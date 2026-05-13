Вторая часть конференции по цифровому социализму разбирает, как шестой технологический уклад уже меняет труд и власть — от беспилотников на трассе М‑11 и безлюдных складов до кейса кооператива Mondragon и проекта таксистского самоуправления CoopRide. Леонид Галкин объясняет, почему ИИ оставит вместо десяти трактористов одного инженера и что делать с «лишними людьми», Александра Драницына обсуждает мотивацию в мире закрытых базовых потребностей, а Тимур Галеев показывает, как 15‑минутные города и шеринговая экономика становятся базисом цифрового социализма. В финале участники формулируют «войну архитектур»: цифровой фашизм против цифрового коммунизма и роль открытого кода в проектировании незамыкаемой инфраструктуры.

00:00:20 — От ИИ‑сервисов к рабочему самоуправлению: опыт проектирования на практике.

00:01:22 — 6‑й техноуклад в действии: беспилотники на М‑11 и полностью безлюдные склады.

00:04:31 — Математика замещения: почему 10 трактористов сменит один инженер.

00:05:01 — Где робот бессилен: управление, ответственность и «социальные агенты».

00:06:51 — «Лишние люди»: как капитализм выбрасывает тех, кого заменил ИИ.

00:09:03 — Mondragon (Испания): переподготовка, выравнивание прибыли и сохранение занятости.

00:11:46 — Низовые коллективные предприятия вместо вечного ожидания «реформ сверху».

00:12:20 — Будущее: 4‑часовой рабочий день и один коллектив на всю жизнь.

00:18:36 — Профессиональные ассоциации и CoopRide: таксисты против Uber.

00:22:40 — Социалистическая экосистема: ростки нового класса уже сегодня.

00:24:40 — «Рубильник» и сырьё: почему владение ресурсами важнее владения кодом.

00:28:10 — Почему классические коммуны не заходят «зумерам» и что такое эвент‑коммуны.

00:33:20 — Колпакиди: почему «освобождённые районы» не заменят политическую борьбу.

00:36:46 — Цифровой фашизм vs цифровой коммунизм: за какой путь идёт борьба в 2026‑м.

00:41:45 — Вопрос №1: почему лозунг «каждому по потребностям» в 2026 году — ошибка.

00:44:31 — Эгалитарные системы как ответ на сверхпроизводительность труда.

00:46:41 — Вопрос №2: что будет мотивировать людей, когда базовые потребности закрыты.

00:48:58 — Вопрос №3: зачем нужен мирный переход, чтобы сохранить инфраструктуру.

00:54:24 — Экономика как распределение ограниченного на бесконечное.

00:56:00 — 15‑минутные города и реинкарнация советского микрорайона.

00:57:29 — Шеринговая экономика: автомобиль как общественный фонд (пример Ефремова).

01:01:25 — Психология «потока»: труд как удовольствие и самоидентификация.

01:04:56 — Мушкеты против рыцарей: как новая техника уничтожает старые элиты.

01:10:24 — Жизнетворчество: от избегания неудач к созидательной мотивации.

01:14:25 — 6‑й техноуклад как зеркальный откат неолитической революции.

01:16:52 — Железная пята vs цифровой коммунизм: роль протоколов и open source.

01:17:32 — Главная задача левых: проектирование «незамыкаемой» инфраструктуры производства.

