Трамп мечтает обменять Тайвань на Иран. Николай Сорокин
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции большое внимание уделено испытанию ракеты «Сармат»: - она описывается как средство стратегического сдерживания, практически неуязвимое для существующих систем ПРО; - подчеркивается возможность удара по нетипичным траекториям, в том числе через Южный полюс; - делается акцент на ее высокой мощности, большом количестве возможных боеголовок и скором постановке на боевое дежурство. - Обсуждается визит Трампа в Китай: - автор беседы считает, что украинская трактовка этого визита чрезмерно эгоцентрична; - утверждается, что главным предметом переговоров были не украинские события, а экономика, технологическое соперничество США и Китая, а также Тайвань; - высказывается мысль, что США прибыли в Пекин с более слабыми позициями, чем раньше. - Центральная геополитическая гипотеза беседы: - предполагается, что Вашингтон может пытаться неформально разменять Тайвань на Иран; - в этой логике США якобы готовы ослабить поддержку Тайбэя в обмен на китайское воздействие на Тегеран по вопросу Ормузского пролива; - эта идея подается как симптом более широкой утраты США статуса безусловного глобального лидера. - Значительная часть видео посвящена ситуации на фронте: - утверждается, что текущие темпы продвижения России внешне могут казаться невысокими, но это связано с пробиванием оборонительных коридоров; - проводится аналогия с предыдущими этапами боев, когда после медленного начала следовало ускорение; - особое внимание уделено районам Константиновки, Часова Яра, Славянска, Краматорска и Орехова. - Отдельно разбирается Запорожское направление: - звучит предположение, что украинское командование может придавать ему больший приоритет, чем обороне Донбасса; - в качестве важной точки называется Орехов и район Малой Токмачки; - автор предполагает, что выбор приоритетов в обороне может отражать более глубокие политические расчеты Киева. - В завершение беседы делается вывод: - Россия, по оценке выступающего, ведет тактику постепенного изматывания противника; - предполагается, что это может перейти в более масштабную фазу наступательных действий; - высказывается прогноз о возможности полного освобождения Донбасса в более сжатые сроки, чем считалось ранее.
Подробный выводВ этом видео соединяются три уровня анализа: военно-стратегический, геоэкономический и политико-психологический. И в этом смысле беседа интересна не только набором тезисов, но и способом мышления. Она строится вокруг одной сквозной идеи: мир входит в стадию, где прежние схемы силы уже не работают линейно. И если раньше доминирование определялось просто объемом экономики или количеством союзников, то теперь решает сочетание технологий, логистики, ядерного сдерживания, устойчивости общества и способности выдерживать длинные конфликты.
1. «Сармат» как символ не просто оружия, а архитектуры страхаРазговор о ракете здесь — не только про технику. Это разговор о философии сдерживания. Само наличие оружия, которое трудно перехватить, должно, по мысли автора, не столько использоваться, сколько отменять саму возможность шантажа. Это очень старая логика ядерного века: лучшая война — та, которая не началась, потому что цена стала неприемлемой. В каком-то смысле это напоминает психологию травмированного мира: после XX века великие державы научились жить в режиме, где сила нужна не для применения, а для создания предела. Предела безумию. Но здесь всегда есть тонкая грань: оружие сдерживания может быть и средством мира, и инструментом эскалационной риторики. Истина, как часто бывает, зависит от того, кто и в каком контексте на него смотрит.
2. Визит Трампа в Китай как признак сдвига мирового центра тяжестиВ беседе США показаны не как абсолютный режиссер мировой сцены, а как игрок, вынужденный договариваться из позиции ограниченности. Это важный мотив. Он отражает не только политическую оценку, но и более глубокий исторический сдвиг: капитал, технологии, производство и человеческие ресурсы все заметнее перераспределяются в сторону Азии. Если проводить междисциплинарную аналогию, то мировая система здесь напоминает нейросеть, в которой слишком долго доминировал один узел. Но когда другие узлы начинают накапливать вычислительную мощность, центральный контроль ослабевает, а архитектура становится распределенной. США по-прежнему огромны, но мир уже не однополярен в прежнем смысле. Здесь автор проводит мысль, что даже элитная бизнес-делегация Трампа — это не демонстрация силы, а скорее попытка компенсировать ослабление политических рычагов экономическими и корпоративными. Это любопытное наблюдение: иногда империи сначала перестают быть центрами смысла, а уже потом — центрами силы.
3. Идея «обмена Тайваня на Иран» как симптом новой торгуемости принциповСамая резкая и, вероятно, наиболее спорная часть беседы — предположение, что США могут искать некий обмен: меньше поддержки Тайваню в обмен на китайское влияние на Иран. Даже если воспринимать это не как установленный факт, а как аналитическую гипотезу, сама постановка вопроса показательна. Она демонстрирует важную особенность реальной политики: государства часто защищают не ценности, а иерархию интересов. Публично они говорят языком принципов, а в переговорах переходят на язык маршрутов, проливов, рынков, санкций, поставок, логистики и зон влияния. Это не обязательно цинизм — иногда это просто механика власти. Но именно здесь рождается ощущение иллюзорности политических деклараций: народы верят в идеалы, а элиты часто торгуются за конфигурации. В этом есть почти античная трагедия. Тайвань, Иран, Украина, Ормуз — всё это для больших игроков не только субъекты истории, но и элементы уравнения. И одна из самых болезненных истин политики в том, что малые и средние участники часто узнают о своей «ценности» только в момент чужой сделки.
4. Фронт как пространство медленного перелома, а не мгновенной сенсацииВоенная часть беседы строится на важном тезисе: низкие темпы продвижения не обязательно означают слабость наступления. Это прагматичное замечание. Война редко развивается так, как ее описывает медиапространство. На карте можно увидеть «медленно», а в оперативной реальности это может быть подготовка к обрушению целого участка обороны. Здесь полезно сравнение с инженерией: если давление накапливается в определенных точках конструкции, внешне всё может казаться стабильным до самого момента перелома. В этом смысле автор читает фронт не как линию, а как систему напряжений. При этом нужно сохранять критическую дистанцию: подобные прогнозы всегда уязвимы, потому что фронт — живая среда, где многое зависит от резервов, логистики, морального состояния, ошибок командования и внешней помощи. Война не любит прямолинейных выводов. И всё же мысль о том, что количественная картинка не исчерпывает качественного изменения, выглядит рационально.
5. Запорожье и Донбасс: вопрос не только военный, но и символическийИнтересно, что в беседе выбор между обороной Донбасса и удержанием южного направления интерпретируется не только как военное решение, но и как возможный политический жест. Это уже более тонкий уровень анализа. Иногда города важны не только потому, что через них проходят дороги, но и потому, что они становятся символами — как в религии важен не только храм, но и значение, которое на него проецируется. Донбасс, Запорожье, Тайвань, Ормуз — всё это не просто точки на карте. Это узлы коллективного воображения. А человек, как и государство, часто борется не за фактическую реальность, а за ее образ. В этом смысле политика вообще во многом похожа на отношения между людьми: мы нередко страдаем не из-за самой утраты, а из-за утраты того смысла, который вложили в объект.
6. Главный нерв беседы: конец иллюзии простой мировой иерархииЕсли собрать всё вместе, то в данной лекции проводится один крупный вывод: мир распадается на несколько крупных центров силы, и США уже не способны бесконечно удерживать прежний уровень глобального контроля. Это не значит, что Америка «исчезает»; скорее, она превращается из универсального арбитра в одного из нескольких конкурирующих полюсов. Такой взгляд не нов, но здесь он подан через конкретные примеры: - уязвимость американской торговой политики по отношению к Китаю; - ограниченность результатов силового давления на Иран; - сложность удержания Тайваня как антикитайского форпоста; - роль России как фактора военного сдерживания; - превращение региональных конфликтов в элементы большой мировой перестройки. С философской точки зрения это похоже на конец модернистской веры в единый центр. Мир снова становится множественным, фрагментированным, полицентричным. И это тревожно, но в каком-то смысле честнее. Иллюзия единого хозяина мира была удобной, но ложной. Реальность снова показывает свою сложность.
ИтогБеседа посвящена не просто отдельным событиям, а ощущению переломной эпохи. Испытание «Сармата» здесь трактуется как закрепление стратегического равновесия. Визит Трампа в Китай — как индикатор ослабления американской переговорной позиции. Тайвань и Иран — как элементы возможного большого торга. А ситуация на фронте — как пример того, что исторические изменения часто происходят не шумно, а через постепенное накопление преимущества. При этом важно помнить: любые подобные оценки несут на себе отпечаток позиции автора. Они могут быть точны в части тенденций, но спорны в деталях и прогнозах. Это нормальная судьба политического анализа: он почти всегда балансирует между фактами, интерпретацией и желаемой картиной мира. И, пожалуй, самый глубокий вопрос после такой беседы звучит так: в мире, где каждая сторона называет свою стратегию реализмом, а чужую — пропагандой, как нам отличить подлинное понимание происходящего от просто более убедительной версии истины?