При изучении истории России часто звучит фраза, что победа на поле боя не была подкреплена победой на переговорах, после чего военные воспринимались как герои, а им противопоставлялись гражданские, что не смогли “удержать победный счёт”. В реальности противостояние всегда идёт во множестве направлений и временных горизонтов. Баланс приходится искать не только исходя из настоящего, но и прошлого с будущим, учитывать множество аспектов и интересов.

В истории войн множество примеров Брусиловских прорывов с разных сторон, что не приводили к достижению стратегических целей, оставаясь яркими оперативными успехами. Задачи должны решаться в комплексе, сбалансировано, не создавая разрывов, не ставя под угрозу долгосрочные позиции ради текущей радости и эмоций.

Победа в Великой Отечественной Войне стала для России первой геополитической, комплексной победой, где был полностью соблюдён баланс. Мы получили максимум возможного, многократно пройдя по грани:

▪️ все враги у границ, что столетиями сдерживали наше развитие были критично ослаблены на несколько поколений и/или окончательно сломлены, выпав в нижние лиги (Польша, Германия, Япония, Турция, Иран);

▪️ зона последующего влияния превысила границы военных успехов, позволив сформировать не только СЭВ / Варшавский договор, но и зайти в другие регионы мира (Китай, Индия, Индокитай, Африка и др.);

▪️ освобождённые страны не стали нейтральными, а оказались под плотной опекой, думая, что это их собственный выбор – И.В. Сталин не форсировал становление коммунистических режимов в Восточной Европе, не раздражал Запад, всё случилось плавно и естественно;

▪️ экономика была восстановлена в разы быстрее, чем самые смелые прогнозы, потребовалось всего 2,5 года, чтобы выйти на довоенные показатели, а дальше развитие продолжилось, при этом нам удалось не попасть в торгово-экономическую паутину США;

▪️ СССР смог преодолеть стратегическое технологическое отставание в ядерном вооружении;

▪️ наука и технологии вышли на первое место в мире;

▪️ общество стало самым справедливым за всю историю человечества;

▪️ и многое другое.

На несколько поколений Советская Россия стала сверхдержавой и имела значительные шансы для полного глобального успеха, но это уже были ошибки пришедших позже. Когда смотришь политику и действия советского руководства в сталинский период, не оставляет ощущение контролируемого и управляемого риска. В любой момент времени мы казались нашим противникам меньшим злом, бежали от медведя быстрее последнего, выбирая максимум из возможного.

Если бы в 1940-е гг. США, Британии и др. показали положение в мире в начале 1960-х гг., то вооружённые этим постзнанием они не стали бы добивать Германию и Японию, выйдя из войны в 1944 г., за Польшу держались бы до последнего, экономические контакты пересмотрели, превентивные ядерные удары стали бы инструментом сдерживания и таких вариантов множество. С точки зрения Запада всё это было бы лучше, чем позволять СССР проводить свою линию.

Несколько десятилетий все направления внешней, внутренней политики, экономики, военные действия, развитие науки и т.д. в Советской России были очень искусно сбалансированы, прорывы в одном месте поддерживались по всем направлениям. Речь не идёт об отсутствии ошибок, без этого невозможно, но не было ситуации, когда яркие победы терялись из-за отсутствия поддержки и неожиданности успеха.

Это было совершенство в единстве духа государственной машины и общества, что были созданы и всего за одно поколение из необразованных рабочих и крестьян. Они смогли победить лучших, построенных на кровном родстве, наследовании и аристократизме, имея изначально громадное отставание. Это Величие нашей Победы!

И, да, для многих 9 мая превратилось в ритуал, карго-культ, в необходимость внешней экзальтации и демонстрации, измерение степени «патриотизма», их искренне жаль, пусть таких пустышек будет как можно меньше, благо у нас теперь есть новое поколение победителей…

Илл. Николай Бортников «Берлин. Май 1945 года» (1968)

Андрей Школьников