означает переход к ядерному уровню, речь уже не о стратегии в обычном смысле, а о возможности обнуления самой сцены конфликта. Это уже не шахматы, где можно пожертвовать фигурой ради позиции. Это поджог доски вместе с игроками.
5. Слабое место подобных текстовПарадокс таких материалов в том, что они могут одновременно: - предупреждать войну, - и нормализовать мысль о ней. Когда общество многократно слышит, что ядерный ответ неизбежен, уничтожение гарантировано, а противник всё равно якобы идёт к войне, возникает эффект психологической адаптации. Немыслимое начинает казаться просто ещё одним сценарием. Это опасно. Ядерная риторика часто выдаётся за реализм. И в каком-то смысле это так: нужно помнить о худшем. Но реализм без этического тормоза превращается в разновидность фатализма. А фатализм в политике нередко становится самосбывающимся пророчеством.
Подробный выводТекст выражает жёсткую и внутренне последовательную позицию: военное давление на РФ и РБ бессмысленно, потому что пределом эскалации станет разрушительный асимметричный ответ. Как инструмент сдерживания этот месседж понятен. Он рассчитан на то, чтобы охладить горячие головы и напомнить, что у великих держав конфликт не остаётся локальным надолго. Однако аналитическая ценность текста ограничена тем, что он почти полностью строится на односторонней рамке восприятия. Действия НАТО интерпретируются как подготовка к агрессии, а собственная демонстрация ядерного потенциала — как рациональная оборона. Такая симметрия враждебных интерпретаций и есть один из главных механизмов эскалации в истории. Если говорить глубже, проблема не только в ракетах, базах и контингентах. Проблема в том, что каждая сторона всё чаще живёт не в реальности действий другой стороны, а в образе её намерений. А образ почти всегда страшнее факта. Люди, государства, цивилизации вообще склонны иметь дело не с реальностью, а с её идеализациями и демонизациями. В отношениях это рождает разочарование, в истории — войны. Практический вывод здесь трезвый и неприятный: - усиление военной инфраструктуры у границ действительно повышает риск инцидента; - ядерная риторика действительно повышает риск неверной интерпретации сигналов; - ставка на то, что противник «не решится», — одна из самых опасных ставок в политике. Поэтому здравый подход — не в том, чтобы спорить, кто больше напуган, а кто больше агрессивен, а в том, чтобы восстанавливать каналы контроля, связи и предсказуемости. Даже холодный мир лучше горячей правоты. И здесь остаётся самый трудный вопрос: если каждая сторона убеждена, что именно она лишь защищается, то как отличить реальное сдерживание от коллективного самообмана, который однажды все назовут «неизбежностью»?