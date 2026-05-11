Завоевание Петром Балтики / Борис Кипнис и Егор Яковлев

В 11-й серии цикла «Почему Пётр — Великий?» историк Борис Кипнис рассказывает о штурме Ниеншанца, основании Петербурга и осаде Нарвы — ключевых событиях Северной войны, закрепивших присутствие России на Балтике.

В этом видео:
— Падение Ниеншанца: осада, бомбардировка и капитуляция шведского гарнизона
— Рождение Петербурга: строительство крепости на Заячьем острове, Троицкая церковь и Адмиралтейство
— Стратегический план Петра: взятие Нарвы, Дерпта, Ямбурга и Копорья
— Хитрость с переодеванием: почему план выманить шведов из крепости с помощью шведских мундиров не удался
— Штурм Нарвы 9 августа 1704 года: штрафники с лестницами, участие Петра и судьба коменданта

00:00 – 1703-1704 годы: взятие Ниеншанца и Нарвы
02:09 – Подготовка к осаде Ниеншанца
05:49 – Осада и падение Ниеншанца
13:36 – Начало строительства Петербурга
15:56 – Кронштадт и укрепления, контролирующие устье Невы
18:30 – Стратегический план Петра на 1704 год
21:57 – Начало действий под Нарвой
25:43 – Стратегические ошибки Карла XII
29:57 – Подготовка к осаде Нарвы
31:53 – План обмана: переодетые в шведов полки
36:26 – Доставка осадной артиллерии
45:12 – Взятие Дерпта и усиление армии под Нарвой
48:20 – Штурм Нарвы 9 августа 1704 года
58:35 – Стратегические итоги: Россия закрепилась на Балтике

Комментарий редакции

Краткие тезисы

- После взятия Нотебурга/Орешка в 1702 году Пётр получил ключ к Неве и открыл путь к Ниеншанцу. - Шлиссельбург был превращён в передовую базу, что резко улучшило снабжение и позволило вести наступление уже не эпизодически, а системно. - Весной 1703 года русская армия под командованием Шереметева двинулась к Ниеншанцу с серьёзными силами, артиллерией и подготовленными плавсредствами. - Гарнизон Ниеншанца был сравнительно невелик; после артиллерийского обстрела крепость капитулировала 1 мая 1703 года. - Взятие Ниеншанца стало прямой предпосылкой к основанию Санкт-Петербурга и строительству системы обороны в устье Невы. - Пётр действовал не хаотично, а поэтапно и стратегически: закрепиться на Неве, защитить устье, затем двигаться дальше по линии шведских крепостей. - Быстрое строительство Петропавловской крепости, затем Кроншлота, Адмиралтейства и укреплений на Котлине создало многоуровневую оборону нового центра. - В 1704 году русские силы перешли к следующему этапу: наступлению на Нарву и Дерпт. - Нарва была блокирована, а попытки шведов усилить гарнизон с моря и с суши были сорваны. - Русские применили и военную хитрость: инсценировали подход шведского подкрепления, выманив часть гарнизона Нарвы на неудачную вылазку. - После прибытия осадной артиллерии началась правильная инженерная осада Нарвы. - Шведский комендант Горн отказался капитулировать, несмотря на разрушения и проломы в стенах. - 9 августа 1704 года Нарва была взята штурмом; бой сопровождался ожесточением и беспорядками, которые Пётр лично остановил. - Одновременно русские овладели и Дерптом, что закрепило контроль над восточной частью шведской Ливонии. - В результате кампании Россия не просто захватила отдельные крепости, а изменила стратегическую карту региона.

Подробный вывод

В данной лекции особенно ясно показано, что завоевание Петром Балтики не было ни авантюрой, ни цепью случайных удач. Перед нами не просто военная история отдельных осад, а пример созидательной стратегии, где каждая победа немедленно превращалась в новую опору для следующего шага.

1. Логика Петра: не «удар во всё сразу», а последовательное отгрызание пространства

Борис Кипнис подчёркивает важнейшую мысль: Пётр шёл поэтапно. Сначала Орешек, затем Ниеншанц, затем укрепление устья Невы, затем Нарва и Дерпт. Это очень важный стиль мышления. Не романтический порыв, а государственная инженерия. В этом смысле Пётр действует почти как хороший архитектор или даже как современный системный аналитик: - сначала берётся узловая точка; - потом она превращается в базу снабжения; - затем создаётся контур защиты; - и только после этого начинается продвижение дальше. Это резко отличает его от Карла XII, которого в беседе фактически характеризуют как блестящего тактического бойца, но слабого стратега. Карл мыслит ударом, Пётр — системой. Один надеется однажды всё вернуть, другой методично меняет саму реальность.

2. Взятие Ниеншанца — не просто локальный успех, а рождение новой геополитики

Формально Ниеншанц — это крепость. Но по сути его взятие стало актом, после которого Россия начала превращаться в балтийскую державу. Почему это так важно? Потому что крепость в устье Невы — это не только военный объект. Это: - контроль над путём из Ладоги к морю; - возможность строить порт; - возможность держать флот; - возможность прикрыть подступы к будущему городу; - возможность навязать Швеции новую конфигурацию войны. Именно поэтому после взятия Ниеншанца возникает не пауза, а лихорадочная строительная энергия: Петропавловская крепость, Кроншлот, Адмиралтейство, укрепления на Котлине. То есть победа сразу превращается в инфраструктуру. Это очень петровский жест: он не просто захватывает — он закрепляет, оформляет, институционализирует. Можно сказать, что Пётр понимал простую, но глубокую вещь: территория по-настоящему твоя не тогда, когда туда вошла армия, а тогда, когда там появилась устойчивая система контроля.

3. Нарва: символический реванш

Взятие Нарвы в 1704 году имело не только военное, но и мощное психологическое значение. Ведь именно под Нарвой в 1700 году Россия пережила тяжёлое поражение. Поэтому новая осада — это уже не просто очередная операция, а возвращение к точке травмы. В этом есть почти человеческая драма. История государств нередко напоминает историю личности: поражение либо ломает, либо заставляет перестроиться. Россия после первой Нарвы не рухнула, а научилась: - создала армию; - наладила снабжение; - усилила командный состав; - освоила осадную войну; - научилась сочетать силу и хитрость. Очень показателен эпизод с инсценировкой подхода шведских войск. Это не просто забавная уловка. Это признак того, что русская армия уже действует не только числом, но и оперативным мышлением. Она учится воевать сложнее. А затем следует правильная осада, подвоз тяжёлой артиллерии, проломы, штурм. Всё это показывает: перед нами уже не армия, которая только пытается стать европейской, а армия, которая становится инструментом новой имперской политики.

4. Жестокость штурма и пределы войны

В лекции не сглаживается и тёмная сторона взятия Нарвы: после штурма начались грабежи, убийства, насилие. Это важный момент. История, когда её не превращают в школьную икону, всегда сложнее. Победа не отменяет зверства, а успех не делает войну морально чистой. Характерно, что Пётр, по рассказу, лично вмешался и остановил резню. Это не делает сам штурм гуманным, но показывает одну важную черту эпохи: война тогда почти неизбежно срывалась в ярость после долгого сопротивления. Гарнизон, отказавшийся сдаться, рисковал не только проиграть, но и вызвать у штурмующих тот самый взрыв ожесточения. Здесь стоит помнить: история не обязана быть удобной. Она скорее учит нас тому, что даже великие государственные проекты почти всегда строятся не только волей и гением, но и болью, кровью, грязью. И зрелый взгляд не отказывается от величия, но и не прячет цену.

5. Главный контраст лекции: Пётр и Карл XII

Одна из центральных мыслей беседы — контраст двух типов правителей.

Пётр:

- видит опорные точки; - строит базы; - укрепляет захваченное; - связывает военные действия с логистикой и строительством; - превращает кампанию в долговременный результат.

Карл XII:

- надеется на решающее сражение; - недооценивает потери территории; - увязает в Польше и Саксонии; - относится к русским успехам как к временному неудобству; - мыслит скорее как выдающийся воин, чем как государственный стратег. Это очень глубокий исторический урок. Иногда проигрывает не тот, кто хуже сражается, а тот, кто хуже понимает время. Карл живёт в логике героического удара. Пётр — в логике накопления и закрепления. Один хочет блистать, другой — строить. В долгой войне побеждает обычно второй.

6. Почему эти события были действительно переломными

Итог кампаний 1703–1704 годов состоял не просто в том, что Россия взяла несколько крепостей. Смысл глубже: - Россия закрепилась в устье Невы. - Был основан и прикрыт Петербург. - Были созданы условия для постоянного присутствия России на Балтике. - Псков переставал быть пограничным форпостом и становился более глубоким тылом. - Шведская система обороны на востоке Ливонии начала распадаться. - У России возникла возможность дальше идти к Ревелю, Риге и всей балтийской линии. Иначе говоря, Пётр не просто выиграл кампанию — он изменил географию будущего.

7. Философский смысл: империи строятся не мечтой, а ритмом действий

В этой истории есть почти универсальный принцип. Люди часто идеализируют большие свершения, будто они происходят из одного великого порыва. Но реальность обычно прозаичнее и потому честнее: большие переломы создаются через - склады, - лодки, - земляные укрепления, - расчёт расстояний, - своевременный подвоз артиллерии, - грамотный выбор следующей цели. Это даже немного отрезвляет. История здесь похожа на внутреннюю работу человека: не бывает мгновенного преображения без маленьких, но последовательных шагов. Пётр в этой лекции предстаёт не как мифический титан, а как человек, который сумел соединить волю, расчёт и настойчивость. И, может быть, именно это важнее всего. Не грандиозный жест, а способность из каждой частичной победы делать основание для следующей. В политике, в войне, в личной жизни это работает удивительно похоже.

Итог

Главный вывод беседы таков: завоевание Балтики Петром было не серией эпизодов, а продуманным стратегическим процессом, в котором взятие Ниеншанца, основание Петербурга, осада Нарвы и Дерпта были звеньями одной цепи. Пётр оказался сильнее Карла XII не только потому, что собрал больше войск или научился штурмовать крепости, а потому, что лучше понял саму природу войны как борьбы не только за победу в бою, но и за контроль над пространством, снабжением, морем и будущим. Если говорить совсем кратко: Пётр победил там, где сумел соединить мечту о выходе к морю с холодной дисциплиной последовательных шагов. И отсюда возникает уже более общий вопрос: что в истории и в человеческой жизни оказывается сильнее — яркий героический порыв или терпеливое умение шаг за шагом превращать замысел в реальность?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/87a18523f778bf7ee73cd47f581ca0e6/
