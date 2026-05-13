Добавлю к словам Саши Харченко следующее. Война дронов с нами навсегда, небо будет всё «грязнее», характеристики дронов будут улучшаться и скоро 150 км постоянного контроля дронами с боевой частью большого могущества станет обыденностью войны.

Боевая техника без КАЗа от дронов станет обычным ведром с болтами, но кроме КАЗа на танки и БМП, нам как то придется прикрывать обычные автомобили, как топливные наливники, так и просто легковой автотранспорт. Здесь мы опять говорим о кратном усилении ПВО дивизий, ведущих борьбу за малое небо.

Помимо дронов-перехватчиков, классической мелкокалиберной зенитной артиллерии, ПЗРК, стрелкового оружия, нам уже сейчас пора разрабатывать стрелковое вооружение на новых физических принципах для борьбы с дронами. Ничего нового тут нет, для поражения цели снаряд можно посылать не только силой порохового импульса, но для борьбы с небольшим целями необходимо осуществить очень высокую плотность огня, думаю до 150 пуль в минуту на кубометр пространства.

Имеющиеся на данный момент образцы стрелкового вооружения крайне сложно приспособить для таких задач: масса возимого боекомплекта для подобных систем становится запредельной, как и расход пороха, а количество подобных стационарных и мобильных установок для прикрытия основных трасс, требуется очень внушительное.

Думаю что скоро мировые оружейные гиганты начнут представлять прототипы ПВО-рельсотронов небольшого размера, способных создавать требуемую плотность огня, где в качестве снаряда будут использоваться небольшие шарики, развивающие гиперзвуковую скорость на выходе. Будущее слишком близко, пугающе близко.

Старше Эдды в Мах

