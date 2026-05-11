На каких основаниях строить государство для человека? | Елена Ведута и Руслан Сафаров

Проблема смены экономической модели в мире становится все более обсуждаемой: как построить новую экономику, во главе угла которой будет стоять благополучие человека? О том, что такое социальное государство и какие понятия вкладываются в этот термин, об использовании ИИ сегодня и чем бы он мог пригодиться обществу, о том, как при переходе от текущей модели не оказаться снова в "военном коммунизме" и роли малого предпринимательства, об экономической модели развития и тех альтернативах развития глобального общества, которые ждут нас в ближайшие 20 лет говорят кибернетик-экономист, профессор факультета государственного управления, д.э.н. Елена Ведута и политолог Руслан Сафаров

Краткие тезисы

- Социальное государство в понимании Елены Ведуты — это не просто справедливое перераспределение доходов, а прежде всего государство, способное организовать производство в интересах большинства. - Главная проблема современной экономики, по ее мнению, не в том, как делить, а в том, как производить нужный обществу конечный продукт. - Западные левые концепции, как утверждается в беседе, часто концентрируются на перераспределении, но не дают ответа на вопрос о механизме созидания и планирования. - Ключевая идея лекции — необходимость планирования экономики на новой технологической основе, то есть через кибернетические модели, балансовые расчеты и алгоритмы, а не через ручное управление или стихийный рынок. - Ведута настаивает, что экономика должна управляться не финансистами и кассирами, а экономистами в подлинном смысле, которые понимают реальные производственные потоки, а не только денежные показатели. - Центральный тезис: без системы координации производства, инвестиций, технологий и потребительского спроса страна идет к кризису. - В беседе проводится различие между: - материальным производством, создающим конечный продукт; - непроизводственной сферой, которая важна, но живет за счет произведенного материального продукта. - Предлагается модель, где: - рассчитывается фонд общественного рабочего времени; - определяется структура потребностей общества; - учитываются заказы государства, социальной сферы, обороны и потребительского рынка; - распределяются производственные инвестиции; - внедряются технологии, снижающие затраты и повышающие выпуск. - Потребительский рынок в этой модели не отменяется: наоборот, предпочтения граждан должны учитываться через динамику цен равновесия, чтобы производство реагировало на реальный спрос. - Ошибка позднего СССР, по мнению Ведуты, состояла не в самом планировании, а в том, что: - не была построена полноценная автоматизированная система управления экономикой; - была ослаблена обратная связь с потребительским спросом; - система стала бюрократической и дисбалансной. - Малый бизнес, как подчеркивается, не нужно душить; напротив, в смешанной экономике ему должна быть оставлена свобода действия, особенно в сферах гибкого повседневного спроса. - Крупный капитал и монополии, напротив, должны быть встроены в общую систему координации, потому что их решения влияют на всю страну. - Ведута считает, что Россия может стать площадкой для новой модели управления экономикой, особенно если будет действовать в связке с постсоветским пространством. - Руслан Сафаров в финале выделяет три возможных пути: 1. киберфеодализм; 2. киберфашизм; 3. киберсоциализм — использование технологий и ИИ в интересах общества, а не новых элит.

Подробный вывод

В этом видео обсуждается не просто вопрос о социальной политике, а гораздо более глубокая тема: на каких основаниях вообще строить государство, если его целью является человек, а не прибыль, власть или абстрактная эффективность.

1. Главный нерв беседы: социальность без производственной базы — пустой лозунг

Очень важная мысль Ведуты состоит в том, что разговоры о социальной справедливости часто остаются на уровне морального пожелания. Справедливо поделить — это, конечно, хорошо. Но если общество не умеет организовать производство, то делить в итоге будет нечего. Это жесткий, но трезвый взгляд. Здесь чувствуется почти марксовская интуиция: распределение вторично по отношению к производству. Если экономическая машина разлажена, то даже самые красивые разговоры о равенстве превращаются либо в популизм, либо в борьбу за остатки ресурсов.

2. Критика современного капитализма строится не только на морали, но и на неэффективности

Ведута не ограничивается обвинением капитализма в несправедливости. Она утверждает, что современная система еще и не способна стратегически управлять развитием. Финансовые институты, министерства, центробанки и международные структуры, по ее версии, обслуживают денежные потоки, но не умеют выстраивать реальный рост общественного благосостояния. Это интересно: критика идет не с позиции романтической ностальгии, а с позиции системной несостоятельности действующей модели. То есть проблема не только в зле элит, а в том, что сама логика управления стала бухгалтерской, а не созидательной.

3. Центральная альтернатива: кибернетическое планирование

Сердце всей беседы — идея, что в XXI веке возможно не старое командное планирование, а новая форма координации экономики, основанная на: - балансовых расчетах, - моделировании, - алгоритмах, - учете спроса, - распределении инвестиций по объективным критериям, - использовании ИИ как инструмента управления сложностью. По сути, предлагается сделать то, что раньше было невозможно в полной мере технически: просчитывать экономику как живую систему, а не управлять ею либо вслепую, либо в интересах узких групп. Это важный поворот. Речь не о том, чтобы заменить рынок чиновником, а о том, чтобы заменить хаос осмысленной координацией.

4. Очень важное уточнение: речь не о тотальном подавлении свободы

Сафаров не случайно снова и снова возвращает разговор к картошке, огурцам, парикмахеру и повседневному потреблению. Это здравая реакция: люди боятся не теории, а повторения ситуации, когда за «высокими целями» приходят дефицит, уравниловка и бюрократическое насилие. В ответ Ведута делает существенное различие: - малый бизнес и сфера гибкого спроса должны иметь пространство свободы; - крупные монополии и базовые отрасли должны координироваться в интересах общества. Это уже не тотальная централизация, а попытка соединить стратегическое управление и локальную хозяйственную инициативу. И в этом есть практический смысл: чем крупнее система, тем опаснее оставлять ее на произвол частных интересов; чем ближе сфера к разнообразию человеческих привычек, тем нужнее гибкость.

5. Беседа фактически ставит вопрос о природе государства

Если отбросить экономические детали, то в основе разговора лежит философский вопрос:
Государство — это арбитр распределения, сторож интересов капитала или инструмент развития человеческой жизни?
Ведута отвечает однозначно: государство должно быть субъектом организации общественного развития. Не просто сборщиком налогов, не просто силовой рамкой и не просто менеджером кризиса. Это очень сильная позиция, но и уязвимая. Потому что всякий раз, когда государство наделяют большой миссией, возникает риск, что оно начнет служить не человеку, а своему собственному образу величия. История XX века это показала не раз. Поэтому идея сильного координирующего государства требует не только экономической модели, но и этических ограничителей, прозрачности, общественного контроля и живой обратной связи.

6. Скрытая линия беседы: борьба с иллюзиями

Есть еще один глубокий пласт. Ведута фактически разрушает две распространенные иллюзии: - либеральную иллюзию, будто рынок сам все расставит по местам; - левую иллюзию, будто достаточно просто отнять и поделить. И то и другое — упрощение. Жизнь сложнее. Экономика — не моральная сказка и не самонастраивающийся механизм. Она похожа скорее на организм: если не понимаешь его внутренних связей, то любое лечение может оказаться ядом. В этом смысле ее позиция интересна именно своей жесткой антинаивностью.

7. Финальный образ Сафарова: три пути

Завершение разговора политически и философски очень показательно. Сафаров очерчивает три сценария будущего: - киберфеодализм — технологии усиливают сословность; - киберфашизм — технологии плюс принуждение; - киберсоциализм — технологии работают на общественное благо. Это, конечно, не строго научная классификация, а скорее мировоззренческая рамка. Но она точно фиксирует нерв эпохи: технологии сами по себе ничего не освобождают. Они могут стать и орудием освобождения, и инструментом нового подчинения. Как и во многих цивилизационных развилках, решает не только техника, но и вопрос: в чьих интересах она встроена в общество.

Итог

Главный вывод этой беседы можно сформулировать так:
Государство для человека должно строиться не просто на принципе справедливого распределения, а на способности разумно организовывать производство, технологии, инвестиции и социальные приоритеты ради роста реального благосостояния людей.
Авторы разговора предлагают видеть в будущем не возврат к старым схемам, а возможность нового социального проекта, где: - экономика планируется, - технологии служат обществу, - рынок не обожествляется, но и не уничтожается полностью, - человек остается целью, а не приложением к финансовой системе. Это амбициозная, спорная, местами очень сложная конструкция. В ней есть риск технократизма, есть соблазн переоценить вычислимость жизни, есть опасность снова поверить, что система может быть мудрее человека. Но есть и важное достоинство: она пытается говорить не только о критике, а о механизме созидания. И, возможно, именно здесь проходит реальная граница между политической риторикой и проектом будущего: не в том, кто громче обещает справедливость, а в том, кто способен показать, как общество будет жить, производить, развиваться и не разрушать само себя. Если истина о хорошем государстве всегда проверяется жизнью людей, то что важнее: свобода выбора в хаосе или координация ради общего блага — и где проходит та тонкая граница, за которой забота о человеке превращается в управление человеком?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/41baffe380f8d5c45db4176fc559a4d0/
