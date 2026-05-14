«Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звёздное небо надо мной и моральный закон во мне». Эту фразу, публично высказанную Иммануилом Кантом ещё в 1788 году, философы и психологи всего мира буквально утаскали. Но только единицы помнят реальную историю, рассказанную знаменитым философом из личных наблюдений за аристократией Европы. Известно, что даже короли там не мылись. Блюдечко на карточном столе было обычным атрибутом. Сюда складывали вшей, которые выпадали из шевелюр. Иммануил этот факт превратил в метафору. Суть в том, что вши жили-поживали в волосяном покрове головы одного из дворян и думали, что они единственные не только на этой «планете», но и во всём мироздании. Но вот аристократ наклонился к картам, коснулся головой с другим «избранным» и вши увидели, что и там обитают такие же существа. Шок! Открытие: оказывается в Мироздании их сообщество не единственное…

И вот свежий факт. Это авиакатастрофа Boeing Air India 171, случившаяся 12 июня

2025 года в Индии. На борту было 242 человека, выжил только один. Идёт расследование, которое пока не привело к чётким выводам. И не приведёт, поскольку причина за пределами материалистического сознания.

Её обнародовали только в Проекте «Кассиопея», который уже давно действует в России. Народ! Капитан судна Сумит Сабхарвал хотел помочь маме, которая умирала мучительно. Молился Кришне, но бесполезно. Обратился к людям, которые делают ритуалы с богиней Кали. Уже после смерти матери к Сумиту во сне стали приходить «ангелы», которые рассказали, что она в аду и очень мучается. Чтобы помочь, по их совету пилот принес в жертву чёрного петуха. За пять дней до полёта «ангелы» пообещали, что если дашь возможность одному из нас «порулить», мы тебе дадим возможность встретиться с душой матери и помочь ей. Согласился. Перед рейсом был спокоен, в хорошем настроении. Прошёл все процедуры физической и психологической проверки. Но когда сел в кресло пилота, за спиной почувствовал мощное существо. Когда получили разрешение на взлёт, обнаружил потерю контроля над телом. И как со стороны увидел, что рука его поднимается и отключает двигатели. Второй пилот отжал кнопки обратно, но было поздно…

Проект „Кассиопея“ в интернете доступен всем. Но я совсем не об этом, а про Цивилизацию, которая всегда была в контакте с Землёй и Космосом, с миром невидимым. Про ту, в которой реальностью правят смыслы, зарождающиеся Свыше по Плану Творца.

Саньтии Веды Перуна в далёком прошлом говорят об Индии ещё в будущем времени. Дравидия – так в Далёкие времена Расичи называли древнюю Индию, по названию самого многочисленного народа – дравидов. В этой стране племена дравидов и нагов принадлежали к негроидным народам и поклонялись Кали-Ма – Чёрной Матери. В их обряды входили человеческие жертвоприношения. И всё это мракобесие прекратили пришельцы из Беловодья. Это северо-восток Руси.

Первый Поход начался в 2692году до н.э. Появление древнеиндийской цивилизации было следствием этого х’Арийского похода в Дравидию Родов Расы Великой. По Индийским преданиям Семь Белых Учителей (Риши), пришедшие из-за Северных высоких гор (Гималаи), принесли местному населению Веды и новую Ведическую Веру, дабы прекратили они приносить кровавые жертвы.

Во время Второго Похода в Дравидию (2006 год до рождения Христа) Хан Уман, Верховный Жрец Светлого культа Богини Тары был назначен Духовным советником Царя дравидов. Пришелец из Сибири! Дравидам и нагам были даны Знания, духовные и научные.

Ведическая традиция, которую сейчас называют индийской, описывает четыре Варны. Брахманы (те, кто знает). Философы, жрецы, ученые, целители, учителя. Их задача — видеть цель, генерировать идеи и смыслы. Кшатрии (те, кто защищает и управляет). Воины, правители, судьи. Их задача — отвечать за благополучие общины, народа, защищать и применять закон. Вайшьи (те, кто создаёт). Земледельцы, ремесленники, купцы, предприниматели. Их задача — производить материальные блага, организовывать производство. И, наконец,

Шудры (те, кто обслуживает). Рабочие, исполнители. Их задача — выполнять конкретную работу под руководством других. Это честный и уважаемый труд.

Шудра незаменим в поле, в мастерской, на стройке. Это руки общества.

То, что принесли арии, - не касты по рождению, а типы сознания людей, психологическая и профессиональная предрасположенность человека. Это уважение к природным талантам и наработкам Души. Это касается гармоничного устройства общества, а не «порядка», когда одни вверху, а другие снизу.

«В СССР существовало множество известных трудовых династий, которые прославились многолетним стажем, профессиональными достижениями и вкладом в развитие конкретных отраслей». Эту фразу мне выдала ИИ-Алиса, просмотрев множество источников. И далее – огромный перечень династий с совокупным стажем рабочих людей из одной семьи от 400 до 200 лет. Семьи были большими, знаменитыми не только на своём предприятии. Некоторые дети, у которых обнаруживалась склонность к науке или управленческой деятельности, становились учёными, руководителями и даже космонавтами, как Юрий Гагарин.

Его дед по отцу — крестьянин, потом плотник и столяр. Дед по матери — рабочий Путиловского завода, революционер. Отец — плотник, позже работал в школе фабрично‑заводского ученичества, одной из многих в системе учреждений профессионально‑технического образования СССР. Сам будущий первый космонавт планеты сначала закончил Люберецкое ремесленное училище, где получил специальность формовщика-литейщика. Далее - Саратовский индустриальный техникум. Опять же по специальности «литейное производство».

Можно бы и продолжать, но приведу свидетельство Эпохи СССР от самого Юрия Гагарина (цитату взял из статьи Захара Прилепина):

– Кто-то подсчитал, что мощность двигателей ракеты, которая вывела на орбиту краснозвёздный «Восток», равнялась собранной воедино в силе тяги всего конского поголовья дореволюционной России. Такое совпадение хотя и остроумно, но печально. Царская Россия не могла бы вырваться в космос... Чтобы подняться к звёздам, мало разорвать путы земного притяжения – нужно было прежде сбросить оковы, в которых томились до Октября труд, разум, душа человека! Недаром называли коммунаров «людьми, штурмующими небо»... Штурм космоса начался не 12 апреля 1961 года, когда человек увидел открытую Вселенную, и даже не 4 октября 1957 года, когда первый спутник оторвался от Земли. Всё началось с выстрела «Авроры», со штурма Зимнего.

Если вернуться к брахманам Индии, все из которых владеют санскритом, люди белые, с так называемой арийской гаплогруппой крови, увидим, что многие из Русов остались там и после походов. Гагарин говорит о силе тяги конского поголовья, а в те далёкие времена главной тягловой силой был вол. Так вот, фраза на санскрите «Вол стоял у ручья» и сегодня перевода на Русский не требует. А вот варновая система Индии уже вряд ли имеет что-то общее с оригиналом. Там даже появились неприкасаемые («далиты» или «угнетённые») — это группа каст, которая занимает самое низкое положение в традиционной кастовой иерархии. Они не входят в систему четырёх варн и считаются способными осквернять представителей более высоких каст, особенно брахманов. Далиты насчитывают более 200 миллионов человек. Их удел - «грязные» занятия: уборка мусора, дворов и улиц, ассенизаторские работы, забой скота и так далее. И едят они всякую дрянь.

Не наше ли это будущее, с учётом происходящего в РФ? Личинки чёрной мушки в пищу нам уже прописаны постановлением Мишустина. А в 2022 году Ксения Шойгу (на фото первая) принимала Главный военно-морской парад в Кронштадте. Адмиралы, офицеры и матросы отдавали ей честь! А потом, как писали блогеры, матерились и плевались: кто она такая? Отвечаю: представитель касты неприкасаемых. Но если в Индии эта каста - низшая, то в РФ – самая высокая! Попробуй кого тронь! Что касается МО, вспоминаю полковника советской военно-морской авиации Виктора Вакуленко (мир ему), который, уволившись из Армии, работал в Костроме:

- Что ты переживаешь за Армию? Настоящие офицеры оттуда ушли ещё при Сердюкове со словами «Честь имею»!

Напомню, что до 2007 года «военным» министром был Сергей Иванов. В кавычках потому, что он никакой не военный, а выходец из КГБ. Как ни старался генерал-полковник Леонид Ивашов, ещё советские генералы, ставшие министрами обороны в отколовшихся республиках, с Ивановым даже знакомиться не хотели. Далее - Анатолий Сердюков – (до 2012 года), который от армейской службы ещё дальше. Торгаш, окончил Ленинградский институт советской торговли.

…Что получается на выходе, когда торгаши и шудры оказываются у власти, видно уже и слепому. Но Сергей Кириенко, (при рождении Израитель) – явно не торгаш и не «шудра». Это управленец высшего эшелона, Герой России. Это звание присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Особо любопытным в Администрации объясняют, что Сергей Владиленович получил звание Героя Российской Федерации в марте 2018 года за заслуги в развитии атомной отрасли страны. Однако с 5 октября 2016 года этот Герой занимает должность первого заместителя Руководителя Администрации Президента. Указ о награждении был закрытым, такие указы обычно содержат сведения конфиденциального характера или государственную тайну. В СМИ высказывались предположения, что «подвиг» Кириенко - проведение президентских выборов 2018 года, где Владимир Путин одержал победу с рекордным результатом…

«Рекордов» в РФ полным-полно: в экономике, образовании, культуре, в военном деле… (Ну где ещё вы видели специальную военную операцию возрастом уже на пятый год?). Я другой такой страны не знаю, где лидеры так громко и часто говорят: «суверенитет», «суверенитет». Хотя «суверенность» мы ощущаем всей шкурой с 1991 года. Да и по атрибутам государственной власти. К примеру, только что отметили День Победы. Серовато и уныло, честно говоря. С маскировкой основателя мавзолея Государства-Победителя (Ленин), без упоминания имени Верховного Главнокомандующего Победы – генералиссимуса Сталина.

В День Победы, вернувшись с мероприятий, я включил телевизор, хотя давно уже

его не смотрю. Ба! Наш Президент сказал правду: «Именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и спас мир», — подчеркнул Путин. «Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией». И далее репортажи из разных городов и даже стран, вплоть до Африки. Везде несут портреты убитых и умерших Победителей. Один корреспондент на военном канале «Звезда» выдал: «Советского народа сейчас нет, но мы помним». Во как!

А кто я? Кто мои родственники и друзья на Северном Кавказе, фактически во всех республиках СССР, с которыми я в контакте? Тоже мёртвые, как и в разрешённом «Бессмертном полку»? Кто упразднил нас, живых потомков Победителей?

Кроме уже процитированных слов Путина из того, что вселяет оптимизм, нынче я увидел в День Победы много флагов Победы, и мало, в отличие от предыдущих лет, триколоров. Красные флаги не сняты с частных домов по сей день!

…Раз вымираем, рабочую силу завозим аж из Индии, которая по населению обгоняет уже Китай, стоит посмотреть, чему у них мы можем поучиться.

У нас знаковым событием стал массовый, немотивированный забой скота. Полиция вела себя точно так, как оккупанты-полицаи. И что? Человек, который по долгу службы мог одним росчерком пера не допустить предела беспредела в Новосибирской области, уже мёртв…

Известно, что Индия долгое время была колонией Англии. И все знают, кто такой Махатма Ганди. У Мохандаса Карамчанда Ганди не было должности в привычном понимании — он не занимал поста министра, президента или премьер министра. Но страну от гнёта освободил. Офицеры небольшой индийской армии перестали отдавать честь англичанам, люди перестали покупать английские товары и так далее. Без войны оккупанты были вынуждены убраться.

Интересно, что после беспредела со скотом люди в Сибири и на Алтае перестали покупать товары в одной из мощных сетей, по слухам связанной с одной из семей «неприкасаемых». Но не надолго. Кушать хочется всегда, а местных, отечественных товаров нет. Фирма вроде русская, а владелец, даже этнически русский, по факту - кровопивец. Капиталисты давно ведут зачистку любого из субъектов хозяйствования на Русской земле…

Ночь не может длиться вечно. Старая эпоха «разделяй и властвуй» уходит. По Ведам сейчас Утро Сварога, такого уровня космической перестройки на планете не было 26 тысяч лет. И каждый из нас стоит перед выбором: проснуться, вспомнить, кто он по типу сознания, какие Заветы Предков забыл, либо остаться на задворках чужой цивилизации и быть слитым в исторический унитаз.

Махатмами на Руси были Ленин и Сталин, что повлияло не только на жизнь местного населения, но и всей планеты. Сталина стараются стереть из памяти народов потому, что Державу он строил не по лекалам внука двух европейских раввинов, а по Тайному Проекту Русских Жрецов, по знаниям, полученным в сибирской ссылке, от сохранившихся Хранителей. И Парад Победы в Москве он не случайно назначил на 24 июня 1945 года. Был прогноз погоды, который оправдался: ливневый дождь. Парад можно было перенести, но Вождь этого не сделал. Потому что именно 24 июня всё мировое масонство тайно отмечает свой праздник – день Иоанна, покровителя «вольных каменщиков». Нате вам, сволочи!

Мы живём и строим по другим заветам!

Жаль, что размер статьи не позволяет сказать много. Потому в заключение напомню собственную статью от 15 октября 2023 «Ангелы» основателя МИ-6 и Русский Х-прибор». Всё начинается в мире невидимом, но там не заканчивается, поскольку Жизнь – это вечное, творческое и радостное. Гляньте на масонский символ, которым нахлобучили могилу Ельцина. Наше будущее?

Эдуард Наипов,

Кострома