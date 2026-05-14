Стоунхендж – исторический памятник или новодел?
Совсем недавно и известного военблогера Юрия Подоляки вышел пост, в ткотором он на всю свою многомиллионную аудиторию выдал полнейшую мракобесную чушь
Не будем тут пытаться рассуждать, было ли это намерянной манипуляцией и попыткой в пропаганду, или же Юрий искрене заблуждается, мы тут не за этим, а для разбора непосредственно сути сказанного, а именно новодел Стоунхендж или нет.
Допустим, что мракобесы правы, но что тогда делать с многочисленными изобразительными и письменными источниками?
Что написано пером, то не вырубишь топором
Самые ранние упоминания Стоунхенджа у нас появляются с XII века. В Historia Anglorum («История англо») 1130 года за авторством Генриха Хантингдонского (Henrici archidiaconi huntendunensis). В книге первой, параграфе 7 мы встречаем такие строки:
"...Стоунхендж (в оригинале "Stanenges" прим. автора), где огромные камни стоят, поднятые наподобие ворот, так, что кажется, будто ворота помещены сверху ворот. Никто не может предположить, каким образом такие камни были подняты столь высоко, или кто соорудил все это". Это считается одним из первых средневековых письменных описаний памятника.
Примерно в это же время, около 1136 года, Гальфрид Монмутский (Geoffrey of Monmouth) в труде Historia Regum Britanniae («История королей Британии») связывает Стоунхендж с легендой о короле Артуре и Мерлине. Именно здесь появляется знаменитая история о том, что гигантские камни были якобы перенесены из Ирландии волшебником Мерлином.
А самые первые изображения мегалитического комплекса появились много позже, уже в XV веке, но зато сразу в двух источниках:
Первый манускрипт "Scala Mundi" (Хроника Мира) 1440 года. Там имеется рисунок Стоунхенджа
Вторая иллюстрация находится в издании стихов Уэйса Нормана под названием "Roman de Brut", датируемым 1480 годом.
В обоих источниках авторство над памятником приписывается Мерлину. Согласно легенде, камни Стоунхенджа символизировали рыцарей Круглого стола: горизонтальные камни олицетворяли дружбу и преданность, а алтарь в центре круга — Священный Грааль, о котором мечтал каждый рыцарь.
Первая попытка научного исследования Стоунхенджа была предпринята английским исследователем Иниго Джонсом (Inigo Jones) в 1655 году.
В книге The Most Notable Antiquity of Great Britain, Vulgarly Called Stone-Heng («Наиболее заметная античность Великобритании, обычно называемая Стоунг-Хендж, на Солсберийской равнине, восстановленная») он пытался доказать, что мегалитический памятник построили римляне.
В XVII веке из основных исследований до нас дошли тоже несколько изданий. В 1610 году в манускрипте Уильяма Кэмдена «Уилтшир» были изображены развалины Стоунхенджа. Автором гравюры, как предполагается, был Уильям Кип.
Ещё оним исследователем XVII века, который проявлял интерес к древнему мегалитическому памятнику был антиквар Джон Обри (John Aubrey), проводивший первые систематические наблюдения Стоунхенджа. В В 1678 году он открыл так называемые «лунки Обри» - серию углублений вокруг всего комплекса. Впрочем, как полагают современные исследователи, Обри открыл совсем не те ямы, которые сейчас носят его имя..
Ещё одна попытка написать полноценный труд про Стоунхендж была предпринята Уильямом Стьюкли, автором труда "Stonehenge, A Temple Restor’d to the British Druids" 1740 года. Его гравюры и описания считаются важнейшими историческими источниками по внешнему виду памятника до поздних разрушений.
Ну и закончить хочется самой первой фотографией мегалитов, сделанной Филиппом Рупертом Экоттом (Philip Rupert Acott) в 1870 году и ставшей важнейшим документальным свидетельством состояния памятника до реставраций XX века.
А на этом пока всё. О том, что же такое было в ХХ веке, что современные мракобесы принимают за строительство, поговорим в следующем материале.
Используемые источники:
Генрих Архиепископ Хантингтонский. История Англии книга первая параграф 7 (стр. 90)
Иниго Джонс «Наиболее заметная античность Великобритании, обычно называемая Стоунг-Хендж, на Солсберийской равнине, восстановленная»
Уильям Кэмден «Уилтшир» (1610 год) (стр. 296)
Уильямом Стьюкли "Стоунхендж — храм, восстановленный британскими друидами"
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Стоунхендж не является новоделом XX века: существуют письменные упоминания о нем как минимум с XII века. - Ранние средневековые авторы: - Генрих Хантингдонский около 1130 года упоминает Стоунхендж как уже существующий памятник. - Гальфрид Монмутский около 1136 года связывает его с легендой о Мерлине, что важно не как доказательство мифа, а как свидетельство известности объекта. - Изображения памятника появляются не позже XV века, в частности: - Scala Mundi (~1440), - Roman de Brut (~1480). - В XVII–XVIII веках Стоунхендж уже становится предметом антикварного и научного интереса: - Иниго Джонс, - Уильям Кэмден, - Джон Обри, - Уильям Стьюкли. - Фотография 1870 года подтверждает существование памятника задолго до реставраций XX века. - Причина путаницы: в XX веке действительно проводились реставрационные работы, и именно их сторонники конспирологии выдают за «строительство с нуля».
Разбор по сутиВопрос «Стоунхендж — исторический памятник или новодел?» на практике сводится не к философии, а к качеству источников. И здесь ситуация довольно ясная: если объект последовательно упоминается в текстах, изображается художниками, описывается исследователями и затем фотографируется на протяжении сотен лет, то версия о его «недавнем изобретении» выглядит крайне слабой.
1. Письменные свидетельстваСамый сильный аргумент против идеи «новодела» — непрерывность документального следа.
Генрих Хантингдонский, около 1130Он уже описывает Стоунхендж как известный объект, происхождение которого было непонятно даже современникам. Это важная деталь: когда автор пишет не «недавно построили», а «никто не знает, как это сделали», это указывает на то, что памятник уже тогда воспринимался как древность.
Гальфрид Монмутский, около 1136Да, он мифологизирует Стоунхендж через Мерлина. Но миф вокруг объекта — не признак фальсификации, а скорее признак культурной значимости. Люди почти всегда обрастают легендами вокруг того, что старо, грандиозно и непонятно. Так же происходило с пирамидами, дольменами, курганами, мощами святых, древними храмами. Иначе говоря: легенда не доказывает происхождение, но доказывает, что объект давно присутствует в культурном поле.
2. Визуальные источникиПоявление изображений в XV веке тоже важно. Конечно, средневековая иллюстрация — это не фотография и не инженерный чертеж. Но тут работает принцип исторической кумуляции: когда текстовые упоминания дополняются изображениями, а затем описаниями раннего Нового времени, перед нами уже не одинокая ссылка, а цепочка взаимно усиливающих свидетельств. Да, рисунки могли быть неточны. Но чтобы объявить Стоунхендж новоделом XX века, пришлось бы предположить массовую и многовековую подделку источников. Это уже не скепсис, а почти метафизика заговора.
3. Исследования XVII–XVIII вековЗдесь особенно интересно, как работает человеческое мышление. Иниго Джонс, например, ошибался, приписывая Стоунхендж римлянам. Но его ошибка не отменяет главного: он исследовал уже существующий памятник. То же касается Кэмдена, Обри, Стьюкли. Они могли заблуждаться в интерпретации, но не в самом факте наличия сооружения. Это напоминает современную науку о сознании или космосе: разные школы спорят о природе явления, но не о самом его существовании. Люди могут по-разному объяснять молнию — как гнев богов или электрический разряд, — но молния от этого не исчезает.
4. Фотография XIX векаФотография 1870 года особенно ценна, потому что она стоит уже на границе между историей как текстом и историей как технической фиксацией. Это почти холодное свидетельство: вот объект, вот его состояние, вот форма до крупных реставраций XX века. И здесь мы подходим к корню современной путаницы.
5. Почему вообще возникает миф о «новоделе»Потому что реставрация в массовом сознании часто воспринимается как подлог. Если камень упал и его подняли с помощью техники, многим кажется, что «все построили заново». Но это логическая ошибка. Реставрация — это не обязательно фальсификация. Как с древней иконой: если ее укрепили, расчистили или восстановили утраты, это не значит, что ее написали вчера. Как с античным храмом: если колонну вернули на место, это не означает, что храм современный. Как с человеком: хирургическая операция не делает тебя «новоделом», хотя тело после вмешательства уже не совсем в исходном виде. Конечно, здесь важна мера. Бывают реставрации спорные, чрезмерные, идеологически мотивированные. И здоровый скепсис уместен. Но скепсис полезен, пока он требует больше источников, а не пока он отвергает все источники, кроме удобных.
Что в статье сильного- Автор правильно опирается на исторические источники, а не только на эмоции. - Хорошо показывает хронологическую линию: XII век → XV век → XVII–XVIII века → XIX век. - Верно указывает на различие между существованием памятника и его поздними реставрациями.
Что можно было бы усилить- Стоило бы аккуратнее отделить: - историческое свидетельство существования, - легендарные объяснения происхождения, - научную датировку археологов. - Полезно было бы добавить данные современной археологии: - основные этапы строительства Стоунхенджа датируются примерно 3000–2000 гг. до н. э. - Не помешало бы подробнее разобрать именно реставрации XX века, потому что именно на них строятся конспирологические версии.
Подробный выводЕсли смотреть трезво, Стоунхендж — это безусловно исторический памятник, а не новодел. Не потому, что так «принято считать», и не потому, что так говорит авторитет, а потому что существует длинная и непрерывная цепочка свидетельств: средневековые тексты, ранние изображения, описания антикваров, научные попытки интерпретации, фотографии XIX века. Версия о том, что Стоунхендж «построили недавно», требует не просто сомнения в отдельных деталях, а фактического отказа от всей исторической методологии. Тогда пришлось бы считать подделкой не один памятник, а целый пласт рукописей, гравюр, описаний и фотографий. Это уже не критическое мышление, а форма веры — только с обратным знаком. Не религиозная догма, а догма подозрения. Здесь есть любопытный философский момент. Люди часто думают, что они борются за правду, когда разоблачают «официальную версию». Но иногда они просто меняют одну мифологию на другую. Официальная версия может быть неполной, несовершенной, местами идеологизированной — это нормально, наука тоже живая и человеческая. Но конспирология обычно идет дальше: она не уточняет картину мира, а разрушает сам принцип доверия к свидетельствам, если те не совпадают с желаемой картиной. В этом смысле спор о Стоунхендже — не только про камни. Он про то, как человек обращается с реальностью. Мы часто любим не саму реальность, а драматичный образ реальности: «нас обманывают», «все скрыто», «история подделана». Такой сюжет психологически соблазнителен — он делает человека посвященным, особенным, будто бы проснувшимся среди спящих. Но истина, насколько она нам доступна, чаще скучнее и честнее: древний памятник существовал давно, потом ветшал, разрушался, изучался, частично реставрировался. Не магия и не заговор, а обычная судьба древнего объекта в руках людей. Так что да: Стоунхендж — исторический памятник, позже подвергавшийся реставрации. Это наиболее разумный вывод, если опираться на источники, а не на эффектность сенсации. И, пожалуй, самый интересный вопрос здесь даже не в том, древний ли Стоунхендж, а в другом: почему для нас иногда психологически привлекательнее сомневаться во всем, чем принять простую, но неидеальную правду?