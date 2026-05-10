“Нам опять объявили истребительную войну”. Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе “Вести 21:00
Прямой эфир на канале Россия-24 8 мая 2026 г.
Я бы сказал, что нам не “опять объявили войну”, а никто её с нами и не заканчивал и, очевидно, не закончит, пока будет такая возможность. Причина тому – любовь к жизни не по средствам и наличие средств у соседа, то есть у России. Честно говоря, сомнительно, что, когда мы закончим на Украине, на этом всё и закончится, даже если будут подписаны соответствующие документы и приняты меры к этому. Мир будет продолжаться лишь до тех пор, пока противник не почувствует силы его нарушить вновь. Поэтому слова, – нужно готовиться к длительному противостоянию/войне, – весьма актуальны. Будет война или нет после СВО это другой вопрос, но чем не подготовленнее к ней мы будем, тем быстрее она начнётся, в том или ином виде. Поэтому нужно не только побеждать, но быть в полной боеготовности, о чём собственно говорят, а главное, делают. Никуда от этого не деться, а успокаивать самих себя – самим себе затягивать удавку на шее.
Самое интересное, что воюют простые люди, издержки несут простые люди…
…А привелегированные держатели активов перебрасываю активы из одной точки на Земном шарике в другую. Как раньше была игра “Монополия”. Войны – побочный продукт и инструмент этого процесса.
Допустим, живут в Люксембурге Особо Привелегированные. Они переведут активы из беднеющей Европы, которая усердно старается расшибить лоб об Россию, куда-нибудь в Индоннезию, Филиппины или Индию. Потому, что в Китай уже не выгодно, т.к. там “Рабочая Сила” уже не хочет работать дёшево.
А то, что обеднеют простые немецкие бюргеры, им абсолютно всё равно. Проблемы бюргеров Особо Привелегированных (Аристократов) не интересуют.
В Индонезии можно найти хорошее место для жизни. Осенью и зимой в Европе сыро и не уютно.
П.С. Но когда безбедная жизнь обезпечена, можно позволить Любой Каприз – наступает тупик. Не к чему стремиться! Можно искать извращения. Но и от них становится тошно! Жизнь теряет смысл. И она заканчивается. Безсмертных в мире Материально Комфорта нет. Как жить, понимая что можешь всё купить и всё продать, но всё равно умрёшь, или всё надоест?
Согласен, но т.н. привилегированные это отдельная и большая тема. А беды все от этого, то есть от давно установившегося в мире порядка который подразумевает и защищает такие привилегии. Это общемировая проблема.