Будущее АЭС: крах Westinghouse и Areva. Почему Запад проигрывает атомную гонку?
Борис Марцинкевич и заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков анализирует амбициозную цель атомной отрасли -утроить мощности к 2050 году. Почему гиганты вроде США – Westinghouse и Франция – Areva столкнулись с банкротством и срывами сроков, теряя компетенции? В это же время Китай и Южная Корея активно строят новые блоки, перехватывая технологическую инициативу. Этот глубокий разбор покажет, кто будет доминировать в ядерном ренессансе и возможна ли глобальная кооперация в новых реалиях. Подробнее в новом видео
00:00 Цель COP28: Утроить Атомную Энергетику к 2050
01:36 Франция. Проект EPR-1600 (Areva): Причины Задержек и Проблемы
02:30 Новый Реактор EPR2: Атомная Программа Макрона
02:59 США. Westinghouse AP1000: Банкротство и Утрата Компетенций
04:07 Проект ESBWR (GE-Hitachi): Почему Реактор "Не Взлетел"?
05:36 Китайские Реакторы CAP1000: От Копирования к Лидерству
07:13 KEPCO (Южная Корея): Успешный Игрок на Рынке АЭС
07:40 Росатом и Hualong One: Почему Их Не Обсуждали?
08:46 Финансы и Политика: Зеленая Таксономия ЕС и Платформа БРИКС
10:11 Конкуренция vs Сотрудничество в Атомной Отрасли
11:16 Роль МАГАТЭ: Стандартизация и Помощь Новым Странам
13:2 Кадровый Вопрос: Ключевая Проблема Атомного Ренессанса
19:53 Цепочка Поставок и Локализация: Глобальные Вызовы для АЭС
27:23 Как Стране-Новичку Выбрать Атомную Технологию?
33:24 Программы МАГАТЭ: Подготовка Нового Поколения Атомщиков
41:04 Секрет Китая: Как Готовят Тысячи Специалистов для АЭС
43:32 Реальность vs Цели COP28: Сможет ли Мир Утроить Атом?
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
#новости #сша #россия #украина #путин #китай #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Цель КОП-28 по утроению атомных мощностей к 2050 году крайне амбициозна: с примерно 379 ГВт сегодня до 1137 ГВт. - Главная проблема не только в строительстве новых блоков, но и в том, что нынешний парк реакторов стареет, особенно в США и Европе. - Для достижения цели основной вклад, вероятно, должны дать крупные блоки гигаваттного класса, хотя малые и средние реакторы тоже важны. - Западные вендоры столкнулись с системным кризисом: - Areva / EPR — срывы сроков, резкий рост стоимости, проблемы с качеством металла и сварки, управленческие ошибки, фактический крах и реорганизация отрасли во Франции. - Westinghouse / AP1000 — задержки, проблемы с модульной сборкой, насосами, цепочками поставок, утрата строительных компетенций в США, банкротство в 2017 году. - Причина кризиса Запада не только в технологиях, но и в институтах: - утрата промышленной преемственности, - разрыв между инженерами и менеджерами, - длительный провал в серийном строительстве, - постоянное ужесточение требований после Фукусимы, - политизация энергетики. - Китай и Россия выглядят устойчивее, потому что сохраняют: - серийность, - вертикальную интеграцию, - производственные цепочки, - государственную координацию, - реальные строительные компетенции. - Китай успешно адаптировал западные технологии, а не просто копировал их: - на базе AP1000 созданы собственные решения, - китайцы исправляли ошибки исходного проекта, особенно в части ремонтопригодности. - Южная Корея названа важным и часто недооцененным игроком; её проекты выглядят конкурентоспособно. - Международное финансирование атомных проектов остаётся слабым местом: - на словах поддержку дают, - на практике доступ к деньгам сложен, - действуют политические и таксономические ограничения, - это может привести к фрагментации атомного мира. - Кооперация необходима, но конкуренция никуда не исчезнет. - МАГАТЭ делает ставку на: - гармонизацию подходов, - инфраструктурную подготовку стран-новичков, - оценку регуляторной зрелости, - международные экспертные проверки, - помощь в подготовке кадров. - Кадры — центральная проблема атомной отрасли: - без специалистов не работают ни реакторы, ни регуляторы, ни эксплуатация; - особенно это критично для стран-новичков; - если блоки строятся слишком долго, подготовленный персонал может просто уйти. - Локализация производства и диверсификация поставок важны, но увеличивают сложность контроля качества. - В современном мире полностью национальный проект — редкость; атомная отрасль всё чаще строится как международная производственная сеть, что требует сильного регулирования. - Малые модульные реакторы рассматриваются как перспективное направление, особенно для стран со слабыми сетями, но массовая ставка на них пока во многом опережает практику. - Общий вывод собеседника: утроение мощностей к 2050 году возможно скорее как политический ориентир, чем как гарантированный сценарий.
Подробный выводВ этой беседе хорошо видно главное противоречие современной атомной энергетики: мир заново осознал, что без атома декарбонизация, энергетическая устойчивость и промышленная безопасность будут хромать, но при этом именно те страны, которые долго считались ядром мировой ядерной индустрии, во многом утратили способность быстро, дешево и предсказуемо строить большие АЭС. Если говорить прямо, то Запад проигрывает атомную гонку не потому, что “разучился считать нейтроны”, а потому что разрушил экосистему серийного индустриального строительства. Технология сама по себе не живет в вакууме. Реактор — это не только физика активной зоны, но и: - металлургия, - тяжелое машиностроение, - культура сварки, - цепочки поставок, - регуляторная устойчивость, - школа эксплуатации, - кадровый резерв, - управленческая дисциплина. Именно здесь обнаруживается слабое место западной модели. Когда отрасль десятилетиями строит мало, она теряет не абстрактную “компетенцию”, а очень конкретную память рук: как проектировать так, чтобы потом можно было обслуживать; как собирать модуль так, чтобы он совпал с реальным объектом; как не плодить тысячи поставщиков без внятного контроля; как не превращать стройку в эксперимент над бюджетом. История Areva и Westinghouse в этом смысле почти символична. Обе компании были носителями большого имени, но имя оказалось слабее реальности. Возник разрыв между образом технологического лидерства и фактическим состоянием отрасли. Это, кстати, типично не только для атома: человек, корпорация и даже цивилизация нередко влюбляются в собственный идеализированный портрет и слишком поздно замечают, что реальность уже ушла в сторону. В этом смысле крах крупных западных ядерных проектов — не только экономическая, но и культурная история. Они долго жили капиталом прошлого, тогда как Россия, Китай и частично Корея нарабатывали капитал настоящего — через реальные стройки. Очень важна мысль о том, что проблема не сводится к конкретному реактору. AP1000, EPR, ESBWR — всё это лишь разные проявления более глубокой болезни. Где-то подвели насосы, где-то модульная сборка, где-то проектная дисциплина, где-то лицензирование. Но корень в том, что атомная отрасль требует длинной воли, а западная политико-экономическая среда в последние десятилетия плохо совместима с длинной волей. Там слишком много: - смены приоритетов, - давления “зелёной” политики, - финансовой краткосрочности, - управленческого фрагментирования, - делегирования критически важных решений людям, далеким от производства. В беседе довольно ясно звучит мысль: атомная энергетика не любит иллюзий. Нельзя “оптимизировать” реактор до потери ремонтопригодности. Нельзя заменить инженерную культуру красивой презентацией. Нельзя пообещать 60 лет без ремонта, если конструкция не допускает удобной замены узла. Природа, металл и нейтронный поток не ведут переговоры с маркетингом. На этом фоне более уверенно смотрятся Россия и Китай. Не потому, что у них нет проблем — они есть, и об этом тоже сказано, — а потому что у них пока сохранилась более материальная, менее виртуальная логика отрасли: - есть серийное строительство, - есть индустриальная база, - есть связка государства и отрасли, - есть готовность адаптировать проект под реальную эксплуатацию, - есть долгий горизонт. Особенно интересен пример Китая. Он показывает, что догоняющий игрок может выиграть, если не поклоняется импортной технологии как священной реликвии, а берёт её как основу для переработки. Это зрелый подход. Не “мы купили западное — значит оно идеально”, а “мы увидели сильное, увидели слабое и сделали пригоднее для себя”. В каком-то смысле это и есть взросление технологической нации. Отдельная важная линия — финансирование и международная кооперация. Здесь виден почти философский парадокс. Те страны, у которых есть рабочие проекты и реальный опыт строительства, могут сталкиваться с ограничением доступа к международному финансированию. А те, у кого доступ к финансовым институтам лучше, не всегда способны показать такую же устойчивость в реализации. Получается разрыв между деньгами и дееспособностью. Это опасный разрыв. Он может привести к тому, что глобальная атомная система станет более фрагментированной: одни будут уметь строить, другие — распределять капитал, но между ними не будет доверия и общего пространства правил. МАГАТЭ в этой картине выступает не как дирижёр с палочкой, а скорее как настройщик оркестра, который не может заставить всех играть одну мелодию, но может хотя бы помочь им не фальшивить в вопросах безопасности, подготовки кадров и инфраструктуры. Это реалистичная позиция. В мире, где у каждой страны свои интересы, принудительное единство невозможно. Остаётся более скромная, но важная задача: создавать площадки для согласования, проверки и обмена опытом. И, пожалуй, самая фундаментальная мысль всей беседы — атомная энергетика в конечном счёте держится не на реакторах, а на людях. Это звучит просто, но в этом огромная глубина. Можно купить корпус, турбину, насосы, лицензии. Но нельзя мгновенно купить: - оператора, который чувствует установку; - инспектора, который понимает, где реальный риск, а где формальность; - инженера, который умеет принять нестандартное решение без потери безопасности; - научную школу, которая формировалась десятилетиями. Поэтому разговор о будущей атомной гонке — это не только разговор о железе, но и о цивилизационной дисциплине. Кто умеет долго учить, долго строить и долго отвечать за результат — тот и выигрывает. Если подытожить совсем сжато, то в этом видео проводится следующая мысль: > > И здесь возникает более широкий вопрос: что важнее для технологического будущего — изобретать всё новые концепции или уметь с уважением к реальности доводить до зрелости уже существующие решения?