“Нужна одна Победа!” Е.Ю.Спицын, Д.Г.Новиков и С.П.Обухов на канале Красная линия “Точка зрения

Эфир на канале Красная линия 8 мая 2026 г.
Краткие тезисы

- День Победы представлен как главный объединяющий праздник страны, потому что он соединяет масштаб истории и личную память каждой семьи. - Возвращение Парада Победы на Красную площадь трактуется как результат народного давления, а не доброй воли постсоветской власти. - Закрытие Мавзолея Ленина на 9 мая участники считают символом попытки отгородиться от советской истории, особенно от ее революционного и социалистического содержания. - Подчеркивается, что Победу одержал именно советский народ, а не абстрактная «Россия» вне советского контекста. - В беседе проводится мысль, что в годы Великой Отечественной войны страна была реально мобилизована, а сегодня, по мнению участников, такого единства фронта и тыла нет. - Звучит критика современной власти за то, что СВО ведется без полноценной экономической, идеологической и общественной мобилизации. - США и западный истеблишмент рассматриваются не как друзья, а как исторические противники, чьи интересы противоречат интересам России. - Участники различают народ и правящие элиты Запада, считая, что враждебность исходит прежде всего от капиталистических кругов и военно-политического руководства. - Сквозной тезис беседы: капитализм неэффективен в условиях исторического вызова, а решающие победы в истории СССР были обеспечены именно социалистической системой. - Война 1941–1945 годов трактуется как не только военное, но и системное соревнование, где социализм доказал свое превосходство. - Участники считают, что нынешние проблемы военной, промышленной и идеологической политики проистекают из буржуазного характера государства и экономики. - Высказывается мнение, что послевоенный конфликт СССР с США и Британией был в значительной степени предопределен логикой капиталистического мира. - Важный мотив беседы — идеология современной России фактически существует, хотя формально это отрицается; ее описывают как смесь консервативно-патриотических и дореволюционных схем. - Рост симпатий к Ленину, особенно у молодежи, интерпретируется как запрос общества на социальную справедливость, а не просто ностальгия по прошлому. - Главный практический вывод участников: для победы в текущем противостоянии нужны системные перемены, а не только военные усилия.

Подробный вывод

В этом видео День Победы рассматривается не просто как памятная дата, а как точка кристаллизации исторической правды, национальной идентичности и социального вопроса. Это важный момент: беседа не сводится к военной истории в узком смысле. Победа здесь — не только о прошлом, но и о праве народа понимать, за счет чего вообще возможно выживание страны в критические эпохи.

1. Победа как живая основа национального самосознания

Участники подчеркивают, что 9 Мая остается главным народным праздником потому, что в нем совпадают два измерения: - историческое — разгром нацизма, спасение страны, мировое значение Победы; - личное — память о дедах, отцах, семьях, о собственной родовой истории. Это очень точное наблюдение. Есть праздники административные, а есть экзистенциальные — те, которые человек не просто отмечает, а переживает как часть самого себя. День Победы относится именно к таким. И потому любые попытки его «отрегулировать», ослабить, идеологически переписать или очистить от советского содержания вызывают сопротивление.

2. Спор о Мавзолее — это не спор о декорациях

Одна из центральных тем — закрытие Мавзолея Ленина на время парада. В беседе это трактуется как символическое действие, гораздо более важное, чем может показаться внешне. Почему? Потому что в истории символы иногда говорят честнее, чем официальные тексты. Фашистские знамена в 1945 году бросали именно к Мавзолею. Парад 7 ноября 1941 года шел с Красной площади, когда страна стояла на грани уничтожения. Закрывая этот исторический центр, власть словно говорит: Победу признаем, но ее источник признавать не хотим. Здесь чувствуется глубокое противоречие современной российской идентичности: государство хочет опираться на Победу как на сакральный ресурс легитимности, но не готово до конца принять советский, ленинский, социалистический фундамент этой Победы. Это похоже на желание пользоваться плодами дерева, стыдясь его корней.

3. Главное утверждение беседы: победил Советский Союз как система

Важнейшая линия разговора — настойчивое повторение, что победу одержала не просто «страна вообще», а советская система, советский народ, советская экономика, советская идеология. Это не риторическая мелочь. Здесь скрыт принципиальный тезис: - Победа была достигнута не только героизмом, - не только числом жертв, - не только талантом полководцев, - а способностью социалистического государства мобилизовать общество, промышленность, ресурсы и смысл. Иными словами, война понимается как экзамен не только для армии, но и для общественного строя. Если смотреть прагматично, это действительно серьезный вопрос. Любая система проверяется в экстремуме. В мирное время неэффективность можно прикрыть пиаром, кредитами, имитацией, красивыми форумами и офисами. На войне остается голая реальность: умеешь ли ты производить, снабжать, организовывать, мотивировать, держать удар и наступать. Участники утверждают, что СССР этот экзамен выдержал именно как система коллективного действия, а нынешняя модель, по их мнению, этой цельности не имеет.

4. Фронт и тыл: разрыв как главный симптом времени

Одна из самых сильных мыслей беседы — сравнение Великой Отечественной войны с текущим конфликтом через категорию единства фронта и тыла. В 1941–1945 годах общество было включено в общее усилие. Это не означало отсутствие страха, боли, несправедливости или перегибов. Но смысл был общим: страна воюет, и каждый живет внутри этой войны. Сейчас, по мнению участников, этого нет: фронт отдельно, тыл отдельно, а значит, отсутствует та степень исторической концентрации, без которой большие победы не достигаются. Это очень существенное замечание. В философском смысле любая победа требует не только ресурсов, но и единого режима реальности. Когда одна часть общества живет в логике жертвы и служения, а другая — в логике потребления и выгоды, возникает внутренний раскол. И тогда страна внешне воюет, но внутренне не собрана.

5. Критика капитализма здесь не абстрактна, а функциональна

Интересно, что в беседе критика капитализма строится не только на моральных основаниях, но и на практических. Это не просто «капитализм плохой, потому что несправедливый», а «капитализм не справляется с задачами исторического выживания». В качестве симптомов называются: - ориентация элит на личное обогащение; - неспособность к стратегическому планированию; - подмена результата офисной и управленческой имитацией; - зависимость решений от интересов собственности и узких групп; - слабость идеологической консолидации. Это напоминает более широкий исторический закон: система, построенная на частном интересе, с трудом выдерживает задачи, требующие общего смысла. В обычное время это может маскироваться. В кризис — всплывает. Очень показателен приведенный контраст: при социализме стимулом развития становится стройка, инфраструктура, общая задача; при империалистическом капитализме — война как средство оживления экономики. Это, конечно, полемическое заострение, но в нем есть зерно исторической правды: капитализм действительно нередко лечит свои кризисы экспортом напряжения вовне.

6. Запад как противник: не вопрос эмоций, а логики системы

Отдельный пласт беседы посвящен США, НАТО, Европе. Здесь позиция участников однозначна: конфликт с Западом — не случайность, не недоразумение, не итог чьих-то плохих манер, а структурное противоречие. Это тоже важно. Часто политические конфликты пытаются свести к психологии лидеров: этот был мягкий, тот жесткий, один обманул, другой не понял. Но участники говорят о другом: есть логика империалистической системы, и в ней Россия, Китай или любое неподчиняющееся государство будут восприниматься как препятствие, ресурс или цель давления. Такой взгляд более холодный и, возможно, более трезвый. Он снимает иллюзию, что все можно исправить сменой тона, жестом доброй воли или новым «перезапуском». История вообще редко прощает наивность элитам. Особенно когда они хотят видеть дружбу там, где партнер видит только баланс силы.

7. Идеология: формально запрещена, фактически существует

Любопытна и тема идеологии. В беседе звучит мысль, что у современной власти идеология есть, хотя официально утверждается обратное. Ее описывают как смесь консерватизма, патриотизма и архаичных формул вроде «самодержавия, православия, народности». Здесь вскрывается еще один глубокий парадокс. Общество не может жить без идеологии, как человек не может жить без картины мира. Даже отказ от идеологии — уже идеология. Вопрос только в том, какая именно: - идеология созидания или охранительства, - труда или ренты, - справедливости или иерархии, - будущего или стилизованного прошлого. Участники настаивают, что советская идеология была сильна не столько лозунгами, сколько тем, что давала большинству ощущение: страна — это и есть мы. Современная же модель, по их мнению, не может произвести такую идентификацию, потому что социальный базис слишком неравен. Это очень марксистская мысль, но она и шире марксизма: трудно убедить человека жертвовать собой ради целого, если он не чувствует, что это целое принадлежит и ему тоже.

8. Ленин как индикатор будущего, а не только прошлого

Финальный сюжет о росте симпатий к Ленину особенно показателен. В беседе он трактуется не как музейная ностальгия, а как признак запроса на справедливость. Это, пожалуй, один из самых интересных моментов. В общественном сознании исторические фигуры часто возвращаются не потому, что люди хотят буквально повторить прошлое, а потому что в них ищут ответ на боль настоящего. Ленин в таком восприятии становится не столько фигурой 1917 года, сколько символом: - приоритета труда над капиталом, - политической воли, - социальной справедливости, - способности радикально пересобрать систему. История тут работает как зеркало: чем сильнее общество чувствует неравенство и фальшь, тем внимательнее оно смотрит на тех, кто обещал и пытался строить другой порядок.

Итог

Главная мысль данной лекции проста и жестка: победа невозможна без правды о ее источниках. Нельзя бесконечно апеллировать к Великой Победе, одновременно размывая память о том, кто, как и на какой основе ее достиг. Участники убеждены, что: - Победа 1945 года была победой советского народа; - ее обеспечила социалистическая система; - нынешние трудности связаны не только с военными обстоятельствами, но и с социально-экономической моделью; - без мобилизации, справедливости, внятной идеологии и стратегического разрыва с иллюзиями о Западе добиться исторического успеха невозможно. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только войне и не только памяти. Она о том, что нация сражается не оружием одним, а образом самой себя. Когда у общества есть чувство правоты, общности и цели — оно может выдержать почти невозможное. Когда же оно разорвано между официальным пафосом и социальной реальностью, между памятью и ее цензурированием, между подвигом и рынком — возникает опасная пустота. В каком-то смысле здесь поднимается вечный вопрос истории: можно ли унаследовать величие прошлого, не приняв всерьез ту правду, из которой оно выросло?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/c381887c0f3826c8e34c2af84881071c/
    Svoy час назад

      День Победы и фальшь :
      https://aftershock.news/?q=node/1616917
      Очерчено – верно.
      Но.
      Автор пишет про “народ”.
      Неизвестно – какой.
      А население – везде и всегда разное.
      Именно это (и не только) и надо паразитам.

