“Как шатают страну и чего добиваются на самом деле – опыт развала СССР!” Е.Ю.Спицын на канале Иванов

Эфир на канале Павла Иванова 3 мая 2026 г.
Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Евгений Спицын работает над серией книг о перестройке, где второй том посвящён переломному периоду 1988–1989 годов. - По его оценке, именно 1988 год стал точкой невозврата: тогда началось системное разложение советского строя и союзного государства. - Главная мысль беседы: развал СССР не был стихийным, а происходил как сознательный демонтаж политической и экономической системы. - Спицын считает, что руководство СССР во главе с Горбачёвым, Яковлевым и их окружением поощряло: - антисоветские настроения, - сепаратизм, - разрушение партийно-государственных механизмов, - переход к буржуазным отношениям. - Особое внимание уделено кооперативной реформе: - кооперативы, по мнению Спицына, стали не социалистическим инструментом, а формой легализованного частного присвоения; - они часто создавались при госпредприятиях и использовали государственные ресурсы для продажи продукции по завышенным ценам; - это привело к дефициту, росту цен и социальной поляризации. - Подчёркивается, что вся эта политика прикрывалась ссылками на Ленина, хотя по сути противоречила и ленинской, и сталинской модели кооперации. - В беседе приводятся примеры: - огромного разрыва доходов между руководителями кооперативов и наёмными работниками; - непогашенных кредитов кооперативами; - появления механизмов первоначального накопления капитала и «преступного общака». - Отдельно критикуется банковская реформа конца 1980-х: - разрушение прежней централизованной системы; - допуск коммерческой логики в банковскую сферу; - создание кооперативных банков; - формирование среды для быстрого обогащения узких групп. - Спицын считает, что подрыв шёл и в промышленности, в том числе в сфере электроники: вместо технологического рывка, по его мнению, происходило торможение стратегических направлений. - Он проводит исторические параллели с современной Россией, оговаривая, что прямое совпадение невозможно, но тревожные сходства видит. - Среди таких параллелей он называет: - наличие во власти групп, ориентированных на либерально-западный курс; - спорный экономический курс; - слабость промышленной политики; - высокие кредитные ставки; - рост тарифов; - скрытую борьбу разных элитных линий внутри государства. - Важный блок беседы посвящён образованию: - Спицын считает, что учебники и школьные курсы — это вопрос стратегической важности; - критикует падение качества педагогических кадров; - указывает на долгосрочные последствия разрушения системы образования. - Также он подчёркивает роль информационной войны и пропаганды как инструмента формирования массового сознания — и в СССР конца 1980-х, и в современном мире.

Подробный вывод

В этой беседе разворачивается не просто критика перестройки, а целостная картина распада государства как управляемого процесса, в котором идеологические лозунги, экономические реформы и кадровые решения работали в одном направлении — на демонтаж прежней системы. Для Спицына ключевой тезис звучит жёстко: СССР не “сам развалился”, его последовательно вели к распаду.

1. Перестройка как не ошибка, а логика разрушения

Центральная идея видео — отказ от наивного взгляда, будто кризис был результатом лишь некомпетентности, случайностей или «исторической усталости» системы. Спицын настаивает: шаги конца 1980-х были слишком последовательными, чтобы считать их хаотичными. Здесь чувствуется важный исторический нерв: иногда разрушение маскируется под обновление, а демонтаж — под реформу. Это вообще частый сюжет истории: старый порядок ломают не тараном, а словами о свободе, модернизации и гуманизации.

2. Экономика как поле скрытой смены строя

Наиболее содержательная часть беседы касается кооперативов и банковской реформы. Здесь Спицын показывает, что формально социалистические термины могут прикрывать фактически капиталистические механизмы. Это важное наблюдение и шире советского контекста: название института не гарантирует его сущности. Можно говорить о народном благе, а выстраивать систему частного присвоения. Можно ссылаться на Ленина, а по факту запускать примитивное первоначальное накопление капитала. Особенно показателен его анализ кооперативов: - использование государственных мощностей, - доступ к госресурсам, - продажа по рыночным или произвольным ценам, - концентрация прибыли у организаторов, - эксплуатация наёмного труда. То есть, по его мысли, в позднем СССР возник не «социализм с человеческим лицом», а капитализм с государственным фундаментом, где частное обогащение вырастало из советской инфраструктуры. Это напоминает биологический образ: новый организм питался телом старого, пока тот не был доведён до истощения.

3. Идеология как инструмент прикрытия

Отдельно важен мотив “ударим Лениным по Сталину”. В логике Спицына это был не просто спор о прошлом, а технология политического разоружения общества. Историческая память здесь выступает не как академический вопрос, а как поле борьбы за легитимность настоящего. Если общество убеждают, что его предыдущий путь был сплошным преступлением или тупиком, то оно легче принимает радикальный слом. Это очень современный мотив. История редко бывает только историей: чаще это оружие интерпретации, через которое формируют допустимые модели будущего. Кто контролирует образ прошлого, тот во многом управляет горизонтом возможного.

4. Параллели с настоящим

Когда в беседе поднимается вопрос о современной России, Спицын осторожно признаёт: полных аналогий быть не может, но повторяемость ошибок вполне реальна. Это зрелая оговорка. История не копирует себя буквально, но часто воспроизводит структуры поведения: - самоуспокоенность элит, - ставка на внешнюю нормализацию любой ценой, - слабое понимание стратегических отраслей, - финансовый курс в ущерб производству, - недооценка идеологии и образования. В этом смысле беседа не столько о прошлом, сколько о механизмах государственного ослабления. Страну можно шатать не только митингами или внешним давлением, но и: - кредитной политикой, - кадровыми решениями, - тарифами, - информационной средой, - деградацией школы, - разрушением доверия к собственной истории.

5. Образование как отложенный фронт

Очень важна мысль о том, что крах образования — это отложенная катастрофа. В краткосрочной перспективе она может быть незаметна: школа формально работает, учебники есть, часы стоят в расписании. Но через годы общество получает управленцев, специалистов и граждан с ослабленным мышлением, разорванной памятью и поверхностной картиной мира. В этом смысле Спицын справедливо показывает, что борьба за учебник — это не бюрократия, а борьба за образ человека.

6. Сильная и слабая стороны позиции

Сильная сторона выступления — его системность. Спицын связывает воедино экономику, идеологию, образование, кадровую политику и геополитику. Это важный междисциплинарный подход: государство редко рушится по одной причине, чаще оно распадается, когда множество трещин начинают резонировать. Но есть и уязвимость: его картина местами выглядит почти полностью построенной вокруг намеренного заговора и злой воли элит, тогда как реальная история обычно сочетает и сознательные действия, и хаос, и непрофессионализм, и борьбу интересов, и эффект непредвиденных последствий. Иначе говоря, не всё, что разрушительно, обязательно изначально проектировалось как разрушение. Иногда люди запускают процессы, которыми потом уже не управляют. Это не отменяет его аргументов, но требует осторожности.

Итог

В данной лекции развал СССР представлен как урок о том, что государства гибнут не в один день и не только на поле боя. Их подтачивают через реформы без ясной цели, через подмену понятий, через обесценивание прошлого, через демонтаж промышленной базы, через превращение образования в формальность и через выращивание элит, которые внутренне не связывают свою судьбу со страной. Если перевести всё сказанное на более общий язык, то главный вывод звучит так: когда власть теряет стратегическое мышление, а общество — ясное понимание собственного исторического опыта, внешняя и внутренняя деструкция начинают работать вместе. И здесь возникает, пожалуй, самый непростой вопрос: в какой момент общество ещё различает реформу и разрушение, а в какой — уже принимает одно за другое как единственно возможную истину?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/5fae4776810d25c74e3b7473a348d3f6/
    Valeriy Bondarik 18 мин. назад

      …Здравствуй’те…

      ОТЛИЧНАЯ статья – 100-я Правда,лично “Я” согласен со сказанным!
      * Молодец Автор – абсолютно Прав!!! Благодарю.

      = Валерий Бондарик.Эдмонтьон.Канада. 12-5-26

