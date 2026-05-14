Столкновение "Титаника" с айсбергом не сопровождалось убийственным грохотом и леденящим душу скрежетом вспарываемой обшивки из судостроительной стали. Даже профессиональные моряки в каютах, прислушавшись к шуршанию в ночи, мысленно выдали вердикт "наверное лопасть винта потеряли". Морской исполин получил смертельные повреждения, но первые доклады были вполне оптимистичные. Капитана Смита больше взволновали репутационные риски "Уайт Стар Лайн" и он принял решение, ставшее роковым. Его поведение в ту ночь было странным, он словно перестал быть капитаном, а снова стал мальчишкой, сбежавшим на море из отчего дома. Это привело к череде шагов сделанных невовремя или с опозданием. Даже до "хипстеров"-радистов он дошел сам, словно посыльный.

Сейчас, много лет спустя после катастрофы, нет недостатка в рецептах, что надо было делать. От фантастических для ледяной Атлантики предложений завести пластырь, до вполне разумных планов борьбы за живучесть. Сейчас вполне уверенно можно говорить, что рецепты спасения лайнера есть. Вопрос только в том, что экипаж "Титаника" нельзя было равнять с вышколенными военными моряками линейного крейсера "Зейдлиц", победивших стихию четыре года спустя после той ночи 1912 года.

