Будущее слишком близко, пугающе близко.
Добавлю к словам Саши Харченко следующее. Война дронов с нами навсегда, небо будет всё «грязнее», характеристики дронов будут улучшаться и скоро 150 км постоянного контроля дронами с боевой частью большого могущества станет обыденностью войны.
Боевая техника без КАЗа от дронов станет обычным ведром с болтами, но кроме КАЗа на танки и БМП, нам как то придется прикрывать обычные автомобили, как топливные наливники, так и просто легковой автотранспорт. Здесь мы опять говорим о кратном усилении ПВО дивизий, ведущих борьбу за малое небо.
Помимо дронов-перехватчиков, классической мелкокалиберной зенитной артиллерии, ПЗРК, стрелкового оружия, нам уже сейчас пора разрабатывать стрелковое вооружение на новых физических принципах для борьбы с дронами. Ничего нового тут нет, для поражения цели снаряд можно посылать не только силой порохового импульса, но для борьбы с небольшим целями необходимо осуществить очень высокую плотность огня, думаю до 150 пуль в минуту на кубометр пространства.
Имеющиеся на данный момент образцы стрелкового вооружения крайне сложно приспособить для таких задач: масса возимого боекомплекта для подобных систем становится запредельной, как и расход пороха, а количество подобных стационарных и мобильных установок для прикрытия основных трасс, требуется очень внушительное.
Думаю что скоро мировые оружейные гиганты начнут представлять прототипы ПВО-рельсотронов небольшого размера, способных создавать требуемую плотность огня, где в качестве снаряда будут использоваться небольшие шарики, развивающие гиперзвуковую скорость на выходе. Будущее слишком близко, пугающе близко.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор описывает нормализацию войны дронов: малое небо становится постоянно насыщенным угрозами. - Прогнозируется рост возможностей БПЛА: дальность, автономность, мощность боевой части, устойчивость к противодействию. - Обычная бронетехника без специализированной защиты от дронов становится крайне уязвимой. - Защищать придется не только танки и БМП, но и логистику: наливники, грузовики, гражданские автомобили, снабженческие колонны. - Это ведет к необходимости кратного усиления войсковой ПВО ближнего радиуса, особенно в борьбе за «малое небо». - Уже недостаточно одной только классической схемы защиты; нужна многоуровневая система: - дроны-перехватчики, - малокалиберная зенитная артиллерия, - ПЗРК, - стрелковое оружие, - новые специализированные средства. - Высказывается идея, что для борьбы с малыми дронами потребуется сверхвысокая плотность огня, недостижимая для обычного стрелкового оружия без чрезмерных затрат. - На этом основании предполагается появление компактных систем на новых физических принципах, например малых рельсотронов для ПВО. - Главный эмоциональный вывод автора: технологическое будущее войны уже наступает, и его близость вызывает тревогу.
Разбор и анализВ этом тексте есть важная и трезвая интуиция: дрон меняет не просто тактику, а саму ткань поля боя. Раньше угрозы чаще мыслились как эпизодические: артналет, авиаудар, засада, минное поле. Теперь угроза становится постоянной, дешевой, распределенной и наблюдающей. Это очень существенный сдвиг. Если говорить почти философски, то война раньше во многом была борьбой за пространство, а теперь всё больше становится борьбой за прозрачность пространства. Кто лучше видит, быстрее находит, дешевле поражает и постояннее присутствует в воздухе — тот меняет правила. В этом смысле дрон — не просто оружие, а инструмент тотальной проницаемости среды.
Что в этом тексте особенно точно
1. Уязвимость тыла и логистикиЭто, пожалуй, одна из самых сильных мыслей. Часто внимание сосредоточено на танках, БМП, штурмовых действиях. Но войну выигрывает не только ударная сила, а устойчивость снабжения. Топливозаправщики, ремонтные машины, грузовики, обычный транспорт — всё это становится целью. Именно здесь дроны особенно опасны: они не обязаны уничтожать тяжелую броню, им достаточно сделать дорогой, опасной и медленной саму логистику. Исторически это напоминает эволюцию морской войны: иногда главное — не потопить линкор, а перерезать коммуникации. Дроны в сухопутной войне делают коммуникации гораздо более хрупкими.
2. Малое небо как новый основной театр борьбыФраза про «борьбу за малое небо» очень точна. Если раньше господство в воздухе ассоциировалось прежде всего с авиацией, то теперь появляется отдельный слой — низковысотное, насыщенное, дешевое, массовое воздушное пространство, где действуют тысячи малых платформ. Это уже почти экосистема, а не набор отдельных аппаратов.
3. Недостаточность старых решенийТоже верно: нельзя просто взять существующее оружие и «немного адаптировать» его под новый тип угрозы. Когда меняется характер цели — маленькая, дешевая, массовая, маневренная, иногда автономная — меняется и логика противодействия. Здесь работает почти кибернетический принцип: если атакующий дешевле защитника на порядок, система защиты начинает проигрывать экономически, даже если технически может сбивать цели.
Где текст, возможно, уязвимЗдесь важно не впасть ни в технооптимизм, ни в технопанику.
1. Рельсотрон как почти неизбежное решение — спорная гипотезаИдея компактных ПВО-рельсотронов звучит эффектно, но на практике у таких систем есть серьезные ограничения: - огромные требования к источнику энергии; - сложность теплоотвода; - износ направляющих; - проблемы с надежностью в полевых условиях; - высокая стоимость и сложность обслуживания; - трудность создания массовой, дешевой и ремонтопригодной версии для фронта. То есть как инженерная концепция — интересно. Как быстрое и массовое решение — неочевидно. История техники вообще учит скромности: красивый принцип часто проигрывает не самому «умному», а самому ремонтопригодному, дешевому и масштабируемому решению. Вполне возможно, что ближайшее будущее не за рельсотронами, а за сочетанием: - автоматических пушек с программируемым подрывом, - дробовых/сетевых/фрагментирующих боеприпасов, - дешевых перехватчиков, - РЭБ, - лазеров на короткой дистанции для отдельных сценариев, - автоматизированных сенсорных систем обнаружения, - ИИ-классификации целей. То есть не одна «чудо-система», а сборка из разных несовершенных, но практичных решений.
2. Высокая плотность огня — не единственный путьАвтор мыслит в логике насыщения пространства огнем. Это понятно, но современная борьба с дронами — это не только вопрос «сколько металла в воздухе». Это еще и вопрос: - обнаружения; - классификации; - сопровождения; - приоритизации угроз; - стоимости перехвата; - интеграции средств в единую сеть. Иначе говоря, проблема не только баллистическая, но и информационная. Иногда выгоднее не создавать чудовищную плотность огня, а лучше видеть и раньше реагировать. Это очень напоминает эволюцию медицины: можно пытаться лечить тяжелые состояния грубой силой, а можно строить систему раннего выявления и профилактики. На войне, конечно, всё жестче, но логика похожа.
3. Не всякое «новое физическое» действительно необходимоФраза «на новых физических принципах» часто звучит как обещание скачка. Но в реальности скачок может быть не в физике, а в: - алгоритмах наведения, - миниатюризации сенсоров, - распределенных сетях, - энергетике, - дешевом производстве, - автономии. Иногда революция — это не «новая физика», а новая архитектура применения.
Более широкий смысл: дроны как симптом эпохиЭтот текст не только о войне. Он о том, как современность вообще становится устроена. Дрон — это очень характерный объект XXI века: - дешевый, - тиражируемый, - сетевой, - полуавтономный, - постоянно наблюдающий, - способный превратить любой зазор в уязвимость. В каком-то смысле дрон на поле боя — это родственник алгоритма в цифровой среде. Как нейросети постепенно заходят в каждую область интеллектуального труда, так дроны заходят в каждый слой физического пространства. Сначала как вспомогательный инструмент, потом как обязательный элемент среды, а затем — как фактор, который меняет сами правила игры. И здесь появляется тревога автора: будущее больше не выглядит как далекий горизонт — оно уже вторглось в настоящее. Эта тревога понятна. Человек психологически обычно не готов к тому, что технологическая эволюция меняет базовые условия жизни быстрее, чем культура успевает это осмыслить.
Подробный выводГлавная ценность этого текста в том, что он схватывает структурный характер перемен. Речь не о временной моде на БПЛА и не о частной инновации, а о долговременном сдвиге в военном деле. Малое небо становится таким же критическим пространством, каким раньше были дороги, мосты, высоты и радиосвязь. Побеждать будет не тот, у кого просто больше техники, а тот, кто сумеет создать массовую, дешевую, устойчивую и многослойную систему защиты и нападения в низковысотной среде. При этом наиболее зрелый вывод здесь, на мой взгляд, такой: будущее войны не будет построено на одном чудо-оружии. Ни КАЗ, ни РЭБ, ни стрелковка, ни дроны-перехватчики, ни гипотетические рельсотроны по отдельности не решат проблему. Работать будет только комплекс: - разведка, - раннее обнаружение, - автоматизация реакции, - защита техники, - маскировка, - рассредоточение, - ложные цели, - дешевые средства перехвата, - новая организация движения и снабжения. То есть меняется не только оружие — меняется военная экология. Есть и более человеческий вывод. Технологии, которые создаются как усиление возможностей, почти всегда одновременно становятся усилением уязвимости. Чем тоньше, умнее и доступнее инструменты войны, тем труднее человеку сохранять чувство защищенности и контроля. Мы часто идеализируем прогресс как движение к удобству, но прогресс столь же часто — это движение к новым формам хрупкости. И в этом смысле текст прав: пугает не только сам дрон, а то, что мир становится всё менее укрываемым, всё менее непрозрачным, всё менее «человечески медленным». Если смотреть совсем трезво, то будущее действительно близко — но оно не только пугающее. Оно еще и требующее зрелости: не очаровываться красивыми концепциями, не надеяться на одну технологическую панацею, а учиться видеть реальность такой, какова она есть — сложной, многослойной и неудобной. И, возможно, самый важный вопрос здесь не только в том, каким будет оружие, а в том, как изменится само человеческое ощущение мира, когда небо окончательно перестанет быть пустотой и станет постоянно смотрящей на нас средой. Если истина всегда открывается нам лишь частично, то не окажется ли, что главный шок будущего — не в новых машинах, а в новом понимании собственной уязвимости?