Центральная фиксация

В нулевые годы я заканчивал описание «Электронной модели зрения» возле разрушенного храма на берегу воронежского водохранилища. Я писал от руки и переписывал текст несколько раз. Ко мне подошёл местный сумасшедший. Воронеж всегда был богат  чудиками и интеллектуалами. Странный гражданин задался вопросом:

- Я опустил крылья запустения на своды этого храма, что ты делаешь тут?

- Зрение лечу, - ответил я ему.

Типок сделал паузу и сказал:

- Я понял, - ты истину у бога украл, и это надо ещё умудриться украсть у бога истину.

Потом в этом же, уже восстановленном храме я покупал хорошую религиозную литературу и, читая её, узнал, что истину у бога украсть можно, а вот торговать ей нельзя. Поэтому истина пребывает втуне.

Написанию модели зрения послужило то обстоятельство, что я со школы имел желание заниматься наукой, а в институте мы в основном пили, учились только полтора курса. И после института меня пробило на писание моделей физики. Со значительными перерывами я эту деятельность продолжаю, по сей день.

В около нулевые годы я услышал от знакомой - врача окулиста о книге Уильяма Горацио Бейтса, она положительно о ней отозвалась. Книгу я обнаружил у своего отца на Алтае и долго её изучал. Кроме Бейтса я нашёл ещё одну ценную книгу - Истман Кодак «Проектирование телевидения». Кодака потерял и теперь найти нигде не могу, её нет даже в интернете. Поэтому выдержки из неё буду приводить на память, а ИИ пусть меня поправляет. Кодак пишет, что для кинематографа была выбрана частота кадровой развёртки 24 кадра в секунду т.к. при этой частоте показа статичных картин, они сливаются в кино. Очевидно, что у разных субъектов этот процесс идёт по-разному, но практически 24 кадра всех устраивают, хотя человек ощущает дробность видео и при 60, и при 120 кадрах в секунду. Т.е. глаз, мозг, может разделять 100 кадров в секунду на отдельные картинки. Эти отдельные неосознанные картинки зрительного восприятия или зрительного представления и есть наше подсознание.  Что пишет по этой теме ИИ? – «подсознание это скрытая область психики». Куда скрытая, и чем скрытая? В моей же трактовке всё ясно - осознанные в общей картине кадры, это сознание, неосознанный кадр это подсознание. Приснился страшный сон, и он запомнился, это вариант сознания, не запомнился, но ощущение утром тяжёлое, сон остался в подсознании. Со звуками та же история, мы слышим с определенной скоростью и с определенной скоростью воспроизводим звуки. Звук, нота в мелодии может не осознаваться, это подсознание, мелодия или речь должны осознаваться, это сознание. Буква, звук в слове может не осознаваться, а слово осознаётся. Вот почему понимание этого вопроса при кажущейся простоте так важно. Оно натыкается на шаблоны психологии, принятые кем-то много раньше.

Бейтс в своей научной работе старался шаблоны медицины и психологии отбросить, опираясь на примеры физических состояний пациентов с наущениями зрения. Он, например, сообщает нам, что отдельные пациенты при стандартной операции закапывания атропина не демонстрировали дефектов зрения на любом расстоянии. Бейтс пишет, что при этом их хрусталик форму менять не мог при зрении вдаль  и вблизи. Так каким образом происходила фокусировка оптической системы глаз в этом случае, если под действием атропина цилиарная мышца была атрофирована? И тогда врач решил, что за эту фокусировку отвечают косые мышцы глаза, изменяющие форму  глазного яблока. В дальнейшем оказалось, что  возможности косых мышц ограничены, однако случаев  острого зрения под атропином, на любой дистанции, они не объяснили и, тем более, не объяснили достаточное зрение людей с удалённым хрусталиком, а Бейтс наблюдал и таких пациентов. Кроме указанных фактов офтальмолог определил понятие центральной фиксации. Он показал, что при чтении глаз видит ограниченную область зрения, и чтобы быстро читать, взгляд должен быстро перемещаться по линиям букв. Мышечная система глаз может не справляться с быстрым или очень быстрым чтением. Советы для улучшения, зрения, которые давал Уильям Горацио, иногда парадоксальны, он считал, что для чтения букв текста, глаза должны быстро двигаться, обходя контуры буквы, хотя по идее человек с хорошим зрением видит буквы достаточно чётко целиком. Но оказывается, что часть нейронов реагируют на движущиеся объекты, а неподвижные должны сканироваться глазами. А для обработки сигналов от сенсоров глаз есть нейроцентры сканирования. Для опознания буквы должны сличаться её отдельные части, направления линий, в зрительных долях должна состояться нейронная мозаика. Т.е. опять же речь идёт о сканировании буквы а не слова целиком. Поэтому практические советы Бейтса действенны, а догадки гениальны, несмотря на их техническую  кондовость.

«Для нормального зрения глаз должен двигаться. Импульсы в рецепторных клетках возникают в момент «включения» или «вылючения» света, необходимо постоянно переводить луч света на новые рецепторы. Глаз непрерывно дрожит и дрейфует, смещаясь с точки фиксации взора». Т.е. палочки и колбочки сетчатки работают при переключениях своих групп. Видимо, что этот принцип даёт лучшую чувствительность и избирательность зрительных центров к сигналам зрения. Палочки сетчатки реагируют не на интенсивность света, а на фронты волн света. Природа таким способом узнает у фотонов координату их источника.

В начале 20-го века телевиденье было только в планах. О кадровой развертке уже знали по кинематографу, о строчной информации не было. Не было понятия и о автоматической фокусировке фотосистем, о плотности пикселей приемной матрицы видеокамеры или экрана цифрового телевизора. Между тем, строение глаза и зрительных нервов таково, что оно позволяет электронные и цифровые модели применять для описания процесса зрении. Истман Кодак пишет, что нервные цепочки проводят цифровые сигналы. Т.е. импульсы в них стандартные, а вот частота зависит от интенсивности. Нервная цепочка может работать как фильтр сигнала в зависимости от того в каком порядке нейроны в ней активны или пассивны. Т.е. одна и та же нервная цепь по-разному проводит сигнал в зависимости от порядка активных нейронов в цепи.

 Строение сетчатки таково, что в центре ее приемные ячейки часты и цветное зрение возможно, а на периферии плотность сенсоров меньше и сигналы от них чёрно-белые. Для острого цветного зрения свет должен точно фокусироваться на центр сетчатки – макулу. Такая фокусировка говорит о правильной рефракции света в газу.

Чтобы различить множество сигналов от сетчатки, должны существовать схема, порядок обработки сигналов изображения. Наука остановилась на моделях различных матриц, кальки, координатной сетки, многообразия обработки сигналов зрения. Я выбрал простую, эффективную и понятную модель развёртки и фокусировки зрения – круговую развёртку на сетчатке.

Бейтс предполагал острую направленность луча нормального зрения и быстрое сканирование области зрения при механическом дрожании и саккадах  глаз. Современная наука те же движения связывает с необходимость переключения групп приемных рецепторов. В принципе большой разницы нет, не все сенсоры глаза работают одновременно, идёт переключение их групп.

Палочки в макуле подключены к ганглиозным клеткам малыми группами и в центрах обработки сигнала их работа в приоритете. Так должно быть, но как правильно пишет Бейтс, – человек с плохим зрением часто не задействует центр сетчатки,  видит её периферией. Такое зрение помимо утомления может приводить к психическим расстройствам.

Моя модель с круговой развёрткой практично решает технические моменты зрения и трактует сопутствующие  психологические проблемы. Американский офтальмолог начала 20 века своей теорией и настойчивостью  заложил основу современных естественных способов восстановления зрения. И поддерживал свою теорию многолетней практикой лечения нарушений зрения.

Казалось бы, какая выгода в разных моделях зрения, ведь знания современной науки точны, предметны, локальны. В практическом плане, в кабинетах современных клиник  мы увидим системы электронного определения полей зрения у пациентов. Эти системы год от года будут фиксировать ухудшение зрения у своих пациентов, а врачи предлагать лекарства, линзы и операции. Т.е. тут, что называется, техника бессильна, она больше для диагностики годится и оперативного лечения. Связь зрения, слуха, обоняния с работой ума в целом остаётся за рамками медицинской практики.

Электронная модель зрения с круговой развёрткой по сетчатке принципиально выстраивает ряд виртуальных событий определяющих зрение, слух и работу ума. Согласно этой модели переключение приемных рецепторов сетчатки, палочек, колбочек и ганглиозных клеток идёт от центра сетчатки по спирали  с нарастающим шагом. Т.е. группы сенсоров переключатся не абы как, а в режиме круговой развёртки. При этом от  обычного дрожания глаз и их саккад можно абстрагировать. Работающие группы сенсоров в центре сетчатки дадут нам высокочастотные, но короткие пачки импульсов, а у групп на периферии пачки импульсы будут намного длиннее. Фокусирование глаз должно происходить по коротким сериям импульсов от центра сетчатки. Если такие группы импульсов отсутствуют, то точная фокусировка невозможна. Также в другой модели при всех скачках и саккадах  по области зрнгия ум должен удерживать луч света на центре сетчатки, ориентируясь на характер импульсов от этого центра. Эта логическая цепочка безупречна, а форму видеоимпульсов и их порядок можно обсуждать.

Пока одна дорожка развёртки по сетчатке не закончилась, на центре сетчатки уже начинается другая. Это позволяет в любой момент освобождающиеся сенсоры задействовать, что не противоречит одномоментной, механической модели без развертки. В модели без развёртки всё равно должен быть порядок обхода сенсоров ретины. Он есть, но очень сложный.

Модель с круговой развёрткой позволяет нам перейти к понятию целого кадра, видеоряда полного обхода ретины. Физически же там (как в телевизоре) полукадры, привязанные к разным зрительным центрам.

Получив при обходе ретины кадр, мы имеем фрагмент подсознания. Время обхода ретины определяет предельную скорость получения полного видеоряда умом. Пусть она будет равна 50 кадров в секунду, частота сети переменного тока. Глаз замечает мерцание светодиодов в такой сети без сглаживающих фильтров.

Имея один фрагмент подсознания, полный кадр, мы умом остаёмся в подсознании. Мы можем осознать, т.е. представить кадры подсознания в виде предмета в течение определенного времени, которое у всех различно. Чтобы представить предмет нам понадобятся группа одинаковых или  похожих кадров. Специально тренированные фокусники способны большое количество видеоинформации распаковать в сознании за известное и удобное им время. Т.е. их навыки в рамках модели естественны. Также естественны будут и нарушения психики у людей, у которых кадр изображения выстраивается неестественным образом периферией ретины, либо искусственными оптическими системами. Бейтс ссылался в этом случае на ненужные напряжения мышц глаза, мы можем сослаться на неестественную работу нервных зрительных центров. Можно считать также, что применение линз и насечек роговицы ограничивает возможности электронной развертки глаза  в моей модели, или в современной модели нарушает естественные процессы. В современной модели будут искать недостающие, больные звенья, а Бейтс рекомендует: держитесь центра, центральной фиксации. Я рекомендую не зацикливаться на любом результате, а понимать этапы событий. Не надеяться на современные способы диагностики зрения, а видеть ситуацию в целом. Ну и советы Горацио Бейтса нам в помощь.

 

 

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Автор связывает свою «электронную модель зрения» с личным опытом, чтением Бейтса и попыткой описать зрение через аналогии с кинематографом, телевидением и цифровой обработкой сигналов. - Центральная идея текста — различие между сознанием и подсознанием как между осознанными и неосознанными «кадрами» восприятия. - Автор считает, что зрение следует понимать не только как оптический процесс, но и как последовательную развёртку сигналов от сетчатки к уму. - Важное место занимает концепция центральной фиксации Бейтса: для ясного зрения критична работа центра сетчатки, а не периферии. - Делается акцент на том, что глаз не статичен, а постоянно движется: дрожание, саккады, микросмещения — не дефект, а условие нормального восприятия. - Автор предлагает собственную гипотезу: сигналы с сетчатки обрабатываются в режиме круговой или спиральной развёртки, а полный обход ретины образует подобие «кадра». - С этой моделью связываются не только особенности зрения, но и работа психики, внимание, восприятие, даже некоторые психические нарушения. - Современная офтальмология, по мнению автора, хорошо диагностирует, но слабо работает с целостностью связи зрения, нервной системы и ума. - Автор симпатизирует Бейтсу за отказ от шаблонов и за практическую направленность, даже если его объяснения были технически несовершенны. - Практический вывод автора: важно не слепо доверять аппаратной диагностике, а понимать процесс зрения как живую, динамическую систему, опираясь на центральную фиксацию и естественные способы восстановления.

Анализ текста

Текст интересен именно как пограничное мышление: на стыке личной биографии, инженерной интуиции, психофизиологии и почти религиозного отношения к истине. И в этом есть своя сила. Иногда человек, стоящий вне институциональной науки, замечает неочевидные связи — не потому, что знает больше, а потому что не до конца порабощён готовыми схемами. Но здесь же и слабость: интуитивная цельность легко начинает восприниматься как доказанность.

Что в тексте ценно

1. Верный акцент на динамичности зрения

Это сильное место. Современная наука действительно подтверждает, что зрение — не фотография. Глаз постоянно совершает: - саккады, - микросаккады, - дрейф, - тремор. Если изображение на сетчатке сделать полностью неподвижным, восприятие начинает угасать. В этом смысле мысль автора и Бейтса о том, что глаз должен двигаться, чтобы видеть, не лишена основания.

2. Центральная фиксация как практически важная идея

Фовеа/макула действительно обеспечивает наиболее высокую остроту зрения и цветовое различение. Мы действительно не видим всё поле одинаково резко. Мозг «собирает» целостную картину из серии фиксаций. Это очень важный и часто недооценённый факт: ощущение целостности мира не равно одновременному резкому видению всего поля зрения.

3. Инженерная аналогия с развёрткой

Как метафора — это продуктивно. Сетчатка, нервные импульсы, приоритетные каналы обработки, временная организация сигнала — всё это действительно можно в определённой степени описывать языком электроники и цифровой передачи. Нейрон действительно работает импульсами, и частота/паттерн активности имеет значение.

4. Попытка связать восприятие и психику

Это тоже не пустая фантазия. Восприятие, внимание, тревога, напряжение, зрительная привычка и когнитивная интерпретация тесно связаны. Человек может буквально смотреть и не видеть, потому что восприятие зависит не только от оптики, но и от ожиданий, страха, когнитивной нагрузки, обученности.

Где в тексте есть проблемы

Здесь важно быть честным: не всякая глубокая интуиция становится научной теорией.

1. Смешение метафоры и механизма

Фраза о том, что неосознанный кадр — это подсознание, звучит ярко, но это скорее философско-поэтическая модель, чем строгая психологическая теория. Подсознание в современной психологии и нейронауке — не просто «кадры, которые не успели осознаться». Туда входят: - автоматизмы, - эмоциональные схемы, - предиктивная обработка, - неявная память, - бессознательное распознавание паттернов, - вытеснённые или неартикулированные содержания. То есть аналогия с кадрами полезна, но слишком линейна, если выдавать её за полное объяснение.

2. Частота кадров и восприятие

Связь между кино, частотой мерцания и «скоростью сознания» сложнее, чем кажется. Нет одного простого числа вроде 24, 50 или 100 кадров, которое бы прямо определяло структуру сознания. Восприятие зависит от: - яркости, - контраста, - движения, - длительности стимула, - внимания, - типа задачи. Человек действительно может замечать мерцание и при высоких частотах, но из этого не следует, что сознание состоит из дискретных кадров в буквальном смысле.

3. Бейтс и наука

Бейтс исторически важен как фигура, поставившая под вопрос чрезмерную механистичность офтальмологии своего времени. Но многие его выводы не подтверждены современной наукой в строгом виде. Например: - его интерпретации механизма аккомодации в значительной степени ошибочны; - упражнения Бейтса не доказаны как средство коррекции рефракционных нарушений типа миопии на уровне, сравнимом с оптикой или медицинским лечением; - отдельные наблюдения не всегда можно обобщать в теорию. И всё же здесь любопытный парадокс: не все неверные теории бесполезны. Иногда теория ошибается в механизме, но угадывает важность расслабления, внимания, двигательной координации, привычек восприятия. Так бывает и в истории науки, и в духовных практиках.

4. Гипотеза о спиральной развёртке

Это, пожалуй, наиболее спекулятивная часть текста. Как эвристическая модель — интересно. Как доказанная нейрофизиология — нет. На сегодня нет общепринятого подтверждения, что сетчатка и зрительная система работают именно как единая спиральная или круговая кадровая развёртка в предложенном смысле. Здесь стоит различать: - полезную модель мышления, которая помогает что-то понять или тренировать, - и эмпирически подтверждённый механизм. Это разные уровни истины. Первая может быть практически плодотворной, не будучи буквально верной.

Междисциплинарный смысл текста

Если посмотреть глубже, текст не только о зрении. Он о том, как человек вообще строит отношение к реальности. Есть три слоя:

1. Оптический

Как глаз принимает и обрабатывает свет.

2. Психический

Как внимание, привычка, страх, напряжение и память влияют на то, что мы видим.

3. Экзистенциальный

Что значит «видеть истину» и можно ли её «украсть у бога». Вот здесь текст становится почти символическим. Разрушенный храм, безумец, истина, зрение, восстановленный храм, религиозная литература — всё это создаёт образ, где зрение становится метафорой познания. В этом есть древний мотив: человек редко видит реальность прямо. Обычно он видит: - свои привычки, - свои искажения, - свои проекции, - свои страхи, - свои идеалы. В таком смысле центральная фиксация — это не только офтальмология. Это почти духовная дисциплина: не блуждать по периферии иллюзий, а возвращаться к центру восприятия. Но тут важно не впасть в новую иллюзию и не превратить красивую метафору в абсолютную догму. Потому что человек удивительно склонен любить не реальность, а схему реальности, даже если эта схема очень изящна.

Что можно сказать с точки зрения ИИ и современной науки

Если ответить на прямой вопрос автора — «что пишет по этой теме ИИ?» — то корректная позиция такая:

Можно согласиться, что:

- сознание связано с отбором и интеграцией части сенсорного потока; - большая часть обработки зрительной информации идёт вне явного осознания; - зрение имеет дискретно-временные аспекты, хотя не обязательно как жёсткая кинолента; - движение глаз критично для нормального восприятия; - центральная область сетчатки играет ключевую роль в распознавании деталей; - психическое состояние влияет на качество зрительного функционирования.

Но нужно уточнить, что:

- подсознание нельзя свести только к «неосознанным кадрам»; - нет строгого подтверждения именно круговой/спиральной кадровой развёртки как универсального механизма зрения; - Бейтс важен исторически, но его теория не является в целом подтверждённой современной офтальмологией; - линзы, операции и диагностика не просто «мешают естественности», а часто реально помогают, особенно там, где есть анатомические, рефракционные или патологические нарушения.

Подробный вывод

Текст представляет собой авторскую философско-техническую гипотезу о зрении, в которой соединены личный опыт, идеи Бейтса, инженерное воображение и попытка объяснить сознание через зрительную временную структуру. Его сила — в живом поиске, в отказе принимать готовые схемы как последнюю истину, в стремлении видеть зрение не как изолированный органический акт, а как часть общей работы ума. Наиболее убедительны в тексте те места, где речь идёт о: - значении центральной фиксации, - необходимости движения глаз, - неполной достаточности чисто оптического объяснения зрения, - связи восприятия с вниманием и психическим состоянием. Наименее убедительны те части, где автор превращает удачную аналогию в почти завершённую теорию: - отождествляет подсознание с неосознанными кадрами, - придаёт гипотезе круговой развёртки статус почти безупречной логической необходимости, - чрезмерно противопоставляет естественные способы коррекции современным медицинским подходам. Если смотреть прагматично, то текст полезен не как готовая научная модель, а как провокация мышления. Он заставляет задать правильные вопросы: - что именно в зрении является оптическим, а что нейронным? - где кончается восприятие и начинается интерпретация? - сколько в нашем видении мира дано реальностью, а сколько собирается умом? - можно ли лечить зрение, не работая с вниманием, телесным напряжением и психикой? И, возможно, главный нерв текста в том, что ясное зрение — это не только про глаз, но и про способ быть в мире. Человек часто теряет резкость не только в оптике, но и в жизни: начинает жить периферией, а не центром; проекциями, а не вещами; диагнозами, а не опытом. В этом смысле идея центральной фиксации звучит как приглашение к внутренней дисциплине: возвращать внимание к существенному, а не растворяться в шуме. Но здесь нужна зрелость: не идеализировать ни альтернативную теорию, ни официальную науку. И та и другая уязвимы, если становятся верой вместо исследования. Наука без живого взгляда превращается в каталог процедур. Альтернатива без проверки превращается в красивую мифологию. Истина, как это часто бывает, не живёт целиком ни в храме, ни в лаборатории, ни в одинокой рукописи — она проступает в честном сопоставлении опыта, факта, модели и смирения перед сложностью живого. И потому самый плодотворный способ читать этот текст — не спрашивать сразу, «прав он или неправ», а спрашивать: какую часть реальности он сумел подсветить, а какую — заслонил собственной схемой? И не в этом ли состоит вся человеческая драма познания: мы ищем истину через модели, но как отличить момент, когда модель помогает видеть, от момента, когда она сама становится новой слепотой?
    Виктор сегодня в 10:43

      Согласно учения одного древнего лекаря (не помню имя) причины плохого зрения не в глазах, а в том что пациент многих не хотит видеть .
      Также и с тугоухостью, если слышишь преимущественно только себя, то и острый слух нафиг тебе не нужен.

      Svoy четыре часа назад

        Согласен с ИИ.
        “Наиболее убедительно” в тексте то, что давно общеизвестно.
        Зрение – 80 % мироосязания, как говорит наука.
        А вот “тема сисег” не раскрыта фантазиями автора.
        Человек, который ослеп, – он в какой реальности ?
        Другое дело, когда человек с рождения не видит.
        Но ему помогают в адаптации к реальности.
        Ну и если закрыть глаза, то как человек ориентируется, скажем, в своей квартире ?
        Или что с реальностью во сне без сновидений ?
        Кстати, живой хрусталик – это гибкая оптическая система. Ничего странного в физическом (“оптико-механическом”) процессе фокусировки взгляда – нет.
        Только технологии до создания такой искусственной линзы пока “не доехали”.
        А что касается “восприятия реальности” , то на сегодня понимания процесса принятия осознанно и осмысленно человеком “реальной реальности” – нет. Как и понимания, а “реальна ли реальность” в осознании её субъектом.
        Ну, а позиция того, что самые смелые и разные фантазии имеют право быть , – так это не “право быть” , а они – есть и озвучены.
        Куда их девать ?
        И надо ли ?

