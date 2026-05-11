Штурм авдеевской промзоны | Дмитрий Филиппов

«На войне нет завтра, есть только сейчас. Поэтому я пишу в перерывах между боями, не дожидаясь "отстоя пены"». Лауреат премии «Слово» и доброволец СВО Дмитрий Филиппов (позывной «Вожак») представляет свой новый бестселлер «Промка». Это предельно честный и кинематографичный разговор о самом лютом эпизоде войны — штурме Авдеевской промзоны. Как гибель друга на глазах автора привнесла в реалистичную прозу мистическое измерение? Почему чиновник с «бронью» выбрал путь сапера и разведчика?

00:00 – Дмитрий Филиппов: путь от сына подводника до литературной звезды
02:20 – Постмодерн 90-х и первая Чеченская: как закалялась реалистическая проза
03:58 – Роман «Я русский»: почему это название взорвало сеть еще в 2015 году
07:21 – «Герои блокады» в ЖЗЛ: семейная тайна и развенчание мифов о Жданове
11:12 – Жизнь в Смольном: как на самом деле питалось руководство осажденного города
12:37 – Из чиновников в саперы: почему Филиппов отказался от брони и ушел добровольцем
15:48 – «Собиратели тишины»: как поисковые работы на местах боев стали романом
21:14 – Как писать под обстрелами: ноутбук на ротации и погибшие тексты Жени Гайдука
23:44 – «Промка»: хроника штурма Авдеевки и мистическое измерение войны
25:03 – Смерть Калины: как реальная трагедия превратилась в литературный «День сурка»
27:40 – Почему все фронтовики пишут антивоенные книги? Мнение Юзефовича
28:49 – Хейт и зависть: ответ критикам, требующим «подождать с правдой о войне»
32:26 – «Они сражались за Родину»: почему Шолохов и Симонов писали сразу, а не через 12 лет
37:25 – Поэтический взрыв: почему на фронте прозаики начинают писать стихи
39:14 – Творчество или алкоголь: как бойцы будут «изживать» войну после победы
41:16 – Солдатские награды: за что Филиппов получил медаль «За отвагу»
42:49 – Мясные штурмы и честная проза: Бондарев, Бакланов и современность
45:07 – История позывного «Вожак»: как шутка погибшего товарища стала именем
47:57 – Фронтовое братство: «Никто нас так не поймет, как мы сами»

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Видео посвящено беседе с Дмитрием Филипповым — писателем и участником боевых действий, автором романов «Собиратели тишины» и «Промка». - Филиппов родился в семье военного-подводника, детство провёл на Дальнем Востоке, позже жил в Ленинградской области, получил филологическое образование. - Писать начал с детства; к зрелой прозе пришёл после службы в армии и участия в чеченской кампании. - Его ранний заметный роман — «Я русский», где осмыслялся опыт поколения, выросшего на сломе эпох 1990-х и 2000-х. - Важное место в его творчестве занимает тема Ленинграда и блокады, что связано и с семейной памятью: бабушка и дедушка пережили блокаду детьми. - Он написал книгу о героях битвы за Ленинград, работая с архивами и стремясь очистить тему от поздних мифов и упрощений. - До ухода на фронт работал на государственной гражданской службе, занимался молодежной политикой и курировал поисковую работу по останкам советских солдат. - Несмотря на бронь, добровольно ушёл на фронт, считая это нравственным долгом человека, мужчины и русского писателя. - На СВО служил сначала сапёром, затем в разведке, позже — стрелком в подразделении сопровождения грузов на переднем крае. - Роман «Собиратели тишины» вырос из соединения двух пластов: - довоенной линии о поисковиках и памяти войны; - фронтовых текстов о нынешней войне. - Филиппов подчёркивает, что пишет прямо во время войны, потому что на войне нет гарантии «потом» — завтра может не наступить. - «Промка» посвящена штурму Авдеевской промзоны и основана на непосредственном боевом опыте автора. - Центральный эмоциональный узел книги — гибель друга с позывным Калина, который, по словам автора, погиб, спасая ему жизнь. - Мистическое измерение в романе возникает не как литературная игра, а как форма переживания травмы, вины, памяти и повторного внутреннего проживания событий. - Большинство персонажей книги имеют реальных прототипов, часть позывных изменена. - Филиппов согласен с мыслью, что фронтовая литература по сути антивоенна, потому что честное изображение войны разрушает любые романтические иллюзии о ней. - Он резко отвергает претензии к фронтовым писателям в духе «рано писать», считая главным аргументом простую вещь: у воюющего человека может не быть будущего времени. - По его мнению, нападки на авторов-фронтовиков часто продиктованы завистью, ханжеством и внутренним бессилием тех, кто не участвовал в войне, но хочет судить о ней сверху. - На войне он снова пришёл к поэзии: стихи стали мгновенной формой эмоционального выброса, когда на большую прозу не всегда хватает внутреннего дыхания. - Он убеждён, что после войны многие бойцы начнут писать, потому что это один из способов изжить войну из себя, хотя полностью избавиться от неё невозможно. - Среди его наград — медали за чеченскую кампанию и за участие в СВО, включая медаль «За отвагу». - В мирной жизни он хочет продолжать служить стране, вернуться на государственную службу и дальше заниматься литературой. - Позывной «Вожак» возник почти случайно, из фронтовой шутки, но затем закрепился. - В финале беседы звучит важная мысль о фронтовом братстве: боевой опыт навсегда связывает людей, даже если потом их разведут разные дороги.

Подробный вывод

В данной лекции возникает сразу несколько смысловых слоёв, и именно их сочетание делает беседу важной не только как разговор о книгах, но и как свидетельство эпохи.

1. Литература здесь показана не как профессия, а как форма судьбы

Филиппов описывает свой путь без позы и без искусственного героизма: семья военного, филфак, раннее письмо, армия, война, государственная служба, снова война. В этом есть почти архаическая русская связка: слово и служение не разведены. Он не противопоставляет писателя человеку действия. Напротив, для него писать и служить — не конкурирующие роли, а две стороны одного внутреннего обязательства. Это важный момент. В современной культуре часто предполагается, что писатель должен стоять в стороне, наблюдать, комментировать, сохранять иронию. Здесь же возникает иная оптика: писатель не только свидетельствует, но и отвечает телом. Это делает его слово более уязвимым, но и более весомым.

2. Центральная тема беседы — память как живая материя

От блокады до поисковых работ, от останков советских солдат до Авдеевской промзоны — всё соединяется одной нитью: война не уходит в прошлое окончательно. Она остаётся: - в семейных привычках; - в запасах спичек, сухарей и мыла у переживших блокаду; - в земле, где лежат непогребённые; - в языке; - в литературе; - в психике тех, кто воюет сейчас. Это очень русская, но и универсальная тема: история не исчезает, если её объявить завершённой. Она продолжает жить в поколениях, а иногда возвращается буквально — в телах, в руинах, в новых конфликтах. Так работает и человеческая психика: непережитое не уходит, оно возвращается. В каком-то смысле поиск останков павших и написание военной прозы — это один и тот же акт, только на разных уровнях: попытка дать место тому, что нельзя просто бросить в безымянности.

3. «Собиратели тишины» и «Промка» представлены как тексты, рожденные не из замысла, а из давления реальности

Очень показательно, как автор рассказывает о форме. Он не выдумывает роман «по схеме», а долго не может собрать материал в целое, пока сама жизнь не создаёт ту композицию, которая раньше не находилась. Это честный литературный процесс: не автор насилует материал, а материал диктует форму. Особенно это видно в разговоре о «Собирателях тишины», где прошлое и настоящее войны срастаются в единый нерв. И ещё сильнее — в «Промке», где документальность, боевой опыт и почти мистическое переживание трагедии соединяются в одно пространство. Это интересно даже в более широком смысле. Когда человек проходит через предел, язык почти всегда меняется. Рациональный рассказ начинает требовать: - обрывочности, - повторов, - сдвигов во времени, - видений, - мистических интонаций. Не потому что автор хочет «украсить» текст, а потому что экстремальный опыт сам по себе ломает линейную картину мира. Война — это не только физическая реальность, но и кризис привычной причинности. Именно поэтому мистический элемент в «Промке» подаётся не как фантазия, а как форма проживания вины, памяти и потери.

4. Важнейшая мысль беседы: настоящая фронтовая проза почти неизбежно антивоенна

Это один из самых точных и трезвых тезисов разговора. Не в том смысле, что она отрицает необходимость войны как исторического факта или обороны как долга. А в том, что честное описание войны уничтожает её фальшивую романтизацию. В этом есть глубокий парадокс: человек может считать своё участие в войне нравственно необходимым — и одновременно писать так, что после чтения никому не захочется войны. Это не противоречие, а зрелость. Потому что реальность трагична: иногда приходится делать страшное, не переставая понимать, что это страшно. Такой взгляд резко отличается от двух крайностей: - от пацифистской наивности, не замечающей, что зло бывает вооружённым; - от милитаристской эстетизации, превращающей войну в зрелище, стиль или способ самовозвеличивания. Филиппов стоит между этими полюсами: война может быть необходимой, но она не становится от этого прекрасной.

5. Спор о том, можно ли писать о войне во время войны, раскрывает глубокий конфликт между живым опытом и кабинетной нормой

Один из самых острых фрагментов беседы — его ответ на упрёк «рано писать». И здесь его главный аргумент предельно прост, почти как удар молота: у человека на войне может не быть потом. Это не только практическое соображение, но и философское. Многие культурные нормы строятся на молчаливом предположении, что жизнь продолжится, что будет время на осмысление, на дистанцию, на редактуру биографии. Но война разрушает саму эту опору. И тогда правда «сейчас» становится не менее важной, чем правда «потом». Да, дистанция может дать глубину. Но отсутствие дистанции даёт другое — сырой нерв присутствия. Истина переживания всегда частична, но она не менее подлинна оттого, что ещё не успела стать спокойной. Иногда именно спокойствие уже что-то сглаживает и подменяет.

6. В беседе ясно показано, как рождается новая военная литература

Не как государственный заказ и не как отвлечённый эстетический проект, а как результат столкновения: - личного опыта, - культурной традиции, - исторической катастрофы, - внутренней необходимости говорить. Филиппов не провозглашает себя финальной фигурой этого процесса. Напротив, он говорит о себе как о первой ласточке, о человеке, который просто начал раньше других, потому что уже пришёл на войну подготовленным — как литератор. Это очень важная скромность формы. Она делает его позицию убедительнее: он не монополизирует опыт, а открывает пространство для будущих голосов. И здесь возникает почти психологически неизбежный сюжет: те, кто не участвовал в становлении этого направления, могут реагировать раздражением, обесцениванием, морализаторством. В любой сфере, где появляется новая реальность, старая иерархия чувствует угрозу. Это относится и к литературе. Люди часто защищают не истину, а своё место в символическом порядке.

7. Очень сильна линия о письме как способе выживания

Когда автор говорит, что после войны многим придётся «изживать» её из себя, он формулирует не просто частную мысль, а почти закон психики. Непрожитый опыт ищет выход. И если его не перевести в форму — рассказ, стихотворение, исповедь, труд, молитву, молчаливое искусство жить — он может уйти в разрушение: - в алкоголь, - в агрессию, - в отчуждение, - в внутренний распад. Творчество тут предстаёт не как роскошь, а как форма внутренней санитарии. Как нейросеть нуждается в переобучении после сильного искажения данных, так и человек после войны нуждается в переработке опыта, иначе пережитое будет снова и снова вторгаться в сознание. Литература становится не украшением памяти, а инструментом психического и нравственного восстановления.

8. Отдельно важно, что беседа не скатывается ни в культ страдания, ни в лёгкий пафос

Да, здесь есть патриотическая интонация. Но в своих лучших местах она не плакатная, а экзистенциальная. Не «мы лучше всех», а «если пришло тяжёлое время, кто-то должен встать». Это разница огромная. В первом случае рождается идеология, во втором — долг. И точно так же тема погибших товарищей подаётся не как риторика жертвы, а как реальное присутствие умерших в жизни живых. Человек уходит, но остаётся: - в памяти, - в тексте, - в позывном, - в неслучившихся разговорах, - в чувстве долга перед ним. Это очень человеческий слой беседы, и, пожалуй, самый настоящий.

Итог

В этом видео литература показана как продолжение памяти, служения и внутренней честности. Дмитрий Филиппов предстает не просто как автор, написавший о войне, а как человек, для которого слово неотделимо от опыта, а опыт — от ответственности. Разговор о его книгах постепенно превращается в разговор о более широких вещах: о том, как история проходит через человека, как война ломает иллюзии, как память требует формы, и почему иногда писать нужно не после, а именно внутри катастрофы. Если говорить совсем сжато, главный вывод такой: эта беседа не столько о литературной карьере, сколько о цене свидетельства. Настоящий текст здесь рождается не из желания высказаться, а из невозможности молчать. И именно поэтому он может быть важен — не как окончательная истина о войне, а как живая, кровная, неприглаженная правда человека, который оказался внутри неё. И, возможно, главный вопрос после такой беседы звучит так: что делает слово подлинным — литературное мастерство, историческая дистанция или готовность заплатить за сказанное собственной жизнью?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/85db2d1441be9e8aad0bd143f8ecc072/
