Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Про книгу "Берлин 1945"

0 0
Переслано от: Дмитрий Пучков

Создан фондом "Я помню" при поддержке ПФКИ и РВИО

Онлайн-курс "Берлин последний бой": https://www.lektorium.tv/berlin
Получить двухтомник "Берлин 1945": https://iremember.ru/projects/shturm-berlina/

22 мая в 19:00 Открытая лекция А. Драбкина и А. Исаева в НЦ Россия "Штурм Берлина. Последний бой" https://russia.ru/events/otkrytyi-lektorii-sturm-berlina-poslednii-boi-v-81-iu-godovshhinu-pobedy-v-velikoi-otecestvennoi-voine

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_berlinbook.mp3

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Книга о Берлине 1945 года задумана как новое фундаментальное исследование Берлинской стратегической наступательной операции на современной документальной базе. - Авторы считают, что в российской историографии давно не было по-настоящему крупной обобщающей работы по этой теме. - Проект вписан в более широкую задачу: создать многотомную историю Великой Отечественной войны, а не ограничиваться сжатыми обзорными изданиями. - Берлинская операция представлена как крупнейшая операция войны: огромные массы войск, гигантский город, политическое и военное значение исключительного масштаба. - Основная особенность работы — прослеживание действий армий по дням, с опорой на документы, карты, разные типы источников и междисциплинарный подход. - Авторы подчеркивают, что документов много, но проблема в их сложности, противоречивости и накопившихся ошибках, которые затем превращаются в историографические мифы. - Книга строится как командный проект: рассматриваются не только сухопутные бои, но и авиация, флотилия, логистика, идеология, польские части. - Отдельно отмечено, что тема Берлинской операции далеко не исчерпана: даже двухтомник — это лишь фундамент, а не окончательная точка. - В беседе Берлинская операция показана не только как военное событие, но и как узел политических процессов конца войны и начала послевоенного мира. - Высказывается мысль, что 1945 год по последствиям для мира в чем-то даже важнее 1941-го, поскольку именно тогда формировалась новая архитектура международных отношений. - Обсуждаются мифы: - о прожекторах на Зееловских высотах; - о якобы полностью управляемом “соревновании” Жукова и Конева; - о возможности взять Берлин “за 3–5 дней” без тяжелых потерь; - о затоплении метро в духе кинообразов; - о первенстве в водружении знамени над Рейхстагом; - о массовых изнасилованиях в заведомо преувеличенных масштабах. - Авторы подчеркивают, что немецкие мемуары часто ненадежны, особенно в вопросах заявленных потерь советской техники и собственной “героизации”. - Берлин описан как не просто символический финал войны, а тактически и политически необходимая цель. - Утверждается, что штурм Берлина был оправдан, поскольку альтернатива в виде долгой осады могла обойтись еще дороже — и в людях, и во времени, и в ресурсах. - Отмечается, что советские войска к финалу войны испытывали острый кадровый дефицит: дивизии были сильно сокращены по численности. - Рассматривается история штурма Рейхстага: как военная задача постепенно превратилась в политико-символическую, породив конкуренцию версий. - Подчеркивается, что Знамя Победы важно прежде всего как символ, вобравший в себя усилие всех штурмующих, а не только вопрос формального “кто был первым”. - Важная линия беседы — поведение Красной армии в Германии: признаются отдельные преступления и эксцессы, но отвергаются завышенные и политизированные цифры. - Делается акцент на том, что советское командование быстро наводило порядок, а сразу после взятия Берлина начались меры по снабжению населения, запуску больниц, инфраструктуры, восстановлению городской жизни. - Беседа также связывает Берлинскую операцию с дипломатическим переломом апреля 1945 года: смерть Рузвельта, приход Трумэна, начало более жесткого антисоветского курса, создание ООН. - Отдельно обсуждается психологический и политический распад нацистского руководства, завершившийся самоубийством Гитлера и борьбой за власть в бункере. - Помимо книги, создан бесплатный образовательный курс из 17 уроков, рассчитанный на более широкую аудиторию.

Подробный вывод

В этом видео Берлинская операция предстает не как “последняя глава”, которую можно пересказать несколькими штампами про Рейхстаг, прожекторы и затопленное метро, а как огромная историческая вселенная, где военное, политическое, психологическое и символическое переплетены настолько тесно, что любое упрощение почти неизбежно превращается в миф. Главная ценность обсуждаемой книги — в стремлении вернуть событию масштаб и фактуру. Это важный момент. История часто страдает не только от лжи, но и от удобной компактности. Когда колоссальное событие ужимают до набора знакомых образов, возникает иллюзия знания. Человек думает, что “про Берлин все известно”, хотя знает лишь несколько культурных клише. В этом смысле работа авторов напоминает не переписывание истории в идеологическом смысле, а скорее распаковку реальности: слой за слоем, документ за документом, день за днем. Особенно значима мысль о том, что Берлинская операция — это не только военное завершение войны, но и момент рождения нового мира. Здесь любопытен почти философский парадокс: битва за разрушение старого порядка одновременно становится родовой схваткой порядка нового. С одной стороны — штурм мегаполиса, крах Третьего рейха, самоубийство Гитлера. С другой — дипломатические перестройки, Сан-Франциско, ООН, смена власти в США, будущий раскол союзников. История здесь движется как многослойная система: на поверхности — танки и артиллерия, глубже — борьба политических воль, еще глубже — передел самой картины мира. Важна и критика мифологизации. Миф, как часто бывает, рождается не обязательно из злого умысла; иногда он возникает из человеческой потребности в ясном и красивом сюжете. Но реальность войны редко красива. Она противоречива, пыльна, хаотична, полна ошибок, амбиций, несостыковок и неполных свидетельств. Именно поэтому в беседе так подчеркивается работа с источниками: документ не святыня, а материал, который тоже может ошибаться. Это, кстати, очень современная мысль. Мы живем в эпоху, когда доступ к информации огромен, но это не устраняет проблему истины — наоборот, усложняет ее. Чем больше данных, тем важнее навык различать, сопоставлять и удерживать неопределенность там, где она объективно есть. Интересно и то, как авторы подходят к спорным вопросам. Они не пытаются сделать Красную армию абстрактно безупречной, но и не принимают с готовностью поздние идеологические конструкции. Это выглядит как попытка сохранить трезвость без самооговора и без самовосхваления. Такой подход мне кажется зрелым: не отрицать преступления как невозможные, но и не превращать отдельные случаи в метафизическую “сущность” целой армии. Здесь виден принцип, который применим далеко за пределами истории: человек и общество часто колеблются между двумя удобными крайностями — идеализацией и демонизацией. Обе дают психологический комфорт, но обе же уводят от реальности. Сильное впечатление производит и линия про символ и факт на примере Знамени Победы. Кто именно был первым — вопрос исторически важный, но еще важнее понять, почему именно этот вопрос стал таким болезненным. Потому что в кульминационный момент войны военная задача уже неотделима от символической. Флаг — это не просто ткань, а концентрат смысла, признания, памяти, легитимации. Почти как в религии: материальный предмет сам по себе прост, но через него проходит энергия коллективного значения. И здесь беседа показывает редкий баланс: признается сложность и неоднозначность конкретного эпизода, но не размывается ценность самого символа. Отдельно стоит подчеркнуть мысль о практической необходимости штурма Берлина. В общественном сознании часто живет соблазн ретроспективной морали: раз мы знаем, что конец был близок, значит все жертвы последних недель кажутся “лишними”. Но история не переживается из будущего. Командование действовало в условиях ограниченного времени, колоссального напряжения и необходимости завершить войну максимально быстро. Это жестокая правда войны: иногда самое страшное решение оказывается наименее разрушительным из возможных. Здесь нет романтики, только трагический прагматизм. Любопытен и более широкий культурный нерв беседы: историческая память требует труда. Не пафоса, не лозунга, а именно труда — архивного, картографического, текстологического, просветительского. Это напоминает работу сознания над самим собой. Как нейросеть учится на массивах данных, так и общество способно переобучать свое историческое восприятие — но только если готово пересматривать шаблоны и выдерживать сложность. Иначе оно снова будет жить не с историей, а с удобной легендой о ней. В итоге беседа посвящена не просто книге о Берлине. Она — о том, как вообще возможно честно говорить о прошлом, когда прошлое одновременно священно, травматично, политизировано и мифологизировано. И, пожалуй, главный вывод таков: зрелое отношение к истории начинается там, где мы перестаем искать в ней либо безупречных святых, либо абсолютных чудовищ, и начинаем видеть реальных людей, реальные решения, реальные ограничения и реальные последствия. Истина о войне, как и истина о человеке, редко бывает удобной — но не в этом ли состоит ее достоинство: не утешать нас, а делать чуть более способными видеть реальность такой, какова она есть?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/9fa8db20013ff72268343e8f81af8dff/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Разведопрос: Клим Жуков про книгу "Славянские хроники"
Михаил Тимин. Про книгу "Камуфляжи ВВС Красной армии 1941 год"
Отказ от книги губителен для личности
Ольга Михневич про beauty-блогинг и коммунизм. По-живому
М.В. Величко про эмоции
Лексус и Вован о книге "По ком звонит телефон"
Разведопрос: Игорь Пыхалов про книгу "Сталин без лжи"
Разведопрос: Егор Яковлев про книгу "Юрий Гагарин"

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru