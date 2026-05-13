Книга "Новый мировой порядок. Стратегия империализма. Шон Стоун."

Историк Александр Колпакиди и юрист-экономист Евгений Именитов разбирают два совершенно разных уровня одной темы. На экономическом уровне — конкретный вопрос: нефть с 2000 года выросла в четыре раза а ВВП России лишь в 1.67. Куда ушла маржа. На историческом уровне — сенсационная гипотеза о том откуда Сталин взял деньги на индустриализацию и как советское золото могло оказаться в американских банках в годы Великой депрессии. И отдельно — юридический разбор блокировок интернета: Именитов объясняет почему они проводятся с нарушением Конституции и какие риски это создаёт для управляемости государства.

Таймкоды:

00:00:18 — Мировой «беспредел» и почему россияне перестали интересоваться жизнью на Западе.

00:02:14 — Тайная сторона сионизма: как в КГБ и ЦК КПСС пытались предупредить о грядущих угрозах.

00:03:44 — Загадочные смерти экспертов-антисионистов в СССР (дело Евсеева).

00:04:12 — Педофильские скандалы в британской элите и роль потомков Зигмунда Фрейда.

00:06:59 — Кто такой Машиах? Религиозная концепция «вместо Христа» и её политическое воплощение.

00:08:33 — Математика «путинского чуда»: почему нефть выросла в 4 раза, а ВВП — только в 1.67.

00:11:10 — Идеи важнее экономики: почему Медведев и Путин заговорили о метафизике.

00:12:51 — Золото Сталина: 65 тонн «красного графа» Игнатьева и 10 тысяч построенных заводов.

00:14:15 — Bank of America (Bank of Italy): как советское золото участвовало в спасении экономики США.

00:19:53 — Гипотеза о секретном канале вывоза золота через Дальний Восток на Западное побережье США.

00:21:18 — Дэвис, Рузвельт и признания Раковского: кто реально управляет мировым порядком.

00:23:56 — Масоны и испанская гражданская война: почему Тольятти обвинил «братьев» в поражении республики.

00:26:32 — Иконы и картины из Эрмитажа как форма взятки западным элитам за индустриализацию.

00:28:56 — Письмо Альберта Пайка (1871): масонский план трех мировых войн и столкновения ислама с сионизмом.

00:30:36 — Маркс против масонов: агенты-провокаторы в Первом Интернационале.

00:32:51 — Учение Люцифера и подготовка «чистого света» через глобальный социальный хаос.

00:36:33 — Первое условие прихода Мессии: почему «цари всего мира» должны начать войну друг с другом.

00:38:23 — Нетаньяху и Трамп: уголовные дела как инструмент управления лидерами.

00:41:33 — Шантаж и архивы Эпштейна: как Википедия переписывает историю «в прямом эфире».

00:46:12 — «Легенда об Адомираме»: почему священные тексты масонов не горят в прокуратуре.

00:48:51 — Ошибка приватизации: почему Чубайс и Гайдар выбрали «уравниловку» по ваучерам.

00:52:14 — Юридический разбор блокировок интернета: почему действия властей РФ в 2026 году незаконны.

00:56:11 — Угроза дворцового переворота: как отсутствие связи WhatsApp/Telegram бьет по армии.

00:59:19 — Ошибка целесообразности: почему нарушение законов элитами уничтожает их собственную безопасность.

01:04:05 — Польша Пилсудского vs СССР Ленина: кто на самом деле создал великое государство.

01:06:57 — Революционная ситуация сегодня: почему революции всегда происходят «сверху».

01:09:04 — Как «наморники» сняли: анализ экономики после кризиса 1998 года.

01:10:52 — История гаражного кооператива «Мосфильма» (фильм «Гараж») и современная экспроприация.

01:13:11 — Пихты за 400 тысяч: как «цветочки» Собянина связаны с глобальной коррупцией.

01:15:04 — Посадка дерева за 37 тысяч: Евгений Именитов о расценках в Мосгордуме.

