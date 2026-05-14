Книга: Тамплиеры: жизнь после смерти. Жуков Д.В.

Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей"

Историк Федор Лисицын в рамках проекта «Живая рецензия» разбирает книгу Дмитрия Жукова «Тамплиеры. Жизнь после смерти». В этом выпуске: как тайные общества, масонские ложи и самопровозглашенные «тамплиеры» столетиями пытались захватить власть над миром, но так и не смогли. Эксперт объясняет, в чем разница между конспирологией и реальной тайной историей, как убийство эрцгерцога Фердинанда масонами из «Черной руки» спровоцировало Первую мировую войну и почему Джордж Вашингтон был единственным из первых 10 президентов США, кто так и не вступил в Ложу (в отличие от «строителя» Трампа). Вы узнаете, почему тамплиеры — это лишь успешный исторический бренд, как благотворительные фонды (вроде организации Матери Терезы) превращаются в идеальные инструменты влияния, и зачем масонам понадобилась легенда о Джодано Бруно.

00:00 — Вступление. Рецензия на книгу Дмитрия Жукова «Тамплиеры. Жизнь после смерти».

01:46 — Тайная история vs конспирология: как масоны «подталкивают» глобальные экономические конфликты.

03:48 — Загадка Первой мировой войны: как масонская организация «Черная рука» спустила курок истории.

05:37 — Мог ли быть другой Наполеон? Генерал Гош и случайности Великой французской революции.

08:11 — Что такое масонство на самом деле: идеологическая группировка (а не тайные доктрины), где «свои тянут своих».

10:41 — Главный провал тайных обществ: почему за 700 лет масоны так и не смогли захватить власть над всем миром.

12:34 — Миф о тамплиерах: как авантюристы присвоили себе бренд уничтоженного военно-монашеского ордена.

15:43 — Масоны в США: почему из первых 10 президентов только Джордж Вашингтон не был масоном (и почему Дональд Трамп — классический масон-строитель).

18:49 — Лицемерие орденов: обет бедности на словах и колоссальные богатства на деле.

20:22 — «Пиар-война» XVIII века: как протестанты очерняли католиков, придумывая легенды о Джордано Бруно и возвеличивая тамплиеров.

21:58 — Мать Тереза и благотворительность: идеальное прикрытие для коррупции и тайных организаций.

23:01 — Парижская коммуна и масоны: реальные исторические факты вмешательства лож в политику Европы.

