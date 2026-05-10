Обращение И. В. Сталина к народу 9 мая 1945 года
«Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию.
7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 9 мая.
Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это – действительная капитуляция вооружённых сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии всё ещё уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести её в чувство.
Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой Победы нашего народа над германским империализмом.
Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, – не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.
Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами.
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чём бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует Победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.
Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной Победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.
С Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!
Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!».
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Объявляется окончательная победа над Германией: Германия признала поражение и подписала безоговорочную капитуляцию. - Подчеркивается юридическая и фактическая сторона капитуляции: сначала был подписан предварительный протокол в Реймсе, затем окончательный акт в Берлине. - Выражается недоверие к немецкому руководству: Сталин отмечает, что одним документам верить нельзя, важен реальный факт сложения оружия. - Констатируется историческое значение момента: 9 мая представлен как день окончательного разгрома Германии. - Отмечается цена Победы: подчеркиваются огромные жертвы, страдания народа, труд фронта и тыла. - Победа осмысляется шире, чем военный успех: как итог борьбы за свободу, независимость и существование народа. - Звучит идея освобождения Европы: говорится о знамени свободы народов и мира между народами. - Противопоставляются планы Гитлера и реальный итог войны: вместо уничтожения СССР потерпела крах сама Германия. - Делается важное политическое заявление: СССР победил, но не намерен расчленять и уничтожать Германию. - Фиксируется переход от войны к миру: завершение военного периода в Европе и начало мирного развития. - Воздается слава армии, народу и павшим героям: речь завершена торжественным и мемориальным акцентом.
Подробный выводЭто обращение — не просто официальное сообщение о капитуляции Германии, а ритуал исторического закрепления Победы в сознании народа. В нем соединяются сразу несколько уровней смысла: политический, эмоциональный, идеологический и почти экзистенциальный.
1. Победа как факт, а не как символСталин начинает с конкретики: даты, места подписания актов, различие между предварительным и окончательным документом, упоминание о том, что часть немецких войск еще не капитулировала. Это важный момент. Речь строится так, чтобы показать: Победа — не пропагандистский жест, а свершившаяся реальность. Здесь чувствуется своеобразный политический прагматизм: не достаточно бумаги, важно, что враг реально складывает оружие. В этом есть почти суровая философия истории — истина в политике проверяется не словами, а последствиями. Документ без действия — лишь знак, действие без документа — уже сила, а вместе они создают исторический факт.
2. Язык торжества и язык болиРечь торжественная, но в ее центре не только ликование. Победа постоянно соотносится с колоссальной ценой: жертвами, страданиями, трудом в тылу и на фронте. Это делает текст сильнее. Он не превращает войну в абстрактный триумф, а удерживает память о том, что Победа не отменяет трагедию, а вырастает из нее. Здесь есть важный психологический момент: народу нужно было не только услышать, что война окончена, но и получить подтверждение, что его страдания были не бессмысленны. Это одна из центральных функций речи — превратить хаос боли в осмысленную историческую жертву. Можно спорить о политическом использовании этой идеи, но на человеческом уровне она понятна: человеку необходимо верить, что его утраты были не напрасны.
3. Победа как опровержение идеологического мифа врагаСталин напоминает о планах Гитлера расчленить и уничтожить СССР. Это важный риторический ход: враг представлен не просто как военный противник, а как носитель проекта полного небытия для страны и народа. Следовательно, Победа — это не просто успех государства, а сохранение исторического существования. С философской точки зрения это особенно значимо. Война здесь показана как столкновение не только армий, но и картин будущего. Одна картина предполагала уничтожение, другая — выживание и восстановление. В этом смысле Победа оказывается не только военной, но и онтологической: народ сохранил право быть.
4. Коллективный субъект: армия, народ, союзникиВ речи ясно выделяются три силы: - Красная Армия, - союзники, - советский народ. Но главный акцент все же на народе-победителе. Это типичная особенность больших исторических нарративов: Победа приписывается не отдельным личностям, а коллективному организму. Это одновременно и правда, и упрощение. Правда — потому что без массового усилия такая война не выигрывается. Упрощение — потому что за словом «народ» скрываются миллионы очень разных, конкретных, живых судеб. Здесь полезно помнить о двойственности любого великого политического текста: он объединяет, но ценой сглаживания сложности. Историческая речь всегда немного мифотворчество. Но миф не обязательно ложь; иногда это форма, в которой общество выдерживает реальность.
5. Образ Германии: враг побежден, но не подлежит уничтожениюОдин из самых интересных фрагментов — утверждение, что СССР не собирается расчленять или уничтожать Германию. Это важный политический сигнал. Он отделяет разгром нацизма от идеи тотального истребления немецкого народа. На моральном уровне это выглядит как попытка обозначить границу между справедливым возмездием и зеркальной местью. Война часто рождает соблазн стать похожим на врага. Здесь декларируется, что Победа не должна превращаться в копирование логики уничтожения. Конечно, историческая реальность всегда сложнее любой декларации, но в самом тексте эта мысль принципиальна: победитель должен остаться отличным от побежденного зла.
6. От войны к миру: психологический переломФраза о том, что период войны в Европе кончился и начался период мирного развития, — почти цивилизационный рубеж. После лет тотальной мобилизации обществу предлагается новая рамка времени. Это очень глубокий переход. Война формирует особый тип сознания: - все подчинено выживанию, - смысл сконцентрирован вокруг врага, - дисциплина выше индивидуальности, - будущее воспринимается как отсроченная возможность. Мир требует иного устройства психики: восстановления, созидания, возвращения к повседневности. Но парадокс в том, что повседневность после катастрофы уже никогда не бывает прежней. Поэтому речь не просто сообщает о мире — она помогает народу начать внутренне перестраиваться.
7. Историческая речь как инструмент памятиЭто обращение работает и как документ момента, и как основа будущей коллективной памяти. В нем зафиксированы ключевые смыслы Победы: - законность и окончательность капитуляции, - справедливость борьбы, - жертвенность народа, - всемирно-историческое значение исхода войны, - моральное превосходство победившей стороны. Но здесь важно сохранять зрелый взгляд. Любая великая речь не только отражает реальность, но и формирует ее образ. Она отбирает, что помнить, а что оставить в тени. Поэтому читать такой текст полезно в двух регистрах сразу: 1. как голос своего времени; 2. как политически выстроенный нарратив. Это не умаляет его значения, а делает восприятие глубже. История вообще редко бывает чистой: в ней почти всегда сплавлены факт, интерпретация, боль, власть и надежда.
ИтогОбращение Сталина от 9 мая 1945 года — это текст о Победе как о пределе страдания и одновременно начале новой исторической возможности. Его сила в сочетании конкретности и символизма: капитуляция врага описана как юридический факт, а Победа — как моральное, национальное и цивилизационное торжество. С одной стороны, это речь государственного лидера, выстраивающего официальный смысл войны. С другой — это текст, который отвечает на глубинную потребность общества: понять, ради чего были пережиты невосполнимые потери. В этом смысле обращение не только сообщает новость, но и предлагает форму коллективного исцеления через признание жертвы, благодарность героям и утверждение мирного будущего. И все же здесь остается важный философский узел: когда народ празднует Победу, что именно он празднует — военный триумф, спасение от уничтожения, право на будущее или найденный через страдание смысл собственной истории?