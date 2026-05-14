Совсем недавно и известного военблогера Юрия Подоляки вышел пост, в ткотором он на всю свою многомиллионную аудиторию выдал полнейшую мракобесную чушь

оригинал: https://max.ru/yurasumy/AZ4Ru6zOd_c



Не будем тут пытаться рассуждать, было ли это намерянной манипуляцией и попыткой в пропаганду, или же Юрий искрене заблуждается, мы тут не за этим, а для разбора непосредственно сути сказанного, а именно новодел Стоунхендж или нет.

Допустим, что мракобесы правы, но что тогда делать с многочисленными изобразительными и письменными источниками?

Что написано пером, то не вырубишь топором



Самые ранние упоминания Стоунхенджа у нас появляются с XII века. В Historia Anglorum («История англо») 1130 года за авторством Генриха Хантингдонского (Henrici archidiaconi huntendunensis). В книге первой, параграфе 7 мы встречаем такие строки:

"...Стоунхендж (в оригинале "Stanenges" прим. автора), где огромные камни стоят, поднятые наподобие ворот, так, что кажется, будто ворота помещены сверху ворот. Никто не может предположить, каким образом такие камни были подняты столь высоко, или кто соорудил все это". Это считается одним из первых средневековых письменных описаний памятника.

Примерно в это же время, около 1136 года, Гальфрид Монмутский (Geoffrey of Monmouth) в труде Historia Regum Britanniae («История королей Британии») связывает Стоунхендж с легендой о короле Артуре и Мерлине. Именно здесь появляется знаменитая история о том, что гигантские камни были якобы перенесены из Ирландии волшебником Мерлином.

А самые первые изображения мегалитического комплекса появились много позже, уже в XV веке, но зато сразу в двух источниках:

Первый манускрипт "Scala Mundi" (Хроника Мира) 1440 года. Там имеется рисунок Стоунхенджа

Вторая иллюстрация находится в издании стихов Уэйса Нормана под названием "Roman de Brut", датируемым 1480 годом.



В обоих источниках авторство над памятником приписывается Мерлину. Согласно легенде, камни Стоунхенджа символизировали рыцарей Круглого стола: горизонтальные камни олицетворяли дружбу и преданность, а алтарь в центре круга — Священный Грааль, о котором мечтал каждый рыцарь.

Первая попытка научного исследования Стоунхенджа была предпринята английским исследователем Иниго Джонсом (Inigo Jones) в 1655 году.

В книге The Most Notable Antiquity of Great Britain, Vulgarly Called Stone-Heng («Наиболее заметная античность Великобритании, обычно называемая Стоунг-Хендж, на Солсберийской равнине, восстановленная») он пытался доказать, что мегалитический памятник построили римляне.

Зарисовка Стоунхенджа из книги «Наиболее заметная античность Великобритании, обычно называемая Стоунг-Хендж, на Солсберийской равнине, восстановленная»

В XVII веке из основных исследований до нас дошли тоже несколько изданий. В 1610 году в манускрипте Уильяма Кэмдена «Уилтшир» были изображены развалины Стоунхенджа. Автором гравюры, как предполагается, был Уильям Кип.

Ещё оним исследователем XVII века, который проявлял интерес к древнему мегалитическому памятнику был антиквар Джон Обри (John Aubrey), проводивший первые систематические наблюдения Стоунхенджа. В В 1678 году он открыл так называемые «лунки Обри» - серию углублений вокруг всего комплекса. Впрочем, как полагают современные исследователи, Обри открыл совсем не те ямы, которые сейчас носят его имя..

Ещё одна попытка написать полноценный труд про Стоунхендж была предпринята Уильямом Стьюкли, автором труда "Stonehenge, A Temple Restor’d to the British Druids" 1740 года. Его гравюры и описания считаются важнейшими историческими источниками по внешнему виду памятника до поздних разрушений.

Ну и закончить хочется самой первой фотографией мегалитов, сделанной Филиппом Рупертом Экоттом (Philip Rupert Acott) в 1870 году и ставшей важнейшим документальным свидетельством состояния памятника до реставраций XX века.

А на этом пока всё. О том, что же такое было в ХХ веке, что современные мракобесы принимают за строительство, поговорим в следующем материале.

