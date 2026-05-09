Реклама мяса под запретом, маркировка домашних животных, «Книга Уткина» Станислава Гридасова
51-й выпуск передачи «Тактическая суббота» с Сергеем Вильяновым и Владимиром Морозовым чудесным образом совпал с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это – важнейшее событие в истории нашей страны, а возможно, и в мировой истории. Поздравляем всех, друзья!
Сегодня обсуждаем:
00:00:00 – короткая беседа перед длинной
00:03:43 – начало
00:08:22 – неполадки биометрического контроля в аэропортах ЕС
00:11:56 – запрет рекламы мяса в Амстердаме
00:17:24 – новости книжных маркировок
00:22:22 – законопроект о маркировке домашних животных
00:29:46 – камеры готовы отслеживать нарушения с точностью +-1 км/ч
00:33:59 – Морозов и «выгодные» подписки
00:41:25 – новый предмет ДНК России в школе
00:46:08 – ставка рефинансирования и ипотека
01:04:35 – книга выпуска "Книга Уткина" Станислава Гридасова
Поддержать передачу спонсорской подпиской и посмотреть эксклюзивные видео: https://sponsr.ru/tacso/
НОМЕР КАРТЫ ВИЛЬЯНОВА ДЛЯ ДОНАТОВ: 2200 2480 9386 5664 Сайт Сергея Вильянова: http://www.vilianov.com Телеграмм: https://t.me/vilianov Youtube: https://www.youtube.com/@SergeVilianov
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В начале беседы ведущие обсуждают сбои связи и сервисов в Москве, связывая это с отключением сетей и проблемами доступа к цифровым сервисам. - Подчеркивается их позиция: критика проблем государства не равна враждебности, а является формой участия в гражданском обсуждении. - В связи с годовщиной Победы говорится о колоссальной цене войны и о значении управленческих решений, позволивших стране резко трансформироваться в сверхдержаву. - Обсуждается неудачный запуск биометрического контроля в аэропортах ЕС: система вызвала огромные очереди и фактически дала сбой. - На этом фоне ведущие противопоставляют европейские трудности российскому опыту работы биометрии, например в московском метро. - Высмеивается решение Амстердама запретить рекламу мяса как часть экологической повестки по сокращению выбросов. - Рассматривается расширение списка книг, подлежащих обязательной маркировке из-за предполагаемой пропаганды запрещенных веществ; ведущие иронизируют над странностью некоторых названий. - Обсуждается законопроект об обязательной маркировке и регистрации домашних животных, включая возможное чипирование и создание реестра. - Ведущие саркастически поддерживают идею, указывая на рост бюрократии, расходов и потенциальный простор для новых штрафов и сборов. - Затрагивается инициатива о технической готовности камер фиксировать превышение скорости почти без нештрафуемого порога, хотя МВД и другие ведомства пока не поддержали идею. - Поднимается тема навязанных подписок цифровых сервисов и сложностей с их отключением; приводятся примеры скрытых платежей. - Отмечается рост продаж антидепрессантов, анксиолитиков и тревожных расстройств в России. - Обсуждается введение в школах курса по духовно-нравственной культуре, при этом звучит сомнение в том, как именно такую дисциплину можно преподавать содержательно. - Разбирается тема ключевой ставки, ипотеки и кризиса строительного рынка: дорогие кредиты уменьшают спрос, тормозят стройку и бьют по смежным отраслям. - Отдельно высказано сомнение в логике утверждений, будто старый жилой фонд скоро массово станет непригодным, хотя срок его эксплуатации еще значителен. - В финале дана рекомендация книге Станислава Гридасова о Василии Уткине, а также высоко оценена другая его работа о саратовском хоккее.
Подробный выводВ этом видео сочетаются сразу несколько пластов: политико-социальная ирония, бытовая наблюдательность, историческая память и культурный разговор о книгах. Формально беседа построена как обзор новостей, но по сути это попытка уловить нерв времени — через частные случаи, в которых проступает более общая картина общественной жизни.
1. Главная интонация — не протест, а тревожный прагматизмВедущие специально оговаривают: их критика не направлена на разрушение государства. Это важный момент. Они занимают позицию, которую можно назвать консервативно-критической: система несовершенна, часто нелепа, местами абсурдна, но разрушение хуже. Значит, остается обсуждать, проговаривать, вскрывать противоречия и надеяться на корректировку курса. Это очень русская, если угодно, интонация: не революционная, а ремонтная. Не “сломать и построить заново”, а “как-то улучшить то, что есть”. В этом слышится и усталость, и зрелость. Потому что идеализация разрушения почти всегда рождается из дистанции от реальной цены хаоса.
2. Историческая тема задает моральный масштабРазговор о Победе в Великой Отечественной войне здесь не просто ритуальный. Ведущие используют его как меру серьезности. На фоне текущих мелких и крупных нелепостей современности они напоминают: были периоды, когда страна совершала гигантский рывок ценой невероятных жертв и напряжения. Особенно важна мысль о том, что подвиг — это не только героизм на фронте, но и масштаб управленческих решений, скорость перестройки страны, способность мобилизоваться. Это интересный акцент: история здесь понимается не как набор лозунгов, а как сложная система усилий — человеческих, институциональных, технологических. И это, пожалуй, один из самых содержательных моментов беседы: память о прошлом должна не опьянять лозунгами вроде “можем повторить”, а отрезвлять пониманием цены любых больших исторических процессов.
3. Сквозная тема — цифровизация как инструмент, а не магияОчень показательно сопоставление двух сюжетов: - провал биометрии в аэропортах Европы; - успешная биометрия в московском метро. Здесь звучит важная мысль: цифровой суверенитет — это не риторика, а способность реально строить работающие системы. Не всякая технологическая держава по паспорту является таковой по факту. Деньги и амбиции еще не означают компетентности и инфраструктурной зрелости. Это полезное напоминание против обеих крайностей: - против наивного западничества: “там все по умолчанию работает лучше”; - и против самодовольства: “если где-то получилось одно, значит все под контролем”. Технология, как и истина, упряма в частностях. Она либо работает в реальном потоке людей, либо нет. Все остальное — идеология интерфейса.
4. Европейская экологическая повестка подается как пример отрыва от реальностиНовость о запрете рекламы мяса в Амстердаме обсуждается в нарочито гротескной манере. Но за этой иронией есть серьезный тезис: борьба за абстрактное благо легко превращается в фарс, если теряется чувство меры. Когда общество допускает почти любые формы потребления, самоэксплуатации и коммерциализации тела, но при этом начинает морально паниковать из-за мяса, возникает ощущение не этики, а селективной идеологичности. То есть запреты здесь выглядят не как плод внутренней нравственной логики, а как результат модной административной веры. Это хороший пример того, как идеализм может стать комичным. Причем материалист тоже может быть идеалистом — если он начинает верить в магическую силу правильного запрета, который якобы автоматически перестроит общество. В этом смысле экологический догматизм порой удивительно похож на религиозный аскетизм, только без метафизики и с бюрократическим языком.
5. Российские реестры и маркировки показывают тягу государства к тотальному учетуМаркировка книг, учет домашних животных, возможные новые формы контроля — все это в беседе показано как часть общей логики: если что-то существует, его надо внести в реестр. С одной стороны, в этом есть рациональность. Учет может помогать: - искать потерявшихся животных; - регулировать ответственность владельцев; - классифицировать продукцию; - администрировать процессы. Но ведущие справедливо указывают на обратную сторону: любая система учета в бюрократической среде стремится жить собственной жизнью. Вокруг нее вырастают расходы, сертификаты, посредники, штрафы, лицензии, базы данных, платные услуги. То есть учет перестает быть инструментом порядка и становится механизмом извлечения ренты. Это вообще одна из вечных проблем государства: контроль почти всегда расширяется легче, чем ответственность за его последствия. Реестр создать легко. Гораздо труднее потом сделать так, чтобы он действительно служил человеку, а не человек — реестру.
6. Тема подписок — маленькая модель современного капитализмаОдин из самых жизненных фрагментов беседы — истории о навязанных цифровых подписках. На первый взгляд это бытовая мелочь. Но в ней отражается глубокая перемена в устройстве экономики. Раньше человек покупал вещь. Теперь его пытаются встроить в постоянный канал микросписаний. Это уже не просто продажа услуги, а борьба за то, чтобы пользователь: - не заметил подключение; - забыл про пробный период; - запутался в тарифах; - не смог быстро отключиться. Это очень современная форма власти — мягкая, незаметная, алгоритмическая. Не дубинка и не запрет, а интерфейс, который слегка подталкивает тебя к финансовой инерции. Такой капитализм не грабит в лоб, он организует трение так, чтобы ты сдался. И здесь возникает почти философский вопрос о свободе: насколько человек свободен в системе, где его внимание постоянно утомляют, а ошибки проектируются в пользу платформы? Формально ты согласился сам. Практически тебя провели по лабиринту так, чтобы ты согласился “сам”.
7. Духовно-нравственное воспитание нельзя просто ввести приказомСкепсис по поводу нового школьного курса вполне понятен. Не потому что духовность не нужна, а потому что духовность плохо переносит административное производство. Нравственная культура формируется не только уроком, а всей средой: - семьей; - литературой; - музыкой; - реальным поведением взрослых; - устройством общественной жизни. Если школа говорит одно, семья другое, улица третье, а цифровая среда четвертое — ребенок усваивает не программу, а противоречие. Поэтому сама идея курса может быть не бессмысленной, но риск велик: вместо живого разговора о совести, ответственности, традиции и достоинстве получится еще одна казенная дисциплина, которую надо “проходить”. Это как с религиозной или философской мыслью: она оживает не тогда, когда ее декларируют, а когда она проживается. Йога без внимания к действию становится гимнастикой. Христианство без любви — административной моралью. Наука без честности — просто техникой. Так и “духовно-нравственная культура” без подлинного содержания рискует стать еще одной идеологической витриной.
8. Экономический блок беседы показывает конфликт между цифрами и жизньюРазговор о ключевой ставке, ипотеке, рынке жилья и лифтах на самом деле очень показателен. На макроуровне можно говорить: - об инфляции; - о стабилизации; - о корректировке денежной политики. Но на уровне реальной жизни все упирается в простую арифметику ежемесячного платежа. И если эта арифметика не сходится, то красивые слова о рынке теряют смысл. Здесь особенно важна мысль о семейной ипотеке: мера, задуманная для улучшения условий семей, в реальности могла подстегнуть рост цен и сместить спрос в сторону инвестиционных студий и однушек. Это классический пример того, как благая мера сталкивается с адаптивностью рынка. Люди и застройщики начинают играть по новым правилам не так, как планировал законодатель. В психологии это похоже на парадокс контроля: чем сильнее ты пытаешься жестко управлять сложной системой, тем больше она находит обходные траектории. Экономика, как и психика, не любит прямолинейного насилия — она отвечает симптомами.
9. Финальный книжный блок неожиданно становится самым теплымНа фоне всего предыдущего рассказ о книгах Станислава Гридасова выглядит почти как возвращение к живому человеческому содержанию. Здесь исчезает сарказм и появляется уважение к труду, памяти, деталям, культурному контексту. Особенно ценна мысль, что хорошая книга важна не только темой, но и способностью восстановить среду времени. Не просто сообщить факты, а вернуть texture эпохи: воздух, мебель, привычки, интонации, города, характеры. Это уже не журналистика в узком смысле, а почти археология повседневности. Рассуждение о Василии Уткине тоже глубже, чем просто отзыв. Оно касается природы таланта: человек может быть неровным, противоречивым, саморазрушительным, но при этом живым и настоящим. И порой именно такие фигуры меняют язык профессии. Не потому что они самые системные, а потому что они вдруг начинают говорить о привычном по-человечески, а не по шаблону. Это, кстати, перекликается со всем видео: люди тянутся не к идеальным схемам, а к живому присутствию правды — пусть несовершенной, субъективной, колючей.
ИтогВ данной лекции сквозит одна общая мысль: реальность всегда сложнее идеологических упаковок. Европейская технологичность может дать сбой. Экологическая этика может превратиться в гротеск. Государственный учет может стать самоцелью. Цифровой комфорт может обернуться скрытым изъятием денег. Школьная нравственность может стать формальностью. Экономическая мера поддержки может не помочь тем, кому адресована. Но при этом авторы беседы не уходят в тотальный цинизм. И это, пожалуй, самое ценное. Они не говорят, что все бессмысленно. Скорее они говорят: - надо видеть нелепость; - надо различать фасад и содержание; - надо помнить цену истории; - надо быть внимательнее к устройству повседневной жизни; - и надо сохранять способность обсуждать происходящее без истерики и без идолопоклонства. Это зрелая позиция. Не безупречная, местами эмоциональная, местами предвзятая, но живая. А живая мысль почти всегда ценнее гладкой, но мертвой доктрины. И, может быть, главный вопрос после такого разговора звучит так: где проходит граница между полезным упорядочиванием жизни и той точкой, в которой порядок начинает подменять саму жизнь?