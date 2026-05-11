Как Россия будет отвечать на войну второго контура. И. Шишкин, А. Фефелов
Кто наш враг и с кем мы воюем. Дискуссия главного редактора канала «День» Андрея Фефелова и политолога Игоря Шишкина.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главный вопрос беседы — с кем именно воюет Россия: с Украиной как субъектом, с «режимом Зеленского», с Европой или с более глубокой наднациональной системой. - Украина в разговоре описывается как несубъектное пространство, предоставляющее территорию, мобилизационный ресурс и инфраструктуру для войны, при внешнем управлении со стороны Запада. - Зеленский трактуется не как самостоятельный политик, а как исполнитель роли, хотя при этом один из участников беседы подчеркивает: даже марионетка становится реальным врагом, если эффективно реализует враждебный курс. - США, по версии собеседников, частично меняют форму участия: отходят от прямого бесплатного снабжения, но не выходят из процесса полностью; значительная часть американского ВПК продолжает работать на украинское направление. - Центр тяжести войны смещается к Европе: Британия, страны ЕС, Канада рассматриваются как ядро новой антироссийской конфигурации. - Вводится понятие «войны второго контура» — ударов по российской инфраструктуре, экономике и тылу с помощью дронов и иных средств истощения. - Линия фронта стабилизирована, а потому война на истощение, по мысли участников, становится главным способом давления на Россию. - Подчеркивается, что Европа ведет войну не только через Украину, но и через собственную промышленную, разведывательную и технологическую базу. - Один из ключевых образов беседы — «еврокарфаген» / «еврохимера»: Европа как искусственно собранная, агрессивная, антироссийская конструкция. - Обсуждается концепт глобалистского синдиката / deep state — наднациональной сети финансово-политического влияния, управляющей элитами и институтами Запада. - При этом звучит важное возражение: нельзя сводить все к одному тайному центру, потому что в политике действует множество сил, интересов и уровней субъектности. - Высказывается мысль, что врагов у России много, и у каждого есть собственный интерес в ослаблении или поражении России. - Отдельно акцентируется идея, что Европа исторически сама по себе часто была заинтересована в подавлении России, а не только подчинялась внешнему приказу. - Проводится историческая параллель с Наполеоном, Гитлером и объединенной Европой, приходившей на Восток в поисках доминирования и ресурсов. - Звучит тезис, что нынешние европейские элиты переживают кризис модели благосостояния и могут видеть в поражении России способ продлить собственное существование. - Скептически оцениваются надежды на системную европейскую оппозицию: националистические и правые силы считаются либо слабыми, либо встроенными в существующий порядок. - Вместе с тем участники признают, что внутри европейских обществ существует массовый страх большой войны и значительный потенциал антивоенных настроений. - В качестве возможного ответа России называется информационная и политическая работа с европейским обществом, по аналогии с советской борьбой за мир. - Евросоюз описывается как модель наднационального постнационального государства, где открытость требуется от всех, кроме реальных центров принятия решений. - Итоговая мысль беседы: на текущем этапе наиболее опасный противник России — европейский контур войны, даже если за ним стоят более глубокие глобальные силы.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не столько текущая военная оперативка, сколько архитектура конфликта. Это важное различие. Когда мы смотрим только на фронт, мы видим окопы, дроны, удары, поставки. Но когда пытаемся понять, кто именно является субъектом войны, сразу открывается более сложная картина: солдат на передовой, киевская власть, европейские элиты, американский ВПК, наднациональные сети влияния — все это разные этажи одного процесса.
1. Основная сила беседы — в попытке различить уровни войныСильная сторона разговора в том, что он отказывается от слишком простой формулы вроде «Россия воюет только с Украиной» или «во всем виноват только Зеленский». Собеседники пытаются показать, что: - тактический уровень — это ВСУ, фронт, удары по российским объектам; - оперативный уровень — снабжение, координация, разведка, производство вооружений; - стратегический уровень — интересы Европы, США и глобальных центров силы; - метаполитический уровень — борьба за модель будущего мироустройства. Это аналитически полезно. В любой большой войне важно не путать исполнителя, выгодоприобретателя и архитектора. Очень часто общественное сознание фиксируется на видимой фигуре — например, на Зеленском, — потому что лицо легче воспринимать, чем систему. Но лицо может быть лишь маской структуры.
2. При этом беседа показывает и пределы подобного подходаЗдесь возникает тонкое противоречие, и один из участников его честно проговаривает: если объяснить всё исключительно «синдикатом», то картина становится слишком удобной и слишком плоской. Это похоже на психологическую потребность найти один центр зла, один пульт управления. Но реальность, как правило, сложнее. Политика редко устроена как театр с одним режиссером. Скорее это напоминает поле сил, где есть: - наднациональные группы влияния, - национальные элиты, - корпоративные интересы, - бюрократия, - идеологические сети, - страхи обществ, - инерция институтов, - и личные интересы конкретных лидеров. В этом смысле важное возражение Шишкина звучит трезво: марионетка тоже становится субъектом, если у нее появляется свой интерес. Это очень жизненная мысль. Человек может быть поставлен извне, но, оказавшись внутри механизма, он начинает не только подчиняться, но и использовать систему для себя. Так часто бывает и в политике, и в корпорациях, и даже в личных отношениях: сначала роль дана тебе, а потом ты начинаешь жить за счет этой роли.
3. Центральное понятие беседы — «война второго контура»Пожалуй, наиболее содержательная идея видео — это мысль о том, что война идет не только по линии фронта, но и по линии инфраструктурного истощения. Под «вторым контуром» имеется в виду: - удары по энергетике, - атаки на логистику, - давление на тыл, - изматывание экономики, - подрыв ощущения безопасности внутри страны. Это уже не классическая война за населенный пункт, а война за ритм жизни общества. Если использовать междисциплинарную аналогию, то фронт — это мышцы, а второй контур — это нервная система и кровообращение. Можно долго держаться в рукопашной, но если нарушены импульсы, обмен, снабжение, психическая устойчивость — организм начинает слабеть изнутри. Именно поэтому тезис о дроновой войне и ударах по глубине территории воспринимается как стратегически важный. Здесь речь идет уже не просто о военной технике, а о смене самой логики конфликта. Побеждает не только тот, кто берет города, но и тот, кто способен дольше сохранять управляемость, производство, моральную устойчивость и повседневную нормальность.
4. Европа в беседе предстает не помощником, а отдельным воюющим субъектомЭто, вероятно, главный политический вывод разговора. Собеседники фактически говорят: пора перестать воспринимать Европу как второстепенный придаток США. Даже если Америка сохраняет колоссальное влияние, Европа уже выступает не просто спонсором, а самостоятельным центром продолжения конфликта. Здесь важен исторический пласт аргументации. Звучит мысль, что Европа и раньше, в разные эпохи, объединялась против России — под разными знаменами, но по сходной логике. Это не означает полной исторической тождественности, но указывает на повторяющийся мотив: Россия как преграда для европейского доминирования на континенте. Этот тезис спорный, но не бессодержательный. Он напоминает, что геополитика часто воспроизводит старые структуры желания: - доступ к пространству, - доступ к ресурсам, - устранение конкурента, - идеологическое подтверждение собственной исключительности. Именно здесь беседа становится не только политической, но почти философской. Часто враг борется не с реальной страной, а с тем образом, который она нарушает. Россия для части европейского сознания — это не просто территория, а факт несводимости мира к одному центру. А всякая имперская логика плохо переносит несводимость.
5. Важная и трезвая нота — не идеализировать европейскую оппозициюВ беседе довольно жестко говорится о том, что не стоит строить иллюзий относительно правых, националистических и евроскептических сил в Европе. Это полезное предостережение. Политика часто соблазняет простыми надеждами: вот придут «правильные» силы — и все изменится. Но реальность сложнее. И правые, и левые, и центристы могут: - критиковать брюссельскую бюрократию, - спорить с Вашингтоном, - ругать глобалистов, но при этом сохранять антироссийский консенсус как часть собственной идентичности. Это напоминает древнюю ошибку идеализации: мы принимаем риторику за сущность. Но слова — это часто только одежда интереса. С другой стороны, в беседе правильно подмечено, что общества Европы не тождественны своим элитам. Есть большая масса людей, которые не хотят войны, боятся эскалации, устали от давления идеологии и кризисов. И здесь открывается реальное пространство работы — не с элитными витринами, а с социальной тканью.
6. Какой ответ России подразумевается?Хотя прямого детального плана в беседе нет, из нее можно выделить несколько возможных направлений ответа.
Во-первых, нужно признать подлинную структуру противникаНельзя ограничиваться формулой «воюем только с Киевом», если фактически действует более широкая система. Неверная карта реальности ведет к неверным действиям.
Во-вторых, необходим ответ именно на «второй контур»То есть не только фронтовые успехи, но и: - защита инфраструктуры, - перестройка тыла, - адаптация экономики, - развитие ПВО/ПРО, РЭБ и распределенных систем безопасности, - снижение уязвимости крупных узлов.
В-третьих, нужна серьезная информационная стратегия для ЕвропыНе в жанре грубой агитации, а в жанре точного обращения к страхам, интересам и усталости европейских обществ. В сущности, речь о том, чтобы раскалывать не общество как таковое, а монополию интерпретации, которую удерживают элиты.
В-четвертых, необходимо меньше идеализаций и больше реализмаНе надеяться на «хорошую Европу», на «раскол Запада сам по себе», на «случайное прозрение элит». История показывает, что системы редко разваливаются от морального стыда — чаще от перегрузки, внутренних противоречий и давления реальности.
7. Общий смысл беседыЕсли убрать резкие публицистические формулы, беседа посвящена одной глубокой мысли: современная война — это не просто столкновение армий, а конфликт контуров управления. Кто управляет: - ресурсами, - восприятием, - технологиями, - временем, - нервами общества, - и образом будущего — тот и получает стратегическое преимущество. Поэтому обсуждение врага здесь не сводится к поиску «главного злодея». Скорее оно подводит к пониманию, что Россия сталкивается с многослойной системой давления, где есть и непосредственные исполнители, и более глубокие организующие силы, и старые исторические интересы Европы, и новые формы наднационального контроля. Если говорить совсем кратко, вывод лекции можно сформулировать так: России недостаточно побеждать на фронте; ей нужно научиться отвечать на инфраструктурную, политическую, информационную и цивилизационную войну, которую ведет более широкий европейско-глобальный контур. И тут возникает уже не только политический, но почти экзистенциальный вопрос: что опаснее для государства — явный враг на границе или незаметная система, которая постепенно перенастраивает саму ткань войны, восприятия и реальности?