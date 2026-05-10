АЛЕКСАНДР УСАНИН: Секретный план уничтожения России! Мы Спасём Россию вместе. Владимир Путин и РФ

Почему указы президента саботируются на местах, и кто на самом деле управляет страной?
В этом интервью Александр Усанин вскрывает шокирующую правду о том, почему 75% важнейших решений остаются лишь бумагой. Вы узнаете, почему автор называет Путина «главным оппозиционером» и кто в государственном аппарате открыто препятствует развитию России. Мы обсуждаем уничтожение системы образования и то, как под видом «современных стандартов» из школ выживают технологии, спасающие здоровье наших детей. Почему курьер в Москве зарабатывает в пять раз больше учителя, и кому выгодна такая деградация ценностей? В ролике звучат жесткие вопросы к чиновникам, которые пытаются усидеть на двух стульях, забывая о национальной безопасности. Это честный разговор о «пятой колонне» в министерствах и о том, как ответственные предприниматели и общественники берут будущее страны в свои руки. Мы разберем, почему soft skills сегодня важнее дипломов и как вернуть в школы нравственность вместо сухих цифр. Это видео — манифест для тех, кто устал от бюрократической имитации и верит в реальное возрождение России. Смотрите до конца, чтобы понять, какой «снежный ком» перемен уже запущен и почему у нас нет другого выхода, кроме как победить. Наше дело правое, и потенциал народа уже невозможно игнорировать!

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Форум оценивается как пространство объединения единомышленников из сфер образования, права, экологии, бизнеса и общественной деятельности. - Главная надежда автора выступления — на союз общества, ответственного бизнеса и патриотически настроенных специалистов, которые готовы поддерживать реальные преобразования. - Центральная претензия направлена к бюрократической системе: звучит мысль, что многие президентские указы не реализуются на практике из-за сопротивления чиновничьего аппарата. - Владимир Путин представлен как человек, находящийся в конфликте с частью самой системы, из-за чего его называют «главным оппозиционером страны». - Особое внимание уделяется указу №809 и более широко — теме традиционных нравственных ценностей, которые, по мнению спикера, не получили полноценного законодательного и практического воплощения. - Ключевая тема — кризис образования. Утверждается, что школа должна не только давать знания, но прежде всего формировать здоровье, нравственность, устойчивую психику и социальную зрелость. - В положительный пример ставятся здоровьесберегающие технологии Базарного, а также исторические модели образования, где большое место занимали физическое, эстетическое и нравственное развитие. - Современная система обучения критикуется за перекос в сторону “hard skills” при недостатке развития личностных качеств, коммуникации, нравственности и способности работать с людьми. - “Дополнительное образование” трактуется как искусственно вынесенная вовне часть нормального образования, которая раньше была встроена в основную систему. - Отдельно подчеркивается значимость личности педагога: если учитель нравственно и внутренне силен, то патриотизм у детей формируется естественно. - Звучит резкая критика культурной среды, которая, по мнению выступающего, часто снижает нравственный уровень общества. - Высказывается мысль о необходимости очищения управленческой системы от коррумпированных и антинародных элементов. - При этом общий тон выступления не пессимистический, а мобилизационный: Россия, по мнению автора, обладает большим потенциалом и может возродиться через общественную консолидацию.

Подробный вывод

В данной лекции чувствуется характерный для подобных выступлений нерв: не столько анализ отдельных проблем, сколько попытка собрать их в единую картину цивилизационного кризиса и ответа на него. Здесь переплетаются политика, образование, нравственность, экономика, культура и даже антропология — каким вообще должен быть человек, которого воспитывает страна. Если убрать эмоциональную риторику и посмотреть на внутренний каркас мысли, то главный посыл можно свести к нескольким уровням.

1. Проблема видится не в отсутствии ориентиров, а в разрыве между декларируемым и реализуемым

Это, пожалуй, один из самых сильных мотивов беседы. Звучит идея, что правильные цели уже частично сформулированы, но не доходят до уровня действия. Иными словами, болезнь страны описывается не как полное отсутствие стратегического замысла, а как саботаж, инерция и корыстное сопротивление внутри самой системы. Это важное различие. Во многих дискуссиях спорят о том, какой должна быть Россия. Здесь же акцент другой: Россия как будто уже знает, куда идти, но сама себе мешает идти. В философском смысле это напоминает внутренний раскол личности: человек может понимать, что для него благо, но быть парализован привычками, слабостью воли, зависимостями и внутренними противоречиями. Так и государство — провозглашает одно, а институционально воспроизводит другое.

2. Образование понимается как ядро будущего страны

Самая содержательная часть выступления связана именно с образованием. И здесь есть мысль, заслуживающая внимания даже вне идеологических рамок: школа — это не фабрика знаний, а среда формирования человека. Современные системы обучения во многих странах действительно страдают от технократического перекоса: ученика готовят как носителя функций, а не как целостную личность. В этом смысле критика “hard skills only” не лишена основания. Экономика XXI века и правда все больше зависит от качеств, которые трудно измерить тестами: коммуникации, саморегуляции, смысловой устойчивости, ответственности, умения работать в команде. То, что в бизнесе называют soft skills, в старой гуманитарной традиции называли просто воспитанием характера. Интересно, что здесь возникает почти античная интуиция: образование должно включать телесное, эстетическое, нравственное и интеллектуальное измерения. Это напоминает и греческую пайдейю, и классическое русское представление о воспитании, и даже некоторые современные нейропсихологические идеи о том, что когнитивное развитие тесно связано с телом, средой, эмоциональной безопасностью и ритмом жизни. То есть под поверхностью полемики лежит глубокая мысль: больное общество нельзя исцелить, если оно продолжает воспроизводить фрагментированного человека.

3. Нравственность здесь предлагается как практическая, а не только религиозная категория

Хотя в беседе есть явный религиозный акцент, ценность ее не только в этом. Нравственность подается не как отвлеченная проповедь, а как рабочий социальный механизм. Если учитель унижен и беден, если культура разрушительна, если бизнес лишен ответственности, если чиновник коррумпирован, то никакие лозунги о патриотизме не помогут. Это очень прагматичный тезис. Он звучит почти по-конфуциански: качество государства определяется не идеями на знаменах, а качеством человеческих ролей — учителя, управленца, предпринимателя, деятеля культуры. Можно сказать и современным языком: институты работают настолько хорошо, насколько морально и профессионально зрелы люди, которые их населяют. Здесь выступающий, возможно, чересчур резко формулирует отдельные вещи, но интуиция понятна: невозможно строить общество доверия на фундаменте внутреннего цинизма.

4. Взгляд на бизнес неожиданно не антагонистический, а союзнический

Это тоже показательно. В данном видео предприниматель не изображается как неизбежный эксплуататор. Напротив, возникает фигура ответственного бизнесмена, который способен не только зарабатывать, но и инвестировать в среду, образование, здоровье и культуру. Это интересный сдвиг. В традиционной массовой риторике государство и бизнес часто противопоставляются. Здесь же предлагается иная модель: если элита не паразитическая, а созидательная, она становится частью национального восстановления. Такая мысль исторически небезосновательна: многие устойчивые общества держались именно на союзе государства, общинной этики и ответственного хозяйственного слоя. Но в этом месте есть и уязвимость. Любая надежда на “нравственного предпринимателя” хороша до тех пор, пока она подкреплена не только личной доброй волей, но и правилами, институтами, прозрачностью и ответственностью. Иначе моральный идеал быстро превращается в красивый образ без системы воспроизводства.

5. Сильная сторона беседы — в постановке вопроса о целостности; слабая — в тенденции к жесткому упрощению

Здесь важно быть честным. В выступлении есть вдохновляющая энергия, но есть и рискованный момент: сложные общественные процессы временами объясняются слишком прямолинейно, почти в логике “есть силы созидания и силы разрушения”. Такая оптика психологически удобна, потому что делает мир понятным. Но реальность обычно сложнее. Например, деградация образования может быть связана не только с чьим-то злым умыслом, но и с: - институциональной инерцией, - нехваткой компетентных кадров, - конфликтом между централизацией и автономией, - экономическими приоритетами, - глобальными культурными изменениями, - технологическим давлением среды. И все же даже эта резкость не случайна. Она отражает человеческую потребность назвать зло злом, а не растворять его в бесконечных оговорках. Иногда общество действительно слишком долго занимается нюансами и перестает говорить о нравственной сути происходящего. Поэтому здесь полезен баланс: не впадать в конспирологическую простоту, но и не терять моральную чувствительность.

6. Главный скрытый вопрос беседы: что важнее — система или человек?

На поверхности говорится о законах, чиновниках, указах, школах, форумах. Но в глубине обсуждается старый философский вопрос: меняет ли человека система, или систему меняет человек? Спикер фактически отвечает так: сначала нужен нравственно зрелый человек, и уже из него вырастает живая система. Это спорная, но очень сильная позиция. Она противостоит современному технократическому мифу, будто правильные регламенты автоматически создадут правильное общество. Нет, говорит эта логика: если внутри роли пустота, регламент будет лишь маской. С другой стороны, и один человек без институтов долго не выдерживает. Даже самый совестливый педагог ломается в античеловечной среде. Значит, правда, вероятно, где-то между: человека и систему нельзя противопоставлять, они формируют друг друга циклически. Как в нейросети: веса модели меняются от входных данных, но и сами определяют, как будет интерпретирован следующий опыт. Так и общество — мы строим институты, а потом институты перестраивают нас.

Итог

В этом видео звучит призыв к нравственной мобилизации общества, где возрождение страны связывается не только с политикой сверху, но с пробуждением снизу — через педагогов, предпринимателей, общественников, правоохранителей, родителей и культурную среду. Главная мысль беседы такова: у России есть потенциал, но его раскрытие невозможно без внутреннего очищения управленческой системы, пересмотра целей образования и возвращения нравственности в практический центр общественной жизни. Не как декоративного слова, а как критерия отбора кадров, построения школы, культуры, бизнеса и власти. Если смотреть глубже, то это даже не только разговор о России. Это разговор о любой стране, которая стоит перед выбором: воспитывать удобного потребителя или цельного человека. И, возможно, именно здесь проходит настоящая линия исторического конфликта. И тогда остается открытый вопрос: истина о будущем общества рождается в сильных лозунгах, в честных институтах или прежде всего в той внутренней правде, с которой человек каждый день делает свое маленькое дело?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/ec569408488d05531616329d8c03452a/
    Valeriy Bondarik сегодня в 10:53

      ,..,PPPrrriveTT…..

      ВРАГ №1 для\в России ЭТО – “пятая-колонна”=”едро$$ня”!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      - cont.ws/@sensei/3268902 — От 10.5.26;03:56

      - Методичка ТУХЛЫХ оправданий:
      “Единая Россия” сама себе поставила диагноз.
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      -> В России Нужно – ЭТУ “власть=МАСТЬ” Менять!
      -> В России НУЖНО Власть – Русским Возвращать!!!

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 10-5-26

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

