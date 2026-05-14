БУНТ ПРОТИВ ЕРМАКА. СПЕЦНАЗ ПРОТИВ НАБУ? | Олег Царёв
Олег Царёв жестко разбирает главные мифы российской пропаганды в мае 2026 года. Почему рассказы о том, что «у Украины нет денег и оружия», — это опасный самообман? В этом выпуске: реальные причины внутриэлитной грызни в Киеве, кто стоит за атакой НАБУ на Рустема Умерова и Андрея Ермака, и как спецназ «Альфа» спасал правительственный квартал. Царев объясняет, почему нашумевшее интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону — это не хитрый план Дональда Трампа, а проплаченная месть Петра Порошенко. Узнайте, почему запуск ракеты «Сармат» не остановит западные кредиты, зачем украинской элите нужна иллюзия борьбы с коррупцией и как синдром «плохого освещения в СМИ» в свое время погубил Виктора Януковича, став главным уроком для сегодняшней России.
00:00 — Вступление. Напряжение вокруг Зеленского и слухи о скором мире.
01:40 — Ошибка аналитиков: почему российская пропаганда слепо повторяет западные мифы про «отсутствие денег и оружия».
04:25 — Эффект «тысячи говорящих голов»: как РФ невольно подыгрывает украинским нарративам.
08:40 — Реальная ситуация в Киеве: передел потоков, удар по Умерову и роль «соросят» («Украинская правда»).
11:54 — Бунт против Ермака: почему экс-главу Офиса Президента решили «добить» его же бывшие соратники.
15:26 — Спецназ СБУ против НАБУ: как Зеленский увеличил «Альфу» до 10 000 человек для личной защиты.
17:21 — Месть Порошенко: почему Тимошенко отпустили, а против экс-президента завели 4 уголовных дела.
18:50 — Тайна Юлии Мендель: как бывший пресс-секретарь продала Такеру Карлсону инсайды о Зеленском.
25:31 — Иллюзия влияния Трампа: почему США не контролируют внутренние украинские разборки.
30:16 — Гадалка Ермака или посольство США: кто на самом деле принимает решения в Киеве?
35:12 — Запуск «Сармата»: почему военные испытания РФ не остановят западные транши для ВСУ.
41:06 — Ошибка политтехнолога: страшная опасность самооблучения собственной пропагандой.
46:43 — Синдром Януковича: как нежелание признавать реальность всегда ведет к политическому краху.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этой беседе Олег Царёв отвергает версию, что недавние скандалы вокруг украинской власти — результат прямого давления Трампа или некоего «духа Анкориджа». - По его оценке, происходящее в Киеве — прежде всего внутриэлитная борьба за ресурсы, влияние и контроль над потоками, а не подготовка к миру и не смена политического курса. - Царёв подчеркивает, что российские комментаторы часто повторяют удобные, но ложные схемы, не разбираясь в фактах: «денег нет», «оружия нет», «завтра всё рухнет». - Он считает, что подобные заявления работают не на Россию, а на украинскую внутреннюю мобилизацию, потому что Киев использует их как доказательство внешнего давления и «стойкости» Зеленского. - Скандалы вокруг Ермака, Умерова, НАБУ и медийных утечек он трактует как часть конфликта между различными украинскими группами влияния, в том числе связанными с олигархами и грантово-медийной средой. - Интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону, по его версии, — это не спонтанный жест, а элемент политико-медийной игры, адресованный западной аудитории. - Царёв полагает, что Зеленского не собираются сносить, а хотят ограничить, ослабить и вынудить делиться властью и контролем. - По его мнению, даже усиление одной группы против другой не приведёт к миру с Россией, потому что общий антироссийский курс системы сохранится. - Он критикует представление об Украине как о полностью внешне управляемом объекте: внешнее влияние велико, но локальная субъектность, интриги и борьба интересов тоже реальны. - Один из центральных мотивов беседы — опасность “самооблучения пропагандой”, когда собственные агитационные конструкции начинают принимать за реальность. - Главный практический вывод Царёва: для адекватной политики нужно сначала честно увидеть реальную ситуацию, а не успокаивать себя удобными иллюзиями.
Подробный выводВ этом видео звучит не столько прогноз, сколько попытка сорвать покров с привычных политических мифов. Основная мысль Царёва проста и в чём-то даже трезво-пессимистична: нельзя подменять анализ желаемым. Это касается и оценки Украины, и надежд на Трампа, и ожиданий скорого краха Зеленского.
1. Главная линия: не «конец Зеленского», а передел внутри системыЦарёв последовательно проводит мысль, что нынешние конфликты в украинской верхушке — это не признак скорого мира и не начало демонтажа режима, а обычный кризис перераспределения власти внутри устойчивой конструкции. То есть система не рушится — она перегруппировывается. Это важный момент. В политике часто путают раскол элит с крахом государства. Но раскол не обязательно ведёт к падению режима. Иногда наоборот: он помогает системе обновиться, выпустить пар, перераспределить роли и продолжить существование в более жёсткой форме. История знает множество таких примеров — от позднеримских интриг до современных аппаратных войн в полуавторитарных режимах. Конфликт внутри власти не всегда означает её конец; нередко это лишь способ её внутренней самонастройки.
2. Критика иллюзий: удобная картина мира опаснее неприятной правдыОдин из самых сильных фрагментов беседы — критика того, как комментаторы сами начинают верить в созданные ими пропагандистские конструкции. Царёв описывает это как самооблучение пропагандой. Это наблюдение глубже, чем кажется. Любая идеологическая машина, если её не проверять реальностью, постепенно начинает жить в мире собственных отражений. Это похоже на нейросеть, которую обучают на синтетических данных, всё дальше уходящих от исходной выборки: на первых шагах она кажется уверенной, но затем начинает производить убедительные, стройные и всё менее истинные галлюцинации. С философской точки зрения здесь затронута старая проблема: человек предпочитает не истину, а психологически удобную модель реальности. Удобная модель снимает тревогу, даёт ощущение контроля, обещает скорую развязку. Но именно поэтому она опасна: стратегия, построенная на утешении, почти всегда проигрывает стратегии, построенной на неприятной ясности.
3. Почему Царёв отвергает «фактор Трампа»Автор беседы не верит, что события вокруг Ермака и антикоррупционных органов — прямое следствие договорённостей между Москвой и Трампом. Его логика здесь прагматична: если смотреть на структуру задействованных сил, то видно, что в процессе участвуют акторы, связанные не с трампистской средой, а с иными западно-украинскими сетями влияния. Смысл этого тезиса в том, что политика — это не магия громких фамилий. Удобно объяснять всё одной фигурой: Трамп решил, Путин договорился, Карлсон выпустил, и механизм завертелся. Но реальные процессы чаще устроены сетевым образом: медиа, лоббисты, олигархи, силовики, бюрократия, грантовые структуры, личные связи. Не один центр, а множество частично пересекающихся центров. Это, кстати, разрушает инфантильную картину мира, где история движется приказами нескольких «великих людей». В реальности даже сильный лидер часто оказывается пленником институтов, кадровой инерции и чужих интересов. Царёв именно это и говорит о Трампе: без системы, структуры и кадровой опоры воля одного человека растворяется в аппарате.
4. Украина не полностью «марионетка», но и не суверенный субъект в полном смыслеЗдесь в беседе звучит более тонкая мысль, чем привычное «Украиной управляет Запад». Царёв фактически говорит: внешнее влияние велико, но внутренние игроки не сводятся к марионеткам. У них есть собственные интересы, страхи, амбиции, ресурсы, каналы давления. Это зрелый тезис. В общественном сознании часто любят крайности: - либо страна полностью суверенна; - либо она полностью управляется извне. Но реальность обычно промежуточна. Малые и средние государства в зоне геополитического конфликта часто существуют в режиме ограниченного суверенитета: стратегические рамки задаются снаружи, а тактическая борьба за деньги, должности и влияние ведётся изнутри. И именно эта смесь делает ситуацию сложной. То есть гадалка, офис президента, антикоррупционные органы, западные медиа, внутренние олигархи — всё это не взаимоисключающие версии, а разные этажи одной конструкции. Не нужно выбирать между «британские спецслужбы» и «внутренние разборки». Часто одно пользуется другим.
5. Медиа как оружие не меньшее, чем силовые структурыЦарёв много говорит о роли СМИ, утечек, интервью, согласованных нарративов. По сути, он описывает современную политику как пространство, где информационная упаковка события становится частью самого события. Это особенно видно на примере интервью Юлии Мендель. Для него важно не только, что именно сказано, а кому это адресовано и в какой момент это вброшено. И здесь он показывает важную вещь: в современном мире легитимность и делегитимация производятся не только парламентами, судами и армиями, но и медийными узлами. Кто задаёт язык описания событий, тот во многом задаёт и их политическую траекторию. В каком-то смысле это новая форма старой борьбы за символическую власть. Если в древности власть утверждала себя через храм, летопись и монету, то сегодня — через ленту новостей, интервью, расследование, вирусный нарратив.
6. Почему коррупционная тема так сильнаИнтересен и его тезис о том, что тема коррупции на Украине воспринимается даже острее, чем война, потому что её постоянно поднимают грантовые и медийные структуры. Здесь он указывает на механизм формирования общественной чувствительности: люди считают важным не только то, что объективно болезненно, но и то, что постоянно обозначается как главная боль. Это не обязательно означает, что коррупция — второстепенна. Скорее наоборот: она становится универсальным моральным языком, через который можно объяснить всё — бедность, поражения, неэффективность, зависимость, унижение. Коррупция в таком обществе превращается почти в метафизического врага, как раньше ересь или «внутренний враг народа». Но и здесь есть опасность. Когда проблема превращается в универсальный символ, она легко становится инструментом политической селекции: «антикоррупция» начинает использоваться не только для очищения, но и для передела влияния. И тогда борьба с коррупцией становится похожа на религиозную инквизицию: формально — во имя добра, по факту — ещё и во имя власти.
7. Пессимистичный, но важный тезис: смена фигур не меняет курсаОдин из самых трезвых выводов беседы: даже если одни группы в Киеве ослабят другие, для России это не означает автоматического улучшения ситуации. То есть нельзя считать, что любой кризис у противника работает на тебя. Это напоминает старую ошибку политического мышления: если враг поссорился внутри, значит, он стал слабее для всех. Но внутренний конфликт может закончиться не распадом, а консолидацией. Более того, новая конфигурация может оказаться эффективнее прежней. Поэтому Царёв предлагает отказаться от детской надежды, что «они сами там всё разрушат». История вообще редко решает за нас наши проблемы. Иногда она ослабляет оппонента, но не отменяет необходимости собственной стратегии.
8. Практический нерв беседы: сначала увидеть реальностьВ финале обсуждение выходит за пределы Украины и касается уже российской оптики. Главный посыл: нужно не искать успокоительные легенды, а выстраивать политику из реального положения дел. Это очень зрелая мысль. Почти все большие стратегические провалы начинаются не с нехватки ресурсов, а с неверного описания ситуации. Если диагноз ложен, даже хорошее лечение становится вредным. В этом смысле политический реализм похож на медицину или инженерное дело: милосердие к себе здесь опасно. Мост не держится на патриотическом оптимизме, а война не выигрывается медийным самоуспокоением. Философски это можно выразить так: любовь к своей стороне не должна означать ненависть к фактам. Иначе патриотизм становится разновидностью самообмана.
ИтогВ данной лекции Олег Царёв рисует картину, в которой: - украинская власть не рушится, а перестраивается через внутренний конфликт; - надежды на быстрое вмешательство внешних сил, включая Трампа, преувеличены; - медийные утечки и антикоррупционные атаки — это оружие внутриэлитной борьбы; - смена отдельных фигур не обещает смены антироссийского курса; - главная опасность для любого наблюдателя — начать верить в собственную пропаганду и потерять контакт с реальностью. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только Украине, но и более универсальному закону политики: люди чаще воюют не за истину, а за интерпретацию событий, которая позволяет им удерживать власть, смысл и психологическую устойчивость. Отсюда и вечная путаница между фактом и нарративом, между действием и его пиар-оболочкой, между реальным кризисом и театром кризиса. И, пожалуй, самый ценный мотив разговора — призыв к внутренней честности. Не потому, что истина легко достижима, а потому, что без попытки её увидеть человек и государство начинают жить в мире своих отражений. А можно ли вообще вести зрелую политику, если приятная версия реальности для нас важнее самой реальности?