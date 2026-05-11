Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

13 СЦЕНАРИЕВ КОНЦА СВЕТА: Как элиты планируют захватить мир? | Вардан Багдасарян

5 0
Переслано от: Книжный День

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

«Атомная эпоха в прошлом — теперь нас убивает искусственный интеллект, а Силиконовая долина открыто проповедует идеологию неравенства». Историк Вардан Багдасарян разбирает шокирующий манифест компании Palantir и планы «технофашистов» по ликвидации лишнего населения планеты. Зачем Питер Тиль читает лекции об Антихристе, почему Илон Маск считает проект «Человечество» завершенным и как цифровой тоталитаризм превращает нас в «пользователей системы» без права голоса?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 – Технофашизм: почему неравенство стало базой новой идеологии Запада
01:37 – Манифест Palantir: 22 тезиса о власти технологий над человечеством
03:09 – Конец независимости: Силиконовая долина на службе военной машины США
04:46 – Жесткая сила: почему «мягкая сила» больше не работает в 2026 году
06:24 – ИИ как ядерная бомба будущего: кто нажмет кнопку первым
08:37 – Неравноценность культур: идеологическое оправдание нового рабства
13:44 – Социология страха: почему эксперты больше не верят в прогресс
17:58 – Сущность фашизма: антропологическое превосходство в цифре
24:52 – Кертис Ярвин: «придворный философ» Трампа и его модель государства-дирекции
28:51 – «Темное просвещение» Ника Ланда: отказ от гуманизма и равенства
35:35 – Технологическая сингулярность: когда человек перестанет понимать реальность
38:11 – Философия Маска: уход с Земли и киборгизация населения
43:35 – Питер Тиль и лекции об Антихристе: стабилизация мира как враг элит
48:44 – Метафора скрепок: как ИИ может случайно уничтожить человечество
55:50 – Ампутация сознания: человек как орган в теле глобальной машины
01:01:16 – Цифровой фашизм: массовая слежка и социальная инженерия
01:06:28 – 13 моделей жизни после катастрофы: от «Бункера» до «Мира роботов»
01:23:17 – Моральная деградация как цель: почему элитам выгоден грех
01:33:23 – Компромат как фильтр: кто на самом деле стоит у руля в США

#ВарданБагдасарян #Технофашизм #ИскусственныйИнтеллект #ИлонМаск #Геополитика #Трамп #Трансгуманизм #Palantir #ЦифровойТоталитаризм #Прогноз2026 #КнижныйДень #Delib

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Главная тема видео — анализ феномена технофашизма: сращивания новых технологий, военной мощи, элитаризма и идеологии антропологического неравенства. - В центре обсуждения — манифест Palantir Technologies и более широкий идеологический контекст, формирующийся в США и на Западе. - По версии лектора, в новой западной повестке: - Силиконовая долина должна служить военной машине США; - мягкая сила признана недостаточной, акцент смещается к жесткой силе; - будущая гегемония будет обеспечиваться не столько ядерным оружием, сколько искусственным интеллектом и высокими технологиями; - продвигается идея всеобщей государственной мобилизации; - США рассматриваются как носитель исторического права на новый мировой порядок. - Подчеркивается отказ от прежних либеральных установок: - ослабление веры в демократию, плюрализм, инклюзивность; - возврат к идее иерархии культур; - усиление идеологической определенности и национальной мобилизации. - Лектор связывает это с более общей логикой: технологии сами по себе нейтральны, но в определенной социальной системе они могут быть направлены против человека. - Выделяются негативные эффекты технологического развития: - рост безработицы; - усиление неравенства; - падение конфиденциальности; - развитие тотального контроля; - воздействие на психику и массовое сознание; - снижение реального уровня демократии. - Предлагается трактовка фашизма не как исторически уникального режима XX века, а как любой идеологии, строящейся на принципе антропологического превосходства одних над другими. - В этом смысле технофашизм — это новая форма старой логики: - не расовое, а технологическое превосходство; - не просто государственный, а цифровой и алгоритмический контроль; - не только подавление, но и социально-антропологический инжиниринг. - Рассматриваются идеи ряда западных мыслителей и фигур технологической элиты: - Кертис Ярвин — критика демократии, идея государства-корпорации; - Ник Лэнд — акселерационизм, отказ от наследия Просвещения, движение к постчеловеческой иерархии; - Илон Маск — мотив исчерпанности земного проекта и перехода к киборгизации и космической экспансии; - Баладжи Шринивасан — концепт сетевого государства; - Питер Тиль — эсхатологические мотивы, критика стабилизации и обывательского мира; - Юдковский — тревога перед сильным ИИ и идея жесткого контроля над его развитием. - Лектор видит преемственность между: - евгеникой; - трансгуманизмом; - философией кибернетики; - нынешними проектами создания нового антропологического типа. - Особое внимание уделено теме цифрового тотального контроля: - сбору цифрового следа; - психографическому профилированию; - персонализированному политическому воздействию; - цифровой цензуре; - предиктивному полицейскому управлению. - Отдельный блок посвящен военному измерению: - ИИ как средство нейтрализации ответного удара; - проекты космического щита; - биологическое оружие; - дезорганизация сознания противника. - Важная часть беседы — сценарии посткатастрофического мира. Перечисляются разные модели: 1. темные века; 2. бункерный мир; 3. ковчег для избранных; 4. острова развитости; 5. штабной военно-мобилизационный мир; 6. платформенный цифровой мир; 7. глобальное государство; 8. выжившие окраины; 9. корпоративный мир; 10. самоорганизующиеся сообщества; 11. мир роботов; 12. мир киборгов; 13. покаянный или традиционалистский мир. - Финальный тезис лектора: противостоять этому можно не только военными и экономическими средствами, но прежде всего на уровне философии, идеологии и образа человека.

Подробный вывод

В данной лекции предлагается не просто политический комментарий, а цельная интерпретация современной западной техноповестки как новой формы фашизации мира. Причем ключевой ход здесь — не в том, чтобы искать буквальное повторение нацизма, а в том, чтобы распознать структурное сходство: если в основании системы лежит убеждение, что одни люди, группы, культуры или носители технологий имеют право господствовать над другими, то это и есть ядро фашистской логики, даже если оно упаковано в язык прогресса, инноваций и эффективности. Это важное наблюдение. Исторически опасные идеологии почти никогда не возвращаются в прежней форме. Они меняют словарь, символику, оправдания. В XX веке это могла быть биология и раса, в XXI — данные, нейросети, цифровой контроль, трансгуманизм и культ эффективности. Сущность может сохраняться при смене оболочки. В этом смысле лекция подталкивает к полезной мысли: смотреть нужно не на вывеску, а на антропологию — на то, каким в этой системе видят человека. И вот здесь в видео проводится очень жесткая линия: человек в новой техноэлитарной модели перестает быть целью и становится: - ресурсом, - объектом управления, - носителем данных, - материалом для селекции, - устаревающей формой, подлежащей замене. Это уже не просто политическая теория. Это почти новая метафизика. И здесь особенно чувствуется парадокс современности: технологии, которые могли бы освобождать человека, при определенной идеологии начинают использоваться для его сокращения, подчинения и замещения. Как в психологии: инструмент осознавания может стать инструментом самоконтроля и зрелости, а может — механизмом невротической сверхфиксации. Так и здесь: дело не только в технологии, а в том, какая воля через нее действует. Лекция также интересна тем, что соединяет несколько уровней анализа:

1. Политический уровень

Показывается сдвиг от либерально-глобалистской риторики к языку силы, мобилизации и военного превосходства. Это выглядит как отказ от иллюзии «нейтрального рынка технологий». Технологии прямо возвращаются в логику государства, войны и гегемонии.

2. Социальный уровень

Утверждается, что новые технологии усиливают: - имущественный разрыв, - управляемость масс, - безработицу, - деградацию публичной политики. Это спорно в деталях, но как общий тренд выглядит небезосновательно. Любая крупная технология сначала обещает горизонтальность, а потом часто оказывается встроенной в вертикаль власти и капитала.

3. Философский уровень

Критике подвергается сама идея постчеловеческого проекта. Не в смысле технического прогресса как такового, а в смысле его превращения в религию превосходства. Когда человек мыслится лишь как промежуточная форма, возникает соблазн оправдать всё что угодно: от цифровой селекции до новой кастовости.

4. Эсхатологический уровень

Один из самых необычных пластов лекции — разбор того, как технологические элиты начинают мыслить в категориях конца истории, катастрофы, Армагеддона, нового мира после обрушения старого. Это напоминает древний религиозный импульс, только перенесенный в секулярно-технологическую среду. И в этом есть сильная мысль: даже самые рационалистические элиты в пределе начинают говорить почти мифологическим языком. Человеку вообще трудно жить без образа конца и нового начала. При этом у лекции есть и уязвимые места. - Она местами строится на очень широких обобщениях. - Некоторые фигуры и идеи ставятся в один ряд, хотя между ними существуют существенные различия. - Есть риск, что из отдельных манифестов, высказываний и философских позиций складывается слишком цельная и монолитная картина, тогда как реальный западный интеллектуальный ландшафт куда более противоречив. - Наконец, термин «технофашизм» в лекции выполняет не только аналитическую, но и мобилизационную функцию, а значит, требует особенно аккуратного употребления. Но даже с учетом этого беседа поднимает действительно серьезный вопрос: кто будет хозяином технологий — человек, общество, государство, корпорация или узкая элита, считающая себя антропологически более ценной? И здесь самый практичный вывод таков: спор о технологиях — это на самом деле спор не о машинах, а о человеке. Не о нейросетях как таковых, а о том, в какой цивилизационной рамке они будут действовать. Как и в истории с огнем: огонь может согревать дом, а может сжечь город. Сам по себе он не гуманен и не бесчеловечен; смысл задает тот, кто его держит, и то, ради чего держит.

Главный итог лекции

Автор видео настаивает: Россия и вообще любое общество, не желающее оказаться объектом техноэлитарного управления, должно отвечать не только технологиями на технологии, но и своей философией, своим пониманием человека, справедливости, достоинства и пределов допустимого. Иначе произойдет подмена: прогресс сохранит имя прогресса, но потеряет человеческое содержание. В конечном счете беседа посвящена не только угрозе цифрового господства, но и более древнему вопросу: может ли цивилизация, потерявшая уважение к человеку как к самоценности, вообще называться развитой? И если технологическая мощь растет быстрее нравственной меры, то не становится ли сам «прогресс» лишь более совершенной формой старого варварства?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/7f9b5262bcfa080a8133fac94a39c318/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Охота на антихриста: Тиль, Маск и сценарий конца света | Вардан Багдасарян
Много шума из ядерного ничего, и почему РПЦ готовится к Концу Света
21.12.12 - роковая дата, которая никак не может быть названа “концом Света”, но которая определит временную границу Квантового перехода!
2013-03-03 Пришельцы рулят. Референдум о Конце света.
2013-03-03 Пришельцы рулят. Референдум о Конце света.
2013-03-03 Пришельцы рулят. Референдум о Конце света.
ГМО-катастрофа в США, как урок для всего мира
ГЛАВА 12. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СЛОЁВ АТМОСФЕРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru