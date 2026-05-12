Война за независимость. Ход событий. История США, часть 3 / Мария Филимонова

Война за независимость США — это не только Джордж Вашингтон и «Бостонское чаепитие». Это был глобальный конфликт, в котором участвовали Франция, Испания, Нидерланды, а боевые действия шли от Канады до Индии и Гибралтара. Англичане привлекали немецких наёмников, индейские племена — и даже предлагали свободу рабам, готовым воевать против американцев.

В третьем выпуске цикла «История США — главное» доктор исторических наук Мария Филимонова разбирает ключевые сражения Войны за независимость: от первых выстрелов в Лексингтоне до капитуляции англичан при Йорктауне.

В этом видео:
— Глобальный масштаб: кто и где воевал против Британии
— Сражение при Банкер-Хилле: как американские снайперы остановили англичан
— Канадская катастрофа: почему вторжение в Квебек провалилось
— Падение Нью-Йорка и Филадельфии: как англичане захватили столицы
— Зимовка в Велли-Фордж: как от голода и холода погибли 3000 солдат
— Барон фон Штойбен: прусский офицер, научивший американцев воевать
— Мятежи и отставка Вашингтона: почему армия была готова к перевороту и как генерал это предотвратил

00:00 – Война за независимость США
04:58 – Сражения при Конкорде, Лексингтоне и Банкер-Хилле
06:36 – Провал американского вторжения в Канаду
08:20 – Освобождение Бостона и падение Нью-Йорка
09:53 – Англичане берут Филадельфию
11:41 – Поворотный момент: победа при Саратоге
13:07 – Зимовка в Велли-Фордж: голод, холод и смерть
14:40 – Как прусский офицер обучил американскую армию
16:52 – Англичане захватывают Джорджию
19:33 – Высадка в Виргинии и предательство Бенедикта Арнольда
21:28 – Сражение при Йорктауне: капитуляция британцев
24:11 – Армейские мятежи и попытка переворота
28:49 – Как американские ветераны дожидались пенсий десятилетиями
30:03 – Отставка Вашингтона и рождение американской нации

Комментарий редакции

Краткие тезисы

Краткие тезисы

- Война за независимость США была не только англо-американским конфликтом, а фактически частью более широкого международного противостояния. - На стороне США выступили Франция, Испания и Нидерланды, а боевые действия шли не только в Северной Америке, но и в Канаде, Европе, у Гибралтара, в Индии. - Главная проблема Британии — логистика: переброска войск через Атлантику и трудности с набором солдат. - Британия опиралась на: - лоялистов в колониях, - часть индейских племен, - афроамериканцев-рабов, которым обещали свободу за переход на сторону короны. - При этом часть афроамериканцев и индейцев воевала и за США, что показывает сложность конфликта и его неоднородность. - Первые столкновения при Лексингтоне и Конкорде стали символическим началом войны. - Сражение при Банкер-Хилле показало, что даже при формальном отступлении американцы могут нанести британцам тяжелые потери. - Американская экспедиция в Канаду провалилась: взяли Монреаль, осадили Квебек, но штурм 31 декабря 1775 года закончился катастрофой. - Вашингтон сумел вынудить британцев оставить Бостон благодаря грамотному занятию господствующих высот и размещению артиллерии. - Нью-Йорк пал в 1776 году и остался важнейшей британской опорной базой до конца войны. - Британский план окружения Новой Англии провалился из-за плохой координации командования. - Саратога (1777) — переломное сражение: армия Бергойна капитулировала, что стало крупной победой США. - Зимовка в Велли-Фордж стала тяжелейшим испытанием, но именно там армия Вашингтона превратилась из ополчения в более регулярную силу. - Барон фон Штойбен сыграл ключевую роль в профессионализации Континентальной армии. - После неудач на севере Британия перенесла акцент войны на южные штаты. - Джорджия была захвачена полностью, но восстановить устойчивый колониальный порядок британцам не удалось. - На Юге широкое значение имела партизанская борьба, в частности действия Фрэнсиса Мэриона. - Поражение американцев при Кэмдене показало слабость армии на открытой равнинной местности против регулярных британских частей. - В Виргинии британцы вели разорительную войну, в том числе с участием перешедшего на их сторону Бенедикта Арнольда. - Йорктаун (1781) стал решающим сражением: объединенные силы Вашингтона, Рошамбо и французского флота вынудили Корнуоллиса капитулировать. - После Йорктауна крупных сражений в США уже не было, но мировая война продолжалась на других театрах. - Парижский мир 1783 года закрепил независимость США. - Победа далась нелегко: в конце войны возникали солдатские мятежи из-за жалования, пенсий и земельных обещаний. - Вашингтон предотвратил военный переворот в Ньюбурге, проявив личный авторитет и политическую осторожность. - Опыт военных волнений показал слабость конфедеративной системы и важность сильной, но не деспотической центральной власти. - После войны США добились независимости, но вопрос о судьбе ветеранов и о реальной цене победы еще долго оставался болезненным.

Подробный вывод

В данной лекции война за независимость показана не как героическая линейная легенда, а как сложный, многослойный и во многом глобальный конфликт. Это важное уточнение. В массовом восприятии часто существует идеализированный образ: колонии поднялись, сплотились и победили империю. Но реальность, как почти всегда в истории, менее удобна и потому более правдива. Во-первых, беседа ясно показывает, что США победили не в одиночку. Без Франции, без международного давления на Британию, без растягивания британских ресурсов по разным фронтам исход войны мог быть иным. Здесь особенно видно, как история работает не только через идеи, но и через инфраструктуру, флот, союзы, снабжение. Иногда судьбу свободы решает не только вдохновение, но и морская блокада, не только декларация, но и артиллерия, поставленная на нужной высоте. Во-вторых, лекция разрушает слишком простое деление на «патриотов» и «угнетателей». В конфликте участвовали лоялисты, индейцы, афроамериканцы, наемники из германских княжеств, и у каждой группы была своя правда, свои надежды и свои расчеты. Для части индейцев Британия выглядела меньшей угрозой, чем колонисты, расширявшие поселения. Для части рабов корона ассоциировалась с шансом на свободу. Это напоминает важную вещь: историческая истина почти никогда не совпадает с политическим мифом. Один и тот же конфликт может быть борьбой за свободу для одних и катастрофой для других. В-третьих, в этом видео хорошо раскрыт парадокс войны: страдание и созидание шли рука об руку. Велли-Фордж — почти архетип этого парадокса. С одной стороны, голод, холод, болезни, организационный хаос. С другой — именно в этом кризисе армия приобрела форму, дисциплину и устойчивость. Это почти универсальный исторический механизм: система часто становится собой не в момент комфорта, а в момент предельного испытания. В каком-то смысле Континентальная армия прошла ту же трансформацию, что проходит и человек: от импульсивного сопротивления к зрелой форме действия. В-четвертых, особое место занимает фигура Вашингтона. В лекции он предстает не только как полководец, но как человек, который удержал страну от скатывания в военную диктатуру. Это, пожалуй, один из самых глубоких моментов. Победить внешнего врага трудно, но еще труднее не превратить собственную армию в новый источник внутреннего насилия. Вашингтон здесь важен именно своей мерой: он не просто выиграл войну, а помог не дать войне разрушить республиканский замысел изнутри. Это редкий случай, когда личная сдержанность исторического деятеля оказывается не менее важной, чем его решительность. В-пятых, лекция подводит к мысли, что победа не снимает противоречий, а лишь переводит их в новую форму. После окончания войны остались долги, вопрос статуса ветеранов, слабость центральной власти, недоверие штатов друг к другу. То есть независимость не стала концом истории — она стала началом гораздо более трудного этапа: построения государства. Это отрезвляющий, но полезный вывод. Люди часто идеализируют момент освобождения, как будто после него автоматически начинается справедливый порядок. Но свобода без институтов, без памяти о цене победы и без ответственности быстро становится новой формой хаоса. Если смотреть шире, эта лекция показывает, что история США родилась не только из идеи свободы, но и из противоречия между идеалом и реальностью. Страна, провозгласившая независимость и права, одновременно сохраняла рабство; боролась против имперского давления, но сама расширялась за счет других; создавала республику, но с трудом обеспечивала даже собственных солдат. И в этом нет простого повода для цинизма. Скорее это напоминание о том, что реальные общества всегда строятся из несовершенных людей. Важно не то, чтобы основание было кристально чистым, а то, способна ли система признавать свои противоречия и перерастать их.

Итогово

Главный смысл лекции в том, что война за независимость США была: - глобальной по масштабу, - сложной по составу участников, - неровной по ходу военных действий, - переломной по последствиям. Решающую роль сыграли не только отдельные победы, вроде Саратоги и Йорктауна, но и: - способность американцев пережить неудачи, - постепенное превращение ополчения в армию, - ошибки британского командования, - международная поддержка, - личный авторитет Вашингтона. История здесь учит почти стоической вещи: побеждает не всегда тот, кто сильнее в моменте, а тот, кто лучше выдерживает длительное напряжение системы. Империя может быть мощнее, но если она далека, перегружена и плохо понимает местную реальность, то ее сила становится неповоротливой. А слабая сторона, если она достаточно упорна, обучаема и способна к союзам, иногда получает исторический шанс. И, пожалуй, самый интересный вопрос после этой лекции такой: что в истории важнее — великая идея свободы сама по себе или способность людей не предать ее, когда начинаются голод, страх, усталость и борьба за собственный интерес?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/990878fa7c9f129d2d0d9e5e65c9d48f/
