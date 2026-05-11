13 СЦЕНАРИЕВ КОНЦА СВЕТА: Как элиты планируют захватить мир? | Вардан Багдасарян
«Атомная эпоха в прошлом — теперь нас убивает искусственный интеллект, а Силиконовая долина открыто проповедует идеологию неравенства». Историк Вардан Багдасарян разбирает шокирующий манифест компании Palantir и планы «технофашистов» по ликвидации лишнего населения планеты. Зачем Питер Тиль читает лекции об Антихристе, почему Илон Маск считает проект «Человечество» завершенным и как цифровой тоталитаризм превращает нас в «пользователей системы» без права голоса?
00:00 – Технофашизм: почему неравенство стало базой новой идеологии Запада
01:37 – Манифест Palantir: 22 тезиса о власти технологий над человечеством
03:09 – Конец независимости: Силиконовая долина на службе военной машины США
04:46 – Жесткая сила: почему «мягкая сила» больше не работает в 2026 году
06:24 – ИИ как ядерная бомба будущего: кто нажмет кнопку первым
08:37 – Неравноценность культур: идеологическое оправдание нового рабства
13:44 – Социология страха: почему эксперты больше не верят в прогресс
17:58 – Сущность фашизма: антропологическое превосходство в цифре
24:52 – Кертис Ярвин: «придворный философ» Трампа и его модель государства-дирекции
28:51 – «Темное просвещение» Ника Ланда: отказ от гуманизма и равенства
35:35 – Технологическая сингулярность: когда человек перестанет понимать реальность
38:11 – Философия Маска: уход с Земли и киборгизация населения
43:35 – Питер Тиль и лекции об Антихристе: стабилизация мира как враг элит
48:44 – Метафора скрепок: как ИИ может случайно уничтожить человечество
55:50 – Ампутация сознания: человек как орган в теле глобальной машины
01:01:16 – Цифровой фашизм: массовая слежка и социальная инженерия
01:06:28 – 13 моделей жизни после катастрофы: от «Бункера» до «Мира роботов»
01:23:17 – Моральная деградация как цель: почему элитам выгоден грех
01:33:23 – Компромат как фильтр: кто на самом деле стоит у руля в США
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема видео — анализ феномена технофашизма: сращивания новых технологий, военной мощи, элитаризма и идеологии антропологического неравенства. - В центре обсуждения — манифест Palantir Technologies и более широкий идеологический контекст, формирующийся в США и на Западе. - По версии лектора, в новой западной повестке: - Силиконовая долина должна служить военной машине США; - мягкая сила признана недостаточной, акцент смещается к жесткой силе; - будущая гегемония будет обеспечиваться не столько ядерным оружием, сколько искусственным интеллектом и высокими технологиями; - продвигается идея всеобщей государственной мобилизации; - США рассматриваются как носитель исторического права на новый мировой порядок. - Подчеркивается отказ от прежних либеральных установок: - ослабление веры в демократию, плюрализм, инклюзивность; - возврат к идее иерархии культур; - усиление идеологической определенности и национальной мобилизации. - Лектор связывает это с более общей логикой: технологии сами по себе нейтральны, но в определенной социальной системе они могут быть направлены против человека. - Выделяются негативные эффекты технологического развития: - рост безработицы; - усиление неравенства; - падение конфиденциальности; - развитие тотального контроля; - воздействие на психику и массовое сознание; - снижение реального уровня демократии. - Предлагается трактовка фашизма не как исторически уникального режима XX века, а как любой идеологии, строящейся на принципе антропологического превосходства одних над другими. - В этом смысле технофашизм — это новая форма старой логики: - не расовое, а технологическое превосходство; - не просто государственный, а цифровой и алгоритмический контроль; - не только подавление, но и социально-антропологический инжиниринг. - Рассматриваются идеи ряда западных мыслителей и фигур технологической элиты: - Кертис Ярвин — критика демократии, идея государства-корпорации; - Ник Лэнд — акселерационизм, отказ от наследия Просвещения, движение к постчеловеческой иерархии; - Илон Маск — мотив исчерпанности земного проекта и перехода к киборгизации и космической экспансии; - Баладжи Шринивасан — концепт сетевого государства; - Питер Тиль — эсхатологические мотивы, критика стабилизации и обывательского мира; - Юдковский — тревога перед сильным ИИ и идея жесткого контроля над его развитием. - Лектор видит преемственность между: - евгеникой; - трансгуманизмом; - философией кибернетики; - нынешними проектами создания нового антропологического типа. - Особое внимание уделено теме цифрового тотального контроля: - сбору цифрового следа; - психографическому профилированию; - персонализированному политическому воздействию; - цифровой цензуре; - предиктивному полицейскому управлению. - Отдельный блок посвящен военному измерению: - ИИ как средство нейтрализации ответного удара; - проекты космического щита; - биологическое оружие; - дезорганизация сознания противника. - Важная часть беседы — сценарии посткатастрофического мира. Перечисляются разные модели: 1. темные века; 2. бункерный мир; 3. ковчег для избранных; 4. острова развитости; 5. штабной военно-мобилизационный мир; 6. платформенный цифровой мир; 7. глобальное государство; 8. выжившие окраины; 9. корпоративный мир; 10. самоорганизующиеся сообщества; 11. мир роботов; 12. мир киборгов; 13. покаянный или традиционалистский мир. - Финальный тезис лектора: противостоять этому можно не только военными и экономическими средствами, но прежде всего на уровне философии, идеологии и образа человека.
Подробный выводВ данной лекции предлагается не просто политический комментарий, а цельная интерпретация современной западной техноповестки как новой формы фашизации мира. Причем ключевой ход здесь — не в том, чтобы искать буквальное повторение нацизма, а в том, чтобы распознать структурное сходство: если в основании системы лежит убеждение, что одни люди, группы, культуры или носители технологий имеют право господствовать над другими, то это и есть ядро фашистской логики, даже если оно упаковано в язык прогресса, инноваций и эффективности. Это важное наблюдение. Исторически опасные идеологии почти никогда не возвращаются в прежней форме. Они меняют словарь, символику, оправдания. В XX веке это могла быть биология и раса, в XXI — данные, нейросети, цифровой контроль, трансгуманизм и культ эффективности. Сущность может сохраняться при смене оболочки. В этом смысле лекция подталкивает к полезной мысли: смотреть нужно не на вывеску, а на антропологию — на то, каким в этой системе видят человека. И вот здесь в видео проводится очень жесткая линия: человек в новой техноэлитарной модели перестает быть целью и становится: - ресурсом, - объектом управления, - носителем данных, - материалом для селекции, - устаревающей формой, подлежащей замене. Это уже не просто политическая теория. Это почти новая метафизика. И здесь особенно чувствуется парадокс современности: технологии, которые могли бы освобождать человека, при определенной идеологии начинают использоваться для его сокращения, подчинения и замещения. Как в психологии: инструмент осознавания может стать инструментом самоконтроля и зрелости, а может — механизмом невротической сверхфиксации. Так и здесь: дело не только в технологии, а в том, какая воля через нее действует. Лекция также интересна тем, что соединяет несколько уровней анализа:
1. Политический уровеньПоказывается сдвиг от либерально-глобалистской риторики к языку силы, мобилизации и военного превосходства. Это выглядит как отказ от иллюзии «нейтрального рынка технологий». Технологии прямо возвращаются в логику государства, войны и гегемонии.
2. Социальный уровеньУтверждается, что новые технологии усиливают: - имущественный разрыв, - управляемость масс, - безработицу, - деградацию публичной политики. Это спорно в деталях, но как общий тренд выглядит небезосновательно. Любая крупная технология сначала обещает горизонтальность, а потом часто оказывается встроенной в вертикаль власти и капитала.
3. Философский уровеньКритике подвергается сама идея постчеловеческого проекта. Не в смысле технического прогресса как такового, а в смысле его превращения в религию превосходства. Когда человек мыслится лишь как промежуточная форма, возникает соблазн оправдать всё что угодно: от цифровой селекции до новой кастовости.
4. Эсхатологический уровеньОдин из самых необычных пластов лекции — разбор того, как технологические элиты начинают мыслить в категориях конца истории, катастрофы, Армагеддона, нового мира после обрушения старого. Это напоминает древний религиозный импульс, только перенесенный в секулярно-технологическую среду. И в этом есть сильная мысль: даже самые рационалистические элиты в пределе начинают говорить почти мифологическим языком. Человеку вообще трудно жить без образа конца и нового начала. При этом у лекции есть и уязвимые места. - Она местами строится на очень широких обобщениях. - Некоторые фигуры и идеи ставятся в один ряд, хотя между ними существуют существенные различия. - Есть риск, что из отдельных манифестов, высказываний и философских позиций складывается слишком цельная и монолитная картина, тогда как реальный западный интеллектуальный ландшафт куда более противоречив. - Наконец, термин «технофашизм» в лекции выполняет не только аналитическую, но и мобилизационную функцию, а значит, требует особенно аккуратного употребления. Но даже с учетом этого беседа поднимает действительно серьезный вопрос: кто будет хозяином технологий — человек, общество, государство, корпорация или узкая элита, считающая себя антропологически более ценной? И здесь самый практичный вывод таков: спор о технологиях — это на самом деле спор не о машинах, а о человеке. Не о нейросетях как таковых, а о том, в какой цивилизационной рамке они будут действовать. Как и в истории с огнем: огонь может согревать дом, а может сжечь город. Сам по себе он не гуманен и не бесчеловечен; смысл задает тот, кто его держит, и то, ради чего держит.
Главный итог лекцииАвтор видео настаивает: Россия и вообще любое общество, не желающее оказаться объектом техноэлитарного управления, должно отвечать не только технологиями на технологии, но и своей философией, своим пониманием человека, справедливости, достоинства и пределов допустимого. Иначе произойдет подмена: прогресс сохранит имя прогресса, но потеряет человеческое содержание. В конечном счете беседа посвящена не только угрозе цифрового господства, но и более древнему вопросу: может ли цивилизация, потерявшая уважение к человеку как к самоценности, вообще называться развитой? И если технологическая мощь растет быстрее нравственной меры, то не становится ли сам «прогресс» лишь более совершенной формой старого варварства?