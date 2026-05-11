“Антиалкогольная кампания – пролог краха СССР” Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе “Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 7 мая 2026 г.
Историк и публицист Евгений Спицын рассказал об антиалкогольной кампании 1985 года. Он поведал предысторию борьбы с алкоголем в России и подчеркнул, что кампания Горбачёва носила «экстремистский характер.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Антиалкогольная кампания 1985 года в данной лекции представлена как один из важных факторов, ускоривших кризис СССР. - Ведущий и Евгений Спицын подчеркивают, что раньше борьба с пьянством в СССР уже велась, но в более мягкой форме: при Хрущёве, в 1972 году при Брежневе. - Кампания Горбачёва, по оценке Спицына, носила “экстремистский” характер и резко отличалась от прежних мер. - Историк связывает её подготовку с обсуждениями ещё при Брежневе и Андропове, когда тема алкоголизма вновь стала политически значимой. - По его словам, первоначально рассматривались более умеренные меры: увеличение производства пива и столовых вин, развитие сети кафе и пивных вместо жёсткого запрета. - Спицын утверждает, что на Горбачёва повлияли сторонники радикальной трезвеннической линии, включая Соломенцева, Лигачёва и академика Углова. - В беседе выдвигается тезис, что масштабы алкоголизации населения были преувеличены, а оценки о “48 миллионах алкоголиков” названы сомнительными. - Главный акцент сделан на том, что государственный бюджет СССР сильно зависел от доходов от продажи алкоголя. - По приводимым в беседе оценкам, ущерб бюджету составил от десятков до сотен миллиардов рублей, что стало тяжёлым ударом по экономике. - Спицын считает, что именно этот удар, вместе с Чернобылем и падением цен на нефть, усилил системный кризис конца 1980-х. - Он также утверждает, что многие руководители и финансисты предупреждали о последствиях, но Горбачёв продавил решение. - Возможные положительные эффекты кампании — улучшение здоровья, рост рождаемости, снижение потребления водки — в беседе признаются, но оцениваются как несоизмеримые с общим ущербом. - Отдельно подчёркивается, что кампания вызвала общественное раздражение, экономические перекосы и стала частью более широкого процесса дестабилизации.
Подробный выводВ этом видео антиалкогольная кампания рассматривается не просто как социальная мера, а как символ ошибочного реформаторства позднего СССР. По сути, беседа посвящена тому, как намерение “оздоровить общество” может, при отсутствии меры и понимания системных связей, обернуться ударом по самой основе государства. Здесь важен сам механизм. Алкоголь в СССР был не только моральной или медицинской проблемой, но и элементом экономической конструкции. И вот в этом — глубокий парадокс. Государство пыталось лечить общество, одновременно подрубая один из собственных источников дохода. Это похоже на ситуацию, когда организм решает срочно избавиться от симптома, не понимая, что вместе с ним теряет жизненно важный ресурс. Симптом может быть вреден, но и резкое его подавление без перестройки всей системы иногда оказывается ещё разрушительнее. Спицын настаивает на том, что кампания была проведена волюнтаристски, без должного учёта финансовых последствий. В его интерпретации это не просто ошибка управления, а пример того, как идея, морально привлекательная на словах, становится опасной в реальности, если её превращают в догму. Борьба с пьянством сама по себе не выглядит абсурдной. Напротив, в ней есть очевидная рациональность. Но вопрос всегда в мере, в методах и в цене. Когда борьба с пороком становится политическим фетишем, она уже начинает служить не человеку, а идеологическому образу “правильного общества”. Интересно и то, что в беседе сквозит более широкая мысль: СССР рушился не от одной причины, а от наложения нескольких ударов. Антиалкогольная кампания в этой логике — не единственный корень краха, но важный пролог. Она показала слабость управленческого мышления, внушаемость верхушки, неспособность учитывать реальные экономические связи и склонность к резким, показным решениям. Это уже не частный просчёт, а признак системной болезни. Есть и человеческий слой. В подобных историях особенно видно, как власть иногда борется не с реальностью, а с её идеализированным образом. Реальные люди пьют не потому, что “злы” или “испорчены”, а потому что алкоголь встроен в быт, культуру, стресс, дефицит смыслов, формы общения. Если не менять среду, а просто запрещать, проблема уходит в тень: в самогоноварение, серый рынок, раздражение, цинизм. Это старая историческая закономерность — от сухого закона в Российской империи и США до позднесоветского опыта. Запрет без глубокой социальной альтернативы редко побеждает явление; чаще он меняет его форму. При этом важно сохранять интеллектуальную честность: в беседе дана именно жёсткая интерпретация Спицына, а не бесспорный консенсус всех историков. Некоторые исследователи действительно указывают, что кампания имела краткосрочные положительные эффекты: снижение смертности, рост продолжительности жизни, уменьшение бытового насилия. Но даже если это признать, остаётся главный вопрос: можно ли считать успешной меру, если её экономическая и политическая цена оказалась настолько высокой? Здесь, как и во многих исторических сюжетах, истина не укладывается в лозунг “всё было хорошо” или “всё было катастрофой”. Скорее, перед нами пример того, как частично верная цель была реализована разрушительным способом. Если говорить совсем коротко, главный вывод лекции таков: антиалкогольная кампания стала не просто борьбой с пьянством, а одним из актов самоослабления советской системы. Она высветила разрыв между моральным пафосом власти и реальной жизнью страны, между декларацией и устройством экономики, между желанием быстро исправить общество и неспособностью понять его сложность. И, возможно, самый важный вопрос после такого разговора звучит так: где проходит граница между подлинным оздоровлением общества и насильственным навязыванием власти собственного представления о “правильной жизни”?