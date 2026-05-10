“Нам опять объявили истребительную войну”. Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Вести 21:00

Прямой эфир на канале Россия-24 8 мая 2026 г.
Краткие тезисы

- В данной беседе Великая Отечественная война представлена как война на уничтожение, а не как обычный конфликт за территории или ресурсы. - Подчеркивается, что руководство СССР, в частности Сталин, с самого начала осознавало экзистенциальный характер войны. - Главная мысль: фальсификация истории войны на Западе имеет политические цели — принизить роль СССР/России в разгроме нацизма и переложить ответственность за начало Второй мировой войны. - Отмечается, что подобные попытки начались не сегодня, а практически сразу после войны. - В видео говорится, что западные державы до войны потворствовали усилению Гитлера, проводя политику умиротворения и фактически направляя агрессию на Восток. - Особое значение придается срыву плана блицкрига как переломному фактору, предопределившему поражение Германии. - Победа СССР объясняется не только героизмом армии и народа, но и эффективностью советской мобилизационной плановой экономики. - Отвергается тезис, что победа была достигнута лишь за счет огромных потерь; акцент делается на промышленном и военно-экономическом превосходстве, достигнутом в ходе войны. - Проводится прямая параллель между Великой Отечественной войной и современным геополитическим противостоянием: Украина трактуется как инструмент более широкого конфликта с Западом. - На вопрос о возможности избежать войны звучит ответ: шанс существовал, если бы в Европе была создана реальная система коллективной безопасности, которую СССР предлагал еще в 1930-е годы.

В этом видео история войны рассматривается не просто как память о прошлом, а как политический и мировоззренческий ресурс настоящего. Основной нерв беседы — это борьба не только за интерпретацию событий 1941–1945 годов, но и за право определять смысл современной истории. И в этом есть важный момент: прошлое здесь выступает не архивом, а оружием. Кто контролирует образ Победы, тот в известной степени влияет и на образ будущего. Евгений Спицын выстраивает достаточно цельную логику. Во-первых, он настаивает, что Великая Отечественная война была цивилизационной схваткой, где решался вопрос физического существования страны и народов СССР. Это важный тезис, потому что он выводит войну за пределы обычной дипломатии. Если война — не спор государств, а попытка уничтожения целой исторической общности, то и память о ней становится почти сакральной. Отсюда и особое отношение к 9 Мая как к празднику не только государственному, но и нравственному. Во-вторых, в лекции проводится мысль, что искажение истории не является случайностью или академическим спором. Оно описывается как часть долгой политической стратегии: ослабить историческую легитимность России, стереть решающую роль СССР в победе над нацизмом и, шире, пересобрать моральную карту XX века. Здесь можно увидеть знакомый исторический механизм: когда невозможно победить наследие напрямую, его пытаются растворить в интерпретациях. Идеологическая борьба часто начинается с подмены акцентов — не отрицания факта, а его переоценки. Особенно значим блок рассуждений о причинах Победы. Спицын не отрицает героизм солдат, талант полководцев, самоотверженность тыла, но делает упор на структурный фактор — экономическую систему. Это интересный и важный поворот. Часто историю войны романтизируют, сводя ее к подвигу, жертве и воле. Но войну выигрывает не только дух — ее выигрывают логистика, производство, организация, дисциплина и способность системы быстро учиться. В этом смысле его тезис о мобилизационной экономике звучит как напоминание о том, что мужество без структуры истощается, а структура без смысла распадается. Победа рождается на стыке духовного и материального. Есть и еще один слой — сравнительный. В беседе прошлое явно используется как матрица для понимания настоящего. Это сильный риторический ход, но он требует осторожности. История действительно дает аналогии, но аналогия — не тождество. Когда современность объясняют исключительно через схемы 1941 года, есть риск не заметить новых форм власти, экономики, информационной войны и международных связей. И все же сама потребность искать в прошлом ориентиры понятна: в периоды напряжения общество естественным образом обращается к тем точкам памяти, где уже однажды удалось выстоять. Если смотреть глубже, то в данной лекции поднимается вечный вопрос: что именно обеспечивает выживание народа в предельной ситуации? Оружие? Экономика? Политическое руководство? Идея? Пожалуй, ответ здесь комплексный. Народ держится, когда у него есть: - ясное понимание угрозы, - чувство исторического смысла, - внутреннее единство, - эффективная организация, - способность отличать реальность от самоуспокаивающих иллюзий. И вот здесь беседа становится философски интересной. Потому что войны часто проигрываются не только на поле боя, но и в сознании — в момент, когда общество начинает жить в идеализированном образе мира, а не в самом мире. Европа 1930-х, если следовать логике выступления, пыталась договориться с хищником так, будто он мыслит категориями компромисса. Это старая ошибка цивилизаций: принимать свою картину рациональности за универсальную. В психологии это похоже на проекцию, а в политике — на катастрофу. В практическом смысле главный вывод лекции таков: память о Победе нужна не только для гордости, но и для трезвости. Не для ритуального повторения лозунгов, а для понимания цены слабости, цены раскола, цены самообмана. История, если обращаться с ней честно, не убаюкивает, а отрезвляет. При этом полезно помнить и другое: любое великое прошлое легко превратить в икону, перед которой кланяются, но из которой уже ничего не извлекают для действия. Настоящая верность Победе — не только в торжественных словах, а в способности строить общество, где есть ответственность, историческая память, производственная сила и уважение к реальности такой, какая она есть, а не такой, какой хотелось бы ее видеть. И, возможно, самый важный вопрос после этой беседы звучит так: где проходит граница между живой исторической памятью, которая помогает народу выстоять, и тем образом прошлого, который мы начинаем любить больше, чем саму сложную и требовательную реальность настоящего?
Источник: https://rutube.ru/video/8e8c79f7f226dbc555bd03a6c3b35daf/
    Александр три часа назад

      Я бы сказал, что нам не “опять объявили войну”, а никто её с нами и не заканчивал и, очевидно, не закончит, пока будет такая возможность. Причина тому – любовь к жизни не по средствам и наличие средств у соседа, то есть у России. Честно говоря, сомнительно, что, когда мы закончим на Украине, на этом всё и закончится, даже если будут подписаны соответствующие документы и приняты меры к этому. Мир будет продолжаться лишь до тех пор, пока противник не почувствует силы его нарушить вновь. Поэтому слова, – нужно готовиться к длительному противостоянию/войне, – весьма актуальны. Будет война или нет после СВО это другой вопрос, но чем не подготовленнее к ней мы будем, тем быстрее она начнётся, в том или ином виде. Поэтому нужно не только побеждать, но быть в полной боеготовности, о чём собственно говорят, а главное, делают. Никуда от этого не деться, а успокаивать самих себя – самим себе затягивать удавку на шее.

        Сан СанычАлександр два часа назад

          Самое интересное, что воюют простые люди, издержки несут простые люди…

          …А привелегированные держатели активов перебрасываю активы из одной точки на Земном шарике в другую. Как раньше была игра “Монополия”. Войны – побочный продукт и инструмент этого процесса.

          Допустим, живут в Люксембурге Особо Привелегированные. Они переведут активы из беднеющей Европы, которая усердно старается расшибить лоб об Россию, куда-нибудь в Индоннезию, Филиппины или Индию. Потому, что в Китай уже не выгодно, т.к. там “Рабочая Сила” уже не хочет работать дёшево.

          А то, что обеднеют простые немецкие бюргеры, им абсолютно всё равно. Проблемы бюргеров Особо Привелегированных (Аристократов) не интересуют.

          В Индонезии можно найти хорошее место для жизни. Осенью и зимой в Европе сыро и не уютно.

          П.С. Но когда безбедная жизнь обезпечена, можно позволить Любой Каприз – наступает тупик. Не к чему стремиться! Можно искать извращения. Но и от них становится тошно! Жизнь теряет смысл. И она заканчивается. Безсмертных в мире Материально Комфорта нет. Как жить, понимая что можешь всё купить и всё продать, но всё равно умрёшь, или всё надоест?

            АлександрСан Саныч два часа назад

              Согласен, но т.н. привилегированные это отдельная и большая тема. А беды все от этого, то есть от давно установившегося в мире порядка который подразумевает и защищает такие привилегии. Это общемировая проблема.

