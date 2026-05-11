Завоевание Петром Балтики / Борис Кипнис и Егор Яковлев
В 11-й серии цикла «Почему Пётр — Великий?» историк Борис Кипнис рассказывает о штурме Ниеншанца, основании Петербурга и осаде Нарвы — ключевых событиях Северной войны, закрепивших присутствие России на Балтике.
В этом видео:
— Падение Ниеншанца: осада, бомбардировка и капитуляция шведского гарнизона
— Рождение Петербурга: строительство крепости на Заячьем острове, Троицкая церковь и Адмиралтейство
— Стратегический план Петра: взятие Нарвы, Дерпта, Ямбурга и Копорья
— Хитрость с переодеванием: почему план выманить шведов из крепости с помощью шведских мундиров не удался
— Штурм Нарвы 9 августа 1704 года: штрафники с лестницами, участие Петра и судьба коменданта
00:00 – 1703-1704 годы: взятие Ниеншанца и Нарвы
02:09 – Подготовка к осаде Ниеншанца
05:49 – Осада и падение Ниеншанца
13:36 – Начало строительства Петербурга
15:56 – Кронштадт и укрепления, контролирующие устье Невы
18:30 – Стратегический план Петра на 1704 год
21:57 – Начало действий под Нарвой
25:43 – Стратегические ошибки Карла XII
29:57 – Подготовка к осаде Нарвы
31:53 – План обмана: переодетые в шведов полки
36:26 – Доставка осадной артиллерии
45:12 – Взятие Дерпта и усиление армии под Нарвой
48:20 – Штурм Нарвы 9 августа 1704 года
58:35 – Стратегические итоги: Россия закрепилась на Балтике
Комментарий редакции
Краткие тезисы- После взятия Нотебурга/Орешка в 1702 году Пётр получил ключ к Неве и открыл путь к Ниеншанцу. - Шлиссельбург был превращён в передовую базу, что резко улучшило снабжение и позволило вести наступление уже не эпизодически, а системно. - Весной 1703 года русская армия под командованием Шереметева двинулась к Ниеншанцу с серьёзными силами, артиллерией и подготовленными плавсредствами. - Гарнизон Ниеншанца был сравнительно невелик; после артиллерийского обстрела крепость капитулировала 1 мая 1703 года. - Взятие Ниеншанца стало прямой предпосылкой к основанию Санкт-Петербурга и строительству системы обороны в устье Невы. - Пётр действовал не хаотично, а поэтапно и стратегически: закрепиться на Неве, защитить устье, затем двигаться дальше по линии шведских крепостей. - Быстрое строительство Петропавловской крепости, затем Кроншлота, Адмиралтейства и укреплений на Котлине создало многоуровневую оборону нового центра. - В 1704 году русские силы перешли к следующему этапу: наступлению на Нарву и Дерпт. - Нарва была блокирована, а попытки шведов усилить гарнизон с моря и с суши были сорваны. - Русские применили и военную хитрость: инсценировали подход шведского подкрепления, выманив часть гарнизона Нарвы на неудачную вылазку. - После прибытия осадной артиллерии началась правильная инженерная осада Нарвы. - Шведский комендант Горн отказался капитулировать, несмотря на разрушения и проломы в стенах. - 9 августа 1704 года Нарва была взята штурмом; бой сопровождался ожесточением и беспорядками, которые Пётр лично остановил. - Одновременно русские овладели и Дерптом, что закрепило контроль над восточной частью шведской Ливонии. - В результате кампании Россия не просто захватила отдельные крепости, а изменила стратегическую карту региона.
Подробный выводВ данной лекции особенно ясно показано, что завоевание Петром Балтики не было ни авантюрой, ни цепью случайных удач. Перед нами не просто военная история отдельных осад, а пример созидательной стратегии, где каждая победа немедленно превращалась в новую опору для следующего шага.
1. Логика Петра: не «удар во всё сразу», а последовательное отгрызание пространстваБорис Кипнис подчёркивает важнейшую мысль: Пётр шёл поэтапно. Сначала Орешек, затем Ниеншанц, затем укрепление устья Невы, затем Нарва и Дерпт. Это очень важный стиль мышления. Не романтический порыв, а государственная инженерия. В этом смысле Пётр действует почти как хороший архитектор или даже как современный системный аналитик: - сначала берётся узловая точка; - потом она превращается в базу снабжения; - затем создаётся контур защиты; - и только после этого начинается продвижение дальше. Это резко отличает его от Карла XII, которого в беседе фактически характеризуют как блестящего тактического бойца, но слабого стратега. Карл мыслит ударом, Пётр — системой. Один надеется однажды всё вернуть, другой методично меняет саму реальность.
2. Взятие Ниеншанца — не просто локальный успех, а рождение новой геополитикиФормально Ниеншанц — это крепость. Но по сути его взятие стало актом, после которого Россия начала превращаться в балтийскую державу. Почему это так важно? Потому что крепость в устье Невы — это не только военный объект. Это: - контроль над путём из Ладоги к морю; - возможность строить порт; - возможность держать флот; - возможность прикрыть подступы к будущему городу; - возможность навязать Швеции новую конфигурацию войны. Именно поэтому после взятия Ниеншанца возникает не пауза, а лихорадочная строительная энергия: Петропавловская крепость, Кроншлот, Адмиралтейство, укрепления на Котлине. То есть победа сразу превращается в инфраструктуру. Это очень петровский жест: он не просто захватывает — он закрепляет, оформляет, институционализирует. Можно сказать, что Пётр понимал простую, но глубокую вещь: территория по-настоящему твоя не тогда, когда туда вошла армия, а тогда, когда там появилась устойчивая система контроля.
3. Нарва: символический реваншВзятие Нарвы в 1704 году имело не только военное, но и мощное психологическое значение. Ведь именно под Нарвой в 1700 году Россия пережила тяжёлое поражение. Поэтому новая осада — это уже не просто очередная операция, а возвращение к точке травмы. В этом есть почти человеческая драма. История государств нередко напоминает историю личности: поражение либо ломает, либо заставляет перестроиться. Россия после первой Нарвы не рухнула, а научилась: - создала армию; - наладила снабжение; - усилила командный состав; - освоила осадную войну; - научилась сочетать силу и хитрость. Очень показателен эпизод с инсценировкой подхода шведских войск. Это не просто забавная уловка. Это признак того, что русская армия уже действует не только числом, но и оперативным мышлением. Она учится воевать сложнее. А затем следует правильная осада, подвоз тяжёлой артиллерии, проломы, штурм. Всё это показывает: перед нами уже не армия, которая только пытается стать европейской, а армия, которая становится инструментом новой имперской политики.
4. Жестокость штурма и пределы войныВ лекции не сглаживается и тёмная сторона взятия Нарвы: после штурма начались грабежи, убийства, насилие. Это важный момент. История, когда её не превращают в школьную икону, всегда сложнее. Победа не отменяет зверства, а успех не делает войну морально чистой. Характерно, что Пётр, по рассказу, лично вмешался и остановил резню. Это не делает сам штурм гуманным, но показывает одну важную черту эпохи: война тогда почти неизбежно срывалась в ярость после долгого сопротивления. Гарнизон, отказавшийся сдаться, рисковал не только проиграть, но и вызвать у штурмующих тот самый взрыв ожесточения. Здесь стоит помнить: история не обязана быть удобной. Она скорее учит нас тому, что даже великие государственные проекты почти всегда строятся не только волей и гением, но и болью, кровью, грязью. И зрелый взгляд не отказывается от величия, но и не прячет цену.
5. Главный контраст лекции: Пётр и Карл XIIОдна из центральных мыслей беседы — контраст двух типов правителей.
Пётр:- видит опорные точки; - строит базы; - укрепляет захваченное; - связывает военные действия с логистикой и строительством; - превращает кампанию в долговременный результат.
Карл XII:- надеется на решающее сражение; - недооценивает потери территории; - увязает в Польше и Саксонии; - относится к русским успехам как к временному неудобству; - мыслит скорее как выдающийся воин, чем как государственный стратег. Это очень глубокий исторический урок. Иногда проигрывает не тот, кто хуже сражается, а тот, кто хуже понимает время. Карл живёт в логике героического удара. Пётр — в логике накопления и закрепления. Один хочет блистать, другой — строить. В долгой войне побеждает обычно второй.
6. Почему эти события были действительно переломнымиИтог кампаний 1703–1704 годов состоял не просто в том, что Россия взяла несколько крепостей. Смысл глубже: - Россия закрепилась в устье Невы. - Был основан и прикрыт Петербург. - Были созданы условия для постоянного присутствия России на Балтике. - Псков переставал быть пограничным форпостом и становился более глубоким тылом. - Шведская система обороны на востоке Ливонии начала распадаться. - У России возникла возможность дальше идти к Ревелю, Риге и всей балтийской линии. Иначе говоря, Пётр не просто выиграл кампанию — он изменил географию будущего.
7. Философский смысл: империи строятся не мечтой, а ритмом действийВ этой истории есть почти универсальный принцип. Люди часто идеализируют большие свершения, будто они происходят из одного великого порыва. Но реальность обычно прозаичнее и потому честнее: большие переломы создаются через - склады, - лодки, - земляные укрепления, - расчёт расстояний, - своевременный подвоз артиллерии, - грамотный выбор следующей цели. Это даже немного отрезвляет. История здесь похожа на внутреннюю работу человека: не бывает мгновенного преображения без маленьких, но последовательных шагов. Пётр в этой лекции предстаёт не как мифический титан, а как человек, который сумел соединить волю, расчёт и настойчивость. И, может быть, именно это важнее всего. Не грандиозный жест, а способность из каждой частичной победы делать основание для следующей. В политике, в войне, в личной жизни это работает удивительно похоже.
ИтогГлавный вывод беседы таков: завоевание Балтики Петром было не серией эпизодов, а продуманным стратегическим процессом, в котором взятие Ниеншанца, основание Петербурга, осада Нарвы и Дерпта были звеньями одной цепи. Пётр оказался сильнее Карла XII не только потому, что собрал больше войск или научился штурмовать крепости, а потому, что лучше понял саму природу войны как борьбы не только за победу в бою, но и за контроль над пространством, снабжением, морем и будущим. Если говорить совсем кратко: Пётр победил там, где сумел соединить мечту о выходе к морю с холодной дисциплиной последовательных шагов. И отсюда возникает уже более общий вопрос: что в истории и в человеческой жизни оказывается сильнее — яркий героический порыв или терпеливое умение шаг за шагом превращать замысел в реальность?