«Ангелочки», касты и Победа
«Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне». Эту фразу, публично высказанную Иммануилом Кантом ещё в 1788 году, философы и психологи всего мира буквально утаскали. Но только единицы помнят реальную историю, рассказанную знаменитым философом из личных наблюдений за аристократией Европы. Известно, что даже короли там не мылись. Блюдечко на карточном столе было обычным атрибутом. Сюда складывали вшей, которые выпадали из шевелюр. Иммануил этот факт превратил в метафору. Суть в том, что вши жили-поживали в волосяном покрове головы одного из дворян и думали, что они единственные не только на этой «планете», но и во всём мироздании. Но вот аристократ наклонился к картам, коснулся головой с другим «избранным» и вши увидели, что и там обитают такие же существа. Шок! Открытие: оказывается в Мироздании их сообщество не единственное…
И вот свежий факт. Это авиакатастрофа Boeing Air India 171, случившаяся 12 июня
2025 года в Индии. На борту было 242 человека, выжил только один. Идёт расследование, которое пока не привело к чётким выводам. И не приведёт, поскольку причина за пределами материалистического сознания.
Её обнародовали только в Проекте «Кассиопея», который уже давно действует в России. Народ! Капитан судна Сумит Сабхарвал хотел помочь маме, которая умирала мучительно. Молился Кришне, но бесполезно. Обратился к людям, которые делают ритуалы с богиней Кали. Уже после смерти матери к Сумиту во сне стали приходить «ангелы», которые рассказали, что она в аду и очень мучается. Чтобы помочь, по их совету пилот принес в жертву чёрного петуха. За пять дней до полёта «ангелы» пообещали, что если дашь возможность одному из нас «порулить», мы тебе дадим возможность встретиться с душой матери и помочь ей. Согласился. Перед рейсом был спокоен, в хорошем настроении. Прошёл все процедуры физической и психологической проверки. Но когда сел в кресло пилота, за спиной почувствовал мощное существо. Когда получили разрешение на взлёт, обнаружил потерю контроля над телом. И как со стороны увидел, что рука его поднимается и отключает двигатели. Второй пилот отжал кнопки обратно, но было поздно…
Проект „Кассиопея“ в интернете доступен всем. Но я совсем не об этом, а про Цивилизацию, которая всегда была в контакте с Землёй и Космосом, с миром невидимым. Про ту, в которой реальностью правят смыслы, зарождающиеся Свыше по Плану Творца.
Саньтии Веды Перуна в далёком прошлом говорят об Индии ещё в будущем времени. Дравидия – так в Далёкие времена Расичи называли древнюю Индию, по названию самого многочисленного народа – дравидов. В этой стране племена дравидов и нагов принадлежали к негроидным народам и поклонялись Кали-Ма – Чёрной Матери. В их обряды входили человеческие жертвоприношения. И всё это мракобесие прекратили пришельцы из Беловодья. Это северо-восток Руси.
Первый Поход начался в 2692году до н.э. Появление древнеиндийской цивилизации было следствием этого х’Арийского похода в Дравидию Родов Расы Великой. По Индийским преданиям Семь Белых Учителей (Риши), пришедшие из-за Северных высоких гор (Гималаи), принесли местному населению Веды и новую Ведическую Веру, дабы прекратили они приносить кровавые жертвы.
Во время Второго Похода в Дравидию (2006 год до рождения Христа) Хан Уман, Верховный Жрец Светлого культа Богини Тары был назначен Духовным советником Царя дравидов. Пришелец из Сибири! Дравидам и нагам были даны Знания, духовные и научные.
Ведическая традиция, которую сейчас называют индийской, описывает четыре Варны. Брахманы (те, кто знает). Философы, жрецы, ученые, целители, учителя. Их задача — видеть цель, генерировать идеи и смыслы. Кшатрии (те, кто защищает и управляет). Воины, правители, судьи. Их задача — отвечать за благополучие общины, народа, защищать и применять закон. Вайшьи (те, кто создаёт). Земледельцы, ремесленники, купцы, предприниматели. Их задача — производить материальные блага, организовывать производство. И, наконец,
Шудры (те, кто обслуживает). Рабочие, исполнители. Их задача — выполнять конкретную работу под руководством других. Это честный и уважаемый труд.
Шудра незаменим в поле, в мастерской, на стройке. Это руки общества.
То, что принесли арии, - не касты по рождению, а типы сознания людей, психологическая и профессиональная предрасположенность человека. Это уважение к природным талантам и наработкам Души. Это касается гармоничного устройства общества, а не «порядка», когда одни вверху, а другие снизу.
«В СССР существовало множество известных трудовых династий, которые прославились многолетним стажем, профессиональными достижениями и вкладом в развитие конкретных отраслей». Эту фразу мне выдала ИИ-Алиса, просмотрев множество источников. И далее – огромный перечень династий с совокупным стажем рабочих людей из одной семьи от 400 до 200 лет. Семьи были большими, знаменитыми не только на своём предприятии. Некоторые дети, у которых обнаруживалась склонность к науке или управленческой деятельности, становились учёными, руководителями и даже космонавтами, как Юрий Гагарин.
Его дед по отцу — крестьянин, потом плотник и столяр. Дед по матери — рабочий Путиловского завода, революционер. Отец — плотник, позже работал в школе фабрично‑заводского ученичества, одной из многих в системе учреждений профессионально‑технического образования СССР. Сам будущий первый космонавт планеты сначала закончил Люберецкое ремесленное училище, где получил специальность формовщика-литейщика. Далее - Саратовский индустриальный техникум. Опять же по специальности «литейное производство».
Можно бы и продолжать, но приведу свидетельство Эпохи СССР от самого Юрия Гагарина (цитату взял из статьи Захара Прилепина):
– Кто-то подсчитал, что мощность двигателей ракеты, которая вывела на орбиту краснозвёздный «Восток», равнялась собранной воедино в силе тяги всего конского поголовья дореволюционной России. Такое совпадение хотя и остроумно, но печально. Царская Россия не могла бы вырваться в космос... Чтобы подняться к звёздам, мало разорвать путы земного притяжения – нужно было прежде сбросить оковы, в которых томились до Октября труд, разум, душа человека! Недаром называли коммунаров «людьми, штурмующими небо»... Штурм космоса начался не 12 апреля 1961 года, когда человек увидел открытую Вселенную, и даже не 4 октября 1957 года, когда первый спутник оторвался от Земли. Всё началось с выстрела «Авроры», со штурма Зимнего.
Если вернуться к брахманам Индии, все из которых владеют санскритом, люди белые, с так называемой арийской гаплогруппой крови, увидим, что многие из Русов остались там и после походов. Гагарин говорит о силе тяги конского поголовья, а в те далёкие времена главной тягловой силой был вол. Так вот, фраза на санскрите «Вол стоял у ручья» и сегодня перевода на Русский не требует. А вот варновая система Индии уже вряд ли имеет что-то общее с оригиналом. Там даже появились неприкасаемые («далиты» или «угнетённые») — это группа каст, которая занимает самое низкое положение в традиционной кастовой иерархии. Они не входят в систему четырёх варн и считаются способными осквернять представителей более высоких каст, особенно брахманов. Далиты насчитывают более 200 миллионов человек. Их удел - «грязные» занятия: уборка мусора, дворов и улиц, ассенизаторские работы, забой скота и так далее. И едят они всякую дрянь.
Не наше ли это будущее, с учётом происходящего в РФ? Личинки чёрной мушки в пищу нам уже прописаны постановлением Мишустина. А в 2022 году Ксения Шойгу (на фото первая) принимала Главный военно-морской парад в Кронштадте. Адмиралы, офицеры и матросы отдавали ей честь! А потом, как писали блогеры, матерились и плевались: кто она такая? Отвечаю: представитель касты неприкасаемых. Но если в Индии эта каста - низшая, то в РФ – самая высокая! Попробуй кого тронь! Что касается МО, вспоминаю полковника советской военно-морской авиации Виктора Вакуленко (мир ему), который, уволившись из Армии, работал в Костроме:
- Что ты переживаешь за Армию? Настоящие офицеры оттуда ушли ещё при Сердюкове со словами «Честь имею»!
Напомню, что до 2007 года «военным» министром был Сергей Иванов. В кавычках потому, что он никакой не военный, а выходец из КГБ. Как ни старался генерал-полковник Леонид Ивашов, ещё советские генералы, ставшие министрами обороны в отколовшихся республиках, с Ивановым даже знакомиться не хотели. Далее - Анатолий Сердюков – (до 2012 года), который от армейской службы ещё дальше. Торгаш, окончил Ленинградский институт советской торговли.
…Что получается на выходе, когда торгаши и шудры оказываются у власти, видно уже и слепому. Но Сергей Кириенко, (при рождении Израитель) – явно не торгаш и не «шудра». Это управленец высшего эшелона, Герой России. Это звание присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Особо любопытным в Администрации объясняют, что Сергей Владиленович получил звание Героя Российской Федерации в марте 2018 года за заслуги в развитии атомной отрасли страны. Однако с 5 октября 2016 года этот Герой занимает должность первого заместителя Руководителя Администрации Президента. Указ о награждении был закрытым, такие указы обычно содержат сведения конфиденциального характера или государственную тайну. В СМИ высказывались предположения, что «подвиг» Кириенко - проведение президентских выборов 2018 года, где Владимир Путин одержал победу с рекордным результатом…
«Рекордов» в РФ полным-полно: в экономике, образовании, культуре, в военном деле… (Ну где ещё вы видели специальную военную операцию возрастом уже на пятый год?). Я другой такой страны не знаю, где лидеры так громко и часто говорят: «суверенитет», «суверенитет». Хотя «суверенность» мы ощущаем всей шкурой с 1991 года. Да и по атрибутам государственной власти. К примеру, только что отметили День Победы. Серовато и уныло, честно говоря. С маскировкой основателя мавзолея Государства-Победителя (Ленин), без упоминания имени Верховного Главнокомандующего Победы – генералиссимуса Сталина.
В День Победы, вернувшись с мероприятий, я включил телевизор, хотя давно уже
его не смотрю. Ба! Наш Президент сказал правду: «Именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и спас мир», — подчеркнул Путин. «Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией». И далее репортажи из разных городов и даже стран, вплоть до Африки. Везде несут портреты убитых и умерших Победителей. Один корреспондент на военном канале «Звезда» выдал: «Советского народа сейчас нет, но мы помним». Во как!
А кто я? Кто мои родственники и друзья на Северном Кавказе, фактически во всех республиках СССР, с которыми я в контакте? Тоже мёртвые, как и в разрешённом «Бессмертном полку»? Кто упразднил нас, живых потомков Победителей?
Кроме уже процитированных слов Путина из того, что вселяет оптимизм, нынче я увидел в День Победы много флагов Победы, и мало, в отличие от предыдущих лет, триколоров. Красные флаги не сняты с частных домов по сей день!
…Раз вымираем, рабочую силу завозим аж из Индии, которая по населению обгоняет уже Китай, стоит посмотреть, чему у них мы можем поучиться.
У нас знаковым событием стал массовый, немотивированный забой скота. Полиция вела себя точно так, как оккупанты-полицаи. И что? Человек, который по долгу службы мог одним росчерком пера не допустить предела беспредела в Новосибирской области, уже мёртв…
Известно, что Индия долгое время была колонией Англии. И все знают, кто такой Махатма Ганди. У Мохандаса Карамчанда Ганди не было должности в привычном понимании — он не занимал поста министра, президента или премьер министра. Но страну от гнёта освободил. Офицеры небольшой индийской армии перестали отдавать честь англичанам, люди перестали покупать английские товары и так далее. Без войны оккупанты были вынуждены убраться.
Интересно, что после беспредела со скотом люди в Сибири и на Алтае перестали покупать товары в одной из мощных сетей, по слухам связанной с одной из семей «неприкасаемых». Но не надолго. Кушать хочется всегда, а местных, отечественных товаров нет. Фирма вроде русская, а владелец, даже этнически русский, по факту - кровопивец. Капиталисты давно ведут зачистку любого из субъектов хозяйствования на Русской земле…
Ночь не может длиться вечно. Старая эпоха «разделяй и властвуй» уходит. По Ведам сейчас Утро Сварога, такого уровня космической перестройки на планете не было 26 тысяч лет. И каждый из нас стоит перед выбором: проснуться, вспомнить, кто он по типу сознания, какие Заветы Предков забыл, либо остаться на задворках чужой цивилизации и быть слитым в исторический унитаз.
Махатмами на Руси были Ленин и Сталин, что повлияло не только на жизнь местного населения, но и всей планеты. Сталина стараются стереть из памяти народов потому, что Державу он строил не по лекалам внука двух европейских раввинов, а по Тайному Проекту Русских Жрецов, по знаниям, полученным в сибирской ссылке, от сохранившихся Хранителей. И Парад Победы в Москве он не случайно назначил на 24 июня 1945 года. Был прогноз погоды, который оправдался: ливневый дождь. Парад можно было перенести, но Вождь этого не сделал. Потому что именно 24 июня всё мировое масонство тайно отмечает свой праздник – день Иоанна, покровителя «вольных каменщиков». Нате вам, сволочи!
Мы живём и строим по другим заветам!
Жаль, что размер статьи не позволяет сказать много. Потому в заключение напомню собственную статью от 15 октября 2023 «Ангелы» основателя МИ-6 и Русский Х-прибор». Всё начинается в мире невидимом, но там не заканчивается, поскольку Жизнь – это вечное, творческое и радостное. Гляньте на масонский символ, которым нахлобучили могилу Ельцина. Наше будущее?
Эдуард Наипов,
Кострома
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор соединяет Канта, мистику, историю, политику и социальную критику в единый публицистический нарратив. - Центральная линия текста: видимая реальность якобы определяется невидимыми духовными и метаисторическими силами. - Катастрофа Air India 171 используется как пример того, что, по мнению автора, материалистическое объяснение мира недостаточно. - Автор опирается на эзотерические источники вроде «Проекта Кассиопея» и трактует их как более глубокие, чем официальные расследования. - Древняя Индия в тексте описывается через призму «арийского» вмешательства, которое якобы принесло Веды, порядок и варновую систему. - Варны представлены не как жёсткие касты, а как естественные типы сознания и социальные функции. - Далее автор переносит эту схему на современность: утверждает, что власть должна принадлежать достойным по духу и предназначению, а не случайным или коррумпированным людям. - СССР описывается как пример общества, где социальная мобильность и уважение к труду были реализованы лучше. - Юрий Гагарин становится символом того, что народный, трудовой, советский проект был подлинно восходящим и созидательным. - Современная РФ у автора вызывает ощущение утраты суверенитета, исторической памяти и нравственной вертикали. - Победа в Великой Отечественной войне интерпретируется как достижение именно советского народа, а не абстрактного государства. - Автор видит в настоящем деградацию элит, подмену смыслов и социальную несправедливость. - В тексте есть мотив грядущего пробуждения Руси, возвращения к неким исконным заветам и к исторической миссии. - Ленин и Сталин представлены как фигуры почти метаисторического масштаба, сопоставимые с духовными вождями. - Финальный пафос статьи — выбор между пробуждением и растворением в чужой цивилизации.
Подробный выводПеред нами очень характерный текст переходной эпохи — не в историческом, а в психологическом смысле. Это не просто статья, а симптом. Симптом усталости от официальных объяснений, недоверия к институтам, тоски по цельной картине мира и одновременно жажды великого смысла. Когда человек не верит, что происходящее можно объяснить только бюрократией, экономикой, техникой и PR, он начинает собирать свою метафизику из всего подряд: из Канта, Вед, советской ностальгии, геополитики, эзотерики, мифов о скрытых жрецах и нравственного негодования. Именно это мы здесь и видим. Если смотреть на текст строго аналитически, он устроен как сцепка трёх уровней: 1. Мистический уровень — ангелы, невидимый мир, духовные причины событий. 2. Историософский уровень — древние арии, Веды, скрытые жрецы, особая миссия Руси. 3. Политико-социальный уровень — критика современной российской элиты, защита советского наследия, тема Победы и народного достоинства. Это интересная конструкция, потому что она отвечает не столько на вопрос «что произошло?», сколько на вопрос «почему мир ощущается неправильным?». В этом смысле статья психологически понятна. Когда реальность фрагментирована, человеку хочется вернуть ей вертикаль. Одни ищут её в науке, другие — в религии, третьи — в национальной мифологии, четвёртые смешивают всё сразу. Автор идёт именно этим путём. Но если отделять экзистенциальную правду от фактической достоверности, картина становится сложнее.
Что в тексте действительно цепляетУ автора есть несколько сильных интуиций: - Люди живут не только фактами, но и смыслами. Это верно. Политика, война, память, идентичность — всё это питается символами. - Общество разрушается, когда элита теряет внутреннюю легитимность. Тоже верно. Если правящие фигуры воспринимаются как случайные, паразитические или чуждые, начинается эрозия доверия. - Память о Победе нельзя полностью выхолостить. Это особенно точно. Когда история превращается в декорацию, народ чувствует фальшь. - Труд и достоинство простого человека имеют фундаментальную ценность. Это, пожалуй, самая здравая и живая линия текста. Здесь автор попадает в нерв. Он чувствует, что современная публичная реальность часто похожа на спектакль, где символы ещё стоят, а внутренний огонь уже ослаб. И это ощущение не надумано.
Где текст становится уязвимымПроблема начинается там, где жажда глубины подменяет проверяемость. Автор берет несколько разных типов утверждений и ставит их в один ряд, как будто они одинаково надёжны: - исторические сведения, - политические оценки, - эзотерические откровения, - мифологические реконструкции, - эмоциональные выводы. Но это не одно и то же. Например, ссылка на авиакатастрофу и заявление, что её причина «за пределами материалистического сознания», — это уже не анализ, а метафизическое присвоение трагедии. Здесь возникает этическая проблема. Там, где есть гибель людей, особенно важно различать: - то, что известно; - то, что предполагается; - то, во что кому-то хочется верить. Иначе скорбь становится топливом для мифа. Это старая человеческая привычка: если событие ужасно, значит, и причина должна быть космически значимой. Но в реальности ужас может происходить и из-за вполне земных вещей — ошибки, поломки, халатности, системного сбоя. Мир часто страшнее именно своей будничностью, а не демонизмом.
О варнах, кастах и социальной природе человекаОдна из самых интересных частей текста — попытка развести изначальную варновую идею и её позднее вырождение в жёсткую кастовость. В этом есть рациональное зерно. Действительно, во многих культурах существовали представления о том, что люди различаются по склонностям: - одни тянутся к знанию, - другие — к защите и управлению, - третьи — к ремеслу и обмену, - четвёртые — к исполнительскому, практическому труду. Если понимать это как психологию способностей, а не как иерархию человеческой ценности, идея рабочая. Современный язык сказал бы: речь о профориентации, типах мотивации, когнитивных стилях, темпераментах, социальных функциях. В этом смысле древние схемы иногда напоминают раннюю, символическую социологию. Но текст делает характерную ошибку: он хочет взять из древней модели смысл и порядок, но недооценивает, как быстро любая подобная схема превращается в инструмент закрепления привилегий. История показывает: идея «естественного места» почти всегда соблазняет тех, кто уже сидит наверху. Поэтому критика кастовости справедлива, но идеализация «правильной иерархии по духу» тоже опасна. Кто будет определять, у кого какой дух? По каким критериям? Кто проверит проверяющих? Это вообще одна из вечных ловушек цивилизаций: они хотят порядка, но порядок легко становится застывшей неправдой.
СССР в тексте — не только история, но и архетипОбраз СССР здесь важен не как набор конкретных институтов, а как миф о вертикальной социальной справедливости. Автор видит в советском проекте мир, где: - труд был уважаем, - простое происхождение не мешало росту, - государство вело народ вверх, - космос был не рекламой, а судьбой. Это очень сильный образ. И он понятен. Советский проект действительно дал миллионам людей беспрецедентный канал восхождения. Но и здесь важно не идеализировать. Любая большая система содержит не только свет, но и тень. Иначе мы снова меняем реальность на икону. Впрочем, у статьи есть тонкое место: автор, сам того не замечая, мыслит почти как инженер сложных систем. Он говорит не просто о власти, а о согласовании функций общества. Это напоминает и Платона, и индийскую традицию, и советское представление о кадрах, и современные идеи о компетентности институтов. Разница лишь в языке. Где-то это «варны», где-то «меритократия», где-то «функциональные элиты». По сути вопрос один: кто должен принимать решения и почему именно он?
Победа как поле борьбы за реальностьСамая сильная часть текста — про Победу. Потому что здесь исчезает часть экзотики, и остаётся живая боль за память. Автор указывает на важную вещь: память можно сохранять формально и одновременно разрушать содержательно. Можно праздновать, но вычищать имена. Можно говорить «гордимся», но бояться признать, кто именно победил и каким историческим строем это было обеспечено. Можно нести портреты мёртвых и при этом лишать субъектности живых наследников. Это глубокая проблема. История — не только о прошлом, но и о том, кто имеет право называться продолжателем. Поэтому спор о Победе — это всегда спор не о 1945-м, а о настоящем. Кто сегодня наследует советскому народу? Государство? Народ? Память? Символ? Или никто? Автор болезненно чувствует разрыв между официальной риторикой и внутренней правдой исторического опыта. В этом он не одинок.
Главная двойственность статьиТекст одновременно: - ищет освобождение от лжи, - и сам производит новые мифы. Это не повод его просто отвергнуть. Скорее, это повод читать его как документ времени. В нём много спорного, недоказуемого и местами откровенно конспирологического. Но также в нём есть реальное человеческое усилие не смириться с плоской картиной мира. И здесь возникает философски интересный момент. Человек не выносит бессмысленной реальности. Если официальные нарративы кажутся фальшивыми, он создаёт альтернативные. Иногда они ближе к истине, иногда дальше. Но сам импульс понятен: душа ищет не просто информацию, а такой порядок мира, в котором страдание, история и жертва не были бы случайной пылью. Это почти религиозная потребность. И она не исчезает даже в эпоху алгоритмов и расследований. В каком-то смысле конспирология — это секулярная теодицея: попытка объяснить зло наличием скрытой воли, а не хаоса, инерции и человеческой ограниченности.
ИтогСтатья сильна как эмоционально-историософский манифест, но слаба как проверяемый анализ. В ней есть подлинная боль за утрату достоинства, памяти, социальной правды и народного суверенитета. Есть интересная попытка осмыслить общество через типы сознания и функции. Есть защита труда и советского восходящего проекта. Но всё это переплетено с крайне сомнительными историческими, расовыми, эзотерическими и конспирологическими утверждениями. Если читать этот текст мудро, стоит вынести из него не буквальность мифа, а нерв вопроса: - кто формирует смыслы общества; - почему народ так легко отрывают от его исторической субъектности; - как отличить живую традицию от идеологической декорации; - можно ли построить общество, где разные способности людей будут признаны без унижения и без паразитической кастовости; - и что делать, когда официальная версия мира больше не вызывает доверия. В конечном счёте текст говорит не столько об ангелах, кастах или Победе, сколько о человеческой потребности жить в мире, где история не унижает достоинство, власть не выглядит случайной, а память не превращается в реквизит. И, пожалуй, самый важный вопрос здесь такой: когда мы отвергаем навязанные иллюзии, способны ли мы приблизиться к реальности — или просто создаём миф, который утешает нас лучше прежнего?