Восстание на броненосце “Потемкин” | Первая русская революция № 5
▶ Заметно. Стильно. С вами. Брендированная продукция Клима Жукова – https://uzhukoffa.ru/?erid=2Vtzqwe6p2o
▶ Присоединяйтесь к подписчикам Клима Жукова на Boosty – https://boosty.to/uzhukoffa/?erid=2Vtzqwe6p2o
▶ Sponsr.ru: смотреть ролики в раннем доступе – https://sponsr.ru/zhukov/?erid=2Vtzqwe6p2o
▶ Sponsr.ru:«Уроки истории»: погружаемся в прошлое вместе! – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/?erid=2Vtzqwe6p2o
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-536
Если вы заинтересованы в моём творчестве, имеете право поддержать рублём:
Яндекс деньги: https://yoomoney.ru/to/410015864712516
Карта Сбербанка 4276 5500 4462 1053
Поддержать проект из-за рубежа: 5598 8820 8874 7611
Мы в соц. сетях:
Telegram Клима Жукова https://t.me/klimzhukoff
Telegram группы УЖукова https://t.me/uzhukova
Вконтакте: https://vk.com/uzhukoffa
Дзен: https://dzen.ru/klimzhukoff
Рутуб:https://rutube.ru/channel/23535121/
Яндекс-подкасты – https://music.yandex.ru/album/22908862
Таймкод:
00:00:00 Введение
00:00:34 Политические партии и движения
00:01:27 Роль Георгия Гапона
00:02:07 Кризис в боевой организации эсеров
00:03:02 Съезды РСДРП
00:04:52 Резолюция о временном революционном правительстве
00:06:28 Большевики и Советы
00:08:16 Роль интеллигенции в Союзе борьбы
00:09:45 Критика Ленина на третьем съезде РСДРП
00:10:44 Позиция Ленина по отношению к рабочим
00:11:37 Изменение позиции социал-демократов по отношению к крестьянству
00:12:36 Роль крестьянства в революции
00:16:04 Либералы и их политические течения
00:18:09 Различия среди либералов
00:20:01 Создание Союза союзов
00:21:33 Либералы в 1905 году
00:22:12 Начало протестного движения
00:23:25 Рост протестов в России
00:24:22 Массовая стачка в Иваново-Вознесенске
00:27:34 Деятельность Совета рабочих депутатов
00:28:33 Реакция властей и итоги стачки
00:30:12 Политические и военные последствия
00:32:06 Реакция на повесть Куприна
00:32:33 Восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический»
00:33:29 Причины и последствия восстания
00:35:15 Переход власти к судомому комитету
00:36:13 Требования и действия восставших
00:37:02 Митинг в Одессе и его последствия
00:37:35 Похороны Вакаленчука и последствия для «Потёмкина»
00:38:24 Интернирование и последствия для команды
00:39:18 Мирные переговоры и политические изменения
#КлимЖуков #Познавательное #История #ПерваяРусскаяРеволюция #ИсторияРоссии #РоссийскаяИмперия #НиколайII #БроненосецПотемкин
Реклама. ИП Жуков К.А. Erid: 2Vtzqwe6p2o
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Весна–лето 1905 года стали периодом резкого обострения революционного процесса: активизировались партии, росло забастовочное движение, появились советы рабочих депутатов, начались волнения в армии и на флоте. - Эсеры в этот момент переживали организационный кризис: их боевую организацию ослабили случайные потери и аресты. - РСДРП фактически действовала уже в логике раскола: - большевики на III съезде в Лондоне делали ставку на вооружённое восстание, допускали участие во временном революционном правительстве и с недоверием относились к либеральной буржуазии; - меньшевики были осторожнее и считали, что в буржуазной революции власть должна перейти именно буржуазии. - На съезде большевики также поднимали вопрос о недопустимом преобладании интеллигенции в партийных комитетах и необходимости шире вводить в руководство рабочих. - Важным стал поворот социал-демократов к крестьянскому вопросу: крестьяне рассматривались как потенциальный союзник революции, заинтересованный в радикальном решении земельной проблемы. - Либералы в 1905 году были уже серьёзной политической силой, но крайне неоднородной: - умеренные надеялись на осторожные реформы сверху; - радикальные стремились к широкой политической мобилизации и начали создавать профессиональные союзы и «Союз союзов». - Первомайский подъём 1905 года дал новый всплеск стачек, всё чаще с политическими требованиями. - Иваново-Вознесенская стачка стала знаковым событием: - в ней участвовали десятки тысяч рабочих; - возник совет рабочих депутатов как орган самоорганизации и фактического местного управления; - стачка показала, что рабочее движение может не только протестовать, но и создавать альтернативные формы власти. - Положение правительства усугубляли: - военные поражения в русско-японской войне, особенно Цусима; - финансовый кризис; - крестьянские беспорядки; - рост недовольства в армии и на флоте. - Восстание на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» носило во многом стихийный характер: - непосредственным поводом стал конфликт из-за испорченной пищи; - глубинной причиной было системное недовольство матросов условиями службы и произволом начальства; - офицеры сами довели ситуацию до вооружённого взрыва. - На броненосце возник судовой комитет, власть перешла к восставшим, но ясной стратегии у них не было. - Прибытие «Потёмкина» в Одессу совпало с городскими волнениями, но взаимодействие восставших матросов и рабочих оказалось ограниченным. - Попытка подавить мятеж не удалась полностью: даже Черноморская эскадра не смогла решительно выступить против восставшего корабля. - В итоге «Потёмкин» ушёл в Констанцу, где был интернирован, а команда получила убежище. - Все эти события вместе показывали, что революция перестала быть локальным социальным протестом и превращалась в общегосударственный кризис власти.
Подробный выводВ данной лекции хорошо видно главное: первая русская революция развивалась не как единый заранее продуманный план, а как наложение множества кризисов друг на друга. Это важно понимать. История здесь напоминает не шахматную партию, где кто-то всё просчитал на десять ходов вперёд, а скорее перегретый механизм, у которого одновременно начинают ломаться разные узлы: политика, армия, экономика, управление, социальные отношения.
1. Политические силы оказались не готовы, но были вынуждены быстро определятьсяПочти все партии входили в революцию в состоянии поиска собственной роли. Эсеры переживали кризис организации, либералы только оформлялись как самостоятельная сила, социал-демократы спорили не только с властью, но и друг с другом о самой логике революции. Это очень характерно: в момент исторического излома выясняется, что те, кто должен “вести массы”, сами ещё не вполне понимают, куда именно вести. Но в этом и реальность политики: сначала происходит давление жизни, а уже потом появляются стройные программы и теоретические объяснения.
2. Расхождение между большевиками и меньшевиками было не просто тактическимВ лекции это показано особенно ясно. Разногласие шло не о нюансах, а о том, как понимать саму природу революции и роль социал-демократии в ней. - Меньшевики больше доверяли исторической схеме: раз революция буржуазная, значит буржуазия и должна править. - Большевики смотрели практичнее и жёстче: буржуазия в критический момент может испугаться народа и пойти на сделку с властью. Это, кстати, очень современный по духу спор. Есть логика чистой теории, а есть логика наблюдения за реальным поведением социальных групп. История часто наказывает именно за чрезмерную веру в абстрактные схемы. В этом смысле большевистская позиция выглядела менее «академичной», но более трезвой.
3. Поворот к рабочим и крестьянам означал углубление революцииОчень значимы два акцента: - критика засилья интеллигенции в партийных структурах; - признание революционного потенциала крестьянства. Это не мелочи. Здесь происходит переход от революции, о которой говорят образованные круги, к революции, которую начинают делать реальные массы. И рабочие, и крестьяне — это уже не фон для политических программ, а субъекты истории. Если пользоваться более философским языком, то революция перестаёт быть идеей и становится формой массового опыта. А такой опыт уже нельзя просто отменить административным приказом.
4. Либералы были сильны, но внутренне раздробленыЛиберальное движение в 1905 году показано как серьёзная, но не монолитная сила. Это тоже закономерно. Либерализм почти всегда оказывается между двумя огнями: - сверху — самодержавие, не желающее реальных уступок; - снизу — радикализирующееся народное движение, которому мало осторожных реформ. Отсюда внутренняя раздвоенность либералов: одни хотели компромисса, другие — более решительных перемен. И здесь проявляется одна из постоянных исторических проблем: умеренная политика часто хочет управлять кризисом, который уже вышел за пределы умеренности.
5. Иваново-Вознесенск показал рождение новой формы властиПожалуй, один из важнейших смысловых узлов лекции — это история Иваново-Вознесенской стачки и возникновение совета рабочих депутатов. Совет здесь важен не как красивый символ, а как практический механизм: - он координировал борьбу; - обеспечивал порядок; - помогал с продовольствием; - защищал рабочих; - фактически выполнял функции местной власти. Это уже не просто протест. Это зачаток альтернативной государственности снизу. И вот тут особенно интересно: народная самоорганизация возникает не из отвлечённой теории, а из конкретной нужды. Когда старые институты не решают проблему, люди начинают строить свои. В этом смысле советы — не случайное изобретение, а ответ общества на вакуум легитимной и действенной власти.
6. Восстание на «Потёмкине» стало символом того, что кризис дошёл до вооружённых силИстория с броненосцем особенно показательная, потому что она началась почти из бытовой детали — плохого борща. Но сама лекция справедливо подчеркивает: такие события не начинаются из-за одного борща. Борщ — это спичка, а не причина пожара. Глубинные причины: - унизительные условия службы; - грубость и насилие начальства; - накопившееся раздражение; - общая атмосфера войны, поражений и государственного разложения. В этом есть важный психологический момент. Человек долго терпит не потому, что всё хорошо, а потому что надеется, что терпение ещё имеет смысл. Бунт начинается тогда, когда смысл терпеть исчезает. Именно это и произошло на «Потёмкине».
7. Стихийность восстания стала и его силой, и его слабостьюСтихийный взрыв дал мощный эффект: восставшие захватили корабль, убили часть офицеров, смогли бросить вызов власти и вдохновить многих. Но отсутствие ясной программы и координации не позволило превратить этот успех в устойчивое политическое действие. Это вообще одна из главных драм революций. Энергии хватает на взрыв, но не всегда хватает на форму. Негодование создаёт импульс, но не заменяет стратегии. На «Потёмкине» возник орган власти — судовой комитет, но общего плана, как соединить морской мятеж с общероссийским революционным движением, не было. Поэтому корабль стал великим символом, но не центром победоносного восстания.
8. Власть всё чаще отвечала насилием, но насилие уже не решало проблемуРасстрелы демонстраций, подавление митингов, применение войск, грубое давление на рабочих и матросов — всё это показывает не силу государства, а скорее истощение его политического ресурса. Когда власть умеет отвечать почти только силой, это значит, что она уже плохо умеет договариваться, убеждать, включать общество в управляемые формы жизни. Сила остаётся, но легитимность убывает. Это похоже на человека, который в споре всё громче кричит не потому, что уверен в правоте, а потому что теряет контроль над разговором.
9. Общий смысл событий весны и начала лета 1905 годаВсе описанные эпизоды — партийные споры, рост стачек, советы, крестьянские беспорядки, поражения на войне, мятеж на флоте — складываются в одну картину: самодержавие входило в фазу системного кризиса, где уже не работали старые методы удержания страны. Революция здесь предстаёт не как заговор и не как случайность, а как результат накопленного несоответствия между: - старой политической формой, - социальным развитием страны, - ожиданиями народа, - и реальной жизнью рабочих, крестьян, солдат, матросов. Иначе говоря, общество уже стало сложнее, чем государство, которое пыталось им управлять.
ИтогВ этом видео особенно ясно показано, что весна–лето 1905 года стали моментом, когда революция приобрела собственные органы, собственные ритмы и собственную социальную глубину. Она перестала быть лишь серией разрозненных протестов и начала проявляться как новая политическая реальность. - Партии искали путь. - Рабочие учились самоорганизации. - Крестьяне всё очевиднее становились силой. - Либералы пытались оформить политическое представительство общества. - Армия и флот уже не выглядели абсолютно надёжной опорой режима. - А государство всё чаще отвечало репрессией там, где требовалось преобразование. Если смотреть глубже, то восстание на «Потёмкине» и создание советов — это два разных, но родственных симптома. Первый показывает распад старой дисциплины, второй — рождение новой коллективной формы действия. Одно разрушает прошлое, другое пробует строить будущее. Но всегда ли общество успевает создать зрелую форму нового раньше, чем окончательно рушится старое?