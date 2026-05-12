Андрей Школьников: Глубина Величия Победы
При изучении истории России часто звучит фраза, что победа на поле боя не была подкреплена победой на переговорах, после чего военные воспринимались как герои, а им противопоставлялись гражданские, что не смогли “удержать победный счёт”. В реальности противостояние всегда идёт во множестве направлений и временных горизонтов. Баланс приходится искать не только исходя из настоящего, но и прошлого с будущим, учитывать множество аспектов и интересов.
В истории войн множество примеров Брусиловских прорывов с разных сторон, что не приводили к достижению стратегических целей, оставаясь яркими оперативными успехами. Задачи должны решаться в комплексе, сбалансировано, не создавая разрывов, не ставя под угрозу долгосрочные позиции ради текущей радости и эмоций.
Победа в Великой Отечественной Войне стала для России первой геополитической, комплексной победой, где был полностью соблюдён баланс. Мы получили максимум возможного, многократно пройдя по грани:
▪️ все враги у границ, что столетиями сдерживали наше развитие были критично ослаблены на несколько поколений и/или окончательно сломлены, выпав в нижние лиги (Польша, Германия, Япония, Турция, Иран);
▪️ зона последующего влияния превысила границы военных успехов, позволив сформировать не только СЭВ / Варшавский договор, но и зайти в другие регионы мира (Китай, Индия, Индокитай, Африка и др.);
▪️ освобождённые страны не стали нейтральными, а оказались под плотной опекой, думая, что это их собственный выбор – И.В. Сталин не форсировал становление коммунистических режимов в Восточной Европе, не раздражал Запад, всё случилось плавно и естественно;
▪️ экономика была восстановлена в разы быстрее, чем самые смелые прогнозы, потребовалось всего 2,5 года, чтобы выйти на довоенные показатели, а дальше развитие продолжилось, при этом нам удалось не попасть в торгово-экономическую паутину США;
▪️ СССР смог преодолеть стратегическое технологическое отставание в ядерном вооружении;
▪️ наука и технологии вышли на первое место в мире;
▪️ общество стало самым справедливым за всю историю человечества;
▪️ и многое другое.
На несколько поколений Советская Россия стала сверхдержавой и имела значительные шансы для полного глобального успеха, но это уже были ошибки пришедших позже. Когда смотришь политику и действия советского руководства в сталинский период, не оставляет ощущение контролируемого и управляемого риска. В любой момент времени мы казались нашим противникам меньшим злом, бежали от медведя быстрее последнего, выбирая максимум из возможного.
Если бы в 1940-е гг. США, Британии и др. показали положение в мире в начале 1960-х гг., то вооружённые этим постзнанием они не стали бы добивать Германию и Японию, выйдя из войны в 1944 г., за Польшу держались бы до последнего, экономические контакты пересмотрели, превентивные ядерные удары стали бы инструментом сдерживания и таких вариантов множество. С точки зрения Запада всё это было бы лучше, чем позволять СССР проводить свою линию.
Несколько десятилетий все направления внешней, внутренней политики, экономики, военные действия, развитие науки и т.д. в Советской России были очень искусно сбалансированы, прорывы в одном месте поддерживались по всем направлениям. Речь не идёт об отсутствии ошибок, без этого невозможно, но не было ситуации, когда яркие победы терялись из-за отсутствия поддержки и неожиданности успеха.
Это было совершенство в единстве духа государственной машины и общества, что были созданы и всего за одно поколение из необразованных рабочих и крестьян. Они смогли победить лучших, построенных на кровном родстве, наследовании и аристократизме, имея изначально громадное отставание. Это Величие нашей Победы!
И, да, для многих 9 мая превратилось в ритуал, карго-культ, в необходимость внешней экзальтации и демонстрации, измерение степени «патриотизма», их искренне жаль, пусть таких пустышек будет как можно меньше, благо у нас теперь есть новое поколение победителей…
Илл. Николай Бортников «Берлин. Май 1945 года» (1968)
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор оспаривает популярную схему, где военные побеждают, а дипломаты потом “проигрывают” результат. - Утверждается, что реальная победа всегда комплексна: военная, дипломатическая, экономическая, технологическая, идеологическая. - Великая Отечественная война представлена как первая для России полноценная геополитическая победа, где удалось соблюсти стратегический баланс. - В качестве признаков этой победы автор называет: - ослабление или устранение традиционных внешних противников; - расширение зоны влияния СССР далеко за рамки фронта; - создание подконтрольного политического пространства в Восточной Европе; - быстрое восстановление экономики; - независимость от американской экономической системы; - ликвидацию технологического отставания, прежде всего в ядерной сфере; - создание, по мнению автора, наиболее справедливого общества. - Автор высоко оценивает сталинский период как пример управляемого риска и стратегической сбалансированности. - Высказывается мысль, что Запад, зная будущие последствия усиления СССР, вел бы себя в 1940-х гораздо жестче и прагматичнее. - Главный пафос текста: величие Победы — не только в разгроме врага, но и в умении конвертировать военный успех в долговременное усиление государства. - В финале автор критикует формальное, ритуализированное празднование 9 мая, противопоставляя ему живое, содержательное понимание Победы.
Разбор статьи
Основная идеяТекст строится вокруг важной и в целом разумной мысли: победа в войне не исчерпывается победой на фронте. Это сильный тезис. История действительно знает множество случаев, когда блестящий военный успех не превращался в устойчивый политический результат. Автор справедливо напоминает: стратегия — это не эмоция момента, а искусство удерживать баланс между настоящим выигрышем и будущими последствиями. Здесь можно провести аналогию с шахматами и нейросетями одновременно. В шахматах эффектный тактический удар может проигрывать позиционно. В обучении модели локальный минимум иногда кажется успехом, но мешает достичь лучшего глобального результата. Так и в истории: оперативный триумф не равен стратегической победе.
Сильные стороны текста
1. Комплексный взгляд на победуЭто, пожалуй, самое ценное в статье. Автор не сводит историю к фронтовым картам. Он смотрит на: - дипломатию, - экономику, - технологии, - идеологию, - долгосрочную геополитику. Такой подход зрелый. Он избавляет от наивного романтизма, где достаточно “взять столицу” или “разбить армию”, и всё автоматически сложится. История так не работает.
2. Акцент на долгосрочных последствияхАвтор подчеркивает, что настоящая победа измеряется десятилетиями, а не днями подписания капитуляции. Это тоже важное наблюдение. В каком-то смысле победа — это способность встроить результат войны в устойчивый исторический порядок, выгодный для себя.
3. Идея управляемого рискаМысль о сталинской политике как о системе, в которой риски не исчезали, но удерживались в пределах управляемости, интересна. Это не образ “всеведущего абсолютного контроля”, а скорее модель, где руководство постоянно двигалось по краю, выбирая из плохих вариантов наименее опасный и наиболее выгодный. Такой взгляд ближе к реальности, чем миф либо о безошибочном гении, либо о полном хаосе.
Что в тексте спорноЗдесь начинается более сложный слой. Автор пишет сильно, но местами слишком цельно, как будто история после 1945 года была почти идеально собранной конструкцией. А вот это уже требует критической дистанции.
1. Избыточная цельность картиныФраза о том, что Победа стала первой геополитической, комплексной победой, звучит эффектно, но как минимум дискуссионно. В истории России были и другие значимые стратегические достижения, пусть и не столь масштабные. Иногда публицистика усиливает тезис через исключительность, но историческая реальность обычно менее монолитна.
2. Слишком широкие обобщенияНапример, утверждения о том, что: - все враги были надолго сломлены, - общество стало самым справедливым в истории человечества, - почти все направления были искусно сбалансированы. Это уже не столько аналитика, сколько мировоззренческая оценка. У нее есть внутренняя логика, но она уязвима. История советского послевоенного периода включала не только рост и усиление, но и: - репрессивность системы, - тяжелые издержки мобилизационной модели, - сложные внутренние противоречия, - зависимость ряда успехов от сверхнапряжения общества. То есть величие результата не отменяет цену результата.
3. Риск ретроспективной идеализацииАвтор сам критикует идеализации, но в отношении сталинского периода частично попадает в похожую ловушку. Это очень человеческий механизм: когда реальность была действительно грандиозной по масштабу, возникает соблазн наделить её внутренней гармонией, которой, возможно, не существовало в такой степени. История вообще любит парадокс: великие достижения часто рождаются не из совершенства системы, а из смеси дисциплины, страха, вдохновения, жертвы, таланта и исторической случайности. И если мы делаем из этого идеально работающую модель, мы начинаем любить не реальность, а образ реальности.
4. Формула “освобождённые страны думали, что это их собственный выбор”Это сильная, но циничная формулировка. В ней есть геополитический реализм: большие державы действительно редко оставляют освобождённые пространства “ничейными”. Но здесь важно не подменять сложность процесса полной редукцией. В странах Восточной Европы были и реальные левые симпатии, и советское давление, и послевоенная усталость, и страх перед реваншизмом, и работа спецслужб, и социальный запрос на перемены. История не сводится к одной технологии контроля.
Глубинный смысл текстаЕсли смотреть шире, статья не только о Победе. Она о жажде целостности. Автору важно показать, что существовал момент истории, когда: - государство, - общество, - армия, - экономика, - наука, - идеология были собраны в единый вектор. Это очень сильный архетип. Людей вообще глубоко притягивает образ времени, когда смысл, усилие и результат совпали. В этом смысле текст говорит не только о 1945 годе, но и о современной тоске по собранности. Когда настоящее кажется фрагментарным, прошлое начинает восприниматься как эпоха цельности. Но здесь стоит быть осторожным. Иногда мы оплакиваем не историю, а утраченный внутренний порядок, который хотели бы вернуть в себе и в стране. Победа становится не только фактом прошлого, но и психологическим символом: доказательством, что мы способны на предельную собранность.
Подробный выводСтатья Андрея Школьникова сильна прежде всего тем, что возвращает разговор о Победе из плоскости ритуала в плоскость стратегического мышления. Это ценно. Победа 1945 года действительно была не просто военной — она радикально изменила место СССР в мире, дала колоссальный политический, военный, технологический и символический ресурс. В этом смысле автор прав: величие Победы измеряется не только поверженным Берлином, но и тем, что произошло после Берлина. Однако текст заметно окрашен восхищением, и потому местами переходит от анализа к героизирующей цельности. В нём недостаточно проговорены цена, внутренние противоречия и неоднозначность послевоенного советского проекта. А без этого любое величие рискует превратиться в икону, перед которой уже не думают, а только поклоняются. Это то, что сам автор критикует в карго-культовом отношении к 9 мая, но отчасти воспроизводит на другом уровне. Если взять из текста самое зрелое зерно, то оно звучит так: подлинная историческая победа — это искусство не просто выиграть бой, а выстроить после него порядок, который работает на тебя в течение поколений. Это мудрый критерий. Но столь же мудро помнить и другое: даже самая великая победа не делает государство морально безупречным, а общество — свободным от иллюзий. Победа может быть великой и при этом трагически дорогой. Более того, возможно, именно это и делает её по-настоящему великой — не мифическая чистота, а реальное преодоление почти невозможного. В этом есть почти философский парадокс: народ часто любит в истории её сияние, а понимать начинает только тогда, когда осмеливается взглянуть и на её тень. Настоящая память начинается не с лозунга и не с самоуничижения, а с способности удерживать оба полюса — гордость и трезвость. И, возможно, главный вопрос здесь не только в том, насколько велика была Победа, а в том, способны ли мы сегодня отличить живую историческую правду от удобного, вдохновляющего, но всё же упрощающего образа истины. Где для нас проходит граница между памятью, смыслом и мифом?