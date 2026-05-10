КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИГРАЛ? ГОРЬКАЯ ПРАВДА | Игорь Шишкин
«Для Европы 9 мая — это день национального позора и поражения, а не праздник освобождения». Историк Игорь Шишкин разрушает советские пропагандистские мифы о «единстве народов в борьбе с фашизмом». Почему 86% потерь европейских армий пришлось на защиту нацистского режима? Сколько «нейтральных» шведов и испанцев на самом деле ковали победу Третьего рейха в тылу и на фронте?
00:00 – Игорь Шишкин: миф о «победе всего человечества» против реальности
01:37 – Почему для Германии 9 мая — это день поражения, а не освобождения
04:20 – День космонавтики vs День Победы: почему благо мира не стало общим праздником
06:32 – Вячеслав Молотов был прав: почему идеологию нельзя уничтожить танками
08:01 – Фашизм как «европейские ценности» 30-х годов: Дранг нах Остен 2.0
09:50 – Шокирующая статистика: 86% европейцев воевали на стороне Гитлера
10:47 – Кто нападал на СССР? Список стран, о которых молчала советская история
12:23 – Шесть армий из пленных: 460 000 граждан «мирной» Европы в советских лагерях
14:47 – Заводы Чехии и Швеции: как европейский тыл работал на Вермахт до последнего дня
16:57 – «Сталинградская трагедия»: как победу Красной армии преподают в современных учебниках
18:38 – Реванш Германии: почему Шольц запрещает советскую символику в день капитуляции
20:26 – Резолюция ЕС 2019 года: официальный старт сноса памятников освободителям
23:11 – Турция в антигитлеровской коалиции: как Анкара ждала падения Сталинграда
26:48 – Траур в Польше: почему штурм Берлина стал для Варшавы днем «оккупации»
29:29 – Позор Франции: дважды добровольцы СС, защищавшие Рейхстаг в мае 45-го
34:41 – Пиррова победа Англии: как Вторая мировая похоронила Британскую империю
37:23 – США и путь к мировому господству: почему для них Япония важнее Германии
39:40 – СССР — единственная страна-победитель. Вопрос выживания русского народа
41:06 – Россия и Беларусь: последние хранители пуповины с великим советским наследием
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции ставится под сомнение привычная формула о 9 Мая как “общем празднике всего человечества”. - Автор различает: - объективное благо для мира от победы над нацизмом; - и субъективное отношение разных стран к этой победе. - Основная мысль: если событие принесло благо многим, это не делает его автоматически их праздником. - По мнению автора, 9 Мая — прежде всего праздник победителя, а не всех, кто косвенно выиграл от итогов войны. - Утверждается, что нацизм как идеология не был уничтожен окончательно, потому что идеологию нельзя победить только военной силой. - В этом видео проводится тезис, что в 1945 году была побеждена не столько “идея вообще”, сколько государства и режимы Европы, где фашизм/нацизм стал государственной нормой. - Автор подчеркивает, что значительная часть Европы: - либо воевала против СССР напрямую; - либо помогала экономически, промышленно, ресурсно. - Отсюда вывод лектора: континентальная Европа в значительной мере была побежденной стороной, а потому не может искренне воспринимать 9 Мая как свой день торжества. - По этой логике: - для Германии это день поражения; - для ряда стран Восточной и Центральной Европы — тоже не праздник, а память о собственном крахе или о смене политической зависимости. - Отдельно рассматриваются страны антигитлеровской коалиции: - Турция названа формальным, а не подлинным участником; - Китай — реальным союзником, но для него главным днем победы является разгром Японии; - Польша — страна, которая выиграла войну, но ее элита не принимает победу как свой триумф из-за роли СССР; - Франция — формально в лагере победителей, но с внутренним историческим комплексом поражения и коллаборации; - Англия — победитель, но победитель ценой утраты мировой гегемонии; - США — главный геополитический выгодоприобретатель войны, но для них это этап к мировому лидерству, а не сакральный праздник в русском смысле. - Центральный вывод лекции: по-настоящему 9 Мая как день народного и государственного триумфа относится прежде всего к СССР, а сегодня — к России и Беларуси как наследникам советской Победы. - Автор считает, что отношение к 9 Мая прямо связано с отношением к советскому наследию: - где оно отвергается — там праздник вытесняется; - где сохраняется историческая преемственность — там он остается живым.
Подробный выводВ этой беседе предложен не столько военно-исторический, сколько политико-цивилизационный взгляд на Победу. Автор спорит с красивой, но, по его мнению, упрощенной картиной, где 9 Мая — это одинаково светлый день для всех народов. Его позиция строится на довольно трезвом, даже жестком различении: историческая польза и историческая идентичность — не одно и то же. Это важное различие. Человечество действительно выиграло от разгрома нацистской Германии. Но коллективная память устроена не как учебник морали, а как психология больших групп. Народ редко празднует то, что он переживает как собственное унижение, крушение проекта, потерю статуса или зависимости. В этом смысле автор прав в одном фундаментальном наблюдении: историческая память почти никогда не бывает универсальной. Она всегда вплетена в национальный миф, в травму, в гордость, в поражение, в чувство вины или реванша. Здесь можно провести аналогию с личной жизнью. Один и тот же разрыв отношений может быть для одного освобождением, для другого катастрофой, а для третьего — запоздалым, но необходимым уроком. Событие одно, а смыслов несколько. Так и с 9 Мая: объективный итог войны один, но переживание этого итога у разных обществ различно. При этом в лекции есть и спорные, и сильные стороны.
Что в позиции автора выглядит сильным
1. Разведение победы над режимом и победы над идеологиейЭто, пожалуй, одна из самых точных мыслей. Идеологии действительно не исчезают от одного военного разгрома. Они могут: - менять язык; - маскироваться; - адаптироваться к новым эпохам. История XX и XXI века показывает, что насилие, расизм, культ исключительности и дегуманизация “чужих” могут возвращаться в новых формах. Иногда под старыми символами, иногда под новыми, более респектабельными. В этом смысле идея автора о том, что фашизм как тип мышления не был исчерпан в 1945 году, заслуживает серьезного внимания.
2. Критика идеализации ЕвропыАвтор настойчиво показывает, что война против СССР была не делом одной лишь Германии. Это полемика против удобной иллюзии, будто Европа была в основном жертвой, а не соучастником. Исторически вопрос, конечно, сложнее, но сам импульс понятен: не путать послевоенный моральный фасад с реальным устройством тогдашней Европы. Люди часто любят образ, а не реальность. Европа после войны создала образ гуманистического пространства, но это не отменяет, что до этого многие европейские общества участвовали в чудовищных проектах — прямо, косвенно или молчаливо. Здесь автор бьет именно по идеализированному образу “цивилизованного Запада”, который якобы всегда был по одну сторону добра.
3. Мысль о том, что праздник принадлежит прежде всего тому, кто понес экзистенциальную ценуЭто, пожалуй, сердцевина выступления. Для СССР война действительно была не просто одной из войн, а схваткой на уничтожение. Для советского народа Победа — это не только геополитика, но и вопрос самого права на существование. Поэтому 9 Мая в российском и белорусском переживании — не просто дата, а своего рода метафизическая точка опоры: доказательство, что жертва была не напрасной, а народ выстоял. И это трудно оспорить. Есть события, которые становятся частью “несущего каркаса” исторического сознания. Для России и Беларуси Победа — именно такое событие.
Где позиция автора может быть уязвима
1. Сведение слишком разных стран к единой “побежденной Европе”Это сильный публицистический ход, но исторически он местами огрубляет картину. Европа была не монолитом, а полем разломов: - были коллаборационисты; - были сопротивленцы; - были оккупированные общества; - были элиты, сотрудничавшие с рейхом; - были люди, погибавшие в борьбе с ним. Когда мы говорим “Европа проиграла”, это может быть политически выразительно, но требует осторожности, чтобы не стереть реальную сложность. Иначе мы заменяем одну пропагандистскую картинку другой — просто с обратным знаком.
2. Почти полное вытеснение морального универсализмаАвтор показывает, что не все народы считают 9 Мая своим праздником. Это верно как социологическое наблюдение. Но из этого не обязательно следует, что смысл Победы вообще не универсален. Есть разница между: - “не все празднуют”; - и “праздновать могут только немногие”. Даже если другие страны не воспринимают этот день как свой триумф, это не отменяет, что Победа имеет общечеловеческое значение. Иначе мы рискуем перейти от живой истории к чистому лагерному мышлению: “наше” и “не наше”, без промежуточных смыслов.
3. Риск геополитизации памятиКогда память о Победе начинает пониматься только как знак “кто хозяин истории”, из нее уходит ее самая человеческая глубина — память о погибших, о цене, о боли, о хрупкости цивилизации. Победа — это не только торжество силы, но и трагедия масштаба, который почти невозможно вместить умом. Здесь важен баланс. Без силы не было бы Победы. Но если оставить только силу, можно незаметно утратить то, ради чего она вообще была нужна.
Главный смысл лекцииЕсли очистить выступление от полемической резкости, его главный посыл можно выразить так: Для автора таким субъектом был СССР, а сегодня — Россия и Беларусь как государства, не отказавшиеся полностью от советской исторической преемственности. Это взгляд суровый, местами односторонний, но в нем есть внутренняя логика. Он напоминает, что историческая память — это не территория невинных абстракций, а поле борьбы интерпретаций. Кто считает себя наследником Победы, тот будет видеть в 9 Мая вершину национального достоинства. Кто строит идентичность на разрыве с советским прошлым, тот неизбежно будет отодвигать этот день, переупаковывать его или переименовывать. И в этом есть глубокая, почти философская ирония: люди часто говорят, что чтят историю, но на деле чтят не историю, а нужный им образ истории. Мы любим не прошлое как оно было, а прошлое, в котором удобно узнавать себя. Так работает и личная память, и коллективная. Поэтому данная лекция ценна не только своими тезисами о войне, но и как напоминание: праздники — это всегда зеркало идентичности. Через них видно, кто считает себя продолжателем, кто отрекается, кто стыдится, кто помнит, а кто переписывает. И здесь возникает уже более широкий вопрос: если даже такие колоссальные события, как Победа, для разных народов означают разное, то где проходит граница между исторической правдой и тем образом прошлого, который нужен нам, чтобы продолжать жить дальше?