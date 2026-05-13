РОБОТЫ ОТБЕРУТ 50% РАБОТЫ! Как выжить в 2030 году? | Коммунизм как позитивный сценарий будущего
Вторая часть конференции по цифровому социализму разбирает, как шестой технологический уклад уже меняет труд и власть — от беспилотников на трассе М‑11 и безлюдных складов до кейса кооператива Mondragon и проекта таксистского самоуправления CoopRide. Леонид Галкин объясняет, почему ИИ оставит вместо десяти трактористов одного инженера и что делать с «лишними людьми», Александра Драницына обсуждает мотивацию в мире закрытых базовых потребностей, а Тимур Галеев показывает, как 15‑минутные города и шеринговая экономика становятся базисом цифрового социализма. В финале участники формулируют «войну архитектур»: цифровой фашизм против цифрового коммунизма и роль открытого кода в проектировании незамыкаемой инфраструктуры.
00:00:20 — От ИИ‑сервисов к рабочему самоуправлению: опыт проектирования на практике.
00:01:22 — 6‑й техноуклад в действии: беспилотники на М‑11 и полностью безлюдные склады.
00:04:31 — Математика замещения: почему 10 трактористов сменит один инженер.
00:05:01 — Где робот бессилен: управление, ответственность и «социальные агенты».
00:06:51 — «Лишние люди»: как капитализм выбрасывает тех, кого заменил ИИ.
00:09:03 — Mondragon (Испания): переподготовка, выравнивание прибыли и сохранение занятости.
00:11:46 — Низовые коллективные предприятия вместо вечного ожидания «реформ сверху».
00:12:20 — Будущее: 4‑часовой рабочий день и один коллектив на всю жизнь.
00:18:36 — Профессиональные ассоциации и CoopRide: таксисты против Uber.
00:22:40 — Социалистическая экосистема: ростки нового класса уже сегодня.
00:24:40 — «Рубильник» и сырьё: почему владение ресурсами важнее владения кодом.
00:28:10 — Почему классические коммуны не заходят «зумерам» и что такое эвент‑коммуны.
00:33:20 — Колпакиди: почему «освобождённые районы» не заменят политическую борьбу.
00:36:46 — Цифровой фашизм vs цифровой коммунизм: за какой путь идёт борьба в 2026‑м.
00:41:45 — Вопрос №1: почему лозунг «каждому по потребностям» в 2026 году — ошибка.
00:44:31 — Эгалитарные системы как ответ на сверхпроизводительность труда.
00:46:41 — Вопрос №2: что будет мотивировать людей, когда базовые потребности закрыты.
00:48:58 — Вопрос №3: зачем нужен мирный переход, чтобы сохранить инфраструктуру.
00:54:24 — Экономика как распределение ограниченного на бесконечное.
00:56:00 — 15‑минутные города и реинкарнация советского микрорайона.
00:57:29 — Шеринговая экономика: автомобиль как общественный фонд (пример Ефремова).
01:01:25 — Психология «потока»: труд как удовольствие и самоидентификация.
01:04:56 — Мушкеты против рыцарей: как новая техника уничтожает старые элиты.
01:10:24 — Жизнетворчество: от избегания неудач к созидательной мотивации.
01:14:25 — 6‑й техноуклад как зеркальный откат неолитической революции.
01:16:52 — Железная пята vs цифровой коммунизм: роль протоколов и open source.
01:17:32 — Главная задача левых: проектирование «незамыкаемой» инфраструктуры производства.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается социальный кризис труда на фоне перехода к шестому технологическому укладу. - Главный тезис: ИИ, роботизация и беспилотные системы не уничтожат труд полностью, но резко сократят потребность в людях во многих производственных цепочках. - Наиболее уязвимы сферы: - транспорт, - промышленное производство, - часть торговли, - строительство, - низкоквалифицированный сервисный труд. - По оценке докладчика, в ближайшее десятилетие технологии могут затронуть 40–50% труда. - При капиталистической организации экономики это ведет к появлению “лишних людей”: избытку рабочей силы, падению зарплат, маргинализации части населения. - При этом новый технологический уклад требует более квалифицированных работников, а система образования не успевает или не мотивирована их готовить. - Исторический пример решения подобной задачи — индустриализация СССР, когда высвобожденный труд переводился через образование в новые отрасли. - В качестве современного примера приводится кооперативная корпорация Mondragon: - переподготовка кадров, - перераспределение прибыли, - централизованное создание новых предприятий. - Основной вывод первой части: чтобы технологический прогресс служил обществу, общество должно владеть высокотехнологичными средствами производства. - Предлагаемый низовой путь — создание самоуправляемых коллективных предприятий, принадлежащих самим трудящимся. - Характеристики такой модели: - частичная занятость, - устойчивые трудовые коллективы, - самоуправление, - использование высоких технологий, - стремление закрывать полную цепочку создания стоимости. - Важная идея: труд будущего — это не обязательно один человек и одно рабочее место на всю жизнь, а несколько форм занятости, распределенных во времени. - Обсуждаются формы объединения таких организаций: - профессиональные ассоциации, - территориальные ассоциации, - проектные/задачно-ориентированные объединения, - будущая “социалистическая экосистема”. - Участники подчеркивают, что речь не о мгновенном построении коммунизма, а о создании “ростков будущего” внутри настоящего. - Поднимаются три стратегических вопроса: 1. как жить в условиях бесконечных потребностей и ограниченных ресурсов; 2. что будет мотивировать людей трудиться при удовлетворении базовых потребностей; 3. возможен ли мирный переход к новому общественному устройству. - Среди ответов звучат идеи: - равноправные эгалитарные системы, - замкнутые циклы производства и переработки, - шеринговая экономика, - 15-минутный город, - труд как творчество и самореализация, - необходимость мирного, но срочного перехода. - Финальная рамка беседы: если новые средства производства останутся в частных руках, возможен сценарий цифрового контроля и нового неравенства; если станут общественными — откроется путь к более справедливому обществу.
Подробный выводВ данной лекции затронута одна из самых болезненных тем современности: что происходит с человеком, когда техника становится производительнее самого человека. И здесь важно не впасть ни в технооптимистическую эйфорию, ни в апокалиптическую панику. Докладчики, при всей идеологической окраске выступлений, пытаются нащупать именно структурную проблему: кризис возникает не потому, что роботы “злые”, а потому что старые социальные отношения оказываются несовместимыми с новыми производительными силами. Это, по сути, старая марксовская мысль, но в новом цифровом костюме. Если раньше машина усиливала рабочего, то теперь алгоритм, робот и автономная система начинают вытеснять исполнителя из самой ткани производства. Не полностью — и это важная оговорка. Человек не исчезает, но его роль смещается в сторону: - управления, - контроля, - ответственности, - проектирования, - настройки, - межчеловеческого взаимодействия. То есть труд не пропадает, а меняет плотность, форму и распределение. И именно здесь появляется трещина: экономика все еще требует, чтобы человек продавал свое рабочее время, но технология уже не нуждается в таком количестве этого времени. Возникает парадокс: общество может производить больше, а значительная часть людей становится экономически ненужной. В этом и состоит настоящий нерв беседы.
В чем сила этой позицииСильная сторона выступления в том, что оно не сводит проблему к примитивному “роботы всех заменят”. Напротив, звучит более точная мысль: технологии сокращают общий объем необходимого человеческого труда. Это ближе к реальности. История механизации сельского хозяйства, автоматизации промышленности и цифровизации офиса уже это показывала. Теперь тот же процесс ускоряется в логистике, аналитике, сервисе, производстве, даже в интеллектуальных профессиях. Еще одна сильная сторона — попытка соединить: - технологический анализ, - социальную психологию, - политэкономию, - организационные формы будущего. Это ценно, потому что сами по себе технологии ничего не “решают”. Они как нож: им можно приготовить хлеб, а можно ранить. Все зависит от формы власти, распределения доступа и целей использования. В этом смысле выступающие правы: вопрос не только в том, что может ИИ, а в том, кому принадлежит ИИ-инфраструктура.
Где здесь философская глубинаЕсли смотреть глубже, беседа посвящена не просто рынку труда, а смыслу человеческой нужности. Капиталистическая логика приучила нас связывать достоинство человека с его продаваемой функцией. Пока ты нужен рынку — ты вроде бы признан. Если рынок обходит тебя стороной — ты становишься как будто избыточным. Это очень жесткая, почти метафизическая травма современности. Но ведь человек не равен своей “рыночной полезности”. И здесь выступающие, пусть и через язык кооперативов, самоуправления и социализма, пробуют сказать нечто глубже: нужно такое общество, в котором право на жизнь не будет зависеть от того, насколько выгодно тебя нанимать. Это важный поворот. Он напоминает о различии между: - ценностью человека, - и стоимостью его труда на рынке. Они не совпадают. И весь кризис XXI века может оказаться кризисом именно этого смешения.
О самоуправляемых организацияхПредложение строить коллективные, самоуправляемые предприятия — не магическое решение, но интересная практическая гипотеза. Особенно важны здесь несколько мыслей: 1. Частичная занятость Это выглядит очень современно. Если технологии действительно уменьшают необходимое рабочее время, то логично не держаться за восьмичасовой день как за священную корову индустриальной эпохи. 2. Постоянный трудовой коллектив как ценность Это тонкое наблюдение. В обычной рыночной модели коллектив часто рассматривается как случайная сборка заменяемых единиц. Но реальность показывает, что сработанность, доверие и совместная память повышают устойчивость и качество работы. 3. Переподготовка как внутренний механизм системы Не просто “ищи сам, где переучиться”, а встроенная обязанность экономической структуры. 4. Ассоциации и экосистемы Здесь чувствуется попытка мыслить не отдельным кооперативом-островком, а сетью. И это, возможно, наиболее реалистично: одиночная альтернатива почти всегда проигрывает платформенному капиталу, а сеть уже может конкурировать.
Но есть и слабые местаПри всей интересности идеи, в ней есть уязвимости. - Масштабирование. Хорошо работающая кооперативная модель в одной нише не гарантирует ее устойчивости в масштабе страны. - Конкуренция с капиталом. У крупных корпораций больше резервов, доступа к сырью, лоббистских возможностей, возможностей демпинга и захвата рынка. - Дисциплина и конфликты. Самоуправление прекрасно звучит, но люди не ангелы. Любая горизонтальная система сталкивается с проблемами: - скрытой иерархии, - эмоционального выгорания, - конфликтов, - размывания ответственности. - Доступ к инфраструктуре и сырью. Этот вопрос в беседе прозвучал, и он ключевой. Можно иметь прекрасную модель отношений, но если у тебя нет энергии, оборудования, земли, вычислительных мощностей или каналов поставки, твоя свобода останется локальной и хрупкой. То есть идея жизнеспособна как лаборатория будущего, но не как автоматическая формула спасения.
О мотивации труда без нуждыЭто один из самых интересных моментов обсуждения. Что будет заставлять людей трудиться, если базовые потребности закрыты? Здесь звучат разные ответы: - стремление к развитию, - творчество, - самоидентификация, - участие в значимом деле, - психологическая потребность в структуре и деятельности. И это выглядит правдоподобно. Не все, что делает человек, рождается из страха голода. Более того, лучшие человеческие достижения часто возникают не из нужды, а из избытка внутренней энергии. Наука, искусство, философия, инженерное творчество — это не только способ выжить, но и способ выйти за пределы выживания. Однако и тут нужна честность: не все люди автоматически расцветают при снятии внешнего давления. Некоторые действительно теряются, распадаются, уходят в пассивность. Значит, проблема не только в экономике, но и в культуре субъекта. Свобода требует внутренней формы. Без нее из освобождения труда можно получить не творческое общество, а общество рассеянности, зависимости и цифрового усыпления.
Главный нерв: коммунизм или цифровой феодализмЕсли отбросить лозунги, то в центре беседы стоит очень современная дилемма: - либо автоматизация освобождает человека, - либо автоматизация делает человека еще более зависимым. Это похоже на ситуацию с огнем: он может греть дом, а может его сжечь. Технология не нейтральна в социальном смысле, потому что она встраивается в отношения собственности и контроля. Поэтому идея, что ИИ сам по себе принесет благополучие, наивна. Но и идея, что ИИ сам по себе несет только зло, тоже поверхностна. Вернее будет так: ИИ усиливает ту социальную логику, в которую встроен. В логике прибыли — усиливает концентрацию. В логике общественного блага — может усиливать освобождение.
ИтогБеседа посвящена не столько “роботам”, сколько пересборке общественного договора. Ее основной посыл можно выразить так: Предлагаемый ответ — развитие самоуправляемых, коллективных, сетевых форм экономики — нельзя считать завершенной истиной. Скорее это одна из возможных практических троп, попытка не просто критиковать будущее, а начать его прототипировать. И в этом есть достоинство: лучше несовершенный поиск формы, чем пассивное ожидание спасения “сверху”. Если смотреть совсем по-человечески, то за всеми словами о техноукладах скрывается простой вопрос: сможем ли мы сделать так, чтобы рост мощности машин не уменьшал человека, а раскрывал его? И, возможно, самый важный вопрос после этого видео звучит так: если труд перестает быть главным условием выживания, то на чем тогда должно строиться человеческое достоинство — на собственности, на пользе, на свободе, или на чем-то более глубоком?